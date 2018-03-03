Стадион: Сэн-Сэнфорьен Зрители: 11287
18' Желтая карточкаЖан Корентин
1:0
32' ГолРу Нолан
43' Красная карточкаПальмьери Жульян
45' Желтая карточкаМубандже Жак-Франсуа
1:1
84' ГолАмьен-Аду Кельвен
87' Желтая карточкаТойвонен Ола
90' Желтая карточкаДурмаз Джимми
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 11287 болельщиков
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
94'
93'
Доссеви Матьё навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
93'
93'
92'
Дурмаз Джимми получил желтую карточку от судьи
92'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза играет слишком грубо. Балью Иван оказался на газоне.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
91'
Шанс! Ньякат Мусса из команды Метц пробил головой, но мимо
90'
Доссеви Матьё из команды Метц подал угловой справа.
90'
Диоп Исса предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
90'
Ibrahima Niane нанес удар, но тот был заблокирован.
90'
Балью Иван из команды Метц отправил кросс в штрафную...
89'
Делор Анди из команды Тулуза пасует в штрафную, но Кавасима Эйдзи выходит и ловит мяч.
89'
88'
Тактическая замена. Ривьер Эммануэль уходит с поля и его заменяет Нгетт Опа
88'
Доссеви Матьё из команды Метц в офсайде
87'
Тойвонен Ола получил желтую карточку от судьи
87'
Тойвонен Ола из команды Тулуза толкнул локтем оппонента. Это Поблет Херонимо заработал фол
86'
86'
Градель Макс-Ален нанес удар, но промахнулся очень сильно.
86'
Мубеле Фирмин из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
86'
Градель Макс-Ален нанес удар, но тот был заблокирован.
86'
Делор Анди из команды Тулуза делает неудачный навес.
85'
Судья сигнализирует, что Доссеви Матьё из команды Метц поставил подножку. Пострадал Мубандже Жак-Франсуа
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
84'
Мубеле Фирмин сделал результативную передачу.
84'
Г О О О О Л - Амьен-Аду Кельвен изменил счет на табло!
84'
Мубеле Фирмин из команды Тулуза делает пас партнеру.
83'
83'
Какой промах! Градель Макс-Ален имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
83'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза делает отличный кросс...
83'
Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза разыграл угловой с правого угла.
83'
Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
81'
80'
80'
Доссеви Матьё из команды Метц разыграл угловой с правого угла.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
80'
Тактическая замена. Ру Нолан уходит с поля и его заменяет Ibrahima Niane
79'
Ривьер Эммануэль нанес удар, но тот был заблокирован.
78'
77'
77'
Доссеви Матьё из команды Метц делает неудачный навес.
77'
Судья сигнализирует, что Мубеле Фирмин из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Dylan Lempereur
76'
Тойвонен Ола из команды Тулуза в офсайде
75'
Ривьер Эммануэль наказан за толчок Диоп Исса
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
74'
Тактическая замена. Каюзак Янник уходит с поля и его заменяет Мубеле Фирмин
74'
Градель Макс-Ален имел все шансы забить, но Кавасима Эйдзи сделал отличный сейв!
74'
Делор Анди из команды Тулуза сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
74'
Жюльен Кристофер из команды Тулуза нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
74'
73'
Дурмаз Джимми мяч отрикошетил от ворот
73'
72'
72'
Ру Нолан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
72'
Кавасима Эйдзи взял и забрал мяч на выходе
72'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
71'
71'
Мубандже Жак-Франсуа из команды Тулуза делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
71'
71'
Сангаре Ибрахим из команды Тулуза делает неудачный навес.
71'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
69'
Безумный фол. Мубандже Жак-Франсуа грубо играет против соперника. Пострадал Балью Иван
68'
68'
Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
68'
66'
66'
Сангаре Ибрахим нанес удар, но промахнулся очень сильно.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
65'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
65'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
65'
Судья сигнализирует, что Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Ру Нолан
65'
64'
64'
64'
64'
63'
63'
Как он промахнулся? Делор Анди имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
63'
63'
Сангаре Ибрахим из команды Тулуза сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
62'
Кавасима Эйдзи взял и забрал мяч на выходе
62'
61'
Тойвонен Ола из команды Тулуза делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
61'
61'
61'
61'
Делор Анди из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
59'
59'
Какой промах! Жюльен Кристофер имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
59'
59'
Поблет Херонимо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
59'
59'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
58'
Ньякат Мусса пробил головой, вратарь справился с ударом.
58'
Dylan Lempereur из команды Метц отправил кросс в штрафную...
58'
Доссеви Матьё из команды Метц разыграл угловой с левого угла.
57'
Диоп Исса предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
57'
Ривьер Эммануэль из команды Метц идет с мячом вперед на обострение...
57'
57'
Сангаре Ибрахим из команды Тулуза делает неудачный навес.
