Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Леганес

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Стадион: Ванда Метрополитано
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Атлетико М (последние 20 матчей: +15 =2 -3)
- 25.02.2018 Севилья 2:5 Атлетико М П
- 22.02.2018 Атлетико М 1:0 Копенгаген ЛЕ
- 18.02.2018 Атлетико М 2:0 Атлетик Б П
- 15.02.2018 Копенгаген 1:4 Атлетико М ЛЕ
- 10.02.2018 Малага 0:1 Атлетико М П
- 04.02.2018 Атлетико М 1:0 Валенсия П
- 28.01.2018 Атлетико М 3:0 Лас-Пальмас П
- 23.01.2018 Севилья 3:1 Атлетико М КК
- 20.01.2018 Атлетико М 1:1 Жирона П
- 17.01.2018 Атлетико М 1:2 Севилья КК
- 13.01.2018 Эйбар 0:1 Атлетико М П
- 09.01.2018 Атлетико М 3:0 Лерида КК
- 06.01.2018 Атлетико М 2:0 Хетафе П
- 03.01.2018 Лерида 0:4 Атлетико М КК
- 30.12.2017 Аль-Ахли Каир 2:3 Атлетико М ТМК
- 22.12.2017 Эспаньол 1:0 Атлетико М П
- 16.12.2017 Атлетико М 1:0 Алавес П
- 10.12.2017 Бетис 0:1 Атлетико М П
- 05.12.2017 Челси 1:1 Атлетико М ЛЧ
- 02.12.2017 Атлетико М 2:1 Реал Сосьедад П
Леганес (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 24.02.2018 Леганес 0:0 Лас-Пальмас П
- 21.02.2018 Леганес 1:3 Реал Мадрид П
- 16.02.2018 Жирона 3:0 Леганес П
- 10.02.2018 Леганес 0:1 Эйбар П
- 07.02.2018 Севилья 2:0 Леганес КК
- 04.02.2018 Хетафе 0:0 Леганес П
- 31.01.2018 Леганес 1:1 Севилья КК
- 28.01.2018 Леганес 3:2 Эспаньол П
- 24.01.2018 Реал Мадрид 1:2 Леганес КК
- 21.01.2018 Алавес 2:2 Леганес П
- 18.01.2018 Леганес 0:1 Реал Мадрид КК
- 15.01.2018 Бетис 3:2 Леганес П
- 10.01.2018 Вильярреал 2:1 Леганес КК
- 07.01.2018 Леганес 1:0 Реал Сосьедад П
- 04.01.2018 Леганес 1:0 Вильярреал КК
- 19.12.2017 Леванте 0:0 Леганес П
- 09.12.2017 Депортиво 1:0 Леганес П
- 03.12.2017 Леганес 3:1 Вильярреал П
- 28.11.2017 Леганес 1:0 Вальядолид КК
- 24.11.2017 Сельта 1:0 Леганес П
Последние игры между собой
Атлетико М: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Леганес: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|25
|20
|5
|0
|68 - 12
|65
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|25
|17
|7
|1
|41 - 11
|58
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|25
|15
|6
|4
|62 - 27
|51
|4.
|Валенсия
|Заявка
|25
|15
|4
|6
|49 - 29
|49
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|25
|12
|5
|8
|36 - 29
|41
|6.
|Севилья
|Заявка
|25
|12
|3
|10
|33 - 40
|39
|7.
|Сельта
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|43 - 37
|35
|8.
|Эйбар
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|32 - 38
|35
|9.
|Жирона
|Заявка
|25
|9
|7
|9
|35 - 36
|34
|10.
|Бетис
|Заявка
|24
|10
|3
|11
|41 - 50
|33
|11.
|Хетафе
|Заявка
|25
|8
|9
|8
|29 - 22
|33
|12.
|Атлетик Б
|Заявка
|25
|7
|10
|8
|26 - 28
|31
|13.
|Леганес
|Заявка
|25
|8
|6
|11
|21 - 28
|30
|14.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|25
|8
|5
|12
|47 - 47
|29
|15.
|Алавес
|Заявка
|25
|9
|1
|15
|22 - 37
|28
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|25
|6
|10
|9
|22 - 32
|28
|17.
|Леванте
|Заявка
|24
|3
|11
|10
|21 - 38
|20
|18.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|25
|5
|4
|16
|18 - 52
|19
|19.
|Депортиво
|Заявка
|25
|4
|6
|15
|24 - 53
|18
|20.
|Малага
|Заявка
|25
|3
|4
|18
|16 - 40
|13
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Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - ЛеганесДо начала игры осталось 2 дня 10 часов 20 минут, которая состоится 28.02.2018.
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Прогнозы на матч Атлетико М - Леганес
Атлетико М
93.9% (77)
Ничья:
2.4% (2)
Леганес
3.7% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Атлетико М:
57.3% (47)
1:0 Атлетико М:
13.4% (11)
3:1 Атлетико М:
7.3% (6)
2:1 Атлетико М:
6.1% (5)
3:0 Атлетико М:
3.7% (3)
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