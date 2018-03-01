  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Испания
  5. Примера
Стадион: Зрители: 40288
Бетис
0:0
Конец матча
Реал Сосьедад
0'
35' Желтая карточка
Леон Серхио
56' Желтая карточка
Бартра Марк
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
94'
Ничья - справедливый итог этого скучного матча
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
94'
Бартра Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
94'
Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад подал угловой слева.
93'
Хоакин Санчес из команды Бетис навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

93'
Де ла Белья Альберто мяч отрикошетил от ворот
Фол, нарушение
93'
Судья сигнализирует, что Гарсия Хави из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Янузай Аднан
92'
Игроки ФК "Бетис" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
92'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
92'
Тактическая замена. Оярсабаль Микель уходит с поля и его заменяет Баутиста Хон
91'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
90'
Отличный пас сделал Хоакин Санчес из команды Бетис. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
89'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
89'
Рубен Кастро из команды Бетис в офсайде
88'
Ильяраменди Асьер пробует нанести удар издали, но Адан Антонио держит все под контролем
Фол, нарушение
88'
Судья сигнализирует, что Манди Аисса из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Янузай Аднан
88'
Плохо сыграл Junior Firpo - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
88'
Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад делает неудачный навес.
Фол, нарушение
87'
Камараса Виктор наказан за толчок Каналес Серхио
86'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
86'
Как он промахнулся? Хоакин Санчес имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
86'
Фабиан Руис из команды Бетис сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
85'
Игроки ФК "Бетис" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
85'
Бартра Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
85'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
Адан Антонио ошибается в защите.
84'
Манди Аисса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Ильяраменди Асьер из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
Угловой
84'
Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад разыграл угловой с правого угла.
83'
Субельдия Игор из команды Реал Сосьедад делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Угловой
83'
Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад подал угловой слева.
83'
Тактическая замена. Тельо Кристиан уходит с поля и его заменяет Камараса Виктор
83'
Дурмиси Риза выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад делает навес прямо в штрафную.
82'
Удар от ворот произведет Бетис
81'
Янузай Аднан не смог попасть в створ ударом издали
81'
Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад идет с мячом вперед на обострение...
Офсайд
81'
Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад в офсайде
80'
Субельдия Игор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Герреро Франсис из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
79'
Удар от ворот произведет Бетис
79'
Субельдия Игор нанес удар, но промахнулся очень сильно.
79'
Бартра Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
79'
Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад подал угловой слева.
78'
Должен был быть гол! Арсальюс Альваро имел отличный шанс, но Адан Антонио не дал голу состоятся!
78'
Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад делает пас партнеру.
78'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
78'
Мойя Мигель из команды Реал Сосьедад хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
78'
Адан Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Ильяраменди Асьер из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
Угловой
77'
Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад разыграл угловой с правого угла.
77'
Ильяраменди Асьер из команды Реал Сосьедад делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
76'
Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
76'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
76'
Бартра Марк ошибается в защите.
76'
Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
75'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Офсайд
74'
Тельо Кристиан из команды Бетис в офсайде
74'
Адан Антонио взял и забрал мяч на выходе
74'
Каналес Серхио пробует нанести удар издали, но Адан Антонио держит все под контролем
73'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
73'
Тактическая замена. Хуанми Мигель уходит с поля и его заменяет Янузай Аднан
73'
Junior Firpo нанес удар чуть мимо. Близко!
72'
Тельо Кристиан из команды Бетис делает пас партнеру.
72'
Адан Антонио взял и забрал мяч на выходе
71'
Арсальюс Альваро из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
71'
Тельо Кристиан наказан за толчок Морено Эктор
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
70'
Хорошую попытку сделал Рубен Кастро. Удар в створ, но вратарь начеку
70'
Дурмиси Риза из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
69'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
69'
Тактическая замена. Будебуз Ряд уходит с поля и его заменяет Хоакин Санчес
69'
Тактическая замена. Леон Серхио уходит с поля и его заменяет Рубен Кастро
68'
Ильяраменди Асьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
68'
Будебуз Ряд из команды Бетис подал угловой справа.
68'
Ильяраменди Асьер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
68'
Герреро Франсис из команды Бетис делает пас партнеру.
67'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
67'
Тельо Кристиан из команды Бетис делает неудачный навес.
