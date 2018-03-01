Стадион: Бенито Вильямарин Зрители: 40288
0:0
Конец матча
35' Желтая карточкаЛеон Серхио
56' Желтая карточкаБартра Марк
Новости после матча
Второй тайм
94'
Ничья - справедливый итог этого скучного матча
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
94'
94'
93'
Хоакин Санчес из команды Бетис навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
93'
Де ла Белья Альберто мяч отрикошетил от ворот
93'
Судья сигнализирует, что Гарсия Хави из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Янузай Аднан
92'
Игроки ФК "Бетис" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
92'
92'
Тактическая замена. Оярсабаль Микель уходит с поля и его заменяет Баутиста Хон
91'
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
90'
Отличный пас сделал Хоакин Санчес из команды Бетис. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
89'
89'
Рубен Кастро из команды Бетис в офсайде
88'
Ильяраменди Асьер пробует нанести удар издали, но Адан Антонио держит все под контролем
88'
Судья сигнализирует, что Манди Аисса из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Янузай Аднан
88'
Плохо сыграл Junior Firpo - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
88'
Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад делает неудачный навес.
87'
Камараса Виктор наказан за толчок Каналес Серхио
86'
86'
Как он промахнулся? Хоакин Санчес имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
86'
Фабиан Руис из команды Бетис сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
85'
Игроки ФК "Бетис" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
85'
85'
Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
85'
85'
Адан Антонио ошибается в защите.
84'
84'
84'
Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад разыграл угловой с правого угла.
83'
Субельдия Игор из команды Реал Сосьедад делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
83'
83'
Тактическая замена. Тельо Кристиан уходит с поля и его заменяет Камараса Виктор
83'
Дурмиси Риза выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад делает навес прямо в штрафную.
82'
Удар от ворот произведет Бетис
81'
Янузай Аднан не смог попасть в створ ударом издали
81'
Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад идет с мячом вперед на обострение...
81'
Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад в офсайде
80'
Субельдия Игор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Герреро Франсис из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
79'
Удар от ворот произведет Бетис
79'
Субельдия Игор нанес удар, но промахнулся очень сильно.
79'
79'
78'
Должен был быть гол! Арсальюс Альваро имел отличный шанс, но Адан Антонио не дал голу состоятся!
78'
Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад делает пас партнеру.
78'
78'
Мойя Мигель из команды Реал Сосьедад хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
78'
Адан Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
77'
Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад разыграл угловой с правого угла.
77'
Ильяраменди Асьер из команды Реал Сосьедад делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
76'
Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
76'
76'
Бартра Марк ошибается в защите.
76'
Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
75'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
74'
Тельо Кристиан из команды Бетис в офсайде
74'
74'
Каналес Серхио пробует нанести удар издали, но Адан Антонио держит все под контролем
73'
73'
Тактическая замена. Хуанми Мигель уходит с поля и его заменяет Янузай Аднан
73'
Junior Firpo нанес удар чуть мимо. Близко!
72'
Тельо Кристиан из команды Бетис делает пас партнеру.
72'
71'
71'
Тельо Кристиан наказан за толчок Морено Эктор
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
70'
Хорошую попытку сделал Рубен Кастро. Удар в створ, но вратарь начеку
70'
Дурмиси Риза из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
69'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
69'
Тактическая замена. Будебуз Ряд уходит с поля и его заменяет Хоакин Санчес
69'
Тактическая замена. Леон Серхио уходит с поля и его заменяет Рубен Кастро
68'
Ильяраменди Асьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Будебуз Ряд из команды Бетис подал угловой справа.
68'
Ильяраменди Асьер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
68'
Герреро Франсис из команды Бетис делает пас партнеру.
67'
67'
Тельо Кристиан из команды Бетис делает неудачный навес.
67'
Игроки ФК "Бетис" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
67'
Оярсабаль Микель наказан за толчок Бартра Марк
66'
Тактическая замена. Сурутуса Давид уходит с поля и его заменяет Гуриди Хон
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
64'
Морено Эктор из команды Реал Сосьедад опасно и грубо сыграл. Леон Серхио пострадал.
64'
64'
64'
Ильяраменди Асьер из команды Реал Сосьедад делает неудачный навес.
64'
64'
63'
62'
62'
Герреро Франсис из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
61'
Оярсабаль Микель возвращается на поле, всё в порядке.
61'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
61'
Ох, нехорошо это выглядит. Оярсабаль Микель получил травму и медбригада забирает его с поля.
60'
Оярсабаль Микель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
60'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
60'
60'
Опасность предотвращена - Junior Firpo из команды Бетис вступил в отбор удачно
59'
59'
Тельо Кристиан из команды Бетис делает неудачный навес.
58'
Сегодняшная посещаемость составляет 40288 болельщиков
57'
Сурутуса Давид пробует нанести удар издали, но Адан Антонио держит все под контролем
56'
Бартра Марк - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
56'
Бартра Марк из команды Бетис играет слишком грубо. Оярсабаль Микель оказался на газоне.
56'
Опасность предотвращена - Субельдия Игор из команды Реал Сосьедад вступил в отбор удачно
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
54'
Каналес Серхио нанес удар, но тот был заблокирован.
54'
Игроки ФК "Реал Сосьедад" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
54'
Тельо Кристиан пробует нанести удар издали, но Мойя Мигель держит все под контролем
53'
Арсальюс Альваро из команды Реал Сосьедад в офсайде
53'
Хорошую попытку сделал Морено Эктор. Удар в створ, но вратарь начеку
53'
Плохо сыграл Манди Аисса - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
52'
52'
Манди Аисса из команды Бетис играет слишком грубо. Сурутуса Давид оказался на газоне.
