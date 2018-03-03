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  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 10241
Амьен
0:2
Конец матча
Ренн
0'
2' Желтая карточка
Силики Джеймс
14' Желтая карточка
Траоре Ласина
39' Желтая карточка
Иельш Жюльен
0:1
41' Гол
Хазри Вахби
78' Желтая карточка
Хазри Вахби
0:2
86' Гол
Сарр Исмаила
90' Желтая карточка
Траоре Амари
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 10241 болельщиков
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
93'
Авелар Данило наказан за толчок Мешер Андре
Фол, нарушение
93'
Судья сигнализирует, что Траоре Амари из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Монкондю Томас
93'
Аденон Халед выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93'
Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
92'
Траоре Амари получил желтую карточку от судьи
91'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
Фол, нарушение
91'
Судья сигнализирует, что Иельш Жюльен из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Амальфитано Морган
91'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Удар от ворот произведет Ренн
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
90'
Шанс! Конате Мусса из команды Амьен пробил головой, но мимо
90'
Бурго Эммануэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
90'
Судья сигнализирует, что Бенсебаини Рами из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Конате Мусса
Фол, нарушение
89'
Судья сигнализирует, что Желен Жереми из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Дибасси Бакай
89'
Тактическая замена. Хазри Вахби уходит с поля и его заменяет Амальфитано Морган
88'
Мендоса Стивен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
88'
Судья сигнализирует, что Желен Жереми из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Дибасси Бакай
86'
Желен Жереми сделал результативную передачу.
Описание гола
86'
ГОЛ! - Сарр Исмаила из команды Ренн наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
85'
Удар от ворот произведет Амьен
85'
ШАНС! Буриго Бенжамен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
84'
Андре Бенжамин из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
83'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Хорошую попытку сделал Сарр Исмаила. Удар в створ, но вратарь начеку
81'
Мендоса Стивен из команды Амьен пробил со штрафного, но очень мимо цели.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
80'
Тактическая замена. Манзала Хариссон уходит с поля и его заменяет Авелар Данило
Фол, нарушение
80'
Судья сигнализирует, что Желен Жереми из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Иельш Жюльен
Желтая карточка
78'
Хазри Вахби получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
78'
Хазри Вахби наказан за толчок Сиссоко Исса
78'
Конате Мусса пробил головой, вратарь справился с ударом.
78'
Бурго Эммануэль из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
77'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
77'
Удар от ворот произведет Ренн
76'
Манзала Хариссон не смог попасть в створ ударом издали
75'
Удар от ворот произведет Ренн
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
75'
ШАНС! Дибасси Бакай нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Угловой
75'
Мендоса Стивен из команды Амьен подал угловой слева.
75'
Траоре Амари предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
74'
Сиссоко Исса из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
74'
Иельш Жюльен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
73'
Дибасси Бакай наказан за толчок Траоре Амари
72'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Коубек Томаш взял и забрал мяч на выходе
72'
Бурго Эммануэль из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
71'
Удар от ворот произведет Амьен
71'
Буриго Бенжамен решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
71'
Тактическая замена. Гакпе Серж уходит с поля и его заменяет Бурго Эммануэль
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
70'
Тактическая замена. Силики Джеймс уходит с поля и его заменяет Сарр Исмаила
Фол, нарушение
70'
Судья сигнализирует, что Иельш Жюльен из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Андре Бенжамин
69'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
Хазри Вахби нанес удар, но тот был заблокирован.
67'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
65'
Траоре Амари из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
65'
Игрок клуба "Амьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
64'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
Удар от ворот произведет Амьен
63'
Тактическая замена. Траоре Ласина уходит с поля и его заменяет Конате Мусса
63'
Желен Жереми из команды Ренн не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
63'
Гуано Принс-Десир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
63'
Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой слева.
62'
Бенсебаини Рами из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
62'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Гартнер Регис взял и забрал мяч на выходе
62'
Траоре Амари из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
61'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
Коубек Томаш взял и забрал мяч на выходе
60'
Дибасси Бакай из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
60'
Тактическая замена. Эну Адриен уходит с поля и его заменяет Буриго Бенжамен
59'
Дибасси Бакай из команды Амьен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
58'
Удар от ворот произведет Амьен
58'
Эну Адриен нанес удар, но промахнулся очень сильно.
57'
Хазри Вахби навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
56'
Судья сигнализирует, что Дибасси Бакай из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Траоре Амари
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
55'
Коубек Томаш взял и забрал мяч на выходе
55'
Сиссоко Исса из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
55'
Мешер Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Гакпе Серж из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
Травма, повреждение
54'
Силики Джеймс возвращается на поле, всё в порядке.
54'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
54'
Ох, нехорошо это выглядит. Силики Джеймс получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
53'
Силики Джеймс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
53'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
52'
Судья сигнализирует, что Мендоса Стивен из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Силики Джеймс
52'
Андре Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Мендоса Стивен из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
52'
Ньяньон Жорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
52'
Мендоса Стивен из команды Амьен подал угловой слева.
51'
Дибасси Бакай мяч отрикошетил от ворот
Угловой
51'
Мендоса Стивен из команды Амьен подал угловой справа.
