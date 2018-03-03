Стадион: Жоффруа Гишар Зрители: 25150
2:2
Конец матча
0:1
32' ГолТавареш Жулио
0:1
35' Не забитый пенальтиБерич Роберт
38' Желтая карточкаДжилободжи Папи
1:1
45' ГолБерич Роберт
53' Желтая карточкаАмальфитано Ромен
1:2
55' ГолСаид Уэсли
2:2
61' ГолБерич Роберт
73' Желтая карточкаЛаутоа Веслей
89' Желтая карточкаТавареш Жулио
Второй тайм
94'
Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 25150 болельщиков
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
93'
93'
Эрнани Азеведо из команды Сент-Этьенн делает неудачный навес.
91'
Эрнани Азеведо наказан за толчок Рейне Батист
91'
Вагнер да Силва из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
91'
Тавареш Жулио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн подал угловой справа.
91'
Вагнер да Силва мяч отрикошетил от ворот
91'
Эрнани Азеведо разрезает оборону соперника отличным пасом
90'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
89'
Тавареш Жулио получил желтую карточку от судьи
89'
Тавареш Жулио из команды Дижон толкнул локтем оппонента. Это Перрен Лоик заработал фол
88'
Монне-Паке Кевин наказан за толчок Квон Чхан Хун
88'
88'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
88'
Бальмон Флорен из команды Дижон играет слишком грубо. Монне-Паке Кевин оказался на газоне.
87'
86'
Габриэль Сильва из команды Сент-Этьенн играет слишком грубо. Квон Чхан Хун оказался на газоне.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
85'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
82'
Суботич Невен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Квон Чхан Хун из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
82'
81'
Эрнани Азеведо не смог попасть в створ ударом издали
81'
81'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
80'
Шанс! Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн пробил головой, но мимо
79'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн подал угловой слева.
79'
Вагнер да Силва из команды Сент-Этьенн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
78'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
78'
Тактическая замена. Сельнес Оле уходит с поля и его заменяет Эрнани Азеведо
78'
Шанс! Тавареш Жулио из команды Дижон пробил головой, но мимо
77'
Бальмон Флорен из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
77'
Саммаритано Фредерик из команды Дижон разыграл угловой с правого угла.
77'
Суботич Невен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
77'
Квон Чхан Хун не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
76'
Росье Валентен из команды Дижон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
76'
Сельнес Оле из команды Сент-Этьенн играет слишком грубо. Амальфитано Ромен оказался на газоне.
75'
75'
М'Вила Янн из команды Сент-Этьенн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
74'
Тактическая замена. Саид Уэсли уходит с поля и его заменяет Квон Чхан Хун
73'
Лаутоа Веслей получил желтую карточку от судьи
73'
Безумный фол. Лаутоа Веслей грубо играет против соперника. Пострадал Берич Роберт
73'
М'Вила Янн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Тавареш Жулио из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
73'
Лаутоа Веслей из команды Дижон опасно и грубо сыграл. Вагнер да Силва пострадал.
72'
Суботич Невен наказан за толчок Тавареш Жулио
72'
72'
Лаутоа Веслей предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
72'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн подал угловой слева.
71'
Саммаритано Фредерик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
71'
Берич Роберт из команды Сент-Этьенн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
71'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Сельнес Оле бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
71'
Вагнер да Силва из команды Сент-Этьенн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
69'
69'
Тактическая замена. Амума Ромен уходит с поля и его заменяет Вагнер да Силва
68'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
68'
Бальмон Флорен не смог попасть в створ ударом издали
66'
Тактическая замена. Слити Наим уходит с поля и его заменяет Саммаритано Фредерик
66'
Саид Уэсли из команды Дижон в офсайде
66'
Сельнес Оле из команды Сент-Этьенн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
65'
Хорошую попытку сделал Берич Роберт. Удар в створ, но вратарь начеку
65'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьенн делает пас партнеру.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
64'
Тактическая замена. Бамба Джонатан уходит с поля и его заменяет Монне-Паке Кевин
64'
Сельнес Оле из команды Сент-Этьенн играет слишком грубо. Ямбере Седрик оказался на газоне.
63'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
63'
Тавареш Жулио из команды Дижон не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
63'
Амальфитано Ромен из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
63'
63'
Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн навешивает в штрафную с рикошетом.
61'
Габриэль Сильва сделал результативную передачу.
61'
Г О О О О Л - Берич Роберт из команды Сент-Этьенн переиграл вратаря дальним ударом!
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
59'
59'
Габриэль Сильва из команды Сент-Этьенн забрасывает мяч в штрафную.
59'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Габриэль Сильва и Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн.
57'
Рюффье Стефан взял и забрал мяч на выходе
57'
Габриэль Сильва выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Тавареш Жулио из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
55'
Бальмон Флорен сделал результативную передачу.
55'
ГО-О-О-О-ОЛ! Саид Уэсли из клуба "Дижон" отправил мяч головой в ворота.
55'
Бальмон Флорен из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
54'
Берич Роберт из команды Сент-Этьенн в офсайде
53'
53'
Амальфитано Ромен - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
53'
Амальфитано Ромен из команды Дижон играет слишком грубо. Амума Ромен оказался на газоне.
52'
51'
Дебюши Матьё коснулся мяча рукой.
51'
50'
Тавареш Жулио нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
Тавареш Жулио из команды Дижон идет с мячом вперед на обострение...
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
49'
49'
49'
Судья сигнализирует, что Бальмон Флорен из команды Дижон поставил подножку. Пострадал М'Вила Янн
48'
Рюффье Стефан взял и забрал мяч на выходе
48'
Хаддади Уссама из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
47'
Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн опасно и грубо сыграл. Амальфитано Ромен пострадал.