51'
51'
50'
Junior Firpo нанес удар чуть мимо. Близко!
50'
Фабиан Руис из команды Бетис делает пас партнеру.
50'
Морено Эктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Будебуз Ряд из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
50'
50'
Будебуз Ряд из команды Бетис подал угловой справа.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
49'
Хороший удар издали нанес Тельо Кристиан, но отличный сейв сделал Мойя Мигель. Угловой.
49'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад в офсайде
48'
Опасность предотвращена - Де ла Белья Альберто из команды Реал Сосьедад вступил в отбор удачно
46'
Каналес Серхио коснулся мяча рукой.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
47'
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Удар от ворот произведет Бетис
46'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
45'
Сурутуса Давид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
45'
Адан Антонио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
45'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
44'
Выглядело как неплохой момент. Хуанми Мигель из команды Реал Сосьедад закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
44'
Игроки ФК "Реал Сосьедад" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
44'
44'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Сурутуса Давид из команды Реал Сосьедад делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
42'
42'
Герреро Франсис из команды Бетис навешивает в штрафную с рикошетом.
41'
41'
Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад навешивает в штрафную с рикошетом.
41'
Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад разыграл угловой с левого угла.
41'
Junior Firpo предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
40'
Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад идет с мячом вперед на обострение...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
39'
Удар от ворот произведет Бетис
39'
Шанс! Морено Эктор из команды Реал Сосьедад пробил головой, но мимо
39'
39'
Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад разыграл угловой с правого угла.
39'
Хуанми Мигель из команды Реал Сосьедад отдал передачу, которая была заблокирована.
39'
Каналес Серхио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
38'
Судья свистит. Герреро Франсис атаковал сзади соперника. Это Хуанми Мигель заработал своей команде штрафной
37'
37'
Мойя Мигель не дал случится голу! Тельо Кристиан должен был забивать, но Мойя Мигель сделал отличный сейв
37'
ШАНС! Тельо Кристиан вышел один-на-один с голкипером...
37'
37'
35'
Леон Серхио получил желтую карточку от судьи
35'
Безумный фол. Леон Серхио грубо играет против соперника. Пострадал Льоренте Диего
35'
Опасность предотвращена - Льоренте Диего из команды Реал Сосьедад вступил в отбор удачно
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
35'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
34'
Судья сигнализирует, что Бартра Марк из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Оярсабаль Микель
33'
Бартра Марк из команды Бетис играет слишком грубо. Морено Эктор оказался на газоне.
33'
Будебуз Ряд навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
32'
Льоренте Диего наказан за толчок Будебуз Ряд
30'
30'
Манди Аисса ошибается в защите.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
30'
Будебуз Ряд из команды Бетис сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Леон Серхио мяча так и не получил
28'
Будебуз Ряд из команды Бетис хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
28'
27'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Судья свистит. Сурутуса Давид атаковал сзади соперника. Это Гарсия Хави заработал своей команде штрафной
26'
26'
Будебуз Ряд из команды Бетис подал угловой слева.
25'
Арсальюс Альваро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
25'
24'
Герреро Франсис из команды Бетис делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
24'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
24'
Герреро Франсис из команды Бетис делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
23'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Тельо Кристиан из команды Бетис делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
23'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
23'
Судья сигнализирует, что Хуанми Мигель из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Герреро Франсис
22'
Фабиан Руис пробует нанести удар издали, но Мойя Мигель держит все под контролем
22'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Леон Серхио из команды Бетис делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
21'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
20'
Дурмиси Риза из команды Бетис навешивает в штрафную с рикошетом.
20'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
19'
Хуанми Мигель из команды Реал Сосьедад в офсайде
18'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
18'
18'
Льоренте Диего из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
18'
17'
17'
Каналес Серхио мяч отрикошетил от ворот
17'
Де ла Белья Альберто из команды Реал Сосьедад делает пас партнеру.
17'
Ильяраменди Асьер из команды Реал Сосьедад сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
16'
Судья сигнализирует, что Морено Эктор из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Леон Серхио
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
14'
Игроки ФК "Бетис" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
14'
Хуанми Мигель нанес удар головой, но Адан Антонио спокойно отбил мяч.
14'
13'
13'
Гарсия Хави выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
13'
Герреро Франсис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
13'
12'
Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
12'
Гарсия Хави нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Фабиан Руис из команды Бетис делает пас партнеру.
12'
Удар от ворот произведет Бетис
11'
Каналес Серхио не смог попасть в створ ударом издали
11'
Каналес Серхио нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
9'
Бартра Марк наказан за толчок Оярсабаль Микель
9'
Опасность предотвращена - Манди Аисса из команды Бетис вступил в отбор удачно
9'
Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад идет с мячом вперед на обострение...
8'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
8'
7'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Опасность предотвращена - Мойя Мигель из команды Реал Сосьедад вступил в отбор удачно
7'
Леон Серхио из команды Бетис сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
6'
О, нет. Из многообещающей позиции Леон Серхио из команды Бетис наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
6'
Тельо Кристиан из команды Бетис подал угловой справа.
6'
Де ла Белья Альберто предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
4'
2'
Де ла Белья Альберто из команды Реал Сосьедад в офсайде
2'
2'
2'
Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
2'
2'
1'
Манди Аисса предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бетис". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Бетис 0:0 Реал Сосьедад
Бетис
48.9% (1002)
Ничья:
22.4% (459)
Реал Сосьедад
28.6% (586)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Бетис:
12.1% (247)
1:1 Ничья:
12% (246)
1:2 Реал Сосьедад:
10.5% (215)
1:0 Бетис:
10.5% (215)
0:0 Ничья:
9.3% (191)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация