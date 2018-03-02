Стадион: Боруссия Парк Зрители: 52211
2:2
Конец матча
1:0
5' ГолЗакария Денис
10' Желтая карточкаЗакария Денис
27' Желтая карточкаЭггештайн Максимилиан
2:0
33' Гол в свои воротаМойсандер Никлас
2:1
59' ГолДелани Томас
61' Желтая карточкаМойсандер Никлас
2:2
78' ГолЮханнссон Арон
90' Желтая карточкаКюисанс Микаэль
90' Желтая карточкаВелькович Милош
Новости после матча
Второй тайм
95'
Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
95'
Баргфреде Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
Хофманн Йонас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
94'
Велькович Милош - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
94'
Судья сигнализирует, что Велькович Милош из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Азар Торган
93'
Michael Cuisance получил желтую карточку от судьи
93'
Судья свистит. Michael Cuisance атаковал сзади соперника. Это Баргфреде Филипп заработал своей команде штрафной
93'
93'
93'
Делани Томас из команды Вердер делает пас партнеру.
92'
92'
Бельфодиль Исхак получил травму и заменен. Лангкамп Себастьян выходит на поле.
92'
Ох, нехорошо это выглядит. Бельфодиль Исхак получил травму и медбригада забирает его с поля.
91'
Бельфодиль Исхак на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
91'
Шанс! Бельфодиль Исхак из команды Вердер пробил головой, но мимо
91'
Делани Томас из команды Вердер делает пас партнеру.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Юханнссон Арон пробует нанести удар издали, но Зоммер Ян держит все под контролем
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
89'
Судья сигнализирует, что Штиндль Ларс из команды Боруссия М поставил подножку. Пострадал Крузе Макс
89'
Сегодняшная посещаемость составляет 52211 болельщиков
89'
88'
Азар Торган из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
88'
Бельфодиль Исхак выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
88'
Делани Томас наказан за толчок Янчке Тони
86'
86'
Гондорф Жером из команды Вердер делает пас партнеру.
86'
Азар Торган из команды Боруссия М в офсайде
86'
Штиндль Ларс из команды Боруссия М сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
85'
Хорошую попытку сделал Бельфодиль Исхак. Удар в створ, но вратарь начеку
85'
84'
Судья сигнализирует, что Херрман Патрик из команды Боруссия М поставил подножку. Пострадал Аугустинссон Людвиг
84'
Вестергор Янник из команды Боруссия М толкнул локтем оппонента. Это Делани Томас заработал фол
84'
Гинтер Маттиас из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
83'
Michael Cuisance навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
83'
Судья сигнализирует, что Мойсандер Никлас из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Азар Торган
83'
82'
Тактическая замена. Оксфорд Рис уходит с поля и его заменяет Херрман Патрик
82'
Юханнссон Арон из команды Вердер в офсайде
82'
Гинтер Маттиас наказан за толчок Бельфодиль Исхак
81'
81'
ШАНС! Бельфодиль Исхак нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
81'
Гондорф Жером из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
81'
Эльведи Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Делани Томас из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
81'
Крузе Макс из команды Вердер отдал передачу, которая была заблокирована.
80'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
80'
80'
Michael Cuisance навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
79'
Судья сигнализирует, что Велькович Милош из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Штиндль Ларс
78'
Гондорф Жером сделал результативную передачу.
78'
Г О О О О Л - Юханнссон Арон изменил счет на табло!
78'
Гондорф Жером из команды Вердер делает пас партнеру.
78'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер делает навес прямо в штрафную.
76'
Оксфорд Рис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Делани Томас из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
76'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
76'
Тактическая замена. Фридль Марко уходит с поля и его заменяет Гондорф Жером
75'
Судья сигнализирует, что Бобадилья Рауль из команды Боруссия М поставил подножку. Пострадал Делани Томас
75'
74'
74'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М в офсайде
73'
72'
Бельфодиль Исхак из команды Вердер сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
72'
72'
Крамер Кристоф получил травму и заменен. Янчке Тони выходит на поле.
72'
Бобадилья Рауль из команды Боруссия М толкнул локтем оппонента. Это Баргфреде Филипп заработал фол
72'
Вестергор Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
71'
Ох, нехорошо это выглядит. Крамер Кристоф получил травму и медбригада забирает его с поля.
