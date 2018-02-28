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  4. Испания
  5. Примера
Стадион: Зрители: 5097
Хетафе
3:0
Конец матча
Депортиво
0'
20' Желтая карточка
Луизинью Коррейя
25' Желтая карточка
Мора Серхио
34' Желтая карточка
Крон-Дели Микаэль
1:0
40' Гол
Анхель Луис
2:0
44' Гол в свои ворота
Боведа Энеко
50' Желтая карточка
Дьедью Амат
57' Желтая карточка
Москера Педро
3:0
82' Гол
Видаль Молина
88' Желтая карточка
Боведа Энеко
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
94'
Хетафе заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Фол, нарушение
94'
Судья сигнализирует, что Ндоки Мервей из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Картабия Федерико
Фол, нарушение
93'
Андоне Флорин наказан за толчок Ндоки Мервей
93'
Удар от ворот произведет Депортиво
Травма, повреждение
93'
Ндоки Мервей возвращается на поле, всё в порядке.

Травма, повреждение
92'
Хетафе остается без одного игрока, потому что Ндоки Мервей уходит с поля, а тренер не располагает больше с запасными игроками.
92'
Антунеш Виторину не смог попасть в створ ударом издали
92'
Шёр Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Отличные скиллы показывает Видаль Молина, обводя своих соперников
92'
Суарес Дамиан из команды Хетафе делает навес прямо в штрафную.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля
91'
Игрок клуба "Депортиво" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
91'
Ох, нехорошо это выглядит. Ндоки Мервей получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
91'
Ндоки Мервей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
90'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
90'
Картабия Федерико из команды Депортиво сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
90'
Депортиво совершает вбрасывание на своей половине поля
88'
Реми Лоик нанес удар головой, но Рубен Мартинес спокойно отбил мяч.
88'
Антунеш Виторину навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
88'
Боведа Энеко получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
88'
Судья сигнализирует, что Боведа Энеко из команды Депортиво поставил подножку. Пострадал Видаль Молина
86'
Удар от ворот произведет Хетафе
86'
Лукас Перес не смог попасть в створ ударом издали
85'
Тактическая замена. Дьедью Амат уходит с поля и его заменяет Ндоки Мервей
85'
Даконам Дьене выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Лукас Перес из команды Депортиво делает навес прямо в штрафную.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
84'
Удар от ворот произведет Хетафе
84'
Лукас Перес из команды Депортиво нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
84'
Борхес Сельсо из команды Депортиво отправил кросс в штрафную...
84'
Андоне Флорин из команды Депортиво делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Описание гола
82'
Г О О О О Л - Видаль Молина забивает!
82'
ШАНС! Видаль Молина вышел один-на-один с голкипером...
82'
Боведа Энеко ошибается в защите.
82'
Бруно Гонсалес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Картабия Федерико из команды Депортиво отправил кросс в штрафную...
81'
Игрок клуба "Хетафе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
Мартинес Дамиан из команды Хетафе сделал отличный сейв!
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
80'
Луизинью Коррейя пробует нанести удар издали, но Мартинес Дамиан держит все под контролем
80'
Сибасаки Гаку выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Картабия Федерико из команды Депортиво отправил кросс в штрафную...
79'
Шёр Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
79'
Суарес Дамиан из команды Хетафе подал угловой справа.
79'
Шёр Фабиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
79'
Суарес Дамиан из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
79'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
79'
Удар от ворот произведет Хетафе
78'
Шанс! Андоне Флорин из команды Депортиво пробил головой, но мимо
78'
Борхес Сельсо из команды Депортиво отправил кросс в штрафную...
78'
Бруно Гонсалес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Хуанфран Морено из команды Депортиво отправил кросс в штрафную...
78'
Игрок клуба "Депортиво" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
77'
Игрок клуба "Депортиво" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
77'
Тактическая замена. Баккали Закария уходит с поля и его заменяет Картабия Федерико
Офсайд
76'
Андоне Флорин из команды Депортиво в офсайде
75'
Мартинес Дамиан взял и забрал мяч на выходе
75'
Москера Педро из команды Депортиво отправил кросс в штрафную...
