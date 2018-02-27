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Монпелье
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Монпелье - Лион

До начала игры осталось 2 дня 15 часов 28 минут, которая состоится 04.03.2018.
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Прогнозы на матч Монпелье - Лион
Монпелье
47.3% (844)
Ничья:
19.7% (352)
Лион
33% (590)

Вы не участвовали в прогнозе

Лион:
13% (233)
Монпелье:
10.6% (190)
Ничья:
10.6% (189)
Лион:
10.1% (181)
Лион:
9.8% (175)
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