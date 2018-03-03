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Стадион: Хантер
2:1
Конец матча
14' Красная карточкаО'Донован Рой
21' Желтая карточкаО'Нейлл Брэндон
40' Желтая карточкаНинкович Милош
42' Желтая карточкаБроск Алекс
1:0
43' ПенальтиDimitri Petratos
1:1
52' ГолБобо
2:1
56' ГолAndrew Nabbout
67' Желтая карточкаJason Hoffman
90' Желтая карточкаГеоргиевски Даниэль
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14'
21'
40'
42'
43'
1:0
52'
1:1
56'
2:1
67'
Состав команд
Ньюкасл Джетс
- Основной состав
- 1 Данкан Джек Вратарь
- 17 Георгиевски Даниэль Защитник
- 27 Макгри Райли Полузащитник
- 7 Dimitri Petratos Полузащитник
- 10 Браун Уэйн II Полузащитник
- 15 Andrew Nabbout Нападающий
- 9 О'Донован Рой Нападающий
- 3 Jason Hoffman
- 6 Steven Ugarkovic
- 4 Nigel Boogaard
- 44 Топор-Стэнли Николай
- Запасные игроки
- 20 Мосс Глен Вратарь
- 24 Joseph Champness
- 5 Ben Kantarovski
- 22 Lachlan Jackson
- 16 Nicholas Cowburn
- Главный тренер: Mark Jones
Сидней
- Основной состав
- 1 Рэдмейн Эндрю Вратарь
- 4 Уилкинсон Алекс Защитник
- 5 Буйс Йорди Защитник
- 26 Уилкшир Люк Защитник
- 17 Кэрни Дэвид Защитник
- 10 Нинкович Милош Полузащитник
- 14 Броск Алекс Полузащитник
- 13 О'Нейлл Брэндон Полузащитник
- 6 Брилланте Джошуа Полузащитник
- 11 Межеевски Адриан Полузащитник
- 9 Бобо Нападающий
- Запасные игроки
- 20 Цисак Алекс Вратарь
- 8 Ретре Пауло Полузащитник
- 18 Саймон Мэтт Нападающий
- 12 Fabio Ferreira
- 2 Калвер Аарон
- Главный тренер: Арнольд Грэм
Предыдущие игры
Ньюкасл Джетс (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 24.02.2018 Брисбен Роар 0:1 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 16.02.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 03.02.2018 Ньюкасл Джетс 2:0 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 25.01.2018 Мельбурн Сити 2:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 20.01.2018 Ньюкасл Джетс 2:3 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 12.01.2018 Ньюкасл Джетс 1:0 Брисбен Роар ЭЛ
- 09.01.2018 Ньюкасл Джетс 2:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 03.01.2018 Сидней 2:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 29.12.2017 Мельбурн Виктори 2:1 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 22.12.2017 Ньюкасл Джетс 4:0 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 16.12.2017 Ньюкасл Джетс 2:1 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 09.12.2017 Перт Глори 1:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 02.12.2017 Ньюкасл Джетс 1:2 Мельбурн Сити ЭЛ
- 23.11.2017 Ньюкасл Джетс 4:1 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 18.11.2017 Сидней 2:1 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 11.11.2017 Аделаида Юнайтед 1:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 04.11.2017 Ньюкасл Джетс 3:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 29.10.2017 Ньюкасл Джетс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 22.10.2017 Брисбен Роар 1:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 15.10.2017 Ньюкасл Джетс 2:2 Перт Глори ЭЛ
Сидней (последние 20 матчей: +14 =4 -2)
- 25.02.2018 Сидней 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 21.02.2018 Шанхай Шэньхуа 2:2 Сидней ЛЧА
- 14.02.2018 Сидней 0:2 Сувон Блюуингз ЛЧА
- 10.02.2018 Мельбурн Сити 0:4 Сидней ЭЛ
- 02.02.2018 Сидней 4:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 26.01.2018 Мельбурн Виктори 1:3 Сидней ЭЛ
- 20.01.2018 Сидней 1:1 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 14.01.2018 Аделаида Юнайтед 0:0 Сидней ЭЛ
- 08.01.2018 Брисбен Роар 0:3 Сидней ЭЛ