75'
Реми Лоик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
75'
Лукас Перес из команды Депортиво подал угловой справа.
75'
Бруно Гонсалес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
75'
Лукас Перес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
75'
Тактическая замена. Анхель Луис уходит с поля и его заменяет Реми Лоик
Фол, нарушение
74'
Назначен штрафной. Пострадал Баккали Закария, его свалил Антунеш Виторину.
73'
Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля
72'
Москера Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Игрок клуба "Хетафе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Сегодняшная посещаемость составляет 5097 болельщиков
71'
Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля
71'
Анхель Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
71'
Луизинью Коррейя из команды Депортиво разыграл угловой с левого угла.
71'
Даконам Дьене предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
71'
Лукас Перес из команды Депортиво разыграл угловой с правого угла.
71'
Баккали Закария из команды Депортиво отправил кросс в штрафную...
70'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Бруно Гонсалес из команды Хетафе.
70'
Хуанфран Морено из команды Депортиво отправил кросс в штрафную...
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
70'
Удар от ворот произведет Хетафе
69'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
68'
Мартинес Дамиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
67'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Офсайд
67'
Лукас Перес из команды Депортиво в офсайде
67'
Удар от ворот произведет Депортиво
67'
Дьедью Амат не смог попасть в створ ударом издали
67'
Дьедью Амат из команды Хетафе идет с мячом вперед на обострение...
67'
Игроки ФК "Хетафе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
67'
Луизинью Коррейя нанес удар, но тот был заблокирован.
66'
Суарес Дамиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Голкипер мог бы сыграть и получше
Угловой
66'
Лукас Перес из команды Депортиво подал угловой справа.
66'
Антунеш Виторину предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
66'
Арамбарри Мауро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Андоне Флорин из команды Депортиво отправил кросс в штрафную...
65'
Игрок клуба "Депортиво" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
64'
Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля
64'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
64'
Мора Серхио получил травму и заменен. Сибасаки Гаку выходит на поле.
Травма, повреждение
63'
Мора Серхио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
63'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
63'
Депортиво делает атакующую замену. Мунтари Салли ушел с поля, а Андоне Флорин вышел в подмогу атаке.
63'
Тактическая замена. Мунтари Салли уходит с поля и его заменяет Андоне Флорин
62'
Рубен Мартинес взял и забрал мяч на выходе
62'
Видаль Молина из команды Хетафе отдал передачу, которая была заблокирована.
Офсайд
60'
Баккали Закария из команды Депортиво в офсайде
60'
Луизинью Коррейя выбил мяч подальше от ворот.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
60'
Игрок клуба "Депортиво" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
59'
Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля
59'
Игрок клуба "Депортиво" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
59'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
59'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
59'
Рубен Мартинес взял и забрал мяч на выходе
58'
Портильо Франсиско из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
57'
Москера Педро - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
57'
Москера Педро из команды Депортиво играет слишком грубо. Дьедью Амат оказался на газоне.
57'
Дьедью Амат из команды Хетафе идет с мячом вперед на обострение...
57'
Игрок клуба "Депортиво" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Антунеш Виторину выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Борхес Сельсо из команды Депортиво отправил кросс в штрафную...
56'
Удар от ворот произведет Хетафе
55'
Игрок клуба "Хетафе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
55'
Удар от ворот произведет Депортиво
Угловой
54'
Антунеш Виторину из команды Хетафе подал угловой справа.
54'
Боведа Энеко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
54'
Антунеш Виторину из команды Хетафе подал угловой справа.
53'
Хороший удар издали нанес Дьедью Амат, но отличный сейв сделал Рубен Мартинес. Угловой.
53'
Видаль Молина из команды Хетафе нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
53'
Мора Серхио из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
53'
Боведа Энеко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
53'
Мартинес Дамиан из команды Хетафе подал угловой справа.