47'
Хороший удар издали нанес Сельнес Оле, но отличный сейв сделал Рейне Батист. Угловой.
47'
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
48'
Габриэль Сильва из команды Сент-Этьенн играет слишком грубо. Амальфитано Ромен оказался на газоне.
46'
Габриэль Сильва сделал результативную передачу.
46'
ГО-О-О-О-ОЛ! Берич Роберт из клуба "Сент-Этьенн" отправил мяч головой в ворота.
46'
Габриэль Сильва из команды Сент-Этьенн делает отличный кросс...
46'
Бамба Джонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
44'
44'
Бамба Джонатан из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
43'
Саид Уэсли коснулся мяча рукой.
43'
Берич Роберт из команды Сент-Этьенн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
41'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
Габриэль Сильва из команды Сент-Этьенн в офсайде
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
40'
40'
39'
39'
38'
Джилободжи Папи получил желтую карточку от судьи
38'
Джилободжи Папи из команды Дижон опасно и грубо сыграл. Берич Роберт пострадал.
38'
Лаутоа Веслей наказан за толчок Берич Роберт
37'
Суботич Невен из команды Сент-Этьенн опасно и грубо сыграл. Слити Наим пострадал.
36'
Саид Уэсли наказан за толчок Габриэль Сильва
36'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
35'
ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Берич Роберт взялся за удар, но Рейне Батист заблокировал его!
34'
ПЕНАЛЬТИ - Слити Наим из команды Дижон привез своей команде пенальти за опасную игру против Сельнес Оле.
34'
34'
Бамба Джонатан из команды Сент-Этьенн подал угловой слева.
34'
Габриэль Сильва из команды Сент-Этьенн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
32'
Г О О О О Л - Тавареш Жулио забивает!
32'
ШАНС! Тавареш Жулио вышел один-на-один с голкипером...
32'
Перрен Лоик ошибается в защите.
32'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
Рюффье Стефан не дал случится голу! Тавареш Жулио должен был забивать, но Рюффье Стефан сделал отличный сейв
30'
Амальфитано Ромен выбил мяч подальше от ворот.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
29'
Сент-Этьенн совершает вбрасывание на своей половине поля
29'
28'
Рюффье Стефан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
28'
Слити Наим из команды Дижон подал угловой слева.
28'
Кабелла Реми предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
28'
Слити Наим из команды Дижон подал угловой слева.
27'
Перрен Лоик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
27'
27'
Амальфитано Ромен из команды Дижон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
26'
Бамба Джонатан из команды Сент-Этьенн направляет мяч в штрафную площадку, но Рейне Батист выбегает и ловит мяч
26'
Габриэль Сильва из команды Сент-Этьенн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
25'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
24'
Джилободжи Папи из команды Дижон наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
24'
24'
Тавареш Жулио из команды Дижон отдал передачу, которая была заблокирована.
21'
Хорошую попытку сделал Слити Наим. Удар в створ, но вратарь начеку
21'
Тавареш Жулио из команды Дижон делает передачу одноклубнику.
21'
Игрок из команды Дижон делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
20'
Тавареш Жулио из команды Дижон играет слишком грубо. Перрен Лоик оказался на газоне.
19'
Габриэль Сильва из команды Сент-Этьенн в офсайде
17'
Матч возобновится спорным мячом
17'
Абейд Мехди получил травму и заменен. Бальмон Флорен выходит на поле.
16'
Ох, нехорошо это выглядит. Абейд Мехди получил травму и медбригада забирает его с поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
15'
Абейд Мехди на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
14'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
13'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Сельнес Оле из команды Сент-Этьенн сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
13'
Бамба Джонатан из команды Сент-Этьенн подал угловой справа.
12'
Лаутоа Веслей предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
12'
Бамба Джонатан из команды Сент-Этьенн подал угловой справа.
12'
Штрафной исполнил Бамба Джонатан, после его удара Рейне Батист сделал классный сейв. Угловой
11'
Амальфитано Ромен из команды Дижон опасно и грубо сыграл. Кабелла Реми пострадал.
11'
Рейне Батист не дал случится голу! Берич Роберт должен был забивать, но Рейне Батист сделал отличный сейв
11'
Кабелла Реми разрезает оборону соперника отличным пасом
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
9'
Суботич Невен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Ямбере Седрик из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
8'
7'
Бамба Джонатан не смог попасть в створ ударом издали
7'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Бамба Джонатан и Амума Ромен из команды Сент-Этьенн.
7'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Амальфитано Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Амума Ромен из команды Сент-Этьенн навешивает в штрафную с рикошетом.
7'
7'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн забрасывает мяч в штрафную.
7'
7'
6'
Судья сигнализирует, что Лаутоа Веслей из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Амума Ромен
6'
5'
Берич Роберт из команды Сент-Этьенн нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
5'
Амума Ромен из команды Сент-Этьенн делает отличный кросс...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
5'
Судья сигнализирует, что Амальфитано Ромен из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Кабелла Реми
2'
Бамба Джонатан из команды Сент-Этьенн в офсайде
2'
2'
Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Дижон". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Geoffroy Guichard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Сент-Этьен 2:2 Дижон
Сент-Этьен
51.8% (1001)
Ничья:
19.5% (376)
Дижон
28.8% (556)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Сент-Этьен:
12.3% (237)
2:1 Сент-Этьен:
11.5% (222)
1:2 Дижон:
10.5% (202)
2:0 Сент-Этьен:
9.8% (190)
0:0 Ничья:
9.8% (189)
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