56'
Мубандже Жак-Франсуа из команды Тулуза делает неудачный навес.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
55'
Жюльен Кристофер наказан за толчок Ривьерес Жонатан
55'
55'
Тактическая замена. Блен Алексис уходит с поля и его заменяет Тойвонен Ола
55'
Тактическая замена. Жан Корентин уходит с поля и его заменяет Дурмаз Джимми
54'
Ньякат Мусса предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
54'
Сангаре Ибрахим из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
53'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза в офсайде
51'
51'
Жюльен Кристофер из команды Тулуза нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
51'
51'
Ривьерес Жонатан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
51'
50'
Кавасима Эйдзи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
50'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
49'
49'
Амьен-Аду Кельвен не смог попасть в створ ударом издали
48'
48'
Хорошую попытку сделал Сангаре Ибрахим. Удар в створ, но вратарь начеку
47'
47'
Сангаре Ибрахим выбил мяч подальше от ворот.
47'
47'
47'
Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
48'
Балью Иван из команды Метц делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
48'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
45'
Тактическая замена. Миличевич Даниел уходит с поля и его заменяет Dylan Lempereur
45'
Мубандже Жак-Франсуа получил желтую карточку от судьи
44'
Безумный фол. Мубандже Жак-Франсуа грубо играет против соперника. Пострадал Балью Иван
44'
Почти гол! Жюльен Кристофер пробил головой по воротам, но Кавасима Эйдзи спас!
44'
Делор Анди из команды Тулуза делает пас партнеру.
44'
Жан Корентин из команды Тулуза делает пас партнеру.
44'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
43'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
43'
УДАЛЕНИЕ! - Пальмьери Жульян увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
42'
Безумный фол. Пальмьери Жульян грубо играет против соперника. Пострадал Градель Макс-Ален
42'
42'
Поблет Херонимо из команды Метц делает неудачный навес.
41'
41'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
40'
40'
Шанс! Делор Анди из команды Тулуза пробил головой, но мимо
40'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза подал угловой справа.
40'
Делор Анди из команды Тулуза отдал передачу, которая была заблокирована.
39'
38'
Сангаре Ибрахим из команды Тулуза делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
38'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
37'
37'
37'
Судья сигнализирует, что Ру Нолан из команды Метц поставил подножку. Пострадал Каюзак Янник
36'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
32'
Доссеви Матьё сделал результативную передачу.
32'
Доссеви Матьё из команды Метц отправил кросс в штрафную...
31'
31'
Шанс! Сангаре Ибрахим из команды Тулуза пробил головой, но мимо
31'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
30'
Жан Корентин нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
30'
Жан Корентин из команды Тулуза идет с мячом вперед на обострение...
27'
27'
Ривьер Эммануэль из команды Метц отдал передачу, которая была заблокирована.
27'
Пальмьери Жульян из команды Метц отправил кросс в штрафную...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
25'
25'
Доссеви Матьё из команды Метц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
25'
Пальмьери Жульян из команды Метц отправил кросс в штрафную...
25'
Жюльен Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Миличевич Даниел навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
24'
Блен Алексис из команды Тулуза играет слишком грубо. Миличевич Даниел оказался на газоне.
24'
24'
Миличевич Даниел из команды Метц отправил кросс в штрафную...
23'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза в офсайде
22'
Судья сигнализирует, что Каюзак Янник из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Доссеви Матьё
21'
Лафон Альбан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Балью Иван из команды Метц отправил кросс в штрафную...
21'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
20'
Поблет Херонимо возвращается на поле, всё в порядке.
19'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
19'
Ох, нехорошо это выглядит. Поблет Херонимо получил травму и медбригада забирает его с поля.
18'
Поблет Херонимо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
18'
Жан Корентин получил желтую карточку от судьи
18'
Жан Корентин из команды Тулуза толкнул локтем оппонента. Это Поблет Херонимо заработал фол
17'
Делор Анди из команды Тулуза в офсайде
17'
16'
Жан Корентин из команды Тулуза делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
16'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
15'
Судья сигнализирует, что Сангаре Ибрахим из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Поблет Херонимо
12'
Каюзак Янник наказан за толчок Миличевич Даниел
12'
12'
Блен Алексис из команды Тулуза наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
12'
Градель Макс-Ален навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
11'
Судья сигнализирует, что Коад Рено из команды Метц поставил подножку. Пострадал Жан Корентин
10'
10'
Доссеви Матьё не смог попасть в створ ударом издали
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
7'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
7'
Миличевич Даниел из команды Метц опасно и грубо сыграл. Лафон Альбан пострадал.
6'
Головой пробил Ру Нолан, но голкипер отбил его в поле!
6'
Доссеви Матьё из команды Метц делает пас партнеру.
6'
6'
Сангаре Ибрахим из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
5'
5'
Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
3'
Ру Нолан наказан за толчок Каюзак Янник
3'
2'
Судья сигнализирует, что Блен Алексис из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Поблет Херонимо
1'
Поблет Херонимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Тулуза". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Saint Symphorien. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Метц 1:1 Тулуза
Метц
48.5% (938)
Ничья:
23% (445)
Тулуза
28.5% (552)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
12.4% (239)
1:0 Метц:
11.9% (230)
0:0 Ничья:
10.6% (206)
2:0 Метц:
9.9% (191)
1:2 Тулуза:
9.9% (191)
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