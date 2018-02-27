Текстовая онлайн трансляция матча Монако - Бордо

- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Луи II
Предыдущие игры
Монако (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 24.02.2018 Тулуза 3:3 Монако Л1
- 16.02.2018 Монако 4:0 Дижон Л1
- 10.02.2018 Анже 0:4 Монако Л1
- 04.02.2018 Монако 3:2 Лион Л1
- 31.01.2018 Монако 2:0 Монпелье КЛ
- 28.01.2018 Марсель 2:2 Монако Л1
- 24.01.2018 Монако 2:3 Лион КФ
- 21.01.2018 Монако 3:1 Метц Л1
- 16.01.2018 Монако 2:2 Ницца Л1
- 13.01.2018 Монпелье 0:0 Монако Л1
- 09.01.2018 Ницца 1:2 Монако КЛ
- 06.01.2018 Изёр 2:5 Монако КФ
- 20.12.2017 Монако 2:1 Ренн Л1
- 15.12.2017 Сент-Этьен 0:4 Монако Л1
- 12.12.2017 Монако 2:0 Кан КЛ
- 09.12.2017 Монако 3:2 Труа Л1
- 06.12.2017 Порту 5:2 Монако ЛЧ
- 02.12.2017 Монако 1:0 Анже Л1
- 29.11.2017 Нант 1:0 Монако Л1
- 26.11.2017 Монако 1:2 ПСЖ Л1
Бордо (последние 20 матчей: +6 =2 -12)
- 25.02.2018 Бордо 0:0 Ницца Л1
- 18.02.2018 Марсель 1:0 Бордо Л1
- 10.02.2018 Бордо 3:2 Амьен Л1
- 03.02.2018 Страсбург 0:2 Бордо Л1
- 28.01.2018 Бордо 3:1 Лион Л1
- 20.01.2018 Нант 0:1 Бордо Л1
- 16.01.2018 Бордо 0:2 Кан Л1
- 13.01.2018 Труа 0:1 Бордо Л1
- 07.01.2018 Гранвиль 2:1 Бордо КФ
- 20.12.2017 Бордо 0:2 Монпелье Л1
- 17.12.2017 Ницца 1:0 Бордо Л1
- 12.12.2017 Тулуза 2:0 Бордо КЛ
- 08.12.2017 Бордо 0:3 Страсбург Л1
- 01.12.2017 Дижон 3:2 Бордо Л1
- 28.11.2017 Бордо 3:0 Сент-Этьен Л1
- 25.11.2017 Кан 1:0 Бордо Л1
- 19.11.2017 Бордо 1:1 Марсель Л1
- 03.11.2017 Ренн 1:0 Бордо Л1
- 28.10.2017 Бордо 0:2 Монако Л1
- 21.10.2017 Амьен 1:0 Бордо Л1
Последние игры между собой
Монако: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 8
Бордо: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 6
- 28.10.2017 Бордо 0:2 Монако Лига 1
- 11.03.2017 Монако 2:1 Бордо Лига 1
- 10.12.2016 Бордо 0:4 Монако Лига 1
- 01.04.2016 Монако 1:2 Бордо Лига 1
- 16.12.2015 Бордо 3:0 Монако Кубок лиги
- 08.11.2015 Бордо 3:1 Монако Лига 1
- 11.01.2015 Монако 0:0 Бордо Лига 1
- 17.08.2014 Бордо 4:1 Монако Лига 1
- 17.05.2014 Монако 1:1 Бордо Лига 1
- 10.08.2013 Бордо 0:2 Монако Лига 1
- 13.03.2011 Бордо 0:1 Монако Лига 1
- 02.11.2010 Монако 2:2 Бордо Лига 1
- 13.03.2010 Монако 0:0 Бордо Лига 1
- 10.02.2010 Бордо 0:2 Монако Кубок
- 31.10.2009 Бордо 1:0 Монако Лига 1
- 23.05.2009 Бордо 1:0 Монако Лига 1
- 21.12.2008 Монако 3:4 Бордо Лига 1
- 17.02.2008 Монако 0:6 Бордо Лига 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|27
|23
|2
|2
|84 - 19
|71
|2.
|Монако
|Заявка
|27
|17
|6
|4
|67 - 29
|57
|3.
|Марсель
|Заявка
|27
|16
|7
|4
|56 - 32
|55
|4.
|Лион
|Заявка
|27
|14
|8
|5
|57 - 33
|50
|5.
|Нант
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|27 - 28
|39
|6.
|Монпелье
|Заявка
|27
|9
|12
|6
|24 - 21
|39
|7.
|Ренн
|Заявка
|27
|11
|5
|11
|34 - 35
|38
|8.
|Бордо
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|32 - 35
|36
|9.
|Ницца
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|32 - 38
|36
|10.
|Дижон
|Заявка
|27
|10
|5
|12
|38 - 52
|35
|11.
|Генгам
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|28 - 35
|35
|12.
|Сент-Этьен
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|28 - 41
|34
|13.
|Кан
|Заявка
|27
|9
|5
|13
|20 - 32
|32
|14.
|Страсбург
|Заявка
|27
|8
|7
|12
|32 - 47
|31
|15.
|Амьен
|Заявка
|27
|8
|5
|14
|23 - 31
|29
|16.
|Труа
|Заявка
|27
|8
|4
|15
|24 - 36
|28
|17.
|Тулуза
|Заявка
|27
|7
|7
|13
|25 - 36
|28
|18.
|Анже
|Заявка
|27
|6
|10
|11
|29 - 40
|28
|19.
|Лилль
|Заявка
|27
|7
|6
|14
|27 - 43
|27
|20.
|Метц
|Заявка
|27
|5
|4
|18
|25 - 49
|19
-
Текстовая онлайн трансляция матча Монако - БордоДо начала игры осталось 2 дня 20 часов 34 минуты, которая состоится 02.03.2018.
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Монако - Бордо
Монако
87.9% (87)
Ничья:
5.1% (5)
Бордо
7.1% (7)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Монако:
40.4% (40)
2:0 Монако:
23.2% (23)
1:0 Монако:
11.1% (11)
3:1 Монако:
7.1% (7)
0:0 Ничья:
3% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация