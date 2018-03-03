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Стадион:
Брисбен Роар
1:0
Конец матча
Аделаида Юнайтед
0'
39' Желтая карточка
Ryan Strain
1:0
41' Гол
Ботеак Эрик
62' Желтая карточка
Ryan Kitto
70' Желтая карточка
Кристенсен Томас
74' Желтая карточка
Франьич Иван
75' Желтая карточка
Маккей Мэтт
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
77'
Брисбен Роар делает замену. Ботеак Эрик уходит с поля, а Энрике выходит на его замену.
77'
Аделаида Юнайтед делает замену. Адлунг Даниэль уходит с поля, а Nathan Konstandopoulos выходит на его замену.
Желтая карточка
75'
Маккей Мэтт получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
74'
Франьич Иван получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
70'
Кристенсен Томас получил желтую карточку от судьи

66'
Брисбен Роар делает замену. Норт Джейд уходит с поля, а Daniel Bowles выходит на его замену.
Желтая карточка
62'
Ryan Kitto получил желтую карточку от судьи
61'
Брисбен Роар делает замену. Маккароне Массимо уходит с поля, а Corey Gameiro выходит на его замену.
60'
Аделаида Юнайтед делает замену. Jordan O'Doherty уходит с поля, а Абсалонсен Йохан выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Аделаида Юнайтед делает замену. Ryan Strain уходит с поля, а Майкл Марроне выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
41'
Г О О О О Л - Ботеак Эрик бьет в цель!
Желтая карточка
39'
Ryan Strain получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Suncorp Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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