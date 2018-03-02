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Стадион: Зрители: 52211
Боруссия М
2:2
Конец матча
Вердер
0'
1:0
5' Гол
Закария Денис
10' Желтая карточка
Закария Денис
27' Желтая карточка
Эггештайн Максимилиан
2:0
33' Гол в свои ворота
Мойсандер Никлас
2:1
59' Гол
Делани Томас
61' Желтая карточка
Мойсандер Никлас
2:2
78' Гол
Юханнссон Арон
90' Желтая карточка
Кюисанс Микаэль
90' Желтая карточка
Велькович Милош
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
95'
Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
95'
Баргфреде Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
Хофманн Йонас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
94'
Велькович Милош - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

Фол, нарушение
94'
Судья сигнализирует, что Велькович Милош из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Азар Торган
Желтая карточка
93'
Michael Cuisance получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
93'
Судья свистит. Michael Cuisance атаковал сзади соперника. Это Баргфреде Филипп заработал своей команде штрафной
93'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
93'
Удар от ворот произведет Боруссия М
93'
Делани Томас из команды Вердер делает пас партнеру.
92'
Удар от ворот произведет Боруссия М
92'
Бельфодиль Исхак получил травму и заменен. Лангкамп Себастьян выходит на поле.
Травма, повреждение
92'
Ох, нехорошо это выглядит. Бельфодиль Исхак получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
91'
Бельфодиль Исхак на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
91'
Шанс! Бельфодиль Исхак из команды Вердер пробил головой, но мимо
91'
Делани Томас из команды Вердер делает пас партнеру.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Юханнссон Арон пробует нанести удар издали, но Зоммер Ян держит все под контролем
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
89'
Судья сигнализирует, что Штиндль Ларс из команды Боруссия М поставил подножку. Пострадал Крузе Макс
89'
Сегодняшная посещаемость составляет 52211 болельщиков
89'
Павленка Иржи взял и забрал мяч на выходе
88'
Азар Торган из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
88'
Бельфодиль Исхак выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Азар Торган навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
88'
Делани Томас наказан за толчок Янчке Тони
86'
Гинтер Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Гондорф Жером из команды Вердер делает пас партнеру.
Офсайд
86'
Азар Торган из команды Боруссия М в офсайде
86'
Штиндль Ларс из команды Боруссия М сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
85'
Хорошую попытку сделал Бельфодиль Исхак. Удар в створ, но вратарь начеку
85'
Отличные скиллы показывает Бельфодиль Исхак, обводя своих соперников
Фол, нарушение
84'
Судья сигнализирует, что Херрман Патрик из команды Боруссия М поставил подножку. Пострадал Аугустинссон Людвиг
Фол, нарушение
84'
Вестергор Янник из команды Боруссия М толкнул локтем оппонента. Это Делани Томас заработал фол
84'
Гинтер Маттиас из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
83'
Michael Cuisance навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
83'
Судья сигнализирует, что Мойсандер Никлас из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Азар Торган
83'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Тактическая замена. Оксфорд Рис уходит с поля и его заменяет Херрман Патрик
Офсайд
82'
Юханнссон Арон из команды Вердер в офсайде
Фол, нарушение
82'
Гинтер Маттиас наказан за толчок Бельфодиль Исхак
81'
Удар от ворот произведет Боруссия М
81'
ШАНС! Бельфодиль Исхак нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
81'
Гондорф Жером из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
81'
Эльведи Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Делани Томас из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
81'
Крузе Макс из команды Вердер отдал передачу, которая была заблокирована.
80'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
80'
Удар от ворот произведет Вердер
80'
Michael Cuisance навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
79'
Судья сигнализирует, что Велькович Милош из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Штиндль Ларс
78'
Гондорф Жером сделал результативную передачу.
Описание гола
78'
Г О О О О Л - Юханнссон Арон изменил счет на табло!
78'
Гондорф Жером из команды Вердер делает пас партнеру.
78'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер делает навес прямо в штрафную.
76'
Оксфорд Рис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Делани Томас из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
76'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
76'
Тактическая замена. Фридль Марко уходит с поля и его заменяет Гондорф Жером
Фол, нарушение
75'
Судья сигнализирует, что Бобадилья Рауль из команды Боруссия М поставил подножку. Пострадал Делани Томас
75'
Гинтер Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Баргфреде Филипп из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
Офсайд
74'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М в офсайде
73'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Бельфодиль Исхак из команды Вердер сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
72'
Баргфреде Филипп из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
72'
Крамер Кристоф получил травму и заменен. Янчке Тони выходит на поле.
Фол, нарушение
72'
Бобадилья Рауль из команды Боруссия М толкнул локтем оппонента. Это Баргфреде Филипп заработал фол
72'
Вестергор Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Баргфреде Филипп из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
Травма, повреждение
71'
Ох, нехорошо это выглядит. Крамер Кристоф получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
71'
Крамер Кристоф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
71'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
70'
Азар Торган из команды Боруссия М направляет мяч в штрафную площадку, но Павленка Иржи выбегает и ловит мяч
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
69'
Эггештайн Максимилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
69'
Азар Торган из команды Боруссия М подал угловой слева.
69'
Павленка Иржи не дал случится голу! Бобадилья Рауль должен был забивать, но Павленка Иржи сделал отличный сейв
69'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М забрасывает мяч в штрафную.
Фол, нарушение
69'
Судья сигнализирует, что Штиндль Ларс из команды Боруссия М поставил подножку. Пострадал Крузе Макс
68'
Делани Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
68'
Азар Торган из команды Боруссия М подал угловой справа.
68'
Мойсандер Никлас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
68'
Michael Cuisance из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
67'
Гинтер Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Велькович Милош из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
67'
Игрок клуба "Вердер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
Хорошую попытку сделал Бобадилья Рауль. Удар в створ, но вратарь начеку
66'
Отличные скиллы показывает Бобадилья Рауль, обводя своих соперников
65'
Мойсандер Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Азар Торган навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Фол, нарушение
64'
Судья сигнализирует, что Делани Томас из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Азар Торган
63'
Гинтер Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
63'
Крузе Макс из команды Вердер подал угловой справа.
62'
Зоммер Ян отбил мяч на угловой после удара Юханнссон Арон из штрафной площади.
62'
Отличные скиллы показывает Юханнссон Арон, обводя своих соперников
62'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
61'
Мойсандер Никлас получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
61'
Судья сигнализирует, что Мойсандер Никлас из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Бобадилья Рауль
61'
Юханнссон Арон нанес удар, мяч был парирован, но Зоммер Ян не удержал его в руках.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
59'
Крузе Макс сделал результативную передачу.
Описание гола
59'
ГО-О-О-О-ОЛ! Делани Томас из клуба "Вердер" отправил мяч головой в ворота.
Угловой
59'
Крузе Макс из команды Вердер подал угловой справа.
59'
Эльведи Нико предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
58'
Велькович Милош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Штиндль Ларс из команды Боруссия М делает навес прямо в штрафную.
57'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
57'
Юханнссон Арон нанес удар головой, но Зоммер Ян спокойно отбил мяч.
57'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
56'
Павленка Иржи взял и забрал мяч на выходе
56'
Бобадилья Рауль делает скидку назад вдоль ворот
55'
Азар Торган навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Фол, нарушение
55'
Судья сигнализирует, что Мойсандер Никлас из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Штиндль Ларс
Фол, нарушение
54'
Юханнссон Арон из команды Вердер толкнул локтем оппонента. Это Гинтер Маттиас заработал фол
Фол, нарушение
53'
Судья сигнализирует, что Вестергор Янник из команды Боруссия М поставил подножку. Пострадал Фридль Марко
Угловой
53'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М подал угловой справа.
53'
Фридль Марко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
53'
Бобадилья Рауль из команды Боруссия М делает навес прямо в штрафную.
53'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
52'
Удар от ворот произведет Вердер
52'
Шанс! Гинтер Маттиас из команды Боруссия М пробил головой, но мимо
Угловой
52'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М подал угловой справа.
51'
Матч остановлен
51'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
50'
Эльведи Нико из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
50'
Удар от ворот произведет Боруссия М
50'
Как он промахнулся? Делани Томас имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
49'
Фридль Марко из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
Офсайд
48'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М в офсайде
48'
Мойсандер Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Оксфорд Рис из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
47'
Удар от ворот произведет Вердер
47'
Шанс! Хофманн Йонас из команды Боруссия М пробил головой, но мимо
47'
Азар Торган навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Бельфодиль Исхак из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Оксфорд Рис
46'
Тактическая замена. Бауэр Роберт уходит с поля и его заменяет Юханнссон Арон
46'
Тактическая замена. Закария Денис уходит с поля и его заменяет Michael Cuisance
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
46'
Бельфодиль Исхак решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
45'
Безумный фол. Бобадилья Рауль грубо играет против соперника. Пострадал Фридль Марко
45'
Крамер Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
45'
Крузе Макс из команды Вердер подал угловой слева.
45'
Аугустинссон Людвиг нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
Отличные скиллы показывает Бельфодиль Исхак, обводя своих соперников
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
43'
Удар от ворот произведет Вердер
43'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Азар Торган и Эльведи Нико из команды Боруссия М.
43'
Отличные скиллы показывает Азар Торган, обводя своих соперников
43'
Павленка Иржи взял и забрал мяч на выходе
43'
Плохо сыграл Велькович Милош - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
42'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М делает навес прямо в штрафную.
42'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Хофманн Йонас и Бобадилья Рауль из команды Боруссия М.
42'
Павленка Иржи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Азар Торган навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
42'
Судья сигнализирует, что Аугустинссон Людвиг из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Штиндль Ларс
41'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
40'
Мойсандер Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Эльведи Нико из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
39'
Судья свистит. Велькович Милош атаковал сзади соперника. Это Бобадилья Рауль заработал своей команде штрафной
39'
Удар от ворот произведет Вердер
38'
Бобадилья Рауль из команды Боруссия М нанес удар, который пришелся чуть выше перекладины. Опасно!
