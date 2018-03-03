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  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 9842
Анже
3:0
Конец матча
Генгам
0'
1:0
1' Гол
Тэт Флавьен
6' Желтая карточка
Дидо Этьен
83' Желтая карточка
Суну Жиль
2:0
89' Гол
Экамби Карл Токо
3:0
90' Гол
Траоре Исмаэль
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 9842 болельщиков
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
94'
Штрафной исполнил Мангани Томас, после его удара Юнссон Карл-Юхан сделал классный сейв. Угловой
94'
Кулибали Лассана сделал результативную передачу.
Описание гола
94'
ГО-О-О-О-ОЛ! Траоре Исмаэль из клуба "Анже" отправил мяч головой в ворота.

Угловой
94'
Тэт Флавьен из команды Анже подал угловой справа.
94'
Юнссон Карл-Юхан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Фол, нарушение
93'
Коко Маркус наказан за толчок Экамби Карл Токо
93'
Экамби Карл Токо из команды Анже идет с мячом вперед на обострение...
Угловой
92'
Манко Венсан из команды Анже разыграл угловой с правого угла.
91'
Кулибали Лассана из команды Анже навешивает в штрафную с рикошетом.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
89'
Кулибали Лассана сделал результативную передачу.
Описание гола
89'
Г О О О О Л - Экамби Карл Токо изменил счет на табло!
89'
Пуйо Лоик из команды Анже делает навес прямо в штрафную.
89'
ШАНС! Кулибали Лассана нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
89'
Игроки ФК "Анже" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
88'
Тактическая замена. Капелле Пьеррик уходит с поля и его заменяет Кулибали Лассана
87'
Игра в одни ворота сейчас. Генгам доминирует и владеет мячом
87'
Генгам совершает вбрасывание на своей половине поля
87'
Удар от ворот произведет Анже
87'
Кербра Кристоф из команды Генгам нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
86'
Головой пробил Диалло Мустафа, но голкипер отбил его в поле!
86'
Гренье Клеман навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
86'
Судья сигнализирует, что Пуйо Лоик из команды Анже поставил подножку. Пострадал Гренье Клеман
85'
Анже делает оборонительную замену. Тэт Флавьен уходит, а на его место вступает Пуйо Лоик, игрок более защитного плана.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
85'
Сантамария Батист получил травму и заменен. Пуйо Лоик выходит на поле.
84'
Гренье Клеман из команды Генгам нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
Желтая карточка
83'
Суну Жиль сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
83'
Безумный фол. Суну Жиль грубо играет против соперника. Пострадал Диалло Мустафа
83'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
80'
Удар от ворот произведет Анже
80'
Тактическая замена. До Лука уходит с поля и его заменяет Диалло Мустафа
80'
ШАНС! Бенезе Николя нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
80'
Бенезе Николя из команды Генгам идет с мячом вперед на обострение...
80'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Бенезе Николя и Гренье Клеман из команды Генгам.
79'
Бютель Людовик взял и забрал мяч на выходе
79'
Бенезе Николя из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
79'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
78'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
77'
Судья сигнализирует, что Капелле Пьеррик из команды Анже поставил подножку. Пострадал Бриан Джимми
76'
Павлович Матео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Ребошу Педру из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
Фол, нарушение
75'
Судья сигнализирует, что Сантамария Батист из команды Анже поставил подножку. Пострадал Бриан Джимми
75'
Капелле Пьеррик завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!
75'
Плохо сыграл До Лука - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
75'
Мангани Томас из команды Анже подал угловой справа.
74'
Капелле Пьеррик из команды Анже делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
73'
Анже совершает вбрасывание на своей половине поля
Офсайд
72'
Экамби Карл Токо из команды Анже в офсайде
72'
Суну Жиль из команды Анже сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
71'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Ребошу Педру из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
71'
Нгбакото Йени из команды Генгам сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Бриан Джимми мяча так и не получил
70'
Суну Жиль из команды Анже делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
69'
Андро Йоанн из команды Анже опасно и грубо сыграл. Икоко Джордан пострадал.
68'
Кербра Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Манко Венсан из команды Анже отправил кросс в штрафную...