67'
Игроки ФК "Бетис" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
67'
Оярсабаль Микель наказан за толчок Бартра Марк
66'
Тактическая замена. Сурутуса Давид уходит с поля и его заменяет Гуриди Хон
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
64'
Морено Эктор из команды Реал Сосьедад опасно и грубо сыграл. Леон Серхио пострадал.
64'
Бартра Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Арсальюс Альваро из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
64'
Ильяраменди Асьер из команды Реал Сосьедад делает неудачный навес.
64'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
64'
Бартра Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Де ла Белья Альберто из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
62'
Мойя Мигель взял и забрал мяч на выходе
62'
Герреро Франсис из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
Травма, повреждение
61'
Оярсабаль Микель возвращается на поле, всё в порядке.
61'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
61'
Ох, нехорошо это выглядит. Оярсабаль Микель получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
60'
Оярсабаль Микель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
60'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
60'
Адан Антонио взял и забрал мяч на выходе
60'
Опасность предотвращена - Junior Firpo из команды Бетис вступил в отбор удачно
59'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
59'
Тельо Кристиан из команды Бетис делает неудачный навес.
58'
Сегодняшная посещаемость составляет 40288 болельщиков
57'
Сурутуса Давид пробует нанести удар издали, но Адан Антонио держит все под контролем
Желтая карточка
56'
Бартра Марк - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
56'
Бартра Марк из команды Бетис играет слишком грубо. Оярсабаль Микель оказался на газоне.
56'
Опасность предотвращена - Субельдия Игор из команды Реал Сосьедад вступил в отбор удачно
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
54'
Каналес Серхио нанес удар, но тот был заблокирован.
54'
Игроки ФК "Реал Сосьедад" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
54'
Тельо Кристиан пробует нанести удар издали, но Мойя Мигель держит все под контролем
Офсайд
53'
Арсальюс Альваро из команды Реал Сосьедад в офсайде
53'
Хорошую попытку сделал Морено Эктор. Удар в створ, но вратарь начеку
53'
Плохо сыграл Манди Аисса - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
52'
Ильяраменди Асьер из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
52'
Манди Аисса из команды Бетис играет слишком грубо. Сурутуса Давид оказался на газоне.
51'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
50'
Junior Firpo нанес удар чуть мимо. Близко!
50'
Фабиан Руис из команды Бетис делает пас партнеру.
50'
Морено Эктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Будебуз Ряд из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
50'
Льоренте Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
50'
Будебуз Ряд из команды Бетис подал угловой справа.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
49'
Хороший удар издали нанес Тельо Кристиан, но отличный сейв сделал Мойя Мигель. Угловой.
49'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
49'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад в офсайде
48'
Опасность предотвращена - Де ла Белья Альберто из команды Реал Сосьедад вступил в отбор удачно
Фол, нарушение
46'
Каналес Серхио коснулся мяча рукой.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
47'
Бартра Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Удар от ворот произведет Бетис
46'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Травма, повреждение
45'
Сурутуса Давид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
45'
Адан Антонио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
45'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
44'
Выглядело как неплохой момент. Хуанми Мигель из команды Реал Сосьедад закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
44'
Игроки ФК "Реал Сосьедад" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
44'
Льоренте Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Сурутуса Давид из команды Реал Сосьедад делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
42'
Мойя Мигель взял и забрал мяч на выходе
42'
Герреро Франсис из команды Бетис навешивает в штрафную с рикошетом.
41'
Адан Антонио взял и забрал мяч на выходе
41'
Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад навешивает в штрафную с рикошетом.
Угловой
41'
Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад разыграл угловой с левого угла.
41'
Junior Firpo предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
40'
Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад идет с мячом вперед на обострение...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
39'
Удар от ворот произведет Бетис
39'
Шанс! Морено Эктор из команды Реал Сосьедад пробил головой, но мимо
39'
Ильяраменди Асьер из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
Угловой
39'
Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад разыграл угловой с правого угла.
39'
Хуанми Мигель из команды Реал Сосьедад отдал передачу, которая была заблокирована.
39'
Каналес Серхио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
38'
Судья свистит. Герреро Франсис атаковал сзади соперника. Это Хуанми Мигель заработал своей команде штрафной
37'
Мойя Мигель взял и забрал мяч на выходе
37'
Мойя Мигель не дал случится голу! Тельо Кристиан должен был забивать, но Мойя Мигель сделал отличный сейв
37'
ШАНС! Тельо Кристиан вышел один-на-один с голкипером...
