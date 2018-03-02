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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Альянц Ривьера Зрители: 20314
1:0
5' ГолБалотелли Марио
21' Желтая карточкаМарлон
28' Желтая карточкаСиприен Вилан
35' Желтая карточкаМотиба Лебо
1:1
51' ГолАраужо Луис
73' Желтая карточкаКолин Расин
2:1
80' ГолСиприен Вилан
|
5'
1:0
21'
28'
35'
51'
1:1
73'
78'
80'
2:1
Состав команд
4
Марлон
31
Данте
Бонфим
12
Колин
Расин
14
Плеа
Алассан
16
Меньян
Майк
15
Ие
Эдгар
25
Балло
Фоде
20
Тьяго
Маия
11
Араужо
Луис
10
Бензия
Яссин
19
Пепе
Николя
18
Мотиба
Лебо
Ницца 4-3-3
- Основной состав
- 40 Бенитес Вальтер Вратарь
- 15 Бюрнер Патрик Защитник
- 4 Марлон Защитник
- 31 Данте Бонфим Защитник
- 12 Колин Расин Защитник
- 25 Сиприен Вилан Полузащитник
- 6 Сери Жан-Мишель Полузащитник
- 5 Тамез Адриен Полузащитник
- 7 Сент-Максимин Аллан Нападающий
- 9 Балотелли Марио Нападающий
- 14 Плеа Алассан Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Кардинал Йоан Вратарь
- 23 Сарр Маланг Защитник
- 2 Суке Арно Защитник
- 27 Макенго Жан-Виктор Полузащитник
- 21 Менди Нампалис Полузащитник
- 18 Сакко Ихсан Нападающий
- 11 Срарфи Бассем Нападающий
- Главный тренер: Фавре Люсьен
- Травмы и дисквалификации
- Лё Бьян Микаэль Травмирован
- Ле Маршан Максим Травмирован
- Жалле Кристоф Травмирован
- Лис-Мелу Пьерр Дисквалифицирован
Лилль 4-2-3-1
- Основной состав
- 16 Меньян Майк Вратарь
- 15 Ие Эдгар Защитник
- 5 Сумаоро Адама Защитник
- 3 Алонсо Хуниор Защитник
- 25 Балло Фоде Защитник
- 6 Амаду Ибрагим Полузащитник
- 20 Тьяго Маия Полузащитник
- 11 Араужо Луис Полузащитник
- 10 Бензия Яссин Полузащитник
- 19 Пепе Николя Полузащитник
- 18 Мотиба Лебо Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Якубех Адам Вратарь
- 22 Дибала Кауадио Защитник
- 24 Сумар Бубакари Полузащитник
- 23 Мендес Тьяго Полузащитник
- 27 Мендиль Хамза Полузащитник
- 14 Фараж Имад Нападающий
- 9 Понсе Эсекиэль Нападающий
- Главный тренер: Галтье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Н'Гессан Куаме Травмирован
- Малку Кевин Травмирован
- Эль-Гази Анвар Травмирован
Предыдущие игры
Ницца (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 25.02.2018 Бордо 0:0 Ницца Л1
- 22.02.2018 Локомотив Москва 1:0 Ницца ЛЕ
- 18.02.2018 Ницца 1:1 Нант Л1
- 15.02.2018 Ницца 2:3 Локомотив Москва ЛЕ
- 10.02.2018 Дижон 3:2 Ницца Л1
- 03.02.2018 Ницца 0:1 Тулуза Л1
- 27.01.2018 Метц 2:1 Ницца Л1
- 21.01.2018 Ницца 1:0 Сент-Этьен Л1
- 16.01.2018 Монако 2:2 Ницца Л1
- 13.01.2018 Ницца 1:0 Амьен Л1
- 09.01.2018 Ницца 1:2 Монако КЛ
- 06.01.2018 Тулуза 1:0 Ницца КФ
- 20.12.2017 Лилль 1:1 Ницца Л1
- 17.12.2017 Ницца 1:0 Бордо Л1
- 13.12.2017 Лилль 1:1 Ницца КЛ
- 10.12.2017 Нант 1:2 Ницца Л1
- 07.12.2017 Витесс 1:0 Ницца ЛЕ
- 02.12.2017 Ницца 3:1 Метц Л1
- 29.11.2017 Тулуза 1:2 Ницца Л1
- 26.11.2017 Ницца 0:5 Лион Л1
Лилль (последние 20 матчей: +7 =3 -10)
- 24.02.2018 Лилль 1:2 Анже Л1
- 18.02.2018 Лилль 2:2 Лион Л1
- 11.02.2018 Нант 2:2 Лилль Л1
- 03.02.2018 Лилль 0:3 ПСЖ Л1
- 28.01.2018 Лилль 2:1 Страсбург Л1
- 25.01.2018 Страсбург 2:1 Лилль КФ
- 20.01.2018 Труа 1:0 Лилль Л1
- 17.01.2018 Лилль 1:2 Ренн Л1
- 13.01.2018 Кан 0:1 Лилль Л1
- 06.01.2018 Ле Ман 2:4 Лилль КФ
- 20.12.2017 Лилль 1:1 Ницца Л1
- 16.12.2017 Дижон 3:0 Лилль Л1
- 13.12.2017 Лилль 1:1 Ницца КЛ
- 09.12.2017 ПСЖ 3:1 Лилль Л1
- 02.12.2017 Лилль 1:0 Тулуза Л1
- 29.11.2017 Лион 1:2 Лилль Л1
- 25.11.2017 Монпелье 3:0 Лилль Л1
- 20.11.2017 Амьен 3:0 Лилль Л1
- 17.11.2017 Лилль 3:1 Сент-
Ницца
Лилль
-
2 Голы 1
-
3 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
21 Дистанция, км 18
-
51 Владение мячом, % 49
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|27
|23
|2
|2
|84 - 19
|71
|2.
