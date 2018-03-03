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Стадион: Летцигрунд
0:0
Конец матча
34' Желтая карточкаБашич Марко
79' Желтая карточкаТаипи Гьелбрим
83' Желтая карточкаПаше Александр
83' Вторая желтая карточкаТаипи Гьелбрим
90' Желтая карточкаДжуричин Марко
|
34'
79'
83'
83'
90'
Состав команд
14
Лаванши
Нума
28
Petar
Pusic
24
Noah
Loosli
21
Зидан
Энцо
Грасcхоппер 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Линднер Хайнц Вратарь
- 14 Лаванши Нума Защитник
- 13 Бергстрём Эмиль Защитник
- 3 Jean-Pierre Rhyner Защитник
- 15 Думбия Сулейман Защитник
- 8 Башич Марко Полузащитник
- 7 Таипи Гьелбрим Полузащитник
- 28 Petar Pusic Полузащитник
- 16 Хеффрен Суарес Полузащитник
- 10 Андерсен Лукас Полузащитник
- 9 Джуричин Марко Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Васич Васо Вратарь
- 6 Пниши Альбан Защитник
- 4 Вилотич Милан Защитник
- 22 Зесигер Седрик Защитник
- 11 Капич Рифет Полузащитник
- 17 Фашко Михал Полузащитник
- 19 Кодро Кенан Нападающий
- Главный тренер: Murat Yakin
Лозанна-Спорт 4-4-2
- Основной состав
- 1 Кастелла Томас Вратарь
- 15 Марин Леандро Защитник
- 24 Noah Loosli Защитник
- 5 Роша Ален Защитник
- 7 Кололли Беньямин Защитник
- 31 Шмидт Доминик II Полузащитник
- 28 Техеда Ельцин Полузащитник
- 14 Паше Александр Полузащитник
- 17 Франссон Александер Полузащитник
- 19 Марджиотта Франческо Нападающий
- 21 Зидан Энцо Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Мартин Кевин Вратарь
- 30 Гетац Николя Защитник
- 18 Маккоппи Андреа Полузащитник
- 8 Жейссманн Жоэль Полузащитник
- 29 Зачири Анди Нападающий
- 25 Tiago-Marti Escorza
- 27 Mersim Asllani
- Главный тренер: Челестини Фабио
Предыдущие игры
Грасcхоппер (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 28.02.2018 Цюрих 2:1 Грасcхоппер К
- 25.02.2018 Грасcхоппер 1:0 Цюрих С
- 17.02.2018 Лугано 1:0 Грасcхоппер С
- 11.02.2018 Грасcхоппер 1:2 Люцерн С
- 04.02.2018 Сьон 1:3 Грасcхоппер С
- 31.01.2018 Грасcхоппер 2:1 Шаффхаузен ТМК
- 27.01.2018 Виль 1:0 Грасcхоппер ТМК
- 18.01.2018 Грасcхоппер 1:1 Вииторул Констанца ТМК
- 17.01.2018 Грасcхоппер 2:0 Альтах ТМК
- 17.12.2017 Грасcхоппер 0:2 Базель С
- 10.12.2017 Янг Бойз 1:1 Грасcхоппер С
- 03.12.2017 Грасcхоппер 0:1 Лугано С
- 30.11.2017 Лугано 0:0 Грасcхоппер К
- 26.11.2017 Сьон 3:0 Грасcхоппер С
- 19.11.2017 Грасcхоппер 2:0 Тун С
- 14.11.2017 Грасcхоппер 3:3 Волен ТМК
- 04.11.2017 Грасcхоппер 2:0 Лозанна-Спорт С
- 29.10.2017 Санкт-Галлен 3:1 Грасcхоппер С
- 25.10.2017 Лозанна-Спорт 0:1 Грасcхоппер К
- 21.10.2017 Цюрих 0:4 Грасcхоппер С
Лозанна-Спорт (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 18.02.2018 Сьон 3:1 Лозанна-Спорт С
- 11.02.2018 Лозанна-Спорт 1:4 Янг Бойз С
- 03.02.2018 Люцерн 2:1 Лозанна-Спорт С
- 27.01.2018 Тун 1:1 Лозанна-Спорт ТМК
- 21.01.2018 Лозанна-Спорт 1:1 Чуньцинь Лифан ТМК
- 17.01.2018 Малага 1:1 Лозанна-Спорт ТМК
- 10.01.2018 Лозанна-Спорт 1:1 Лозанна-Спорт (до 21 года) ТМК
- 17.12.2017 Лозанна-Спорт 5:1 Цюрих С
- 10.12.2017 Лугано 1:2 Лозанна-Спорт С
- 02.12.2017 Лозанна-Спорт 1:4 Базель С
- 26.11.2017 Цюрих 2:0 Лозанна-Спорт С
- 19.11.2017 Лозанна-Спорт 3:1 Люцерн С
- 04.11.2017 Грасcхоппер 2:0 Лозанна-Спорт С
