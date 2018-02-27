Текстовая онлайн трансляция матча Труа - ПСЖ

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Стадион: Стад де л'Об
Предыдущие игры
Труа (последние 20 матчей: +7 =1 -12)
- 24.02.2018 Ренн 2:0 Труа Л1
- 20.02.2018 Труа 0:0 Дижон Л1
- 17.02.2018 Труа 1:0 Метц Л1
- 11.02.2018 Страсбург 2:1 Труа Л1
- 07.02.2018 Ланс 1:0 Труа КФ
- 27.01.2018 Тулуза 1:0 Труа Л1
- 24.01.2018 Труа 1:1 Сент-Этьен КФ
- 20.01.2018 Труа 1:0 Лилль Л1
- 17.01.2018 Анже 3:1 Труа Л1
- 13.01.2018 Труа 0:1 Бордо Л1
- 07.01.2018 Стилл 0:1 Труа КФ
- 20.12.2017 Марсель 3:1 Труа Л1
- 16.12.2017 Труа 1:0 Амьен Л1
- 09.12.2017 Монако 3:2 Труа Л1
- 02.12.2017 Труа 0:1 Генгам Л1
- 29.11.2017 ПСЖ 2:0 Труа Л1
- 25.11.2017 Труа 3:0 Анже Л1
- 18.11.2017 Дижон 3:1 Труа Л1
- 04.11.2017 Труа 3:0 Страсбург Л1
- 28.10.2017 Кан 1:0 Труа Л1
ПСЖ (последние 20 матчей: +16 =0 -4)
- 25.02.2018 ПСЖ 3:0 Марсель Л1
- 17.02.2018 ПСЖ 5:2 Страсбург Л1
- 14.02.2018 Реал Мадрид 3:1 ПСЖ ЛЧ
- 10.02.2018 Тулуза 0:1 ПСЖ Л1
- 06.02.2018 Сошо 1:4 ПСЖ КФ
- 03.02.2018 Лилль 0:3 ПСЖ Л1
- 30.01.2018 Ренн 2:3 ПСЖ КЛ
- 27.01.2018 ПСЖ 4:0 Монпелье Л1
- 24.01.2018 ПСЖ 4:2 Генгам КФ
- 21.01.2018 Лион 2:1 ПСЖ Л1
- 17.01.2018 ПСЖ 8:0 Дижон Л1
- 14.01.2018 Нант 0:1 ПСЖ Л1
- 10.01.2018 Амьен 0:2 ПСЖ КЛ
- 07.01.2018 Ренн 1:6 ПСЖ КФ
- 20.12.2017 ПСЖ 3:1 Кан Л1
- 16.12.2017 Ренн 1:4 ПСЖ Л1
- 13.12.2017 Страсбург 2:4 ПСЖ КЛ
- 09.12.2017 ПСЖ 3:1 Лилль Л1
- 05.12.2017 Бавария 3:1 ПСЖ ЛЧ
- 02.12.2017 Страсбург 2:1 ПСЖ Л1
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|27
|23
|2
|2
|84 - 19
|71
|2.
|Монако
|Заявка
|27
|17
|6
|4
|67 - 29
|57
|3.
|Марсель
|Заявка
|27
|16
|7
|4
|56 - 32
|55
|4.
|Лион
|Заявка
|27
|14
|8
|5
|57 - 33
|50
|5.
|Нант
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|27 - 28
|39
|6.
|Монпелье
|Заявка
|27
|9
|12
|6
|24 - 21
|39
|7.
|Ренн
|Заявка
|27
|11
|5
|11
|34 - 35
|38
|8.
|Бордо
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|32 - 35
|36
|9.
|Ницца
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|32 - 38
|36
|10.
|Дижон
|Заявка
|27
|10
|5
|12
|38 - 52
|35
|11.
|Генгам
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|28 - 35
|35
|12.
|Сент-Этьен
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|28 - 41
|34
|13.
|Кан
|Заявка
|27
|9
|5
|13
|20 - 32
|32
|14.
|Страсбург
|Заявка
|27
|8
|7
|12
|32 - 47
|31
|15.
|Амьен
|Заявка
|27
|8
|5
|14
|23 - 31
|29
|16.
|Труа
|Заявка
|27
|8
|4
|15
|24 - 36
|28
|17.
|Тулуза
|Заявка
|27
|7
|7
|13
|25 - 36
|28
|18.
|Анже
|Заявка
|27
|6
|10
|11
|29 - 40
|28
|19.
|Лилль
|Заявка
|27
|7
|6
|14
|27 - 43
|27
|20.
|Метц
|Заявка
|27
|5
|4
|18
|25 - 49
|19
-
Текстовая онлайн трансляция матча Труа - ПСЖДо начала игры осталось 2 дня 16 часов 7 минут, которая состоится 03.03.2018.
Новости матча
-
Неймару предстоит операция — 22:58
-
Куртуа провёл переговоры с "ПСЖ" — 22:52
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Прогнозы на матч Труа - ПСЖ
Труа
47.9% (890)
Ничья:
18.9% (351)
ПСЖ
33.2% (616)
Вы не участвовали в прогнозе
0:2 ПСЖ:
10.9% (202)
0:1 ПСЖ:
10.4% (193)
1:0 Труа:
10.1% (187)
1:2 ПСЖ:
9.9% (184)
2:1 Труа:
9.7% (180)
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