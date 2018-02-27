Текстовая онлайн трансляция матча Монпелье - Лион

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Стадион: Стад де ля Моссон
Предыдущие игры
Монпелье (последние 20 матчей: +9 =7 -4)
- 23.02.2018 Страсбург 0:0 Монпелье Л1
- 17.02.2018 Монпелье 1:1 Генгам Л1
- 10.02.2018 Метц 0:1 Монпелье Л1
- 07.02.2018 Монпелье 1:2 Лион КФ
- 03.02.2018 Монпелье 2:1 Анже Л1
- 31.01.2018 Монако 2:0 Монпелье КЛ
- 27.01.2018 ПСЖ 4:0 Монпелье Л1
- 24.01.2018 Монпелье 4:3 Лорьян КФ
- 20.01.2018 Монпелье 2:1 Тулуза Л1
- 17.01.2018 Амьен 1:1 Монпелье Л1
- 13.01.2018 Монпелье 0:0 Монако Л1
- 10.01.2018 Анже 0:1 Монпелье КЛ
- 06.01.2018 Понтарлье 1:1 Монпелье КФ
- 20.12.2017 Бордо 0:2 Монпелье Л1
- 16.12.2017 Монпелье 1:3 Метц Л1
- 13.12.2017 Монпелье 4:1 Лион КЛ
- 09.12.2017 Анже 1:1 Монпелье Л1
- 03.12.2017 Монпелье 1:1 Марсель Л1
- 29.11.2017 Генгам 0:0 Монпелье Л1
- 25.11.2017 Монпелье 3:0 Лилль Л1
Лион (последние 20 матчей: +11 =3 -6)
- 25.02.2018 Лион 1:1 Сент-Этьен Л1
- 22.02.2018 Вильярреал 0:1 Лион ЛЕ
- 18.02.2018 Лилль 2:2 Лион Л1
- 15.02.2018 Лион 3:1 Вильярреал ЛЕ
- 11.02.2018 Лион 0:2 Ренн Л1
- 07.02.2018 Монпелье 1:2 Лион КФ
- 04.02.2018 Монако 3:2 Лион Л1
- 28.01.2018 Бордо 3:1 Лион Л1
- 24.01.2018 Монако 2:3 Лион КФ
- 21.01.2018 Лион 2:1 ПСЖ Л1
- 17.01.2018 Генгам 0:2 Лион Л1
- 14.01.2018 Лион 1:1 Анже Л1
- 06.01.2018 Нанси 2:3 Лион КФ
- 20.12.2017 Тулуза 1:2 Лион Л1
- 17.12.2017 Лион 2:0 Марсель Л1
- 13.12.2017 Монпелье 4:1 Лион КЛ
- 10.12.2017 Амьен 1:2 Лион Л1
- 07.12.2017 Аталанта 1:0 Лион ЛЕ
- 03.12.2017 Кан 1:2 Лион Л1
- 29.11.2017 Лион 1:2 Лилль Л1
Последние игры между собой
Монпелье: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Лион: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
- 07.02.2018 Монпелье 1:2 Лион Кубок Франции
- 13.12.2017 Монпелье 4:1 Лион Кубок лиги
- 19.11.2017 Лион 0:0 Монпелье Лига 1
- 30.07.2017 Лион 1:1 Монпелье Товарищеские матчи. Клубы
- 14.05.2017 Монпелье 1:3 Лион Лига 1
- 08.01.2017 Лион 5:0 Монпелье Кубок Франции
- 21.09.2016 Лион 5:1 Монпелье Лига 1
- 08.04.2016 Монпелье 0:2 Лион Лига 1
- 27.11.2015 Лион 2:4 Монпелье Лига 1
- 08.03.2015 Монпелье 1:5 Лион Лига 1
- 19.10.2014 Монпелье 1:5 Лион Лига 1
- 02.03.2014 Лион 0:0 Монпелье Лига 1
- 06.10.2013 Монпелье 5:1 Лион Лига 1
- 19.04.2013 Монпелье 1:2 Лион Лига 1
- 01.12.2012 Лион 1:0 Монпелье Лига 1
- 28.07.2012 Монпелье 2:2 Лион Суперкубок Франции
- 15.01.2012 Монпелье 1:0 Лион Лига 1
- 27.08.2011 Лион 2:1 Монпелье Лига 1
- 27.04.2011 Лион 3:2 Монпелье Лига 1
- 04.12.2010 Монпелье 1:2 Лион Лига 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|27
|23
|2
|2
|84 - 19
|71
|2.
|Монако
|Заявка
|27
|17
|6
|4
|67 - 29
|57
|3.
|Марсель
|Заявка
|27
|16
|7
|4
|56 - 32
|55
|4.
|Лион
|Заявка
|27
|14
|8
|5
|57 - 33
|50
|5.
|Нант
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|27 - 28
|39
|6.
|Монпелье
|Заявка
|27
|9
|12
|6
|24 - 21
|39
|7.
|Ренн
|Заявка
|27
|11
|5
|11
|34 - 35
|38
|8.
|Бордо
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|32 - 35
|36
|9.
|Ницца
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|32 - 38
|36
|10.
|Дижон
|Заявка
|27
|10
|5
|12
|38 - 52
|35
|11.
|Генгам
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|28 - 35
|35
|12.
|Сент-Этьен
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|28 - 41
|34
|13.
|Кан
|Заявка
|27
|9
|5
|13
|20 - 32
|32
|14.
|Страсбург
|Заявка
|27
|8
|7
|12
|32 - 47
|31
|15.
|Амьен
|Заявка
|27
|8
|5
|14
|23 - 31
|29
|16.
|Труа
|Заявка
|27
|8
|4
|15
|24 - 36
|28
|17.
|Тулуза
|Заявка
|27
|7
|7
|13
|25 - 36
|28
|18.
|Анже
|Заявка
|27
|6
|10
|11
|29 - 40
|28
|19.
|Лилль
|Заявка
|27
|7
|6
|14
|27 - 43
|27
|20.
|Метц
|Заявка
|27
|5
|4
|18
|25 - 49
|19
-
Текстовая онлайн трансляция матча Монпелье - ЛионДо начала игры осталось 2 дня 15 часов 28 минут, которая состоится 04.03.2018.
Новости матча
-
Фекир пропустит около недели — 20:51
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Прогнозы на матч Монпелье - Лион
Монпелье
47.3% (844)
Ничья:
19.7% (352)
Лион
33% (590)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Лион:
13% (233)
2:1 Монпелье:
10.6% (190)
0:0 Ничья:
10.6% (189)
0:1 Лион:
10.1% (181)
0:2 Лион:
9.8% (175)
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