- 28.10.2017 Лозанна-Спорт 1:3 Тун С
- 25.10.2017 Лозанна-Спорт 0:1 Грасcхоппер К
- 22.10.2017 Санкт-Галлен 0:4 Лозанна-Спорт С
- 14.10.2017 Лозанна-Спорт 2:1 Янг Бойз С
- 27.09.2017 Сьон 1:1 Лозанна-Спорт С
- 23.09.2017 Люцерн 2:3 Лозанна-Спорт С
- 20.09.2017 Лозанна-Спорт 1:1 Цюрих С
Последние игры между собой
Грасcхоппер: победы: 10, ничьи: 8, поражения: 2
Лозанна-Спорт: победы: 2, ничьи: 8, поражения: 10
- 04.11.2017 Грасcхоппер 2:0 Лозанна-Спорт Суперлига
- 25.10.2017 Лозанна-Спорт 0:1 Грасcхоппер Кубок
- 26.08.2017 Лозанна-Спорт 1:1 Грасcхоппер Суперлига
- 14.05.2017 Грасcхоппер 1:1 Лозанна-Спорт Суперлига
- 02.04.2017 Лозанна-Спорт 0:0 Грасcхоппер Суперлига
- 04.12.2016 Лозанна-Спорт 1:2 Грасcхоппер Суперлига
- 24.07.2016 Грасcхоппер 2:0 Лозанна-Спорт Суперлига
- 12.04.2014 Лозанна-Спорт 0:2 Грасcхоппер Суперлига
- 08.03.2014 Грасcхоппер 2:1 Лозанна-Спорт Суперлига
- 20.10.2013 Грасcхоппер 2:0 Лозанна-Спорт Суперлига
- 03.08.2013 Лозанна-Спорт 0:0 Грасcхоппер Суперлига
- 01.06.2013 Грасcхоппер 4:1 Лозанна-Спорт Суперлига
- 03.03.2013 Лозанна-Спорт 0:0 Грасcхоппер Суперлига
- 02.02.2013 Грасcхоппер 0:0 Лозанна-Спорт Товарищеские матчи. Сборные
- 03.11.2012 Грасcхоппер 1:1 Лозанна-Спорт Суперлига
- 01.09.2012 Лозанна-Спорт 0:2 Грасcхоппер Суперлига
- 23.05.2012 Лозанна-Спорт 2:1 Грасcхоппер Суперлига
- 26.02.2012 Грасcхоппер 0:0 Лозанна-Спорт Суперлига
- 11.12.2011 Лозанна-Спорт 2:1 Грасcхоппер Суперлига
- 20.07.2011 Грасcхоппер 2:0 Лозанна-Спорт Суперлига
Грасcхоппер
Лозанна-Спорт
-
7 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
60 Владение мячом, % 40
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|23
|16
|4
|3
|53 - 22
|52
|2.
|Базель
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|41 - 19
|41
|3.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|23
|10
|3
|10
|32 - 42
|33
|4.
|Цюрих
|Заявка
|23
|8
|8
|7
|29 - 28
|32
|5.
|Лугано
|Заявка
|23
|9
|4
|10
|24 - 31
|31
|6.
|Грасcхоппер
|Заявка
|24
|8
|7
|9
|31 - 31
|31
|7.
|Люцерн
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|32 - 38
|30
|8.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|36 - 44
|26
|9.
|Тун
|Заявка
|23
|7
|3
|13
|36 - 44
|24
|10.
|Сьон
|Заявка
|22
|4
|5
|13
|26 - 41
|17
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Джуричин Марко получил желтую карточку от судьи
84'
Грасcхоппер делает замену. Андерсен Лукас уходит с поля, а Капич Рифет выходит на его замену.
83'
Таипи Гьелбрим получает вторую желтую карточку. Удаление.
83'
Паше Александр получил желтую карточку от судьи
79'
Лозанна-Спорт делает замену. Зидан Энцо уходит с поля, а Зачири Анди выходит на его замену.
79'
Таипи Гьелбрим получил желтую карточку от судьи
75'
Лозанна-Спорт делает замену. Франссон Александер уходит с поля, а Жейссманн Жоэль выходит на его замену.
67'
Лозанна-Спорт делает замену. Марджиотта Франческо уходит с поля, а Гетац Николя выходит на его замену.
67'
Грасcхоппер делает замену. Хеффрен Суарес уходит с поля, а Кодро Кенан выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
34'
Башич Марко получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Letzigrund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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