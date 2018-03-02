Второй тайм

98' Сент-Максимин Аллан из команды Ницца сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

98' Обе команды могли выиграть сегодня, но Ницца вырывает победу

98' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

97' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.

97' Удар от ворот произведет Ницца

96' Imad Faraj из команды Лилль плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

96' Марлон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

96' Игрок из команды Лилль делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

96' Игрок клуба " Лилль " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

96' Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Лилль остается без одного игрока, потому что Ие Эдгар уходит с поля, а тренер не располагает больше с запасными игроками.

94' Ие Эдгар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

94' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

93' Балло Фоде из команды Лилль сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

92' Imad Faraj из команды Лилль отправил кросс в штрафную...

91' Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Imad Faraj из команды Лилль отправил кросс в штрафную...

91' [4] - столько добавил арбитр времени.

90' Imad Faraj пробует нанести удар издали, но Бенитес Вальтер держит все под контролем

90' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.

87' Сент-Максимин Аллан из команды Ницца навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

86' Тактическая замена. Бензия Яссин уходит с поля и его заменяет Imad Faraj

85' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.

84' Опасность! Бензия Яссин из команды Лилль отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

84' Игрок клуба " Лилль " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

84' Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.

84' Ох, нехорошо это выглядит. Балотелли Марио получил травму и медбригада забирает его с поля.

83' Балотелли Марио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Опасность! Данте Бонфим из команды Ницца отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

82' Балотелли Марио из команды Ницца направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

81' Игрок клуба " Лилль " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

81' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.

80' Г О О О О Л - Сиприен Вилан классным ударом с лета забивает. Отличный удар!

79' Удар от ворот произведет Ницца

77' Игроки ФК " Ницца " начинают контратаку, будет интересно, думаю.

76' Сегодняшная посещаемость составляет 20314 болельщиков

75' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.

73' Колин Расин сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".

73' Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.

73' Амаду Ибрагим получил травму и заменен. Boubakary Soumare выходит на поле.

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.

70' Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.

69' Ох, нехорошо это выглядит. Амаду Ибрагим получил травму и медбригада забирает его с поля.

69' Амаду Ибрагим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Удар от ворот произведет Лилль

65' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.

64' Опасность! Бензия Яссин из команды Лилль отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

63' Удар от ворот произведет Лилль

63' Как он промахнулся? Балотелли Марио имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

60' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.

60' Удар от ворот произведет Лилль

59' Тамез Адриен имел отличный шанс забить, но мяч после его удара с лета был вынесен с линии ворот!

59' Сумаоро Адама выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Балотелли Марио имеет отличный шанс забить, но вратарь после его удара головой выбивает мяч на угловой!

58' Удар от ворот произведет Ницца

55' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.

55' Мотиба Лебо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Балло Фоде предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

51' Г О О О О Л - Араужо Луис забивает!

51' Араужо Луис из команды Лилль направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

50' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.

50' Колин Расин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Меньян Майк взял и забрал мяч на выходе

49' Сери Жан-Мишель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

47' Удар от ворот произведет Ницца

47' Отличный пас сделал Амаду Ибрагим из команды Лилль . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.