- 03.01.2018 Сидней 2:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 30.12.2017 Сидней 6:0 Перт Глори ЭЛ
- 23.12.2017 Веллингтон Феникс 1:4 Сидней ЭЛ
- 15.12.2017 Сидней 3:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 09.12.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 0:5 Сидней ЭЛ
- 01.12.2017 Аделаида Юнайтед 0:1 Сидней ЭЛ
- 25.11.2017 Сидней 3:1 Брисбен Роар ЭЛ
- 21.11.2017 Сидней 2:1 Аделаида Юнайтед КФ
- 18.11.2017 Сидней 2:1 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 10.11.2017 Сентрал Кост Маринерз 2:0 Сидней ЭЛ
- 03.11.2017 Мельбурн Сити 0:1 Сидней ЭЛ
Последние игры между собой
Ньюкасл Джетс: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
Сидней: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
- 03.01.2018 Сидней 2:2 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 18.11.2017 Сидней 2:1 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 15.04.2017 Сидней 2:0 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 04.12.2016 Ньюкасл Джетс 0:2 Сидней Эй-Лига
- 29.10.2016 Ньюкасл Джетс 0:2 Сидней Эй-Лига
- 09.01.2016 Сидней 2:0 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 04.12.2015 Сидней 1:0 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 17.10.2015 Ньюкасл Джетс 0:1 Сидней Эй-Лига
- 17.04.2015 Ньюкасл Джетс 3:4 Сидней Эй-Лига
- 06.03.2015 Ньюкасл Джетс 0:1 Сидней Эй-Лига
- 03.01.2015 Сидней 0:0 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 22.02.2014 Ньюкасл Джетс 0:2 Сидней Эй-Лига
- 30.11.2013 Сидней 2:0 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 11.10.2013 Сидней 2:0 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 02.02.2013 Ньюкасл Джетс 2:2 Сидней Эй-Лига
- 22.12.2012 Ньюкасл Джетс 2:1 Сидней Эй-Лига
- 13.10.2012 Сидней 2:3 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 06.02.2012 Сидней 2:5 Ньюкасл Джетс Хёндай А-Лига
- 18.12.2011 Ньюкасл Джетс 1:2 Сидней Хёндай А-Лига
- 07.02.2011 Ньюкасл Джетс 1:1 Сидней Хёндай А-Лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сидней
|22
|16
|4
|2
|54 - 17
|52
|2.
|Ньюкасл Джетс
|22
|13
|5
|4
|46 - 25
|44
|3.
|Мельбурн Сити
|22
|10
|3
|9
|32 - 30
|33
|4.
|Мельбурн Виктори
|22
|9
|5
|8
|33 - 31
|32
|5.
|Аделаида Юнайтед
|22
|8
|5
|9
|24 - 29
|29
|6.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|21
|6
|8
|7
|27 - 36
|26
|7.
|Брисбен Роар
|22
|7
|4
|11
|25 - 32
|25
|8.
|Перт Глори
|21
|7
|1
|13
|26 - 42
|22
|9.
|Сентрал Кост Маринерз
|21
|4
|8
|9
|22 - 29
|20
|10.
|Веллингтон Феникс
|21
|4
|5
|12
|24 - 42
|17
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Георгиевски Даниэль получил желтую карточку от судьи
87'
Сидней делает замену. Нинкович Милош уходит с поля, а Фабио Феррейра выходит на его замену.
86'
Ньюкасл Джетс делает замену. Andrew Nabbout уходит с поля, а Joseph Champness выходит на его замену.
82'
Ньюкасл Джетс делает замену. Найджел Бугард уходит с поля, а Lachlan Jackson выходит на его замену.
69'
Сидней делает замену. О'Нейлл Брэндон уходит с поля, а Саймон Мэтт выходит на его замену.
67'
Джейсон Хоффмен получил желтую карточку от судьи
56'
Г О О О О Л - Andrew Nabbout бьет в цель!
52'
Г О О О О Л - Бобо бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
46'
Ньюкасл Джетс делает замену. Браун Уэйн II уходит с поля, а Бен Кантаровски выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Г О О О О Л - Димитрий Петратос из команды Ньюкасл Джетс забивает с точки!
42'
Броск Алекс получил желтую карточку от судьи
40'
Нинкович Милош получил желтую карточку от судьи
21'
О'Нейлл Брэндон получил желтую карточку от судьи
14'
УДАЛЕНИЕ! - О'Донован Рой увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hunter Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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