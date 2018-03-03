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Стадион:
Грасcхоппер
0:0
Конец матча
Лозанна-Спорт
0'
34' Желтая карточка
Башич Марко
79' Желтая карточка
Таипи Гьелбрим
83' Желтая карточка
Паше Александр
83' Вторая желтая карточка
Таипи Гьелбрим
90' Желтая карточка
Джуричин Марко
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Джуричин Марко получил желтую карточку от судьи
84'
Грасcхоппер делает замену. Андерсен Лукас уходит с поля, а Капич Рифет выходит на его замену.
83'
Таипи Гьелбрим получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
83'
Паше Александр получил желтую карточку от судьи
79'
Лозанна-Спорт делает замену. Зидан Энцо уходит с поля, а Зачири Анди выходит на его замену.

Желтая карточка
79'
Таипи Гьелбрим получил желтую карточку от судьи
75'
Лозанна-Спорт делает замену. Франссон Александер уходит с поля, а Жейссманн Жоэль выходит на его замену.
67'
Лозанна-Спорт делает замену. Марджиотта Франческо уходит с поля, а Гетац Николя выходит на его замену.
67'
Грасcхоппер делает замену. Хеффрен Суарес уходит с поля, а Кодро Кенан выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
34'
Башич Марко получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Letzigrund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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