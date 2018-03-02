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  4. Испания
  5. Примера
Стадион: Зрители: 16812
Алавес
1:0
Конец матча
Леванте
0'
29' Красная карточка
Чема Родригес
31' Желтая карточка
Моралес Луис
31' Желтая карточка
Мунир Эль-Хаддади
33' Желтая карточка
Педраса Альфонсо
0:0
33' Не забитый пенальти
Ману Гарсия
44' Желтая карточка
Робер Суарес
49' Желтая карточка
Пина Томас
54' Желтая карточка
Боатенг Эммануэль
60' Желтая карточка
Хефферсон Лерма
77' Вторая желтая карточка
Мунир Эль-Хаддади
1:0
90' Гол
Лагуардия Виктор
90'+7
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
97'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
97'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Угловой
97'
Моралес Луис из команды Леванте подал угловой справа.
96'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
95'
Пачеко Фернандо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
95'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

95'
Пачеко Фернандо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
95'
Лопес Иван из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
94'
Бурги Хорхе из команды Алавес играет слишком грубо. Лопес Педро оказался на газоне.
94'
Эли Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Кабако Эрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
93'
Робер Суарес из команды Леванте опасно и грубо сыграл. Собрино Рубен пострадал.
92'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
90'
Ибай Гомес сделал результативную передачу.
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Лагуардия Виктор из клуба "Алавес" отправил мяч головой в ворота.
90'
Ибай Гомес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
90'
Судья сигнализирует, что Лукич Саша из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Дуарте Рубен
90'
Игрок клуба "Алавес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
Робер Суарес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
89'
Ибай Гомес из команды Алавес подал угловой справа.
89'
Агиррегабириа Мартин из команды Алавес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
89'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
88'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
88'
Игрок клуба "Алавес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
88'
Бурги Хорхе из команды Алавес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
88'
Бурги Хорхе из команды Алавес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
87'
Кабако Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Лагуардия Виктор из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
87'
Бурги Хорхе из команды Алавес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
87'
Агиррегабириа Мартин из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
86'
Игрок клуба "Алавес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
86'
Сегодняшная посещаемость составляет 16812 болельщиков
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
85'
Луна Антонио из команды Леванте отдал передачу, которая была заблокирована.
84'
Ойер Оласабаль взял и забрал мяч на выходе
84'
Агиррегабириа Мартин из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
84'
Ибай Гомес бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
83'
Дуарте Рубен из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
Офсайд
83'
Ибай Гомес из команды Алавес в офсайде
82'
Ойер Оласабаль отбил мяч на угловой после удара Ибай Гомес из штрафной площади.
81'
Эли Родриго из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
81'
Судья сигнализирует, что Робер Суарес из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Пина Томас
80'
Ойер Оласабаль взял и забрал мяч на выходе
80'
Агиррегабириа Мартин из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
79'
Игрок клуба "Алавес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
79'
Агиррегабириа Мартин из команды Алавес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
78'
Тактическая замена. Педраса Альфонсо уходит с поля и его заменяет Бурги Хорхе
78'
Мунир Эль-Хаддади получает вторую желтую карточку. Удаление.
Фол, нарушение
78'
Мунир Эль-Хаддади упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил
77'
Собрино Рубен нанес удар головой, но Ойер Оласабаль спокойно отбил мяч.
77'
Ибай Гомес из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
76'
Ойер Оласабаль взял и забрал мяч на выходе
76'
Мунир Эль-Хаддади из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
76'
Агиррегабириа Мартин из команды Алавес сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
75'
Робер Суарес отправляет мяч отличным ударом со штрафного в штангу. Не повезло.
Фол, нарушение
74'
Судья сигнализирует, что Собрино Рубен из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Хефферсон Лерма
73'
Удар от ворот произведет Леванте
73'
Пина Томас из команды Алавес не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
73'
Мунир Эль-Хаддади из команды Алавес делает передачу одноклубнику.
73'
Ибай Гомес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
72'
Робер Суарес из команды Леванте опасно и грубо сыграл. Мунир Эль-Хаддади пострадал.
71'
Игрок клуба "Алавес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Агиррегабириа Мартин из команды Алавес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
70'
Тактическая замена. Гвидетти Джон уходит с поля и его заменяет Собрино Рубен
69'
Ойер Оласабаль взял и забрал мяч на выходе
69'
Педраса Альфонсо из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
68'
Луна Антонио из команды Леванте сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
68'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
Эли Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Лопес Иван из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
67'
Кабако Эрик из команды Леванте опасно и грубо сыграл. Мунир Эль-Хаддади пострадал.
66'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
66'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
66'
Удар от ворот произведет Леванте
66'
Шанс! Эли Родриго из команды Алавес пробил головой, но мимо
66'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Угловой
65'
Мунир Эль-Хаддади из команды Алавес подал угловой слева.
65'
Мунир Эль-Хаддади из команды Алавес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
65'
Ибай Гомес из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
65'
Игрок клуба "Алавес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
Ибай Гомес нанес удар, но тот был заблокирован.
Офсайд
63'
Мунир Эль-Хаддади из команды Алавес в офсайде
62'
Удар от ворот произведет Леванте
62'
Как он промахнулся? Гвидетти Джон имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
62'
Мунир Эль-Хаддади из команды Алавес сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
61'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
61'
Ойер Оласабаль взял и забрал мяч на выходе
61'
Агиррегабириа Мартин из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
61'
Хефферсон Лерма получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
61'
Хефферсон Лерма из команды Леванте играет слишком грубо. Педраса Альфонсо оказался на газоне.
60'
Игроки ФК "Алавес" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
60'
Эли Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
60'
Лопес Иван из команды Леванте подал угловой справа.
60'
Моралес Луис нанес удар, мяч срикошетил, но вратарь даже так смог вытянутся и выбить мяч на угловой. Отлично!
60'
Лопес Иван из команды Леванте делает пас партнеру.
60'
Удар от ворот произведет Леванте
59'
Пина Томас не смог попасть в створ ударом издали
59'
Кабако Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
59'
Ибай Гомес из команды Алавес подал угловой слева.
58'
Кабако Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Гвидетти Джон из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
57'
Игрок клуба "Алавес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Удар от ворот произведет Леванте
57'
Гвидетти Джон из команды Алавес не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
56'
Мунир Эль-Хаддади из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
56'
Мунир Эль-Хаддади из команды Алавес идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
56'
Судья сигнализирует, что Мунир Эль-Хаддади из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Лопес Педро
55'
Мунир Эль-Хаддади из команды Алавес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
55'
Кабако Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Дуарте Рубен из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
55'
Боатенг Эммануэль получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
54'
Боатенг Эммануэль из команды Леванте опасно и грубо сыграл. Ману Гарсия пострадал.
Фол, нарушение
54'
Судья сигнализирует, что Гвидетти Джон из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Хефферсон Лерма
52'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
52'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
52'
Гвидетти Джон из команды Алавес опасно и грубо сыграл. Кабако Эрик пострадал.
Фол, нарушение
52'
Гвидетти Джон из команды Алавес опасно и грубо сыграл. Хефферсон Лерма пострадал.
51'
Удар от ворот произведет Леванте
51'
Пина Томас из команды Алавес навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Травма, повреждение
50'
Моралес Луис возвращается на поле, всё в порядке.
Травма, повреждение
50'
Ох, нехорошо это выглядит. Моралес Луис получил травму и медбригада забирает его с поля.
50'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Травма, повреждение
49'
Ибай Гомес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
49'
Пина Томас получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
49'
Пина Томас из команды Алавес опасно и грубо сыграл. Моралес Луис пострадал.
48'
Гвидетти Джон из команды Алавес плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
48'
Мунир Эль-Хаддади из команды Алавес делает пас партнеру.
47'
Удар от ворот произведет Алавес
47'
ШАНС! Лопес Иван нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
46'
Тактическая замена. Рохер Марти уходит с поля и его заменяет Боатенг Эммануэль
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
45'
Удар от ворот произведет Леванте
45'
Лагуардия Виктор из команды Алавес наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
44'
Ибай Гомес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
44'
Робер Суарес получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
44'
Робер Суарес из команды Леванте играет слишком грубо. Мунир Эль-Хаддади оказался на газоне.
43'
Ибай Гомес пробует нанести удар издали, но Ойер Оласабаль держит все под контролем
43'
Игрок клуба "Алавес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Лопес Иван из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Ману Гарсия
40'
Удар от ворот произведет Леванте
40'
Мунир Эль-Хаддади навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Лукич Саша из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Педраса Альфонсо
39'
Удар от ворот произведет Леванте
Фол, нарушение
38'
Педраса Альфонсо из команды Алавес опасно и грубо сыграл. Ойер Оласабаль пострадал.