68'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Тактическая замена. Салибур Янис уходит с поля и его заменяет Нгбакото Йени
Фол, нарушение
67'
Траоре Исмаэль наказан за толчок Бриан Джимми
Фол, нарушение
66'
Бенезе Николя наказан за толчок Андро Йоанн
65'
Удар от ворот произведет Генгам
65'
Павлович Матео из команды Анже наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
65'
Тэт Флавьен из команды Анже подал угловой справа.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
64'
Бриан Джимми из команды Генгам делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
64'
Ребошу Педру наказан за толчок Манко Венсан
62'
Тактическая замена. Рен-Аделед Жефф уходит с поля и его заменяет Суну Жиль
62'
Мангани Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Гренье Клеман навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
61'
Капелле Пьеррик наказан за толчок До Лука
61'
Анже совершает вбрасывание на своей половине поля
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
60'
Удар от ворот произведет Анже
60'
Опасность предотвращена - Манко Венсан из команды Анже вступил в отбор удачно
59'
Отличные скиллы показывает Ребошу Педру, обводя своих соперников
59'
Ребошу Педру из команды Генгам делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
59'
Назначен штрафной. Пострадал Тэт Флавьен, его свалил Коко Маркус.
57'
Павлович Матео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Ребошу Педру из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
Травма, повреждение
57'
Мангани Томас возвращается на поле, всё в порядке.
57'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
57'
Ох, нехорошо это выглядит. Мангани Томас получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
56'
Мангани Томас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
56'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
55'
Салибур Янис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
55'
Тэт Флавьен из команды Анже подал угловой справа.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
54'
Бютель Людовик взял и забрал мяч на выходе
54'
Коко Маркус из команды Генгам идет с мячом вперед на обострение...
54'
Анже совершает вбрасывание на своей половине поля
53'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
53'
Бенезе Николя из команды Генгам подал угловой справа.
Фол, нарушение
52'
Судья сигнализирует, что Рен-Аделед Жефф из команды Анже поставил подножку. Пострадал Бенезе Николя
51'
Удар от ворот произведет Анже
51'
ШАНС! Бриан Джимми нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
51'
Коко Маркус из команды Генгам сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
50'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
50'
Бриан Джимми наказан за толчок Манко Венсан
49'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Удар от ворот произведет Генгам
48'
Тэт Флавьен из команды Анже нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
48'
Рен-Аделед Жефф из команды Анже делает пас партнеру.
47'
Икоко Джордан из команды Генгам делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
Тактическая замена. Дидо Этьен уходит с поля и его заменяет Бенезе Николя
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Манко Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Икоко Джордан из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
44'
Коко Маркус нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
44'
Кербра Кристоф из команды Генгам хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
43'
Рен-Аделед Жефф из команды Анже делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
42'
Манко Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Выглядело как неплохой момент. Икоко Джордан из команды Генгам закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
42'
Икоко Джордан из команды Генгам идет с мячом вперед на обострение...
41'
Удар от ворот произведет Генгам
41'
Как он промахнулся? Тэт Флавьен имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
41'
Экамби Карл Токо из команды Анже делает навес прямо в штрафную.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
Фол, нарушение
39'
Безумный фол. Гренье Клеман грубо играет против соперника. Пострадал Тэт Флавьен
39'
Удар от ворот произведет Анже
38'
Какой промах! Икоко Джордан имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
38'
Коко Маркус из команды Генгам делает отличный кросс...
38'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Опасность предотвращена - Павлович Матео из команды Анже вступил в отбор удачно
37'
Отличные скиллы показывает Икоко Джордан, обводя своих соперников
37'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Удар от ворот произведет Анже
36'
Шанс! Бриан Джимми из команды Генгам пробил головой, но мимо
36'
Гренье Клеман навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
35'
Павлович Матео наказан за толчок Бриан Джимми
35'
Хорошую попытку сделал Экамби Карл Токо. Удар в створ, но вратарь начеку
35'
Отличные скиллы показывает Экамби Карл Токо, обводя своих соперников
35'
Игроки ФК "Анже" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
Фол, нарушение
34'
Рен-Аделед Жефф наказан за толчок До Лука
Офсайд
34'
Бриан Джимми из команды Генгам в офсайде
34'
Кербра Кристоф выбил мяч подальше от ворот.
34'
Удар от ворот произведет Генгам
33'
ШАНС! Тэт Флавьен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
33'
Отличные скиллы показывает Тэт Флавьен, обводя своих соперников
32'
Бютель Людовик взял и забрал мяч на выходе
Угловой
32'
Гренье Клеман из команды Генгам подал угловой слева.