51'
Бенсебаини Рами предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
51'
Игрок клуба "Амьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
50'
Хазри Вахби отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
Фол, нарушение
49'
Гакпе Серж наказан за толчок Силики Джеймс
49'
Игрок клуба "Амьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Силики Джеймс из команды Ренн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
48'
Иельш Жюльен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Хазри Вахби из команды Ренн подал угловой справа.
47'
Гуано Принс-Десир предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Фол, нарушение
47'
Траоре Ласина наказан за толчок Ньяньон Жорис
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Сиссоко Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Бенсебаини Рами из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
45'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
43'
Дибасси Бакай наказан за толчок Бенсебаини Рами
43'
Мендоса Стивен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
42'
Сахо Диафра наказан за толчок Аденон Халед
Описание гола
41'
Г О О О О Л - Хазри Вахби забивает!
41'
Сиссоко Исса ошибается в защите.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
40'
Коубек Томаш взял и забрал мяч на выходе
40'
Игроки ФК "Амьен" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
40'
Какой удар! Со штрафного Хазри Вахби сотряс перекладину!
Желтая карточка
39'
Иельш Жюльен получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
39'
Судья свистит. Иельш Жюльен атаковал сзади соперника. Это Хазри Вахби заработал своей команде штрафной
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Желен Жереми из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Траоре Ласина
38'
Траоре Амари из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
38'
Удар от ворот произведет Ренн
37'
Мендоса Стивен решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
36'
Бенсебаини Рами наказан за толчок Траоре Ласина
Офсайд
35'
Эну Адриен из команды Ренн в офсайде
35'
Коубек Томаш взял и забрал мяч на выходе
Угловой
35'
Мендоса Стивен из команды Амьен подал угловой справа.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
35'
Коубек Томаш из команды Ренн сделал отличный сейв!
35'
Коубек Томаш вытянулся и попробовал реализовать навес, который сделал Траоре Ласина. Отличный был шанс, чтобы забить!
34'
Мендоса Стивен из команды Амьен увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
34'
Желен Жереми из команды Ренн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
33'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Удар от ворот произведет Ренн
32'
ШАНС! Траоре Ласина нанес удар с лета, но не попал по воротам!
32'
Монкондю Томас из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
31'
Мендоса Стивен из команды Амьен опасно и грубо сыграл. Андре Бенжамин пострадал.
31'
Удар от ворот произведет Амьен
31'
ШАНС! Сахо Диафра нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
28'
Сахо Диафра наказан за толчок Монкондю Томас
Фол, нарушение
27'
Траоре Ласина наказан за толчок Андре Бенжамин
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Силики Джеймс из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Аденон Халед
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Офсайд
23'
Сахо Диафра из команды Ренн в офсайде
Фол, нарушение
23'
Монкондю Томас наказан за толчок Бенсебаини Рами
22'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Мендоса Стивен из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Силики Джеймс
21'
Игрок клуба "Амьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
20'
Мендоса Стивен из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
Угловой
20'
Мендоса Стивен из команды Амьен подал угловой слева.
19'
Мешер Андре предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
Манзала Хариссон из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
18'
Удар от ворот произведет Амьен
18'
Сахо Диафра из команды Ренн не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
Офсайд
17'
Сахо Диафра из команды Ренн в офсайде
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Иельш Жюльен из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Силики Джеймс
16'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
Траоре Ласина из команды Амьен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Желтая карточка
14'
Траоре Ласина получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Траоре Ласина из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Эну Адриен
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Желен Жереми из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Мендоса Стивен
13'
Игрок клуба "Амьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Траоре Ласина не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
12'
ШАНС! Траоре Ласина вышел один-на-один с голкипером...
12'
Мешер Андре ошибается в защите.
12'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Хорошую попытку сделал Эну Адриен. Удар в створ, но вратарь начеку
12'
Эну Адриен из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Угловой
12'
Хазри Вахби из команды Ренн разыграл угловой с правого угла.
11'
Бенсебаини Рами мяч отрикошетил от ворот
Фол, нарушение
10'
Монкондю Томас наказан за толчок Силики Джеймс
10'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
10'
Удар от ворот произведет Ренн
9'
Мендоса Стивен решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
8'
Ньяньон Жорис коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Силики Джеймс из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Монкондю Томас
7'
Игрок клуба "Амьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Мендоса Стивен из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Бенсебаини Рами
3'
Удар от ворот произведет Ренн
3'
Шанс! Монкондю Томас из команды Амьен пробил головой, но мимо
3'
Мендоса Стивен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
2'
Силики Джеймс получил желтую карточку от судьи
2'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
2'
Судья свистит. Силики Джеймс атаковал сзади соперника. Это Монкондю Томас заработал своей команде штрафной
1'
Игрок клуба "Амьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Коубек Томаш взял и забрал мяч на выходе
1'
О, нет. Из многообещающей позиции Гакпе Серж из команды Амьен наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Амьен". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Licorne. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Амьен 0:2 Ренн
Амьен
46.6% (903)
Ничья:
23.1% (448)
Ренн
30.2% (585)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
13.8% (268)
Ренн:
10.6% (206)
Ренн:
10.4% (202)
Амьен:
10.1% (196)
Амьен:
9.8% (189)
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