53'
Удар от ворот произведет Хетафе
51'
Луизинью Коррейя не смог попасть в створ ударом издали
51'
Лукас Перес из команды Депортиво сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Москера Педро мяча так и не получил
51'
Бруно Гонсалес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Луизинью Коррейя из команды Депортиво отправил кросс в штрафную...
51'
Мартинес Дамиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Хуанфран Морено из команды Депортиво отправил кросс в штрафную...
51'
Бруно Гонсалес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Травма, повреждение
51'
Хуанфран Морено возвращается на поле, всё в порядке.
Угловой
51'
Лукас Перес из команды Депортиво подал угловой справа.
Травма, повреждение
50'
Ох, нехорошо это выглядит. Хуанфран Морено получил травму и медбригада забирает его с поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Желтая карточка
50'
Дьедью Амат сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
50'
Безумный фол. Дьедью Амат грубо играет против соперника. Пострадал Хуанфран Морено
Фол, нарушение
49'
Баккали Закария наказан за толчок Дьедью Амат
Офсайд
48'
Адриан Лопес из команды Депортиво в офсайде
48'
Рубен Мартинес взял и забрал мяч на выходе
48'
Антунеш Виторину из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
48'
Хуанфран Морено выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Второй тайм
Первый тайм
46'
Команда Хетафе играла лучше в этом тайме.
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Крон-Дели Микаэль не смог попасть в створ ударом издали
45'
Суарес Дамиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Хуанфран Морено из команды Депортиво отправил кросс в штрафную...
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Описание гола
44'
Г О О О О Л - Боведа Энеко уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
44'
Анхель Луис из команды Хетафе делает навес прямо в штрафную.
44'
Видаль Молина из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
43'
Игрок клуба "Хетафе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Бруно Гонсалес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Москера Педро из команды Депортиво отправил кросс в штрафную...
42'
Игрок клуба "Депортиво" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
40'
Дьедью Амат сделал результативную передачу.
Описание гола
40'
Г О О О О Л - Анхель Луис из команды Хетафе забил гол! Легко это для такого игрока, как Анхель Луис
40'
Портильо Франсиско из команды Хетафе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
40'
Дьедью Амат пробивает по воротам...
40'
Москера Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Дьедью Амат из команды Хетафе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
Портильо Франсиско из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
38'
Игрок клуба "Хетафе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Удар от ворот произведет Хетафе
38'
Хуанфран Морено из команды Депортиво делает неудачный навес.
Фол, нарушение
37'
Судья сигнализирует, что Адриан Лопес из команды Депортиво поставил подножку. Пострадал Суарес Дамиан
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
35'
Хуанфран Морено выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Даконам Дьене из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
34'
Крон-Дели Микаэль получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
34'
Судья сигнализирует, что Крон-Дели Микаэль из команды Депортиво поставил подножку. Пострадал Арамбарри Мауро
34'
Удар от ворот произведет Хетафе
34'
Москера Педро из команды Депортиво плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
34'
Луизинью Коррейя выбил мяч подальше от ворот.
32'
Удар от ворот произведет Депортиво
32'
Суарес Дамиан из команды Хетафе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
32'
Удар от ворот произведет Хетафе
31'
Удар от ворот произведет Депортиво
30'
Мора Серхио из команды Хетафе сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Портильо Франсиско мяча так и не получил
30'
Мунтари Салли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Анхель Луис из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
29'
Шёр Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
29'
Суарес Дамиан из команды Хетафе подал угловой справа.
29'
Боведа Энеко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
29'
Портильо Франсиско из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
27'
Шанс! Адриан Лопес из команды Депортиво пробил головой, но мимо
27'
Луизинью Коррейя из команды Депортиво отправил кросс в штрафную...
27'
Бруно Гонсалес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Хуанфран Морено из команды Депортиво отправил кросс в штрафную...
