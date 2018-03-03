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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 11287
Метц
1:1
Конец матча
Тулуза
0'
18' Желтая карточка
Жан Корентин
1:0
32' Гол
Ру Нолан
43' Красная карточка
Пальмьери Жульян
45' Желтая карточка
Мубандже Жак-Франсуа
1:1
84' Гол
Амьен-Аду Кельвен
87' Желтая карточка
Тойвонен Ола
90' Желтая карточка
Дурмаз Джимми
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 11287 болельщиков
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
94'
Игрок клуба "Метц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
93'
Доссеви Матьё навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
93'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

93'
Удар от ворот произведет Тулуза
93'
Нгетт Опа из команды Метц не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
Желтая карточка
92'
Дурмаз Джимми получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
92'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза играет слишком грубо. Балью Иван оказался на газоне.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Удар от ворот произведет Тулуза
91'
Шанс! Ньякат Мусса из команды Метц пробил головой, но мимо
Угловой
90'
Доссеви Матьё из команды Метц подал угловой справа.
90'
Диоп Исса предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
90'
Ibrahima Niane нанес удар, но тот был заблокирован.
90'
Балью Иван из команды Метц отправил кросс в штрафную...
89'
Делор Анди из команды Тулуза пасует в штрафную, но Кавасима Эйдзи выходит и ловит мяч.
89'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза делает пас партнеру.
88'
Тактическая замена. Ривьер Эммануэль уходит с поля и его заменяет Нгетт Опа
Офсайд
88'
Доссеви Матьё из команды Метц в офсайде
Желтая карточка
87'
Тойвонен Ола получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
87'
Тойвонен Ола из команды Тулуза толкнул локтем оппонента. Это Поблет Херонимо заработал фол
86'
Удар от ворот произведет Метц
86'
Градель Макс-Ален нанес удар, но промахнулся очень сильно.
86'
Мубеле Фирмин из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
86'
Градель Макс-Ален нанес удар, но тот был заблокирован.
86'
Делор Анди из команды Тулуза делает неудачный навес.
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Доссеви Матьё из команды Метц поставил подножку. Пострадал Мубандже Жак-Франсуа
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
84'
Мубеле Фирмин сделал результативную передачу.
Описание гола
84'
Г О О О О Л - Амьен-Аду Кельвен изменил счет на табло!
84'
Мубеле Фирмин из команды Тулуза делает пас партнеру.
83'
Удар от ворот произведет Метц
83'
Какой промах! Градель Макс-Ален имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
83'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза делает отличный кросс...
Угловой
83'
Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза разыграл угловой с правого угла.
83'
Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
81'
Удар от ворот произведет Метц
80'
Удар от ворот произведет Тулуза
Угловой
80'
Доссеви Матьё из команды Метц разыграл угловой с правого угла.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
80'
Тактическая замена. Ру Нолан уходит с поля и его заменяет Ibrahima Niane
80'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Диоп Исса из команды Тулуза.
79'
Ривьер Эммануэль нанес удар, но тот был заблокирован.
78'
Удар от ворот произведет Метц
77'
Удар от ворот произведет Тулуза
77'
Ру Нолан из команды Метц делает пас партнеру.
77'
Доссеви Матьё из команды Метц делает неудачный навес.
Фол, нарушение
77'
Судья сигнализирует, что Мубеле Фирмин из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Dylan Lempereur
Офсайд
76'
Тойвонен Ола из команды Тулуза в офсайде
Фол, нарушение
75'
Ривьер Эммануэль наказан за толчок Диоп Исса
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
74'
Тактическая замена. Каюзак Янник уходит с поля и его заменяет Мубеле Фирмин
74'
Градель Макс-Ален имел все шансы забить, но Кавасима Эйдзи сделал отличный сейв!
74'
Делор Анди из команды Тулуза сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
74'
Жюльен Кристофер из команды Тулуза нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
74'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза подал угловой слева.
73'
Дурмаз Джимми мяч отрикошетил от ворот
73'
Мубандже Жак-Франсуа из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
72'
Удар от ворот произведет Тулуза
72'
Ру Нолан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
72'
Коад Рено из команды Метц отправил кросс в штрафную...
