Текстовая онлайн трансляция матча РБ Лейпциг - Боруссия Д

- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг)
Позже
Предыдущие игры
РБ Лейпциг (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 25.02.2018 РБ Лейпциг 1:2 Кёльн Б
- 22.02.2018 РБ Лейпциг 0:2 Наполи ЛЕ
- 19.02.2018 Айнтрахт Фр 2:1 РБ Лейпциг Б
- 15.02.2018 Наполи 1:3 РБ Лейпциг ЛЕ
- 09.02.2018 РБ Лейпциг 2:0 Аугсбург Б
- 03.02.2018 Боруссия М 0:1 РБ Лейпциг Б
- 27.01.2018 РБ Лейпциг 1:1 Гамбург Б
- 20.01.2018 Фрайбург 2:1 РБ Лейпциг Б
- 13.01.2018 РБ Лейпциг 3:1 Шальке 04 Б
- 06.01.2018 РБ Лейпциг 2:0 Дукла Прага ТМК
- 17.12.2017 РБ Лейпциг 2:3 Герта Б
- 12.12.2017 Вольфсбург 1:1 РБ Лейпциг Б
- 09.12.2017 РБ Лейпциг 2:2 Майнц Б
- 06.12.2017 РБ Лейпциг 1:2 Бешикташ ЛЧ
- 02.12.2017 Хоффенхайм 4:0 РБ Лейпциг Б
- 25.11.2017 РБ Лейпциг 2:0 Вердер Б
- 21.11.2017 Монако 1:4 РБ Лейпциг ЛЧ
- 18.11.2017 Байер Л 2:2 РБ Лейпциг Б
- 04.11.2017 РБ Лейпциг 2:1 Ганновер 96 Б
- 01.11.2017 Порту 3:1 РБ Лейпциг ЛЧ
Боруссия Д (последние 20 матчей: +8 =7 -5)
- 26.02.2018 Боруссия Д 1:1 Аугсбург Б
- 22.02.2018 Аталанта 1:1 Боруссия Д ЛЕ
- 18.02.2018 Боруссия М 0:1 Боруссия Д Б
- 15.02.2018 Боруссия Д 3:2 Аталанта ЛЕ
- 10.02.2018 Боруссия Д 2:0 Гамбург Б
- 02.02.2018 Кёльн 2:3 Боруссия Д Б
- 27.01.2018 Боруссия Д 2:2 Фрайбург Б
- 19.01.2018 Герта 1:1 Боруссия Д Б
- 14.01.2018 Боруссия Д 0:0 Вольфсбург Б
- 08.01.2018 Боруссия Д 3:2 Зульте-Варегем ТМК
- 06.01.2018 Боруссия Д 2:0 Фортуна ТМК
- 20.12.2017 Бавария 2:1 Боруссия Д КГ
- 16.12.2017 Боруссия Д 2:1 Хоффенхайм Б
- 12.12.2017 Майнц 0:2 Боруссия Д Б
- 09.12.2017 Боруссия Д 1:2 Вердер Б
- 06.12.2017 Реал Мадрид 3:2 Боруссия Д ЛЧ
- 02.12.2017 Байер Л 1:1 Боруссия Д Б
- 25.11.2017 Боруссия Д 4:4 Шальке 04 Б
- 21.11.2017 Боруссия Д 1:2 Тоттенхэм ЛЧ
- 17.11.2017 Штуттгарт 2:1 Боруссия Д Б
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|24
|19
|3
|2
|55 - 18
|60
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|24
|11
|8
|5
|49 - 30
|41
|3.
|Шальке 04
|Заявка
|24
|11
|7
|6
|38 - 30
|40
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|24
|11
|6
|7
|32 - 27
|39
|5.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|24
|11
|5
|8
|37 - 33
|38
|6.
|Байер Л
|Заявка
|24
|10
|8
|6
|43 - 32
|38
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|31 - 35
|34
|8.
|Аугсбург
|Заявка
|24
|8
|8
|8
|33 - 30
|32
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|24
|8
|8
|8
|38 - 38
|32
|10.
|Ганновер 96
|Заявка
|24
|8
|8
|8
|32 - 34
|32
|11.
|Герта
|Заявка
|24
|7
|10
|7
|30 - 30
|31
|12.
|Штуттгарт
|Заявка
|24
|9
|3
|12
|20 - 27
|30
|13.
|Фрайбург
|Заявка
|24
|6
|11
|7
|25 - 38
|29
|14.
|Вердер
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|22 - 28
|26
|15.
|Вольфсбург
|Заявка
|24
|4
|13
|7
|27 - 31
|25
|16.
|Майнц
|Заявка
|24
|6
|6
|12
|29 - 42
|24
|17.
|Гамбург
|Заявка
|24
|4
|5
|15
|18 - 35
|17
|18.
|Кёльн
|Заявка
|24
|4
|5
|15
|22 - 43
|17
-
Текстовая онлайн трансляция матча РБ Лейпциг - Боруссия ДДо начала игры осталось 2 дня 17 часов 40 минут, которая состоится 03.03.2018.
Новости матча
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч РБ Лейпциг - Боруссия Д
РБ Лейпциг
50.9% (939)
Ничья:
19.6% (362)
Боруссия Д
29.4% (543)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 РБ Лейпциг:
11.5% (212)
2:1 РБ Лейпциг:
10.3% (190)
0:2 Боруссия Д:
10.1% (187)
1:0 РБ Лейпциг:
10% (184)
0:1 Боруссия Д:
9.7% (178)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация