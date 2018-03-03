Стадион: Раймон Копа Зрители: 9842
1:0
1' ГолТэт Флавьен
6' Желтая карточкаДидо Этьен
83' Желтая карточкаСуну Жиль
2:0
89' ГолЭкамби Карл Токо
3:0
90' ГолТраоре Исмаэль
Второй тайм
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 9842 болельщиков
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
94'
Штрафной исполнил Мангани Томас, после его удара Юнссон Карл-Юхан сделал классный сейв. Угловой
94'
Кулибали Лассана сделал результативную передачу.
94'
ГО-О-О-О-ОЛ! Траоре Исмаэль из клуба "Анже" отправил мяч головой в ворота.
94'
94'
Юнссон Карл-Юхан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
93'
Коко Маркус наказан за толчок Экамби Карл Токо
93'
Экамби Карл Токо из команды Анже идет с мячом вперед на обострение...
92'
Манко Венсан из команды Анже разыграл угловой с правого угла.
91'
Кулибали Лассана из команды Анже навешивает в штрафную с рикошетом.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
89'
Кулибали Лассана сделал результативную передачу.
89'
Г О О О О Л - Экамби Карл Токо изменил счет на табло!
89'
ШАНС! Кулибали Лассана нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
89'
Игроки ФК "Анже" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
88'
Тактическая замена. Капелле Пьеррик уходит с поля и его заменяет Кулибали Лассана
87'
Игра в одни ворота сейчас. Генгам доминирует и владеет мячом
87'
87'
87'
Кербра Кристоф из команды Генгам нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
86'
Головой пробил Диалло Мустафа, но голкипер отбил его в поле!
86'
86'
Судья сигнализирует, что Пуйо Лоик из команды Анже поставил подножку. Пострадал Гренье Клеман
85'
Анже делает оборонительную замену. Тэт Флавьен уходит, а на его место вступает Пуйо Лоик, игрок более защитного плана.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
85'
Сантамария Батист получил травму и заменен. Пуйо Лоик выходит на поле.
84'
Гренье Клеман из команды Генгам нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
83'
Суну Жиль сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
83'
Безумный фол. Суну Жиль грубо играет против соперника. Пострадал Диалло Мустафа
83'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
80'
80'
Тактическая замена. До Лука уходит с поля и его заменяет Диалло Мустафа
80'
ШАНС! Бенезе Николя нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
80'
Бенезе Николя из команды Генгам идет с мячом вперед на обострение...
80'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Бенезе Николя и Гренье Клеман из команды Генгам.
79'
79'
Бенезе Николя из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
79'
78'
77'
Судья сигнализирует, что Капелле Пьеррик из команды Анже поставил подножку. Пострадал Бриан Джимми
76'
Павлович Матео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
75'
Судья сигнализирует, что Сантамария Батист из команды Анже поставил подножку. Пострадал Бриан Джимми
75'
Капелле Пьеррик завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!
75'
Плохо сыграл До Лука - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
75'
Мангани Томас из команды Анже подал угловой справа.
74'
Капелле Пьеррик из команды Анже делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
73'
72'
Экамби Карл Токо из команды Анже в офсайде
71'
71'
71'
Нгбакото Йени из команды Генгам сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Бриан Джимми мяча так и не получил
69'
Андро Йоанн из команды Анже опасно и грубо сыграл. Икоко Джордан пострадал.
68'
68'
Манко Венсан из команды Анже отправил кросс в штрафную...
68'
67'
Тактическая замена. Салибур Янис уходит с поля и его заменяет Нгбакото Йени
67'
Траоре Исмаэль наказан за толчок Бриан Джимми
66'
Бенезе Николя наказан за толчок Андро Йоанн
65'
65'
Павлович Матео из команды Анже наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
64'
Бриан Джимми из команды Генгам делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
64'
Ребошу Педру наказан за толчок Манко Венсан
62'
Тактическая замена. Рен-Аделед Жефф уходит с поля и его заменяет Суну Жиль
62'
Мангани Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
61'
Капелле Пьеррик наказан за толчок До Лука
61'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
60'
60'
Опасность предотвращена - Манко Венсан из команды Анже вступил в отбор удачно
59'
Отличные скиллы показывает Ребошу Педру, обводя своих соперников
59'
Ребошу Педру из команды Генгам делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
59'
Назначен штрафной. Пострадал Тэт Флавьен, его свалил Коко Маркус.
57'
Павлович Матео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
57'
Мангани Томас возвращается на поле, всё в порядке.
57'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
57'
Ох, нехорошо это выглядит. Мангани Томас получил травму и медбригада забирает его с поля.
56'
Мангани Томас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
56'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
55'
Салибур Янис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
54'
54'
Коко Маркус из команды Генгам идет с мячом вперед на обострение...
54'
53'
53'
Бенезе Николя из команды Генгам подал угловой справа.
52'
Судья сигнализирует, что Рен-Аделед Жефф из команды Анже поставил подножку. Пострадал Бенезе Николя
51'
51'
ШАНС! Бриан Джимми нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
51'
Коко Маркус из команды Генгам сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
50'
50'
Бриан Джимми наказан за толчок Манко Венсан
49'
48'
48'
Тэт Флавьен из команды Анже нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
48'
Рен-Аделед Жефф из команды Анже делает пас партнеру.
