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Стадион:
Вестерн Сидней Уондерерс
1:1
Конец матча
Перт Глори
0'
1:0
10' Гол
Марк Бридж
13' Желтая карточка
Янетович Ведран
1:1
13' Пенальти
Торрес Хави
42' Желтая карточка
Клисби Джек
77' Желтая карточка
Карруска Марсело
87' Красная карточка
Liam Reddy
90' Желтая карточка
Килкенни Нил
90'+7
Второй тайм
90'
УДАЛЕНИЕ! - [player1] увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Желтая карточка
90'
Килкенни Нил получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Вестерн Сидней Уондерерс делает замену. Карруска Марсело уходит с поля, а Луштица Стивен выходит на его замену.
87'
УДАЛЕНИЕ! - Лиам Редди увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
79'
Вестерн Сидней Уондерерс делает замену. Оикономидис Кристофер уходит с поля, а Jaushua Sotirio выходит на его замену.

Желтая карточка
77'
Карруска Марсело получил желтую карточку от судьи
73'
Перт Глори делает замену. Андреу уходит с поля, а Jake Brimmer выходит на его замену.
73'
Перт Глори делает замену. Торрес Хави уходит с поля, а Brandon Wilson выходит на его замену.
59'
Вестерн Сидней Уондерерс делает замену. Сехудо Альваро уходит с поля, а Беккас Кирин выходит на его замену.
56'
Перт Глори делает замену. Jacob Italiano уходит с поля, а Таггарт Адам выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
42'
Клисби Джек получил желтую карточку от судьи
Описание гола
13'
Г О О О О Л - Торрес Хави из команды Перт Глори забивает с точки!
Желтая карточка
13'
Янетович Ведран получил желтую карточку от судьи
Описание гола
10'
Г О О О О Л - Марк Бридж бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Spotless Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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