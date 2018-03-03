Стадион: Де ла Ликорн Зрители: 10241
2' Желтая карточкаСилики Джеймс
14' Желтая карточкаТраоре Ласина
39' Желтая карточкаИельш Жюльен
0:1
41' ГолХазри Вахби
78' Желтая карточкаХазри Вахби
0:2
86' ГолСарр Исмаила
90' Желтая карточкаТраоре Амари
Новости после матча
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 10241 болельщиков
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
93'
Авелар Данило наказан за толчок Мешер Андре
93'
Судья сигнализирует, что Траоре Амари из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Монкондю Томас
93'
Аденон Халед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
92'
Траоре Амари получил желтую карточку от судьи
91'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
91'
Судья сигнализирует, что Иельш Жюльен из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Амальфитано Морган
91'
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
90'
Шанс! Конате Мусса из команды Амьен пробил головой, но мимо
90'
Бурго Эммануэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
90'
Судья сигнализирует, что Бенсебаини Рами из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Конате Мусса
89'
Судья сигнализирует, что Желен Жереми из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Дибасси Бакай
89'
Тактическая замена. Хазри Вахби уходит с поля и его заменяет Амальфитано Морган
88'
88'
Судья сигнализирует, что Желен Жереми из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Дибасси Бакай
86'
Желен Жереми сделал результативную передачу.
86'
ГОЛ! - Сарр Исмаила из команды Ренн наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
85'
85'
ШАНС! Буриго Бенжамен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
84'
Андре Бенжамин из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
83'
82'
Хорошую попытку сделал Сарр Исмаила. Удар в створ, но вратарь начеку
81'
Мендоса Стивен из команды Амьен пробил со штрафного, но очень мимо цели.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
80'
Тактическая замена. Манзала Хариссон уходит с поля и его заменяет Авелар Данило
80'
Судья сигнализирует, что Желен Жереми из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Иельш Жюльен
78'
Хазри Вахби получил желтую карточку от судьи
78'
Хазри Вахби наказан за толчок Сиссоко Исса
78'
Конате Мусса пробил головой, вратарь справился с ударом.
78'
Бурго Эммануэль из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
77'
77'
76'
Манзала Хариссон не смог попасть в створ ударом издали
75'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
75'
ШАНС! Дибасси Бакай нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
75'
75'
Траоре Амари предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
74'
Сиссоко Исса из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
74'
Иельш Жюльен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
73'
Дибасси Бакай наказан за толчок Траоре Амари
72'
72'
72'
Бурго Эммануэль из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
71'
71'
Буриго Бенжамен решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
71'
Тактическая замена. Гакпе Серж уходит с поля и его заменяет Бурго Эммануэль
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
70'
Тактическая замена. Силики Джеймс уходит с поля и его заменяет Сарр Исмаила
70'
Судья сигнализирует, что Иельш Жюльен из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Андре Бенжамин
69'
68'
Хазри Вахби нанес удар, но тот был заблокирован.
67'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
65'
Траоре Амари из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
65'
64'
63'
63'
Тактическая замена. Траоре Ласина уходит с поля и его заменяет Конате Мусса
63'
Желен Жереми из команды Ренн не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
63'
Гуано Принс-Десир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой слева.
62'
Бенсебаини Рами из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
62'
62'
Гартнер Регис взял и забрал мяч на выходе
62'
Траоре Амари из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
61'
60'
60'
Дибасси Бакай из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
60'
Тактическая замена. Эну Адриен уходит с поля и его заменяет Буриго Бенжамен
59'
Дибасси Бакай из команды Амьен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
58'
58'
Эну Адриен нанес удар, но промахнулся очень сильно.
57'
Хазри Вахби навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
56'
Судья сигнализирует, что Дибасси Бакай из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Траоре Амари
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
55'
55'
Сиссоко Исса из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
55'
Мешер Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Гакпе Серж из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
54'
Силики Джеймс возвращается на поле, всё в порядке.
54'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
54'
Ох, нехорошо это выглядит. Силики Джеймс получил травму и медбригада забирает его с поля.
53'
Силики Джеймс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
53'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
52'
Судья сигнализирует, что Мендоса Стивен из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Силики Джеймс
52'
Андре Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Мендоса Стивен из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
52'
Ньяньон Жорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
51'
Дибасси Бакай мяч отрикошетил от ворот
51'
Мендоса Стивен из команды Амьен подал угловой справа.
51'
Бенсебаини Рами предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
51'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
50'
Хазри Вахби отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
49'
Гакпе Серж наказан за толчок Силики Джеймс
49'
48'
Силики Джеймс из команды Ренн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
48'
Иельш Жюльен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Хазри Вахби из команды Ренн подал угловой справа.
