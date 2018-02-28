Стадион: Колизеум Альфонсо Перес Зрители: 5097
20' Желтая карточкаЛуизинью Коррейя
25' Желтая карточкаМора Серхио
34' Желтая карточкаКрон-Дели Микаэль
1:0
40' ГолАнхель Луис
2:0
44' Гол в свои воротаБоведа Энеко
50' Желтая карточкаДьедью Амат
57' Желтая карточкаМоскера Педро
3:0
82' ГолВидаль Молина
88' Желтая карточкаБоведа Энеко
Новости после матча
Второй тайм
94'
Хетафе заслуженно побеждает в отличном матче
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Судья сигнализирует, что Ндоки Мервей из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Картабия Федерико
93'
Андоне Флорин наказан за толчок Ндоки Мервей
93'
93'
Ндоки Мервей возвращается на поле, всё в порядке.
92'
Хетафе остается без одного игрока, потому что Ндоки Мервей уходит с поля, а тренер не располагает больше с запасными игроками.
92'
Антунеш Виторину не смог попасть в створ ударом издали
92'
92'
Отличные скиллы показывает Видаль Молина, обводя своих соперников
92'
Суарес Дамиан из команды Хетафе делает навес прямо в штрафную.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
91'
91'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
91'
Ох, нехорошо это выглядит. Ндоки Мервей получил травму и медбригада забирает его с поля.
91'
Ндоки Мервей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
90'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
90'
Картабия Федерико из команды Депортиво сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
90'
Депортиво совершает вбрасывание на своей половине поля
88'
Реми Лоик нанес удар головой, но Рубен Мартинес спокойно отбил мяч.
88'
Антунеш Виторину навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
88'
Боведа Энеко получает желтую карточку за неспортивное поведение
88'
Судья сигнализирует, что Боведа Энеко из команды Депортиво поставил подножку. Пострадал Видаль Молина
86'
86'
Лукас Перес не смог попасть в створ ударом издали
85'
Тактическая замена. Дьедью Амат уходит с поля и его заменяет Ндоки Мервей
85'
Даконам Дьене выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Лукас Перес из команды Депортиво делает навес прямо в штрафную.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
84'
84'
Лукас Перес из команды Депортиво нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
84'
84'
Андоне Флорин из команды Депортиво делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
82'
Г О О О О Л - Видаль Молина забивает!
82'
ШАНС! Видаль Молина вышел один-на-один с голкипером...
82'
Боведа Энеко ошибается в защите.
82'
82'
Картабия Федерико из команды Депортиво отправил кросс в штрафную...
81'
81'
Мартинес Дамиан из команды Хетафе сделал отличный сейв!
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
80'
Луизинью Коррейя пробует нанести удар издали, но Мартинес Дамиан держит все под контролем
80'
Сибасаки Гаку выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Картабия Федерико из команды Депортиво отправил кросс в штрафную...
79'
79'
Суарес Дамиан из команды Хетафе подал угловой справа.
79'
Шёр Фабиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
79'
Суарес Дамиан из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
79'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
79'
78'
Шанс! Андоне Флорин из команды Депортиво пробил головой, но мимо
78'
78'
78'
78'
77'
77'
Тактическая замена. Баккали Закария уходит с поля и его заменяет Картабия Федерико
76'
Андоне Флорин из команды Депортиво в офсайде
75'
Мартинес Дамиан взял и забрал мяч на выходе
75'
75'
Реми Лоик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
75'
Бруно Гонсалес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
75'
Лукас Перес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
75'
Тактическая замена. Анхель Луис уходит с поля и его заменяет Реми Лоик
74'
Назначен штрафной. Пострадал Баккали Закария, его свалил Антунеш Виторину.
73'
72'
Москера Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
72'
Сегодняшная посещаемость составляет 5097 болельщиков
71'
71'
Анхель Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Луизинью Коррейя из команды Депортиво разыграл угловой с левого угла.
71'
Даконам Дьене предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
71'
Лукас Перес из команды Депортиво разыграл угловой с правого угла.
