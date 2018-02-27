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Стадион:
Монако
 
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Бордо
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Текстовая онлайн трансляция матча Монако - Бордо

До начала игры осталось 2 дня 20 часов 34 минуты, которая состоится 02.03.2018.
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:
Прогнозы на матч Монако - Бордо
Монако
87.9% (87)
Ничья:
5.1% (5)
Бордо
7.1% (7)

Вы не участвовали в прогнозе

Монако:
40.4% (40)
Монако:
23.2% (23)
Монако:
11.1% (11)
Монако:
7.1% (7)
Ничья:
3% (3)
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