71'
Крамер Кристоф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
71'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
70'
Азар Торган из команды Боруссия М направляет мяч в штрафную площадку, но Павленка Иржи выбегает и ловит мяч
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
69'
Эггештайн Максимилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Азар Торган из команды Боруссия М подал угловой слева.
69'
Павленка Иржи не дал случится голу! Бобадилья Рауль должен был забивать, но Павленка Иржи сделал отличный сейв
69'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М забрасывает мяч в штрафную.
69'
Судья сигнализирует, что Штиндль Ларс из команды Боруссия М поставил подножку. Пострадал Крузе Макс
68'
Делани Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Азар Торган из команды Боруссия М подал угловой справа.
68'
Мойсандер Никлас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
68'
Michael Cuisance из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
67'
67'
Велькович Милош из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
67'
66'
Хорошую попытку сделал Бобадилья Рауль. Удар в створ, но вратарь начеку
66'
Отличные скиллы показывает Бобадилья Рауль, обводя своих соперников
65'
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
64'
Судья сигнализирует, что Делани Томас из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Азар Торган
63'
63'
62'
Зоммер Ян отбил мяч на угловой после удара Юханнссон Арон из штрафной площади.
62'
Отличные скиллы показывает Юханнссон Арон, обводя своих соперников
62'
61'
Мойсандер Никлас получил желтую карточку от судьи
61'
Судья сигнализирует, что Мойсандер Никлас из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Бобадилья Рауль
61'
Юханнссон Арон нанес удар, мяч был парирован, но Зоммер Ян не удержал его в руках.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
59'
Крузе Макс сделал результативную передачу.
59'
ГО-О-О-О-ОЛ! Делани Томас из клуба "Вердер" отправил мяч головой в ворота.
59'
59'
Эльведи Нико предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
58'
Велькович Милош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Штиндль Ларс из команды Боруссия М делает навес прямо в штрафную.
57'
57'
Юханнссон Арон нанес удар головой, но Зоммер Ян спокойно отбил мяч.
57'
56'
56'
Бобадилья Рауль делает скидку назад вдоль ворот
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
55'
Судья сигнализирует, что Мойсандер Никлас из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Штиндль Ларс
54'
Юханнссон Арон из команды Вердер толкнул локтем оппонента. Это Гинтер Маттиас заработал фол
53'
Судья сигнализирует, что Вестергор Янник из команды Боруссия М поставил подножку. Пострадал Фридль Марко
53'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М подал угловой справа.
53'
Фридль Марко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
53'
Бобадилья Рауль из команды Боруссия М делает навес прямо в штрафную.
53'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
52'
52'
Шанс! Гинтер Маттиас из команды Боруссия М пробил головой, но мимо
52'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М подал угловой справа.
51'
Матч остановлен
51'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
50'
Эльведи Нико из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
50'
50'
Как он промахнулся? Делани Томас имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
49'
Фридль Марко из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
48'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М в офсайде
48'
48'
Оксфорд Рис из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
47'
47'
Шанс! Хофманн Йонас из команды Боруссия М пробил головой, но мимо
47'
47'
Судья сигнализирует, что Бельфодиль Исхак из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Оксфорд Рис
46'
Тактическая замена. Бауэр Роберт уходит с поля и его заменяет Юханнссон Арон
46'
Тактическая замена. Закария Денис уходит с поля и его заменяет Michael Cuisance
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
46'
Бельфодиль Исхак решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Безумный фол. Бобадилья Рауль грубо играет против соперника. Пострадал Фридль Марко
45'
Крамер Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
45'
Аугустинссон Людвиг нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
43'
43'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Азар Торган и Эльведи Нико из команды Боруссия М.
43'
43'
43'
Плохо сыграл Велькович Милош - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
42'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М делает навес прямо в штрафную.
42'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Хофманн Йонас и Бобадилья Рауль из команды Боруссия М.
42'
Павленка Иржи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
42'
Судья сигнализирует, что Аугустинссон Людвиг из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Штиндль Ларс
41'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
40'
40'
Эльведи Нико из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
39'
Судья свистит. Велькович Милош атаковал сзади соперника. Это Бобадилья Рауль заработал своей команде штрафной
39'
38'
Бобадилья Рауль из команды Боруссия М нанес удар, который пришелся чуть выше перекладины. Опасно!