38'
Дуарте Рубен из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
38'
Игрок клуба "Алавес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Моралес Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Ибай Гомес из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
37'
Мунир Эль-Хаддади из команды Алавес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
36'
Ибай Гомес из команды Алавес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Рохер Марти из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Лагуардия Виктор
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
35'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Моралес Луис из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
35'
Лопес Иван из команды Леванте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
34'
Тактическая замена. Кампанья Хосе уходит с поля и его заменяет Робер Суарес
Желтая карточка
34'
Педраса Альфонсо получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
34'
Судья сигнализирует, что Педраса Альфонсо из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Лопес Педро
33'
Удар от ворот произведет Леванте
33'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Описание гола
33'
ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Ману Гарсия бьет пенальти, но мяч идет мимо ворот
Желтая карточка
33'
Рефери не любит споров - именно за это Мунир Эль-Хаддади сейчас получил желтую
Желтая карточка
32'
Рефери не любит споров - именно за это Моралес Луис сейчас получил желтую
31'
УДАЛЕНИЕ! - Чема Родригес увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Фол, нарушение
30'
ПЕНАЛЬТИ - Чема Родригес из команды Леванте привез своей команде пенальти, толкнув соперника. Пострадал Педраса Альфонсо.
30'
Чема Родригес ошибается в защите.
Фол, нарушение
28'
Кампанья Хосе из команды Леванте опасно и грубо сыграл. Агиррегабириа Мартин пострадал.
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Пина Томас из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Кампанья Хосе
26'
Игрок клуба "Алавес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
Чема Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
25'
Лукич Саша из команды Леванте делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
Игроки ФК "Леванте" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
25'
Лопес Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Ибай Гомес из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
24'
Кампанья Хосе из команды Леванте делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
23'
Дуарте Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Игрок из команды Леванте делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
22'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Эли Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Лопес Педро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
22'
Педраса Альфонсо наказан за толчок Лопес Педро
21'
Эли Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Кампанья Хосе из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
21'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Эли Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Лукич Саша навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Дуарте Рубен из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Кампанья Хосе
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Педраса Альфонсо из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Лопес Педро
19'
Моралес Луис из команды Леванте делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
18'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Удар от ворот произведет Алавес
17'
Моралес Луис из команды Леванте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
16'
Удар от ворот произведет Леванте
16'
Педраса Альфонсо нанес удар, но промахнулся очень сильно.
16'
Педраса Альфонсо из команды Алавес идет с мячом вперед на обострение...
15'
Удар от ворот произведет Алавес
15'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Угловой
15'
Пина Томас из команды Алавес разыграл угловой с левого угла.
15'
Мунир Эль-Хаддади из команды Алавес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
14'
Игрок клуба "Алавес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Игрок клуба "Алавес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Ибай Гомес пробует нанести удар издали, но Ойер Оласабаль держит все под контролем
11'
Удар от ворот произведет Леванте
11'
Агиррегабириа Мартин из команды Алавес делает неудачный навес.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
10'
Чема Родригес пробует нанести удар издали, но Пачеко Фернандо ловит мяч
Угловой
10'
Лукич Саша из команды Леванте подал угловой справа.
10'
Дуарте Рубен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
9'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
8'
Гвидетти Джон из команды Алавес в офсайде
8'
Выглядело как неплохой момент. Гвидетти Джон из команды Алавес закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
8'
Мунир Эль-Хаддади из команды Алавес делает пас партнеру.
7'
Кабако Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
7'
Дуарте Рубен из команды Алавес подал угловой слева.
7'
Педраса Альфонсо из команды Алавес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
5'
Удар от ворот произведет Леванте
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Рохер Марти из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Пина Томас
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
4'
Хефферсон Лерма нанес удар, но тот был заблокирован.
4'
Лопес Иван из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
3'
Ойер Оласабаль взял и забрал мяч на выходе
3'
Дуарте Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
3'
Хефферсон Лерма из команды Леванте играет слишком грубо. Педраса Альфонсо оказался на газоне.
Фол, нарушение
2'
Хефферсон Лерма из команды Леванте опасно и грубо сыграл. Гвидетти Джон пострадал.
1'
Игрок клуба "Алавес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Алавес". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mendizorroza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Алавес 1:0 Леванте
Алавес
50.4% (1008)
Ничья:
20.6% (412)
Леванте
29% (580)

Вы не участвовали в прогнозе

Алавес:
13% (260)
Алавес:
11% (220)
Ничья:
10.7% (213)
Леванте:
10.3% (205)
Ничья:
9.5% (189)
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