|Монако
|Заявка
|28
|18
|6
|4
|69 - 30
|60
|3.
|Марсель
|Заявка
|27
|16
|7
|4
|56 - 32
|55
|4.
|Лион
|Заявка
|27
|14
|8
|5
|57 - 33
|50
|5.
|Нант
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|27 - 28
|39
|6.
|Монпелье
|Заявка
|27
|9
|12
|6
|24 - 21
|39
|7.
|Ницца
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|34 - 39
|39
|8.
|Ренн
|Заявка
|27
|11
|5
|11
|34 - 35
|38
|9.
|Бордо
|Заявка
|28
|10
|6
|12
|33 - 37
|36
|10.
|Дижон
|Заявка
|27
|10
|5
|12
|38 - 52
|35
|11.
|Генгам
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|28 - 35
|35
|12.
|Сент-Этьен
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|28 - 41
|34
|13.
|Кан
|Заявка
|27
|9
|5
|13
|20 - 32
|32
|14.
|Страсбург
|Заявка
|27
|8
|7
|12
|32 - 47
|31
|15.
|Амьен
|Заявка
|27
|8
|5
|14
|23 - 31
|29
|16.
|Труа
|Заявка
|27
|8
|4
|15
|24 - 36
|28
|17.
|Тулуза
|Заявка
|27
|7
|7
|13
|25 - 36
|28
|18.
|Анже
|Заявка
|27
|6
|10
|11
|29 - 40
|28
|19.
|Лилль
|Заявка
|28
|7
|6
|15
|28 - 45
|27
|20.
|Метц
|Заявка
|27
|5
|4
|18
|25 - 49
|19
Новости после матча
Второй тайм
98'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
98'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Ницца вырывает победу
98'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
97'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
97'
Тактическая замена. Сент-Максимин Аллан уходит с поля и его заменяет Сакко Ихсан
97'
96'
Imad Faraj из команды Лилль плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
96'
Марлон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
96'
Игрок из команды Лилль делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
96'
96'
96'
Мендес Тьяго из команды Лилль подал угловой справа.
95'
94'
Ие Эдгар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
94'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
94'
Бенитес Вальтер из команды Ницца сделал отличный сейв!
94'
Ие Эдгар оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Бенитес Вальтер перевел мяч на угловой.
93'
Балло Фоде из команды Лилль сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
93'
Мендес Тьяго из команды Лилль подал угловой слева.
93'
Алонсо Хуниор из команды Лилль делает отличный кросс...
92'
Пепе Николя мяч отрикошетил от ворот
92'
Imad Faraj из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
91'
91'
Imad Faraj из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Судья сигнализирует, что Boubakary Soumare из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Тамез Адриен
90'
Imad Faraj пробует нанести удар издали, но Бенитес Вальтер держит все под контролем
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
89'
Балотелли Марио из команды Ницца в офсайде
88'
Пепе Николя наказан за толчок Бенитес Вальтер
88'
Судья сигнализирует, что Тамез Адриен из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Imad Faraj
87'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
87'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца идет с мячом вперед на обострение...
86'
Тактическая замена. Араужо Луис уходит с поля и его заменяет Мендес Тьяго
86'
Тактическая замена. Бензия Яссин уходит с поля и его заменяет Imad Faraj
86'
Сумаоро Адама из команды Лилль толкнул локтем оппонента. Это Балотелли Марио заработал фол
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
84'
Опасность! Бензия Яссин из команды Лилль отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
84'
84'
Балотелли Марио возвращается на поле, всё в порядке.