71'
Баккали Закария из команды Депортиво отправил кросс в штрафную...
70'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Бруно Гонсалес из команды Хетафе.
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
70'
69'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
68'
Мартинес Дамиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
67'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
67'
Лукас Перес из команды Депортиво в офсайде
67'
67'
Дьедью Амат не смог попасть в створ ударом издали
67'
67'
Игроки ФК "Хетафе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
67'
Луизинью Коррейя нанес удар, но тот был заблокирован.
66'
66'
Голкипер мог бы сыграть и получше
66'
66'
Антунеш Виторину предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
66'
Арамбарри Мауро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Андоне Флорин из команды Депортиво отправил кросс в штрафную...
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
64'
64'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
64'
Мора Серхио получил травму и заменен. Сибасаки Гаку выходит на поле.
63'
Мора Серхио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
63'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
63'
Депортиво делает атакующую замену. Мунтари Салли ушел с поля, а Андоне Флорин вышел в подмогу атаке.
63'
Тактическая замена. Мунтари Салли уходит с поля и его заменяет Андоне Флорин
62'
62'
Видаль Молина из команды Хетафе отдал передачу, которая была заблокирована.
60'
Баккали Закария из команды Депортиво в офсайде
60'
Луизинью Коррейя выбил мяч подальше от ворот.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
60'
59'
59'
59'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
59'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
59'
58'
57'
Москера Педро - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
57'
Москера Педро из команды Депортиво играет слишком грубо. Дьедью Амат оказался на газоне.
57'
57'
57'
Антунеш Виторину выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
56'
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
55'
54'
Антунеш Виторину из команды Хетафе подал угловой справа.
54'
54'
Антунеш Виторину из команды Хетафе подал угловой справа.
53'
Хороший удар издали нанес Дьедью Амат, но отличный сейв сделал Рубен Мартинес. Угловой.
53'
Видаль Молина из команды Хетафе нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
53'
Мора Серхио из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
53'
53'
Мартинес Дамиан из команды Хетафе подал угловой справа.
53'
51'
Луизинью Коррейя не смог попасть в створ ударом издали
51'
Лукас Перес из команды Депортиво сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Москера Педро мяча так и не получил
51'
51'
Луизинью Коррейя из команды Депортиво отправил кросс в штрафную...
51'
Мартинес Дамиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
51'
51'
Хуанфран Морено возвращается на поле, всё в порядке.
51'
50'
Ох, нехорошо это выглядит. Хуанфран Морено получил травму и медбригада забирает его с поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
50'
Дьедью Амат сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
50'
Безумный фол. Дьедью Амат грубо играет против соперника. Пострадал Хуанфран Морено
49'
Баккали Закария наказан за толчок Дьедью Амат
48'
Адриан Лопес из команды Депортиво в офсайде
48'
48'
Антунеш Виторину из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
48'
Хуанфран Морено выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Второй тайм
Первый тайм
46'
Команда Хетафе играла лучше в этом тайме.
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Крон-Дели Микаэль не смог попасть в створ ударом издали
45'
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
44'
Г О О О О Л - Боведа Энеко уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
44'
Анхель Луис из команды Хетафе делает навес прямо в штрафную.
44'
Видаль Молина из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
43'
42'
42'
42'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
40'
Дьедью Амат сделал результативную передачу.
40'
Г О О О О Л - Анхель Луис из команды Хетафе забил гол! Легко это для такого игрока, как Анхель Луис
40'
Портильо Франсиско из команды Хетафе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
40'
Дьедью Амат пробивает по воротам...
40'
Москера Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Дьедью Амат из команды Хетафе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
38'
38'
38'
Хуанфран Морено из команды Депортиво делает неудачный навес.
37'
Судья сигнализирует, что Адриан Лопес из команды Депортиво поставил подножку. Пострадал Суарес Дамиан
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
35'
Хуанфран Морено выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Даконам Дьене из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
34'
Крон-Дели Микаэль получает желтую карточку за неспортивное поведение
34'
Судья сигнализирует, что Крон-Дели Микаэль из команды Депортиво поставил подножку. Пострадал Арамбарри Мауро
34'
34'
Москера Педро из команды Депортиво плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
34'
Луизинью Коррейя выбил мяч подальше от ворот.
