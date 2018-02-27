Текстовая онлайн трансляция матча Марсель - Нант

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Стадион: Велодром
Предыдущие игры
Марсель (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 28.02.2018 ПСЖ 3:0 Марсель КФ
- 25.02.2018 ПСЖ 3:0 Марсель Л1
- 22.02.2018 Брага 1:0 Марсель ЛЕ
- 18.02.2018 Марсель 1:0 Бордо Л1
- 15.02.2018 Марсель 3:0 Брага ЛЕ
- 09.02.2018 Сент-Этьен 2:2 Марсель Л1
- 06.02.2018 Бур-Перонна 0:9 Марсель КФ
- 02.02.2018 Марсель 6:3 Метц Л1
- 28.01.2018 Марсель 2:2 Монако Л1
- 23.01.2018 Эпиналь 0:2 Марсель КФ
- 19.01.2018 Кан 0:2 Марсель Л1
- 16.01.2018 Марсель 2:0 Страсбург Л1
- 13.01.2018 Ренн 0:3 Марсель Л1
- 07.01.2018 Марсель 1:0 Валансьен КФ
- 20.12.2017 Марсель 3:1 Труа Л1
- 17.12.2017 Лион 2:0 Марсель Л1
- 13.12.2017 Ренн 2:2 Марсель КЛ
- 10.12.2017 Марсель 3:0 Сент-Этьен Л1
- 07.12.2017 Марсель 0:0 Ред Булл Зальцбург ЛЕ
- 03.12.2017 Монпелье 1:1 Марсель Л1
Нант (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 24.02.2018 Нант 0:1 Амьен Л1
- 18.02.2018 Ницца 1:1 Нант Л1
- 11.02.2018 Нант 2:2 Лилль Л1
- 04.02.2018 Кан 3:2 Нант Л1
- 27.01.2018 Генгам 0:3 Нант Л1
- 23.01.2018 Нант 3:4 Осер КФ
- 20.01.2018 Нант 0:1 Бордо Л1
- 17.01.2018 Тулуза 1:1 Нант Л1
- 14.01.2018 Нант 0:1 ПСЖ Л1
- 07.01.2018 Сенлис 0:4 Нант КФ
- 20.12.2017 Амьен 0:1 Нант Л1
- 17.12.2017 Нант 1:0 Анже Л1
- 10.12.2017 Нант 1:2 Ницца Л1
- 03.12.2017 Сент-Этьен 1:1 Нант Л1
- 29.11.2017 Нант 1:0 Монако Л1
- 25.11.2017 Ренн 2:1 Нант Л1
- 18.11.2017 ПСЖ 4:1 Нант Л1
- 04.11.2017 Нант 2:1 Тулуза Л1
- 28.10.2017 Дижон 1:0 Нант Л1
- 25.10.2017 Тур 3:1 Нант КЛ
Последние игры между собой
Марсель: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 4
Нант: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 5
- 12.08.2017 Нант 0:1 Марсель Лига 1
- 12.02.2017 Нант 3:2 Марсель Лига 1
- 25.09.2016 Марсель 2:1 Нант Лига 1
- 24.04.2016 Марсель 1:1 Нант Лига 1
- 01.11.2015 Нант 0:1 Марсель Лига 1
- 17.04.2015 Нант 1:0 Марсель Лига 1
- 28.11.2014 Марсель 2:0 Нант Лига 1
- 25.04.2014 Нант 1:1 Марсель Лига 1
- 06.12.2013 Марсель 0:1 Нант Лига 1
- 21.03.2009 Марсель 2:0 Нант Лига 1
- 29.10.2008 Нант 1:1 Марсель Лига 1
- 09.07.2008 Марсель 0:2 Нант Товарищеские матчи. Сборные
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|27
|23
|2
|2
|84 - 19
|71
|2.
|Монако
|Заявка
|27
|17
|6
|4
|67 - 29
|57
|3.
|Марсель
|Заявка
|27
|16
|7
|4
|56 - 32
|55
|4.
|Лион
|Заявка
|27
|14
|8
|5
|57 - 33
|50
|5.
|Нант
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|27 - 28
|39
|6.
|Монпелье
|Заявка
|27
|9
|12
|6
|24 - 21
|39
|7.
|Ренн
|Заявка
|27
|11
|5
|11
|34 - 35
|38
|8.
|Бордо
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|32 - 35
|36
|9.
|Ницца
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|32 - 38
|36
|10.
|Дижон
|Заявка
|27
|10
|5
|12
|38 - 52
|35
|11.
|Генгам
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|28 - 35
|35
|12.
|Сент-Этьен
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|28 - 41
|34
|13.
|Кан
|Заявка
|27
|9
|5
|13
|20 - 32
|32
|14.
|Страсбург
|Заявка
|27
|8
|7
|12
|32 - 47
|31
|15.
|Амьен
|Заявка
|27
|8
|5
|14
|23 - 31
|29
|16.
|Труа
|Заявка
|27
|8
|4
|15
|24 - 36
|28
|17.
|Тулуза
|Заявка
|27
|7
|7
|13
|25 - 36
|28
|18.
|Анже
|Заявка
|27
|6
|10
|11
|29 - 40
|28
|19.
|Лилль
|Заявка
|27
|7
|6
|14
|27 - 43
|27
|20.
|Метц
|Заявка
|27
|5
|4
|18
|25 - 49
|19
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Текстовая онлайн трансляция матча Марсель - НантДо начала игры осталось 2 дня 19 часов 28 минут, которая состоится 04.03.2018.
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Прогнозы на матч Марсель - Нант
Марсель
52.1% (924)
Ничья:
20% (354)
Нант
28% (496)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Марсель:
11.4% (203)
1:0 Марсель:
10.8% (191)
2:0 Марсель:
10.7% (189)
1:1 Ничья:
10.5% (186)
1:2 Нант:
9.5% (169)
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