84'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
84'
Ох, нехорошо это выглядит. Балотелли Марио получил травму и медбригада забирает его с поля.
83'
Балотелли Марио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
83'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
83'
Сери Жан-Мишель нанес удар, но промахнулся очень сильно.
82'
Сиприен Вилан нанес удар, но тот был заблокирован.
82'
Опасность! Данте Бонфим из команды Ницца отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
82'
Балотелли Марио из команды Ницца направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
81'
Бензия Яссин из команды Лилль сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
81'
81'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
80'
Суке Арно сделал результативную передачу.
80'
Г О О О О Л - Сиприен Вилан классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
80'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
79'
79'
Данте Бонфим из команды Ницца хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
78'
Тактическая замена. Колин Расин уходит с поля и его заменяет Суке Арно
78'
Балотелли Марио имел все шансы забить, но Меньян Майк сделал отличный сейв!
78'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
77'
Игроки ФК "Ницца" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
77'
Балло Фоде из команды Лилль хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
77'
Балотелли Марио из команды Ницца пасует в штрафную, но Меньян Майк выходит и ловит мяч.
76'
Сегодняшная посещаемость составляет 20314 болельщиков
75'
Мотиба Лебо из команды Лилль пасует в штрафную, но Бенитес Вальтер выходит и ловит мяч.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
75'
Сиприен Вилан из команды Ницца хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
73'
Колин Расин сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
73'
Безумный фол. Колин Расин грубо играет против соперника. Пострадал Пепе Николя
73'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
73'
Амаду Ибрагим получил травму и заменен. Boubakary Soumare выходит на поле.
72'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
71'
Мотиба Лебо из команды Лилль в офсайде
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
70'
Амаду Ибрагим возвращается на поле, всё в порядке.
70'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
69'
Ох, нехорошо это выглядит. Амаду Ибрагим получил травму и медбригада забирает его с поля.
69'
Амаду Ибрагим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
69'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
69'
Сиприен Вилан нанес удар, но тот был заблокирован.
69'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
66'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
64'
Опасность! Бензия Яссин из команды Лилль отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
63'
63'
Как он промахнулся? Балотелли Марио имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
63'
Плеа Алассан из команды Ницца сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
63'
Бензия Яссин из команды Лилль играет слишком грубо. Колин Расин оказался на газоне.
62'
Плеа Алассан из команды Ницца сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
61'
Балотелли Марио из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
60'
Араужо Луис пробует нанести удар издали, но Бенитес Вальтер держит все под контролем
60'
60'
Плеа Алассан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
59'
Тамез Адриен имел отличный шанс забить, но мяч после его удара с лета был вынесен с линии ворот!
59'
59'
59'
Балотелли Марио имеет отличный шанс забить, но вратарь после его удара головой выбивает мяч на угловой!
59'
Колин Расин из команды Ницца делает отличный кросс...
58'
58'
Пепе Николя нанес удар, но промахнулся очень сильно.
57'
Безумный фол. Колин Расин грубо играет против соперника. Пострадал Ие Эдгар
57'
Пепе Николя нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
56'
Колин Расин из команды Ницца в офсайде
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
55'
Мотиба Лебо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
54'
Балло Фоде предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
54'
Сиприен Вилан из команды Ницца делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
54'
Плеа Алассан из команды Ницца делает пас партнеру.
53'
Судья сигнализирует, что Ие Эдгар из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Балотелли Марио
52'
Пепе Николя сделал результативную передачу.
51'
Г О О О О Л - Араужо Луис забивает!
51'
Пепе Николя из команды Лилль делает пас партнеру.
51'
Араужо Луис из команды Лилль сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
51'
Араужо Луис из команды Лилль направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
50'
Колин Расин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
49'
Меньян Майк взял и забрал мяч на выходе
49'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца забрасывает мяч в штрафную.
49'
Данте Бонфим из команды Ницца делает пас партнеру.
49'
Сери Жан-Мишель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
48'
Судья сигнализирует, что Алонсо Хуниор из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Бюрнер Патрик
47'
47'
Отличный пас сделал Амаду Ибрагим из команды Лилль. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
47'
Балло Фоде из команды Лилль опасно и грубо сыграл. Тамез Адриен пострадал.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
45'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
45'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
45'
Мотиба Лебо наказан за толчок Данте Бонфим
44'
Игрок команды Ницца сделал подножку сопернику.