37'
Адан Антонио взял и забрал мяч на выходе
37'
Де ла Белья Альберто из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
35'
Леон Серхио получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
35'
Безумный фол. Леон Серхио грубо играет против соперника. Пострадал Льоренте Диего
35'
Опасность предотвращена - Льоренте Диего из команды Реал Сосьедад вступил в отбор удачно
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
35'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
Фол, нарушение
34'
Судья сигнализирует, что Бартра Марк из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Оярсабаль Микель
Фол, нарушение
33'
Бартра Марк из команды Бетис играет слишком грубо. Морено Эктор оказался на газоне.
33'
Будебуз Ряд навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
32'
Льоренте Диего наказан за толчок Будебуз Ряд
30'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
Манди Аисса ошибается в защите.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
30'
Будебуз Ряд из команды Бетис сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Леон Серхио мяча так и не получил
28'
Будебуз Ряд из команды Бетис хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
28'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
27'
Судья свистит. Сурутуса Давид атаковал сзади соперника. Это Гарсия Хави заработал своей команде штрафной
26'
Льоренте Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
26'
Будебуз Ряд из команды Бетис подал угловой слева.
25'
Арсальюс Альваро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
25'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
24'
Герреро Франсис из команды Бетис делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
24'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
24'
Герреро Франсис из команды Бетис делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
23'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Тельо Кристиан из команды Бетис делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
23'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
Фол, нарушение
23'
Судья сигнализирует, что Хуанми Мигель из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Герреро Франсис
22'
Фабиан Руис пробует нанести удар издали, но Мойя Мигель держит все под контролем
22'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Леон Серхио из команды Бетис делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
21'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Мойя Мигель взял и забрал мяч на выходе
20'
Дурмиси Риза из команды Бетис навешивает в штрафную с рикошетом.
20'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Офсайд
19'
Хуанми Мигель из команды Реал Сосьедад в офсайде
18'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
18'
Бартра Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Льоренте Диего из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
18'
Манди Аисса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
17'
Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад подал угловой слева.
17'
Каналес Серхио мяч отрикошетил от ворот
17'
Де ла Белья Альберто из команды Реал Сосьедад делает пас партнеру.
17'
Ильяраменди Асьер из команды Реал Сосьедад сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
16'
Судья сигнализирует, что Морено Эктор из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Леон Серхио
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
14'
Игроки ФК "Бетис" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
14'
Хуанми Мигель нанес удар головой, но Адан Антонио спокойно отбил мяч.
14'
Арсальюс Альваро из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
13'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Гарсия Хави выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
13'
Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад подал угловой слева.
13'
Герреро Франсис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
13'
Манди Аисса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
12'
Гарсия Хави нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Фабиан Руис из команды Бетис делает пас партнеру.
12'
Удар от ворот произведет Бетис
11'
Каналес Серхио не смог попасть в створ ударом издали
11'
Каналес Серхио нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Фол, нарушение
9'
Бартра Марк наказан за толчок Оярсабаль Микель
9'
Опасность предотвращена - Манди Аисса из команды Бетис вступил в отбор удачно
9'
Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад идет с мячом вперед на обострение...
8'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
8'
Адан Антонио взял и забрал мяч на выходе
7'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Опасность предотвращена - Мойя Мигель из команды Реал Сосьедад вступил в отбор удачно
7'
Леон Серхио из команды Бетис сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
6'
О, нет. Из многообещающей позиции Леон Серхио из команды Бетис наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
Угловой
6'
Тельо Кристиан из команды Бетис подал угловой справа.
6'
Де ла Белья Альберто предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
4'
Бартра Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Офсайд
2'
Де ла Белья Альберто из команды Реал Сосьедад в офсайде
2'
Де ла Белья Альберто из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
2'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
2'
Бартра Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
2'
Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад подал угловой слева.
1'
Манди Аисса предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бетис". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Бетис 0:0 Реал Сосьедад
Бетис
48.9% (1002)
Ничья:
22.4% (459)
Реал Сосьедад
28.6% (586)

Вы не участвовали в прогнозе

Бетис:
12.1% (247)
Ничья:
12% (246)
Реал Сосьедад:
10.5% (215)
Бетис:
10.5% (215)
Ничья:
9.3% (191)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола







Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация