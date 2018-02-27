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Стадион:
Марсель
 
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Нант
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Текстовая онлайн трансляция матча Марсель - Нант

До начала игры осталось 2 дня 19 часов 28 минут, которая состоится 04.03.2018.
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Прогнозы на матч Марсель - Нант
Марсель
52.1% (924)
Ничья:
20% (354)
Нант
28% (496)

Вы не участвовали в прогнозе

Марсель:
11.4% (203)
Марсель:
10.8% (191)
Марсель:
10.7% (189)
Ничья:
10.5% (186)
Нант:
9.5% (169)
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