72'
Кавасима Эйдзи взял и забрал мяч на выходе
72'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
71'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Мубандже Жак-Франсуа из команды Тулуза делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
71'
Ньякат Мусса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Сангаре Ибрахим из команды Тулуза делает неудачный навес.
71'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Фол, нарушение
69'
Безумный фол. Мубандже Жак-Франсуа грубо играет против соперника. Пострадал Балью Иван
68'
Удар от ворот произведет Метц
68'
Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
68'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза делает пас партнеру.
66'
Удар от ворот произведет Метц
66'
Сангаре Ибрахим нанес удар, но промахнулся очень сильно.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
65'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
65'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
65'
Судья сигнализирует, что Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Ру Нолан
65'
Балью Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
64'
Ривьерес Жонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
64'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
Удар от ворот произведет Метц
63'
Как он промахнулся? Делор Анди имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
63'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза делает пас партнеру.
63'
Сангаре Ибрахим из команды Тулуза сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
62'
Кавасима Эйдзи взял и забрал мяч на выходе
62'
Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
61'
Тойвонен Ола из команды Тулуза делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
61'
Ньякат Мусса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Мубандже Жак-Франсуа из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
61'
Балью Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Делор Анди из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
59'
Удар от ворот произведет Метц
59'
Какой промах! Жюльен Кристофер имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
Угловой
59'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза подал угловой слева.
59'
Поблет Херонимо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
59'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза подал угловой слева.
59'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
58'
Ньякат Мусса пробил головой, вратарь справился с ударом.
58'
Dylan Lempereur из команды Метц отправил кросс в штрафную...
Угловой
58'
Доссеви Матьё из команды Метц разыграл угловой с левого угла.
57'
Диоп Исса предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
57'
Ривьер Эммануэль из команды Метц идет с мячом вперед на обострение...
57'
Удар от ворот произведет Метц
57'
Сангаре Ибрахим из команды Тулуза делает неудачный навес.
56'
Мубандже Жак-Франсуа из команды Тулуза делает неудачный навес.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Угловой
55'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза подал угловой слева.
55'
Тактическая замена. Блен Алексис уходит с поля и его заменяет Тойвонен Ола
55'
Тактическая замена. Жан Корентин уходит с поля и его заменяет Дурмаз Джимми
54'
Ньякат Мусса предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
54'
Сангаре Ибрахим из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
Офсайд
53'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза в офсайде
51'
Удар от ворот произведет Метц
51'
Жюльен Кристофер из команды Тулуза нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
51'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза подал угловой слева.
51'
Ривьерес Жонатан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
51'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
50'
Кавасима Эйдзи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
50'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза подал угловой слева.
50'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
49'
Удар от ворот произведет Метц
49'
Амьен-Аду Кельвен не смог попасть в створ ударом издали
48'
Удар от ворот произведет Метц
48'
Хорошую попытку сделал Сангаре Ибрахим. Удар в створ, но вратарь начеку
47'
Балью Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Сангаре Ибрахим выбил мяч подальше от ворот.
47'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Балью Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
48'
Балью Иван из команды Метц делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
48'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
45'
Тактическая замена. Миличевич Даниел уходит с поля и его заменяет Dylan Lempereur
Желтая карточка
45'
Мубандже Жак-Франсуа получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
44'
Безумный фол. Мубандже Жак-Франсуа грубо играет против соперника. Пострадал Балью Иван
44'
Почти гол! Жюльен Кристофер пробил головой по воротам, но Кавасима Эйдзи спас!
44'
Делор Анди из команды Тулуза делает пас партнеру.
44'
Жан Корентин из команды Тулуза делает пас партнеру.
44'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
43'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
43'
УДАЛЕНИЕ! - Пальмьери Жульян увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Фол, нарушение
42'
Безумный фол. Пальмьери Жульян грубо играет против соперника. Пострадал Градель Макс-Ален
42'
Удар от ворот произведет Тулуза
42'
Поблет Херонимо из команды Метц делает неудачный навес.
41'
Игрок клуба "Метц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Диоп Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Коад Рено из команды Метц отправил кросс в штрафную...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
40'
Удар от ворот произведет Метц
40'
Шанс! Делор Анди из команды Тулуза пробил головой, но мимо
Угловой
40'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза подал угловой справа.