47'
Икоко Джордан из команды Генгам делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
Тактическая замена. Дидо Этьен уходит с поля и его заменяет Бенезе Николя
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Манко Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Икоко Джордан из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
44'
Коко Маркус нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
44'
Кербра Кристоф из команды Генгам хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
43'
Рен-Аделед Жефф из команды Анже делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
42'
Манко Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Выглядело как неплохой момент. Икоко Джордан из команды Генгам закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
42'
Икоко Джордан из команды Генгам идет с мячом вперед на обострение...
41'
41'
Как он промахнулся? Тэт Флавьен имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
41'
Экамби Карл Токо из команды Анже делает навес прямо в штрафную.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
39'
Безумный фол. Гренье Клеман грубо играет против соперника. Пострадал Тэт Флавьен
39'
38'
Какой промах! Икоко Джордан имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
38'
Коко Маркус из команды Генгам делает отличный кросс...
38'
37'
Опасность предотвращена - Павлович Матео из команды Анже вступил в отбор удачно
37'
Отличные скиллы показывает Икоко Джордан, обводя своих соперников
37'
36'
36'
Шанс! Бриан Джимми из команды Генгам пробил головой, но мимо
36'
35'
Павлович Матео наказан за толчок Бриан Джимми
35'
Хорошую попытку сделал Экамби Карл Токо. Удар в створ, но вратарь начеку
35'
Отличные скиллы показывает Экамби Карл Токо, обводя своих соперников
35'
Игроки ФК "Анже" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
34'
Рен-Аделед Жефф наказан за толчок До Лука
34'
Бриан Джимми из команды Генгам в офсайде
34'
Кербра Кристоф выбил мяч подальше от ворот.
34'
33'
ШАНС! Тэт Флавьен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
33'
Отличные скиллы показывает Тэт Флавьен, обводя своих соперников
32'
32'
Гренье Клеман из команды Генгам подал угловой слева.
32'
Сантамария Батист выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
32'
Андро Йоанн нарушает правила. Салибур Янис пострадал
31'
Юнссон Карл-Юхан из команды Генгам сделал отличный сейв!
31'
Так близко к голу! Капелле Пьеррик имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Юнссон Карл-Юхан!
31'
Рен-Аделед Жефф из команды Анже подал угловой слева.
31'
Икоко Джордан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
31'
Экамби Карл Токо из команды Анже делает пас партнеру.
31'
Рен-Аделед Жефф из команды Анже сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
29'
29'
28'
Бриан Джимми из команды Генгам опасно и грубо сыграл. Павлович Матео пострадал.
28'
Ребошу Педру из команды Генгам делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
28'
Капелле Пьеррик наказан за толчок До Лука
27'
26'
Капелле Пьеррик из команды Анже играет слишком грубо. Коко Маркус оказался на газоне.
26'
26'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
25'
Бриан Джимми из команды Генгам не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
25'
Коко Маркус из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
25'
24'
Felix Eboa выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Экамби Карл Токо из команды Анже находит одноклубника четким пасом пяткой.
23'
Капелле Пьеррик из команды Анже отправил кросс в штрафную...
23'
Коко Маркус из команды Генгам делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
22'
Экамби Карл Токо из команды Анже в офсайде
22'
Коко Маркус пробует нанести удар издали, но Бютель Людовик держит все под контролем
22'
Отличные скиллы показывает Коко Маркус, обводя своих соперников
22'
20'
Кербра Кристоф из команды Генгам делает неудачный навес.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
19'
18'
18'
18'
Тэт Флавьен из команды Анже делает пас партнеру.
17'
16'
15'
15'
Манко Венсан из команды Анже делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
15'
13'
13'
Андро Йоанн из команды Анже отправил кросс в штрафную...
12'
Рен-Аделед Жефф нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
Гренье Клеман из команды Генгам в офсайде
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
9'
9'
8'
8'
Шанс! Бриан Джимми из команды Генгам пробил головой, но мимо
8'
Салибур Янис из команды Генгам подал угловой справа.
8'
Траоре Исмаэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
8'
Икоко Джордан из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
8'
Отличные скиллы показывает Икоко Джордан, обводя своих соперников
7'
7'
Павлович Матео выбил мяч подальше от ворот.
6'
Дидо Этьен сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
6'
Безумный фол. Дидо Этьен грубо играет против соперника. Пострадал Тэт Флавьен
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
5'
Юнссон Карл-Юхан взял и забрал мяч на выходе
5'
Манко Венсан из команды Анже отправил кросс в штрафную...
5'
Отличные скиллы показывает Манко Венсан, обводя своих соперников
4'
Бриан Джимми из команды Генгам в офсайде
3'
3'
3'
Судья сигнализирует, что Андро Йоанн из команды Анже поставил подножку. Пострадал Салибур Янис
1'
Капелле Пьеррик сделал результативную передачу.
1'
ГО-О-О-О-ОЛ! Тэт Флавьен из клуба "Анже" отправил мяч головой в ворота.
1'
Капелле Пьеррик из команды Анже отправил кросс в штрафную...
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Анже". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Raymond Kopa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Анже 3:0 Генгам
Анже
50.7% (982)
Ничья:
20.2% (391)
Генгам
29.1% (564)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Анже:
13.4% (260)
1:1 Ничья:
12% (233)
2:1 Анже:
10.5% (204)
0:2 Генгам:
10.1% (196)
0:1 Генгам:
9.5% (184)
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