38'
Отличные скиллы показывает Бобадилья Рауль, обводя своих соперников
38'
Удар от ворот произведет Боруссия М
38'
ШАНС! Баргфреде Филипп нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
38'
Отличные скиллы показывает Баргфреде Филипп, обводя своих соперников
38'
Гинтер Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
36'
Удар от ворот произведет Боруссия М
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Фол, нарушение
35'
Судья сигнализирует, что Закария Денис из команды Боруссия М поставил подножку. Пострадал Эггештайн Максимилиан
Описание гола
33'
Г О О О О Л - Мойсандер Никлас уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
33'
Закария Денис из команды Боруссия М делает навес прямо в штрафную.
33'
Отличные скиллы показывает Закария Денис, обводя своих соперников
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Бельфодиль Исхак из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Гинтер Маттиас
32'
Игрок клуба "Вердер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Азар Торган нанес удар, но промахнулся очень сильно.
32'
Штиндль Ларс из команды Боруссия М забрасывает мяч в штрафную.
31'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
31'
Делани Томас из команды Вердер толкнул локтем оппонента. Это Закария Денис заработал фол
30'
Делани Томас из команды Вердер делает навес прямо в штрафную.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
30'
Игрок клуба "Вердер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
29'
Игрок клуба "Вердер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
29'
Вестергор Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
29'
Бельфодиль Исхак наказан за толчок Зоммер Ян
28'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
Офсайд
28'
Бобадилья Рауль из команды Боруссия М в офсайде
Желтая карточка
27'
Эггештайн Максимилиан получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
27'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер опасно и грубо сыграл. Оксфорд Рис пострадал.
26'
Игрок клуба "Вердер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Бауэр Роберт из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Эльведи Нико
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Эггештайн Максимилиан из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Штиндль Ларс
24'
Штиндль Ларс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
24'
Крузе Макс из команды Вердер подал угловой слева.
24'
Бельфодиль Исхак нанес удар, мяч срикошетил, но вратарь даже так смог вытянутся и выбить мяч на угловой. Отлично!
24'
Отличные скиллы показывает Бельфодиль Исхак, обводя своих соперников
24'
Игрок клуба "Вердер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
23'
Зоммер Ян взял и забрал мяч на выходе
22'
Крузе Макс из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
22'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Штиндль Ларс из команды Боруссия М отдал передачу, которая была заблокирована.
21'
Азар Торган из команды Боруссия М сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
20'
Павленка Иржи взял и забрал мяч на выходе
20'
Азар Торган из команды Боруссия М делает пас партнеру.
20'
Отличные скиллы показывает Азар Торган, обводя своих соперников
Фол, нарушение
18'
Делани Томас наказан за толчок Крамер Кристоф
17'
Игрок клуба "Вердер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Крамер Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
16'
Крузе Макс из команды Вердер подал угловой справа.
16'
Аугустинссон Людвиг мяч отрикошетил от ворот
16'
Фридль Марко нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Гинтер Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
16'
Крузе Макс из команды Вердер подал угловой слева.
15'
Крузе Макс из команды Вердер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
14'
Зоммер Ян взял и забрал мяч на выходе
14'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
14'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
14'
Мойсандер Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
12'
Удар от ворот произведет Боруссия М
Фол, нарушение
12'
Бельфодиль Исхак из команды Вердер толкнул локтем оппонента. Это Закария Денис заработал фол
11'
Гинтер Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Крузе Макс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
10'
Закария Денис получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
10'
Безумный фол. Закария Денис грубо играет против соперника. Пострадал Делани Томас
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
9'
Азар Торган пробует нанести удар издали, но Павленка Иржи держит все под контролем
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Баргфреде Филипп из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Хофманн Йонас
Офсайд
6'
Бельфодиль Исхак из команды Вердер в офсайде
Описание гола
5'
Г О О О О Л - Закария Денис забивает!
5'
ШАНС! Закария Денис вышел один-на-один с голкипером...
5'
Делани Томас ошибается в защите.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
Угловой
4'
Азар Торган из команды Боруссия М разыграл угловой с левого угла.
4'
Велькович Милош предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
4'
Отличные скиллы показывает Азар Торган, обводя своих соперников
2'
Мойсандер Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Оксфорд Рис из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
2'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Мойсандер Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Азар Торган из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Бобадилья Рауль из команды Боруссия М поставил подножку. Пострадал Делани Томас
1'
Поле замерзло. Футболистам трудно играть в таких условиях.
1'
На стадионе зимние условия – снег начался.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Боруссия М". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Borussia-Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Боруссия М 2:2 Вердер
Боруссия М
54% (1067)
Ничья:
18.8% (371)
Вердер
27.3% (539)

Вы не участвовали в прогнозе

Боруссия М:
12.9% (256)
Боруссия М:
12.2% (241)
Ничья:
10.2% (202)
Боруссия М:
10.2% (201)
Вердер:
9.2% (181)
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