32'
Сантамария Батист выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Гренье Клеман навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
32'
Андро Йоанн нарушает правила. Салибур Янис пострадал
31'
Юнссон Карл-Юхан из команды Генгам сделал отличный сейв!
31'
Так близко к голу! Капелле Пьеррик имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Юнссон Карл-Юхан!
Угловой
31'
Рен-Аделед Жефф из команды Анже подал угловой слева.
31'
Икоко Джордан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
31'
Экамби Карл Токо из команды Анже делает пас партнеру.
31'
Рен-Аделед Жефф из команды Анже сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
30'
Удар от ворот произведет Анже
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
29'
Генгам совершает вбрасывание на своей половине поля
29'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
28'
Бриан Джимми из команды Генгам опасно и грубо сыграл. Павлович Матео пострадал.
28'
Ребошу Педру из команды Генгам делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
28'
Капелле Пьеррик наказан за толчок До Лука
27'
Анже совершает вбрасывание на своей половине поля
Фол, нарушение
26'
Капелле Пьеррик из команды Анже играет слишком грубо. Коко Маркус оказался на газоне.
26'
Удар от ворот произведет Анже
26'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
25'
Бриан Джимми из команды Генгам не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
25'
Коко Маркус из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
25'
Генгам совершает вбрасывание на своей половине поля
24'
Felix Eboa выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Экамби Карл Токо из команды Анже находит одноклубника четким пасом пяткой.
23'
Капелле Пьеррик из команды Анже отправил кросс в штрафную...
23'
Коко Маркус из команды Генгам делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Офсайд
22'
Экамби Карл Токо из команды Анже в офсайде
22'
Коко Маркус пробует нанести удар издали, но Бютель Людовик держит все под контролем
22'
Отличные скиллы показывает Коко Маркус, обводя своих соперников
22'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Кербра Кристоф из команды Генгам делает неудачный навес.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
19'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Генгам совершает вбрасывание на своей половине поля
18'
Кербра Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Тэт Флавьен из команды Анже делает пас партнеру.
17'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
Генгам совершает вбрасывание на своей половине поля
15'
Манко Венсан из команды Анже делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
15'
Анже совершает вбрасывание на своей половине поля
13'
Кербра Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Андро Йоанн из команды Анже отправил кросс в штрафную...
12'
Рен-Аделед Жефф нанес удар, но тот был заблокирован.
Офсайд
11'
Гренье Клеман из команды Генгам в офсайде
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
9'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Анже совершает вбрасывание на своей половине поля
8'
Удар от ворот произведет Анже
8'
Шанс! Бриан Джимми из команды Генгам пробил головой, но мимо
Угловой
8'
Салибур Янис из команды Генгам подал угловой справа.
8'
Траоре Исмаэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
8'
Икоко Джордан из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
8'
Отличные скиллы показывает Икоко Джордан, обводя своих соперников
7'
Удар от ворот произведет Генгам
7'
Павлович Матео выбил мяч подальше от ворот.
Желтая карточка
6'
Дидо Этьен сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
6'
Безумный фол. Дидо Этьен грубо играет против соперника. Пострадал Тэт Флавьен
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
5'
Юнссон Карл-Юхан взял и забрал мяч на выходе
5'
Манко Венсан из команды Анже отправил кросс в штрафную...
5'
Отличные скиллы показывает Манко Венсан, обводя своих соперников
Офсайд
4'
Бриан Джимми из команды Генгам в офсайде
3'
Бютель Людовик взял и забрал мяч на выходе
3'
Гренье Клеман навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Андро Йоанн из команды Анже поставил подножку. Пострадал Салибур Янис
1'
Капелле Пьеррик сделал результативную передачу.
Описание гола
1'
ГО-О-О-О-ОЛ! Тэт Флавьен из клуба "Анже" отправил мяч головой в ворота.
1'
Капелле Пьеррик из команды Анже отправил кросс в штрафную...
1'
Анже совершает вбрасывание на своей половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Анже". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Raymond Kopa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Анже 3:0 Генгам
Анже
50.7% (982)
Ничья:
20.2% (391)
Генгам
29.1% (564)

Вы не участвовали в прогнозе

Анже:
13.4% (260)
Ничья:
12% (233)
Анже:
10.5% (204)
Генгам:
10.1% (196)
Генгам:
9.5% (184)
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