38'
Отличные скиллы показывает Бобадилья Рауль, обводя своих соперников
38'
38'
ШАНС! Баргфреде Филипп нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
38'
Отличные скиллы показывает Баргфреде Филипп, обводя своих соперников
38'
38'
36'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
35'
Судья сигнализирует, что Закария Денис из команды Боруссия М поставил подножку. Пострадал Эггештайн Максимилиан
33'
Г О О О О Л - Мойсандер Никлас уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
33'
Закария Денис из команды Боруссия М делает навес прямо в штрафную.
33'
Отличные скиллы показывает Закария Денис, обводя своих соперников
33'
Судья сигнализирует, что Бельфодиль Исхак из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Гинтер Маттиас
32'
32'
Азар Торган нанес удар, но промахнулся очень сильно.
32'
Штиндль Ларс из команды Боруссия М забрасывает мяч в штрафную.
31'
31'
Делани Томас из команды Вердер толкнул локтем оппонента. Это Закария Денис заработал фол
30'
Делани Томас из команды Вердер делает навес прямо в штрафную.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
30'
29'
29'
Вестергор Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
29'
Бельфодиль Исхак наказан за толчок Зоммер Ян
28'
28'
Бобадилья Рауль из команды Боруссия М в офсайде
27'
Эггештайн Максимилиан получил желтую карточку от судьи
27'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер опасно и грубо сыграл. Оксфорд Рис пострадал.
26'
25'
Судья сигнализирует, что Бауэр Роберт из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Эльведи Нико
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
24'
Судья сигнализирует, что Эггештайн Максимилиан из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Штиндль Ларс
24'
Штиндль Ларс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
24'
Бельфодиль Исхак нанес удар, мяч срикошетил, но вратарь даже так смог вытянутся и выбить мяч на угловой. Отлично!
24'
24'
23'
23'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
23'
Зоммер Ян взял и забрал мяч на выходе
22'
Крузе Макс из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
22'
22'
Штиндль Ларс из команды Боруссия М отдал передачу, которая была заблокирована.
21'
Азар Торган из команды Боруссия М сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
20'
20'
Азар Торган из команды Боруссия М делает пас партнеру.
20'
18'
Делани Томас наказан за толчок Крамер Кристоф
17'
16'
Крамер Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
16'
Аугустинссон Людвиг мяч отрикошетил от ворот
16'
Фридль Марко нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
16'
15'
Крузе Макс из команды Вердер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
14'
Зоммер Ян взял и забрал мяч на выходе
14'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
14'
14'
14'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
12'
12'
Бельфодиль Исхак из команды Вердер толкнул локтем оппонента. Это Закария Денис заработал фол
11'
11'
Крузе Макс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
10'
Закария Денис получил желтую карточку от судьи
10'
Безумный фол. Закария Денис грубо играет против соперника. Пострадал Делани Томас
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
9'
Азар Торган пробует нанести удар издали, но Павленка Иржи держит все под контролем
8'
Судья сигнализирует, что Баргфреде Филипп из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Хофманн Йонас
6'
Бельфодиль Исхак из команды Вердер в офсайде
5'
Г О О О О Л - Закария Денис забивает!
5'
ШАНС! Закария Денис вышел один-на-один с голкипером...
5'
Делани Томас ошибается в защите.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
4'
Азар Торган из команды Боруссия М разыграл угловой с левого угла.
4'
Велькович Милош предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
4'
2'
2'
Оксфорд Рис из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
2'
1'
1'
Азар Торган из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
1'
Судья сигнализирует, что Бобадилья Рауль из команды Боруссия М поставил подножку. Пострадал Делани Томас
1'
Поле замерзло. Футболистам трудно играть в таких условиях.
1'
На стадионе зимние условия – снег начался.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Боруссия М". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Borussia-Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Боруссия М 2:2 Вердер
Боруссия М
54% (1067)
Ничья:
18.8% (371)
Вердер
27.3% (539)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Боруссия М:
12.9% (256)
1:0 Боруссия М:
12.2% (241)
1:1 Ничья:
10.2% (202)
2:0 Боруссия М:
10.2% (201)
1:2 Вердер:
9.2% (181)
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