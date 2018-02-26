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РБ Лейпциг
 
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Боруссия Д
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Текстовая онлайн трансляция матча РБ Лейпциг - Боруссия Д

До начала игры осталось 2 дня 17 часов 40 минут, которая состоится 03.03.2018.
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Прогнозы на матч РБ Лейпциг - Боруссия Д
РБ Лейпциг
50.9% (939)
Ничья:
19.6% (362)
Боруссия Д
29.4% (543)

Вы не участвовали в прогнозе

РБ Лейпциг:
11.5% (212)
РБ Лейпциг:
10.3% (190)
Боруссия Д:
10.1% (187)
РБ Лейпциг:
10% (184)
Боруссия Д:
9.7% (178)
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