32'
32'
Суарес Дамиан из команды Хетафе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
32'
31'
30'
Мора Серхио из команды Хетафе сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Портильо Франсиско мяча так и не получил
30'
Мунтари Салли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Анхель Луис из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
29'
29'
Суарес Дамиан из команды Хетафе подал угловой справа.
29'
Боведа Энеко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
29'
27'
Шанс! Адриан Лопес из команды Депортиво пробил головой, но мимо
27'
Луизинью Коррейя из команды Депортиво отправил кросс в штрафную...
27'
27'
26'
25'
Мора Серхио сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
25'
Мора Серхио из команды Хетафе опасно и грубо сыграл. Мунтари Салли пострадал.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
25'
25'
Мора Серхио не смог попасть в створ ударом издали
25'
25'
Плохо сыграл Шёр Фабиан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
24'
Баккали Закария из команды Депортиво в офсайде
24'
Мунтари Салли выбил мяч подальше от ворот.
23'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
23'
23'
Лукас Перес из команды Депортиво подал угловой слева.
22'
Арамбарри Мауро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
22'
Адриан Лопес из команды Депортиво отдал передачу, которая была заблокирована.
22'
21'
Судья сигнализирует, что Анхель Луис из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Мунтари Салли
21'
Бруно Гонсалес из команды Хетафе в офсайде
21'
Антунеш Виторину навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
20'
Луизинью Коррейя сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
20'
Безумный фол. Луизинью Коррейя грубо играет против соперника. Пострадал Портильо Франсиско
19'
19'
19'
Хуанфран Морено предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
Видаль Молина из команды Хетафе делает пас партнеру.
19'
Анхель Луис нанес удар издали, а Рубен Мартинес отбил его обратно в игру!
17'
Судья сигнализирует, что Дьедью Амат из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Хуанфран Морено
17'
Анхель Луис из команды Хетафе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
15'
15'
Дьедью Амат из команды Хетафе отдал передачу, которая была заблокирована.
15'
14'
14'
Отличный пас сделал Хуанфран Морено из команды Депортиво. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
13'
Судья сигнализирует, что Мунтари Салли из команды Депортиво поставил подножку. Пострадал Арамбарри Мауро
12'
12'
Баккали Закария из команды Депортиво делает навес прямо в штрафную.
12'
Отличные скиллы показывает Баккали Закария, обводя своих соперников
12'
Видаль Молина из команды Хетафе в офсайде
11'
Арамбарри Мауро нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
Лукас Перес из команды Депортиво в офсайде
11'
9'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
9'
8'
8'
Лукас Перес из команды Депортиво делает пас партнеру.
8'
7'
Видаль Молина из команды Хетафе наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
7'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
5'
5'
Антунеш Виторину из команды Хетафе делает неудачный навес.
4'
3'
Луизинью Коррейя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
3'
Шёр Фабиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
2'
Даконам Дьене выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Лукас Перес из команды Депортиво делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
2'
Мунтари Салли выбил мяч подальше от ворот.
2'
2'
Мора Серхио нанес удар, но промахнулся очень сильно.
2'
Крон-Дели Микаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Суарес Дамиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
1'
Судья сигнализирует, что Боведа Энеко из команды Депортиво поставил подножку. Пострадал Видаль Молина
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
1'
Суарес Дамиан из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
1'
Сильный дождь сегодня.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хетафе". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coliseum Alfonso Perez. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Хетафе 3:0 Депортиво
Хетафе
51.6% (1050)
Ничья:
21% (426)
Депортиво
27.4% (557)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Хетафе:
13.9% (282)
1:1 Ничья:
11% (224)
2:0 Хетафе:
10.1% (205)
0:0 Ничья:
9.9% (201)
2:1 Хетафе:
9.7% (198)
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