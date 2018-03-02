Стадион: Мендисорроса Зрители: 16812
29' Красная карточкаЧема Родригес
31' Желтая карточкаМоралес Луис
31' Желтая карточкаМунир Эль-Хаддади
33' Желтая карточкаПедраса Альфонсо
0:0
33' Не забитый пенальтиМану Гарсия
44' Желтая карточкаРобер Суарес
49' Желтая карточкаПина Томас
54' Желтая карточкаБоатенг Эммануэль
60' Желтая карточкаХефферсон Лерма
77' Вторая желтая карточкаМунир Эль-Хаддади
1:0
90' ГолЛагуардия Виктор
Новости после матча
Второй тайм
97'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
97'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
97'
Моралес Луис из команды Леванте подал угловой справа.
96'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
95'
Пачеко Фернандо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
95'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
95'
Пачеко Фернандо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
95'
94'
Бурги Хорхе из команды Алавес играет слишком грубо. Лопес Педро оказался на газоне.
94'
94'
Кабако Эрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
93'
Робер Суарес из команды Леванте опасно и грубо сыграл. Собрино Рубен пострадал.
92'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
90'
Ибай Гомес сделал результативную передачу.
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Лагуардия Виктор из клуба "Алавес" отправил мяч головой в ворота.
90'
90'
Судья сигнализирует, что Лукич Саша из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Дуарте Рубен
90'
90'
Робер Суарес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Ибай Гомес из команды Алавес подал угловой справа.
89'
89'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
88'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
88'
88'
88'
87'
87'
Лагуардия Виктор из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
87'
87'
86'
86'
Сегодняшная посещаемость составляет 16812 болельщиков
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
85'
Луна Антонио из команды Леванте отдал передачу, которая была заблокирована.
84'
84'
84'
Ибай Гомес бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
83'
83'
Ибай Гомес из команды Алавес в офсайде
82'
Ойер Оласабаль отбил мяч на угловой после удара Ибай Гомес из штрафной площади.
81'
Эли Родриго из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
81'
Судья сигнализирует, что Робер Суарес из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Пина Томас
80'
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
79'
79'
78'
Тактическая замена. Педраса Альфонсо уходит с поля и его заменяет Бурги Хорхе
78'
Мунир Эль-Хаддади получает вторую желтую карточку. Удаление.
78'
Мунир Эль-Хаддади упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил
77'
Собрино Рубен нанес удар головой, но Ойер Оласабаль спокойно отбил мяч.
77'
76'
76'
Мунир Эль-Хаддади из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
76'
Агиррегабириа Мартин из команды Алавес сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
75'
Робер Суарес отправляет мяч отличным ударом со штрафного в штангу. Не повезло.
74'
Судья сигнализирует, что Собрино Рубен из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Хефферсон Лерма
73'
73'
Пина Томас из команды Алавес не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
73'
Мунир Эль-Хаддади из команды Алавес делает передачу одноклубнику.
73'
72'
Робер Суарес из команды Леванте опасно и грубо сыграл. Мунир Эль-Хаддади пострадал.
71'
71'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
70'
Тактическая замена. Гвидетти Джон уходит с поля и его заменяет Собрино Рубен
69'
69'
Педраса Альфонсо из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
68'
Луна Антонио из команды Леванте сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
68'
68'
68'
67'
Кабако Эрик из команды Леванте опасно и грубо сыграл. Мунир Эль-Хаддади пострадал.
66'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
66'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
66'
66'
Шанс! Эли Родриго из команды Алавес пробил головой, но мимо
66'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
65'
Мунир Эль-Хаддади из команды Алавес подал угловой слева.
65'
65'
65'
65'
Ибай Гомес нанес удар, но тот был заблокирован.
63'
Мунир Эль-Хаддади из команды Алавес в офсайде
62'
62'
Как он промахнулся? Гвидетти Джон имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
62'
Мунир Эль-Хаддади из команды Алавес сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
61'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
61'
61'
61'
Хефферсон Лерма получил желтую карточку от судьи
61'
Хефферсон Лерма из команды Леванте играет слишком грубо. Педраса Альфонсо оказался на газоне.
60'
Игроки ФК "Алавес" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
60'
60'
Лопес Иван из команды Леванте подал угловой справа.
60'
Моралес Луис нанес удар, мяч срикошетил, но вратарь даже так смог вытянутся и выбить мяч на угловой. Отлично!
60'
Лопес Иван из команды Леванте делает пас партнеру.
60'
59'
Пина Томас не смог попасть в створ ударом издали
59'
59'
Ибай Гомес из команды Алавес подал угловой слева.
58'
58'
Гвидетти Джон из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
57'
57'
57'
Гвидетти Джон из команды Алавес не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
56'
Мунир Эль-Хаддади из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
56'
Мунир Эль-Хаддади из команды Алавес идет с мячом вперед на обострение...
56'
Судья сигнализирует, что Мунир Эль-Хаддади из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Лопес Педро
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
55'
55'
55'
Боатенг Эммануэль получил желтую карточку от судьи
54'
Боатенг Эммануэль из команды Леванте опасно и грубо сыграл. Ману Гарсия пострадал.
54'
Судья сигнализирует, что Гвидетти Джон из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Хефферсон Лерма
52'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
52'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
52'
Гвидетти Джон из команды Алавес опасно и грубо сыграл. Кабако Эрик пострадал.
52'
Гвидетти Джон из команды Алавес опасно и грубо сыграл. Хефферсон Лерма пострадал.