40'
Делор Анди из команды Тулуза отдал передачу, которая была заблокирована.
39'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Сангаре Ибрахим из команды Тулуза делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
38'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
37'
Ривьерес Жонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
37'
Судья сигнализирует, что Ру Нолан из команды Метц поставил подножку. Пострадал Каюзак Янник
36'
Удар от ворот произведет Тулуза
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
32'
Доссеви Матьё сделал результативную передачу.
Описание гола
32'
ГО-О-О-О-ОЛ! Ру Нолан из клуба "Метц" отправил мяч головой в ворота.
32'
Доссеви Матьё из команды Метц отправил кросс в штрафную...
31'
Удар от ворот произведет Метц
31'
Шанс! Сангаре Ибрахим из команды Тулуза пробил головой, но мимо
31'
Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
Фол, нарушение
30'
Диоп Исса из команды Тулуза опасно и грубо сыграл. Ру Нолан пострадал.
30'
Жан Корентин нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
30'
Жан Корентин из команды Тулуза идет с мячом вперед на обострение...
27'
Игрок клуба "Метц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Ривьер Эммануэль из команды Метц отдал передачу, которая была заблокирована.
27'
Пальмьери Жульян из команды Метц отправил кросс в штрафную...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
25'
Удар от ворот произведет Тулуза
25'
Доссеви Матьё из команды Метц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
Ньякат Мусса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Пальмьери Жульян из команды Метц отправил кросс в штрафную...
25'
Жюльен Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Миличевич Даниел навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
24'
Блен Алексис из команды Тулуза играет слишком грубо. Миличевич Даниел оказался на газоне.
24'
Диоп Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Миличевич Даниел из команды Метц отправил кросс в штрафную...
Офсайд
23'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза в офсайде
Офсайд
23'
Ру Нолан из команды Метц в офсайде
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Каюзак Янник из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Доссеви Матьё
21'
Лафон Альбан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Балью Иван из команды Метц отправил кросс в штрафную...
21'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Травма, повреждение
20'
Поблет Херонимо возвращается на поле, всё в порядке.
19'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
19'
Ох, нехорошо это выглядит. Поблет Херонимо получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
18'
Поблет Херонимо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
18'
Жан Корентин получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
18'
Жан Корентин из команды Тулуза толкнул локтем оппонента. Это Поблет Херонимо заработал фол
Офсайд
17'
Делор Анди из команды Тулуза в офсайде
17'
Мубандже Жак-Франсуа из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
16'
Жан Корентин из команды Тулуза делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
16'
Удар от ворот произведет Тулуза
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Сангаре Ибрахим из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Поблет Херонимо
Фол, нарушение
12'
Каюзак Янник наказан за толчок Миличевич Даниел
12'
Удар от ворот произведет Метц
12'
Блен Алексис из команды Тулуза наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
12'
Градель Макс-Ален навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Коад Рено из команды Метц поставил подножку. Пострадал Жан Корентин
10'
Удар от ворот произведет Тулуза
10'
Доссеви Матьё не смог попасть в створ ударом издали
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
7'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Фол, нарушение
7'
Миличевич Даниел из команды Метц опасно и грубо сыграл. Лафон Альбан пострадал.
6'
Головой пробил Ру Нолан, но голкипер отбил его в поле!
6'
Доссеви Матьё из команды Метц делает пас партнеру.
6'
Ривьерес Жонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Сангаре Ибрахим из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
5'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Фол, нарушение
3'
Ру Нолан наказан за толчок Каюзак Янник
3'
Диоп Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
3'
Коад Рено из команды Метц подал угловой справа.
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Блен Алексис из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Поблет Херонимо
1'
Поблет Херонимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
1'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза подал угловой слева.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Тулуза". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Saint Symphorien. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Метц 1:1 Тулуза
Метц
48.5% (938)
Ничья:
23% (445)
Тулуза
28.5% (552)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
12.4% (239)
Метц:
11.9% (230)
Ничья:
10.6% (206)
Метц:
9.9% (191)
Тулуза:
9.9% (191)
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