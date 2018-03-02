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Стадион: Зрители: 20314
Ницца
2:1
Конец матча
Лилль
0'
1:0
5' Гол
Балотелли Марио
21' Желтая карточка
Марлон
28' Желтая карточка
Сиприен Вилан
35' Желтая карточка
Мотиба Лебо
1:1
51' Гол
Араужо Луис
73' Желтая карточка
Колин Расин
2:1
80' Гол
Сиприен Вилан
90'+8






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