51'
51'
Пина Томас из команды Алавес навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
50'
Моралес Луис возвращается на поле, всё в порядке.
50'
Ох, нехорошо это выглядит. Моралес Луис получил травму и медбригада забирает его с поля.
50'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
49'
Ибай Гомес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
49'
Пина Томас получил желтую карточку от судьи
49'
Пина Томас из команды Алавес опасно и грубо сыграл. Моралес Луис пострадал.
48'
Гвидетти Джон из команды Алавес плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
48'
Мунир Эль-Хаддади из команды Алавес делает пас партнеру.
47'
47'
ШАНС! Лопес Иван нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
46'
Тактическая замена. Рохер Марти уходит с поля и его заменяет Боатенг Эммануэль
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
45'
45'
Лагуардия Виктор из команды Алавес наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
44'
44'
Робер Суарес получил желтую карточку от судьи
44'
Робер Суарес из команды Леванте играет слишком грубо. Мунир Эль-Хаддади оказался на газоне.
43'
Ибай Гомес пробует нанести удар издали, но Ойер Оласабаль держит все под контролем
43'
41'
Судья сигнализирует, что Лопес Иван из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Ману Гарсия
40'
40'
Мунир Эль-Хаддади навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
40'
Судья сигнализирует, что Лукич Саша из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Педраса Альфонсо
39'
38'
Педраса Альфонсо из команды Алавес опасно и грубо сыграл. Ойер Оласабаль пострадал.
38'
38'
38'
Моралес Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
37'
Мунир Эль-Хаддади из команды Алавес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
36'
Ибай Гомес из команды Алавес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
36'
Судья сигнализирует, что Рохер Марти из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Лагуардия Виктор
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
35'
35'
Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Моралес Луис из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
35'
Лопес Иван из команды Леванте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
34'
Тактическая замена. Кампанья Хосе уходит с поля и его заменяет Робер Суарес
34'
Педраса Альфонсо получил желтую карточку от судьи
34'
Судья сигнализирует, что Педраса Альфонсо из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Лопес Педро
33'
33'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
33'
ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Ману Гарсия бьет пенальти, но мяч идет мимо ворот
33'
Рефери не любит споров - именно за это Мунир Эль-Хаддади сейчас получил желтую
32'
Рефери не любит споров - именно за это Моралес Луис сейчас получил желтую
31'
УДАЛЕНИЕ! - Чема Родригес увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
30'
ПЕНАЛЬТИ - Чема Родригес из команды Леванте привез своей команде пенальти, толкнув соперника. Пострадал Педраса Альфонсо.
30'
Чема Родригес ошибается в защите.
28'
Кампанья Хосе из команды Леванте опасно и грубо сыграл. Агиррегабириа Мартин пострадал.
28'
Судья сигнализирует, что Пина Томас из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Кампанья Хосе
26'
25'
Чема Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
25'
Лукич Саша из команды Леванте делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
Игроки ФК "Леванте" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
25'
Лопес Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
24'
Кампанья Хосе из команды Леванте делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
23'
Дуарте Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Игрок из команды Леванте делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
22'
22'
22'
Лопес Педро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
22'
Педраса Альфонсо наказан за толчок Лопес Педро
21'
21'
Кампанья Хосе из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
21'
21'
21'
Лукич Саша навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
20'
Судья сигнализирует, что Дуарте Рубен из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Кампанья Хосе
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
19'
Судья сигнализирует, что Педраса Альфонсо из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Лопес Педро
19'
Моралес Луис из команды Леванте делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
18'
17'
17'
Моралес Луис из команды Леванте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
16'
16'
Педраса Альфонсо нанес удар, но промахнулся очень сильно.
16'
Педраса Альфонсо из команды Алавес идет с мячом вперед на обострение...
15'
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
15'
Пина Томас из команды Алавес разыграл угловой с левого угла.
15'
14'
13'
13'
Ибай Гомес пробует нанести удар издали, но Ойер Оласабаль держит все под контролем
11'
11'
Агиррегабириа Мартин из команды Алавес делает неудачный навес.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
10'
Чема Родригес пробует нанести удар издали, но Пачеко Фернандо ловит мяч
10'
Лукич Саша из команды Леванте подал угловой справа.
10'
Дуарте Рубен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
9'
8'
Гвидетти Джон из команды Алавес в офсайде
8'
Выглядело как неплохой момент. Гвидетти Джон из команды Алавес закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
8'
Мунир Эль-Хаддади из команды Алавес делает пас партнеру.
7'
7'
Дуарте Рубен из команды Алавес подал угловой слева.
7'
Педраса Альфонсо из команды Алавес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
5'
5'
Судья сигнализирует, что Рохер Марти из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Пина Томас
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
4'
Хефферсон Лерма нанес удар, но тот был заблокирован.
4'
3'
3'
Дуарте Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
3'
Хефферсон Лерма из команды Леванте играет слишком грубо. Педраса Альфонсо оказался на газоне.
2'
Хефферсон Лерма из команды Леванте опасно и грубо сыграл. Гвидетти Джон пострадал.
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Алавес". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mendizorroza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Алавес 1:0 Леванте
Алавес
50.4% (1008)
Ничья:
20.6% (412)
Леванте
29% (580)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Алавес:
13% (260)
2:1 Алавес:
11% (220)
1:1 Ничья:
10.7% (213)
0:1 Леванте:
10.3% (205)
0:0 Ничья:
9.5% (189)
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