47'
Гуано Принс-Десир предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Траоре Ласина наказан за толчок Ньяньон Жорис
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Сиссоко Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Бенсебаини Рами из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
45'
43'
Дибасси Бакай наказан за толчок Бенсебаини Рами
43'
42'
Сахо Диафра наказан за толчок Аденон Халед
41'
Г О О О О Л - Хазри Вахби забивает!
41'
Сиссоко Исса ошибается в защите.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
40'
40'
Игроки ФК "Амьен" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
40'
Какой удар! Со штрафного Хазри Вахби сотряс перекладину!
39'
Иельш Жюльен получил желтую карточку от судьи
39'
Судья свистит. Иельш Жюльен атаковал сзади соперника. Это Хазри Вахби заработал своей команде штрафной
38'
Судья сигнализирует, что Желен Жереми из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Траоре Ласина
38'
Траоре Амари из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
38'
37'
Мендоса Стивен решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
36'
Бенсебаини Рами наказан за толчок Траоре Ласина
35'
Эну Адриен из команды Ренн в офсайде
35'
35'
Мендоса Стивен из команды Амьен подал угловой справа.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
35'
Коубек Томаш из команды Ренн сделал отличный сейв!
35'
Коубек Томаш вытянулся и попробовал реализовать навес, который сделал Траоре Ласина. Отличный был шанс, чтобы забить!
34'
Мендоса Стивен из команды Амьен увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
34'
Желен Жереми из команды Ренн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
33'
32'
32'
ШАНС! Траоре Ласина нанес удар с лета, но не попал по воротам!
32'
Монкондю Томас из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
31'
Мендоса Стивен из команды Амьен опасно и грубо сыграл. Андре Бенжамин пострадал.
31'
31'
ШАНС! Сахо Диафра нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
28'
Сахо Диафра наказан за толчок Монкондю Томас
27'
Траоре Ласина наказан за толчок Андре Бенжамин
27'
Судья сигнализирует, что Силики Джеймс из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Аденон Халед
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
23'
Сахо Диафра из команды Ренн в офсайде
23'
Монкондю Томас наказан за толчок Бенсебаини Рами
22'
22'
Судья сигнализирует, что Мендоса Стивен из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Силики Джеймс
21'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
20'
Мендоса Стивен из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
20'
19'
Мешер Андре предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
Манзала Хариссон из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
18'
18'
Сахо Диафра из команды Ренн не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
17'
Сахо Диафра из команды Ренн в офсайде
17'
Судья сигнализирует, что Иельш Жюльен из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Силики Джеймс
16'
15'
Траоре Ласина из команды Амьен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
14'
Траоре Ласина получил желтую карточку от судьи
14'
Судья сигнализирует, что Траоре Ласина из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Эну Адриен
13'
Судья сигнализирует, что Желен Жереми из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Мендоса Стивен
13'
13'
Траоре Ласина не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
12'
ШАНС! Траоре Ласина вышел один-на-один с голкипером...
12'
Мешер Андре ошибается в защите.
12'
12'
Хорошую попытку сделал Эну Адриен. Удар в створ, но вратарь начеку
12'
Эну Адриен из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
12'
Хазри Вахби из команды Ренн разыграл угловой с правого угла.
11'
Бенсебаини Рами мяч отрикошетил от ворот
10'
Монкондю Томас наказан за толчок Силики Джеймс
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
10'
9'
Мендоса Стивен решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
8'
Ньяньон Жорис коснулся мяча рукой.
7'
Судья сигнализирует, что Силики Джеймс из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Монкондю Томас
7'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
5'
Судья сигнализирует, что Мендоса Стивен из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Бенсебаини Рами
3'
3'
Шанс! Монкондю Томас из команды Амьен пробил головой, но мимо
3'
2'
Силики Джеймс получил желтую карточку от судьи
2'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
2'
Судья свистит. Силики Джеймс атаковал сзади соперника. Это Монкондю Томас заработал своей команде штрафной
1'
1'
1'
О, нет. Из многообещающей позиции Гакпе Серж из команды Амьен наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Амьен". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Licorne. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Амьен 0:2 Ренн
Амьен
46.6% (903)
Ничья:
23.1% (448)
Ренн
30.2% (585)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
13.8% (268)
1:2 Ренн:
10.6% (206)
0:1 Ренн:
10.4% (202)
2:1 Амьен:
10.1% (196)
1:0 Амьен:
9.8% (189)
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