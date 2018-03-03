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Стадион:
Ньюкасл Джетс
2:1
Конец матча
Сидней
0'
14' Красная карточка
О'Донован Рой
21' Желтая карточка
О'Нейлл Брэндон
40' Желтая карточка
Нинкович Милош
42' Желтая карточка
Броск Алекс
1:0
43' Пенальти
Dimitri Petratos
1:1
52' Гол
Бобо
2:1
56' Гол
Andrew Nabbout
67' Желтая карточка
Jason Hoffman
90' Желтая карточка
Георгиевски Даниэль
90'+7
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Георгиевски Даниэль получил желтую карточку от судьи
87'
Сидней делает замену. Нинкович Милош уходит с поля, а Фабио Феррейра выходит на его замену.
86'
Ньюкасл Джетс делает замену. Andrew Nabbout уходит с поля, а Joseph Champness выходит на его замену.
82'
Ньюкасл Джетс делает замену. Найджел Бугард уходит с поля, а Lachlan Jackson выходит на его замену.
69'
Сидней делает замену. О'Нейлл Брэндон уходит с поля, а Саймон Мэтт выходит на его замену.

Желтая карточка
67'
Джейсон Хоффмен получил желтую карточку от судьи
Описание гола
56'
Г О О О О Л - Andrew Nabbout бьет в цель!
Описание гола
52'
Г О О О О Л - Бобо бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Ньюкасл Джетс делает замену. Браун Уэйн II уходит с поля, а Бен Кантаровски выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
43'
Г О О О О Л - Димитрий Петратос из команды Ньюкасл Джетс забивает с точки!
Желтая карточка
42'
Броск Алекс получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
40'
Нинкович Милош получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
21'
О'Нейлл Брэндон получил желтую карточку от судьи
14'
УДАЛЕНИЕ! - О'Донован Рой увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hunter Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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