44'
Балотелли Марио пробил со штрафного прямо в стенку
43'
Судья сигнализирует, что Бензия Яссин из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Сери Жан-Мишель
42'
42'
Араужо Луис из команды Лилль плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
41'
41'
41'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
40'
Балотелли Марио из команды Ницца в офсайде
40'
40'
40'
Плеа Алассан мяч отрикошетил от ворот
40'
40'
Колин Расин нанес удар, но тот был заблокирован.
39'
Плеа Алассан имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
39'
Данте Бонфим из команды Ницца делает навес прямо в штрафную.
39'
Плохо сыграл Сумаоро Адама - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
38'
38'
Ие Эдгар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
38'
Колин Расин из команды Ницца идет с мячом вперед на обострение...
37'
Мотиба Лебо из команды Лилль отдал передачу, которая была заблокирована.
37'
Араужо Луис из команды Лилль сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
35'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
Мотиба Лебо сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
35'
Мотиба Лебо наказан за толчок Бюрнер Патрик
33'
33'
32'
Колин Расин из команды Ницца делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
32'
32'
Араужо Луис из команды Лилль делает неудачный навес.
31'
Балотелли Марио имел все шансы забить, но Меньян Майк сделал отличный сейв!
31'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
31'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
30'
30'
Шанс! Алонсо Хуниор из команды Лилль пробил головой, но мимо
29'
Бензия Яссин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
29'
Тамез Адриен сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
28'
Рефери не любит споров - именно за это Сиприен Вилан сейчас получил желтую
28'
Безумный фол. Тамез Адриен грубо играет против соперника. Пострадал Тьяго Маия
27'
27'
Сиприен Вилан из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
27'
Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе
26'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
25'
Ие Эдгар из команды Лилль играет слишком грубо. Плеа Алассан оказался на газоне.
24'
24'
Балотелли Марио из команды Ницца плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
24'
Плеа Алассан из команды Ницца забрасывает мяч в штрафную.
24'
Колин Расин из команды Ницца сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
24'
Колин Расин из команды Ницца идет с мячом вперед на обострение...
23'
23'
Мотиба Лебо нанес удар, но промахнулся очень сильно.
23'
Бензия Яссин из команды Лилль сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
21'
Марлон сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
21'
Судья сигнализирует, что Марлон из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Пепе Николя
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
20'
Сиприен Вилан из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
20'
Алонсо Хуниор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
20'
Сумаоро Адама предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
20'
20'
Сиприен Вилан из команды Ницца делает пас партнеру.
20'
19'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
19'
Мотиба Лебо из команды Лилль наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
19'
Бензия Яссин из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
19'
Бензия Яссин из команды Лилль разыграл угловой с левого угла.
18'
Данте Бонфим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
18'
Отличные скиллы показывает Пепе Николя, обводя своих соперников
18'
Игроки ФК "Лилль" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
18'
Плеа Алассан из команды Ницца делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
18'
18'
Сиприен Вилан из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
17'
17'
Тамез Адриен наказан за толчок Тьяго Маия
16'
16'
Балотелли Марио нанес удар, но промахнулся очень сильно.
16'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца делает пас партнеру.
16'
15'
Должен был быть гол! Сент-Максимин Аллан имел отличный шанс, но Меньян Майк не дал голу состоятся!
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
13'
11'
11'
10'
Бензия Яссин из команды Лилль подал угловой справа.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
10'
Бензия Яссин из команды Лилль сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
8'
Хорошую попытку сделал Плеа Алассан. Удар в створ, но вратарь начеку
7'
7'
Судья сигнализирует, что Тамез Адриен из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Бензия Яссин
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 80% времени, а гости – 20%.
5'
Сиприен Вилан сделал результативную передачу.
5'
ГО-О-О-О-ОЛ! Балотелли Марио из клуба "Ницца" отправил мяч головой в ворота.
5'
5'
Балло Фоде предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
5'
Колин Расин из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
3'
Назначен штрафной. Пострадал Балотелли Марио, его свалил Амаду Ибрагим.
3'
Данте Бонфим из команды Ницца хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
3'
Пепе Николя из команды Лилль идет с мячом вперед на обострение...
2'
Бензия Яссин из команды Лилль играет слишком грубо. Балотелли Марио оказался на газоне.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ницца". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Ницца 2:1 Лилль
Ницца
54.5% (1083)
Ничья:
17.5% (348)
Лилль
28% (556)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Ницца:
12.7% (253)
1:0 Ницца:
12.5% (249)
2:0 Ницца:
10.9% (217)
0:2 Лилль:
9.8% (195)
1:1 Ничья:
9.7% (193)
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