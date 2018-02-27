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Труа
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Труа - ПСЖ

До начала игры осталось 2 дня 16 часов 7 минут, которая состоится 03.03.2018.
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Прогнозы на матч Труа - ПСЖ
Труа
47.9% (890)
Ничья:
18.9% (351)
ПСЖ
33.2% (616)

Вы не участвовали в прогнозе

ПСЖ:
10.9% (202)
ПСЖ:
10.4% (193)
Труа:
10.1% (187)
ПСЖ:
9.9% (184)
Труа:
9.7% (180)
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