26'
Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля
Желтая карточка
25'
Мора Серхио сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
25'
Мора Серхио из команды Хетафе опасно и грубо сыграл. Мунтари Салли пострадал.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
25'
Удар от ворот произведет Депортиво
25'
Мора Серхио не смог попасть в створ ударом издали
25'
Дьедью Амат из команды Хетафе идет с мячом вперед на обострение...
25'
Плохо сыграл Шёр Фабиан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Офсайд
24'
Баккали Закария из команды Депортиво в офсайде
24'
Мунтари Салли выбил мяч подальше от ворот.
23'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
23'
Удар от ворот произведет Хетафе
Угловой
23'
Лукас Перес из команды Депортиво подал угловой слева.
22'
Арамбарри Мауро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
22'
Адриан Лопес из команды Депортиво отдал передачу, которая была заблокирована.
22'
Москера Педро из команды Депортиво отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Анхель Луис из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Мунтари Салли
Офсайд
21'
Бруно Гонсалес из команды Хетафе в офсайде
21'
Антунеш Виторину навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Желтая карточка
20'
Луизинью Коррейя сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
20'
Безумный фол. Луизинью Коррейя грубо играет против соперника. Пострадал Портильо Франсиско
19'
Боведа Энеко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
19'
Антунеш Виторину из команды Хетафе подал угловой слева.
19'
Хуанфран Морено предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
Видаль Молина из команды Хетафе делает пас партнеру.
19'
Анхель Луис нанес удар издали, а Рубен Мартинес отбил его обратно в игру!
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Дьедью Амат из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Хуанфран Морено
17'
Анхель Луис из команды Хетафе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
15'
Шёр Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Дьедью Амат из команды Хетафе отдал передачу, которая была заблокирована.
15'
Дьедью Амат из команды Хетафе идет с мячом вперед на обострение...
14'
Удар от ворот произведет Хетафе
14'
Отличный пас сделал Хуанфран Морено из команды Депортиво. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Мунтари Салли из команды Депортиво поставил подножку. Пострадал Арамбарри Мауро
12'
Бруно Гонсалес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Баккали Закария из команды Депортиво делает навес прямо в штрафную.
12'
Отличные скиллы показывает Баккали Закария, обводя своих соперников
Офсайд
12'
Видаль Молина из команды Хетафе в офсайде
11'
Арамбарри Мауро нанес удар, но тот был заблокирован.
Офсайд
11'
Лукас Перес из команды Депортиво в офсайде
11'
Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля
9'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
9'
Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля
8'
Суарес Дамиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Лукас Перес из команды Депортиво делает пас партнеру.
8'
Удар от ворот произведет Депортиво
7'
Видаль Молина из команды Хетафе наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
7'
Антунеш Виторину из команды Хетафе подал угловой слева.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
5'
Удар от ворот произведет Депортиво
5'
Антунеш Виторину из команды Хетафе делает неудачный навес.
4'
Игрок клуба "Хетафе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Луизинью Коррейя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
3'
Антунеш Виторину из команды Хетафе подал угловой слева.
3'
Шёр Фабиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
Портильо Франсиско из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
2'
Даконам Дьене выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Лукас Перес из команды Депортиво делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
2'
Мунтари Салли выбил мяч подальше от ворот.
2'
Удар от ворот произведет Депортиво
2'
Мора Серхио нанес удар, но промахнулся очень сильно.
2'
Крон-Дели Микаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Суарес Дамиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Боведа Энеко из команды Депортиво поставил подножку. Пострадал Видаль Молина
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Шёр Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Суарес Дамиан из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
1'
Сильный дождь сегодня.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хетафе". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Минута молчания состоится перед началом матча.
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coliseum Alfonso Perez. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Хетафе 3:0 Депортиво
Хетафе
51.6% (1050)
Ничья:
21% (426)
Депортиво
27.4% (557)

Вы не участвовали в прогнозе

Хетафе:
13.9% (282)
Ничья:
11% (224)
Хетафе:
10.1% (205)
Ничья:
9.9% (201)
Хетафе:
9.7% (198)
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