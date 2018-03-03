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Стадион: Санкорп
1:0
Конец матча
39' Желтая карточкаRyan Strain
1:0
41' ГолБотеак Эрик
62' Желтая карточкаRyan Kitto
70' Желтая карточкаКристенсен Томас
74' Желтая карточкаФраньич Иван
75' Желтая карточкаМаккей Мэтт
|
39'
41'
1:0
62'
70'
74'
75'
Состав команд
Брисбен Роар
- Основной состав
- 21 Jamie Young Вратарь
- 6 Пападопулос Авраам Защитник
- 13 Норт Джейд Защитник
- 77 Франьич Иван Защитник
- 19 Jack Hingert Защитник
- 14 Бен-Халфаллах Фахид Полузащитник
- 9 Маккароне Массимо Полузащитник
- 10 Холман Бретт Полузащитник
- 17 Маккей Мэтт Полузащитник
- 22 Ботеак Эрик Полузащитник
- 7 Кристенсен Томас Полузащитник
- Запасные игроки
- 4 Daniel Bowles Защитник
- 11 Corey Gameiro Полузащитник
- 20 Shannon Brady Полузащитник
- 33 Henrique VII
- 31 Brendan White
- Главный тренер: John Aloisi
Аделаида Юнайтед
- Основной состав
- 20 Paul Izzo Вратарь
- 22 Гюлюм Эрсан Защитник
- 23 Jordan Elsey Защитник
- 19 Benjamin Garuccio Защитник
- 37 Адлунг Даниэль Полузащитник
- 24 Jordan O'Doherty Полузащитник
- 8 Sanchez Cortes Isaias Полузащитник
- 7 Ryan Kitto Нападающий
- 17 Nikola Mileusnic Нападающий
- 14 Блэквуд Джордж Нападающий
- 29 Ryan Strain
- Запасные игроки
- 1 Daniel Margush Вратарь
- 2 Michael Marrone Защитник
- 21 Tarek Elrich Защитник
- 16 Nathan Konstandopoulos Полузащитник
- 11 Абсалонсен Йохан Полузащитник
- Главный тренер: Guillermo Amor
Предыдущие игры
Брисбен Роар (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 24.02.2018 Брисбен Роар 0:1 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 09.02.2018 Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар ЭЛ
- 04.02.2018 Брисбен Роар 1:2 Мельбурн Сити ЭЛ
- 27.01.2018 Сентрал Кост Маринерз 1:2 Брисбен Роар ЭЛ
- 23.01.2018 Брисбен Роар 2:3 Серес ЛЧА(
- 18.01.2018 Брисбен Роар 3:2 Перт Глори ЭЛ
- 12.01.2018 Ньюкасл Джетс 1:0 Брисбен Роар ЭЛ
- 08.01.2018 Брисбен Роар 0:3 Сидней ЭЛ
- 05.01.2018 Брисбен Роар 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 30.12.2017 Аделаида Юнайтед 1:2 Брисбен Роар ЭЛ
- 21.12.2017 Брисбен Роар 1:2 Перт Глори ЭЛ
- 17.12.2017 Брисбен Роар 1:2 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 09.12.2017 Брисбен Роар 0:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 02.12.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Брисбен Роар ЭЛ
- 25.11.2017 Сидней 3:1 Брисбен Роар ЭЛ
- 17.11.2017 Брисбен Роар 3:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 11.11.2017 Мельбурн Виктори 1:1 Брисбен Роар ЭЛ
- 05.11.2017 Брисбен Роар 0:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 28.10.2017 Веллингтон Феникс 3:3 Брисбен Роар ЭЛ
- 22.10.2017 Брисбен Роар 1:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
Аделаида Юнайтед (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 24.02.2018 Мельбурн Виктори 3:0 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 17.02.2018 Аделаида Юнайтед 2:2 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 03.02.2018 Аделаида Юнайтед 2:1 Перт Глори ЭЛ
- 27.01.2018 Веллингтон Феникс 0:1 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 21.01.2018 Мельбурн Сити 5:0 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 14.01.2018 Аделаида Юнайтед 0:0 Сидней ЭЛ
- 10.01.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 05.01.2018 Перт Глори 0:3 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 30.12.2017 Аделаида Юнайтед 1:2 Брисбен Роар ЭЛ
- 26.12.2017 Аделаида Юнайтед 1:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 16.12.2017 Ньюкасл Джетс 2:1 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 08.12.2017 Мельбурн Виктори 1:2 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 01.12.2017 Аделаида Юнайтед 0:1 Сидней ЭЛ
- 26.11.2017 Аделаида Юнайтед 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 21.11.2017 Сидней 2:1 Аделаида Юнайтед КФ
- 16.11.2017 Сентрал Кост Маринерз 1:2 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 11.11.2017 Аделаида Юнайтед 1:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 04.11.2017 Перт Глори 1:0 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 28.10.2017 Аделаида Юнайтед 0:2 Мельбурн Сити ЭЛ
- 24.10.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Аделаида Юнайтед КФ
Последние игры между собой
Брисбен Роар: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
Аделаида Юнайтед: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
- 30.12.2017 Аделаида Юнайтед 1:2 Брисбен Роар Эй-Лига
- 13.10.2017 Брисбен Роар 1:2 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
- 19.03.2017 Аделаида Юнайтед 2:1 Брисбен Роар Эй-Лига
- 11.12.2016 Брисбен Роар 4:0 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
- 11.11.2016 Аделаида Юнайтед 1:1 Брисбен Роар Эй-Лига
- 27.02.2016 Аделаида Юнайтед 3:0 Брисбен Роар Эй-Лига
- 22.01.2016 Брисбен Роар 1:4 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
- 31.10.2015 Брисбен Роар 3:0 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
- 01.05.2015 Аделаида Юнайтед 2:1 Брисбен Роар Эй-Лига
- 11.04.2015 Аделаида Юнайтед 2:3 Брисбен Роар Эй-Лига
- 12.12.2014 Аделаида Юнайтед 0:1 Брисбен Роар Эй-Лига
- 12.10.2014 Брисбен Роар 1:2 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
- 09.03.2014 Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
- 11.01.2014 Брисбен Роар 1:2 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
- 06.12.2013 Аделаида Юнайтед 1:2 Брисбен Роар Эй-Лига
- 07.04.2013 Аделаида Юнайтед 1:2 Брисбен Роар Эй-Лига
- 02.03.2013 Аделаида Юнайтед 0:1 Брисбен Роар Эй-Лига
- 26.12.2012 Аделаида Юнайтед 0:1 Брисбен Роар Эй-Лига
- 04.11.2012 Брисбен Роар 0:1 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
- 08.01.2012 Аделаида Юнайтед 1:1 Брисбен Роар Хёндай А-Лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сидней
|22
|16
|4
|2
|54 - 17
|52
|2.
|Ньюкасл Джетс
|22
|13
|5
|4
|46 - 25
|44
|3.
|Мельбурн Сити
|22
|10
|3
|9
|32 - 30
|33
|4.
|Мельбурн Виктори
|22
|9
|5
|8
|33 - 31
|32
|5.
|Аделаида Юнайтед
|22
|8
|5
|9
|24 - 29
|29
|6.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|21
|6
|8
|7
|27 - 36
|26
|7.
|Брисбен Роар
|22
|7
|4
|11
|25 - 32
|25
|8.
|Перт Глори
|21
|7
|1
|13
|26 - 42
|22
|9.
|Сентрал Кост Маринерз
|21
|4
|8
|9
|22 - 29
|20
|10.
|Веллингтон Феникс
|21
|4
|5
|12
|24 - 42
|17
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
77'
Брисбен Роар делает замену. Ботеак Эрик уходит с поля, а Энрике выходит на его замену.
77'
Аделаида Юнайтед делает замену. Адлунг Даниэль уходит с поля, а Nathan Konstandopoulos выходит на его замену.
75'
Маккей Мэтт получил желтую карточку от судьи
74'
Франьич Иван получил желтую карточку от судьи
70'
Кристенсен Томас получил желтую карточку от судьи
66'
Брисбен Роар делает замену. Норт Джейд уходит с поля, а Daniel Bowles выходит на его замену.
62'
Ryan Kitto получил желтую карточку от судьи
61'
Брисбен Роар делает замену. Маккароне Массимо уходит с поля, а Corey Gameiro выходит на его замену.
60'
Аделаида Юнайтед делает замену. Jordan O'Doherty уходит с поля, а Абсалонсен Йохан выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
46'
Аделаида Юнайтед делает замену. Ryan Strain уходит с поля, а Майкл Марроне выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
41'
Г О О О О Л - Ботеак Эрик бьет в цель!
39'
Ryan Strain получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Suncorp Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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