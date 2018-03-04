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Стадион: Spotless Stadium
1:1
Конец матча
1:0
10' ГолМарк Бридж
13' Желтая карточкаЯнетович Ведран
1:1
13' ПенальтиТоррес Хави
42' Желтая карточкаКлисби Джек
77' Желтая карточкаКарруска Марсело
87' Красная карточкаLiam Reddy
90' Желтая карточкаКилкенни Нил
|
10'
1:0
13'
13'
1:1
42'
77'
87'
90'
Состав команд
Вестерн Сидней Уондерерс
- Основной состав
- 20 Янетович Ведран Вратарь
- 3 Клисби Джек Защитник
- 33 Туэйт Майкл Защитник
- 4 Рисдон Джош Защитник
- 24 Raul Llorente Защитник
- 19 Марк Бридж Полузащитник
- 18 Оикономидис Кристофер Полузащитник
- 42 Keanu Baccus Полузащитник
- 6 Карруска Марсело Полузащитник
- 10 Сехудо Альваро Нападающий
- 9 Риера Ориоль Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Jaushua Sotirio Полузащитник
- 7 Луштица Стивен Полузащитник
- 15 Беккас Кирин Полузащитник
- 35 Tass Mourdoukoutas
- 40 Суман Николас
- Главный тренер: Попович Энтони
Перт Глори
- Основной состав
- 33 Liam Reddy Вратарь
- 2 Alexander Grant Защитник
- 66 Дино Джулбич Защитник
- 16 Joseph Mills Защитник
- 8 Торрес Хави Полузащитник
- 88 Килкенни Нил Полузащитник
- 18 Andreu Guerao Полузащитник
- 23 Scott Neville Полузащитник
- 9 Кио Эндрю Нападающий
- 26 Jacob Italiano
- 7 Joel Chianese
- Запасные игроки
- 4 Лоури Шейн Защитник
- 22 Таггарт Адам Нападающий
- 15 Brandon Wilson
- 20 Jake Brimmer
- 13 Nick Feely
- Главный тренер: Kenny Lowe
Предыдущие игры
Вестерн Сидней Уондерерс (последние 20 матчей: +5 =7 -8)
- 25.02.2018 Сидней 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 16.02.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 11.02.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 4:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 04.02.2018 Сентрал Кост Маринерз 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 28.01.2018 Перт Глори 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 19.01.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 0:3 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 13.01.2018 Веллингтон Феникс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 10.01.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 05.01.2018 Брисбен Роар 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 01.01.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 22.12.2017 Ньюкасл Джетс 4:0 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 16.12.2017 Сентрал Кост Маринерз 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 09.12.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 0:5 Сидней ЭЛ
- 02.12.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Брисбен Роар ЭЛ
- 26.11.2017 Аделаида Юнайтед 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 12.11.2017 Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 06.11.2017 Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 29.10.2017 Ньюкасл Джетс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 24.10.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Аделаида Юнайтед КФ
- 21.10.2017 Сидней 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
Перт Глори (последние 20 матчей: +7 =1 -12)
- 24.02.2018 Перт Глори 2:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 17.02.2018 Веллингтон Феникс 2:1 Перт Глори ЭЛ
- 03.02.2018 Аделаида Юнайтед 2:1 Перт Глори ЭЛ
- 28.01.2018 Перт Глори 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 18.01.2018 Брисбен Роар 3:2 Перт Глори ЭЛ
- 13.01.2018 Мельбурн Виктори 3:2 Перт Глори ЭЛ
- 09.01.2018 Перт Глори 0:2 Мельбурн Сити ЭЛ
- 05.01.2018 Перт Глори 0:3 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 30.12.2017 Сидней 6:0 Перт Глори ЭЛ
- 21.12.2017 Брисбен Роар 1:2 Перт Глори ЭЛ
- 16.12.2017 Перт Глори 1:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 09.12.2017 Перт Глори 1:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 03.12.2017 Сентрал Кост Маринерз 1:0 Перт Глори ЭЛ
- 24.11.2017 Мельбурн Сити 1:3 Перт Глори ЭЛ
- 19.11.2017 Перт Глори 0:2 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 12.11.2017 Веллингтон Феникс 5:2 Перт Глори ЭЛ
- 04.11.2017 Перт Глори 1:0 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 27.10.2017 Сидней 2:0 Перт Глори ЭЛ
- 22.10.2017 Перт Глори 2:1 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 15.10.2017 Ньюкасл Джетс 2:2 Перт Глори ЭЛ
Последние игры между собой
Вестерн Сидней Уондерерс: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 6
Перт Глори: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 8
- 28.01.2018 Перт Глори 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 08.10.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Перт Глори Эй-Лига
- 25.02.2017 Перт Глори 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 01.01.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Перт Глори Эй-Лига
- 06.11.2016 Перт Глори 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 26.02.2016 Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Перт Глори Эй-Лига
- 19.12.2015 Перт Глори 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 01.11.2015 Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Перт Глори Эй-Лига
- 29.09.2015 Перт Глори 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Кубок ФФА
- 25.04.2015 Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Перт Глори Эй-Лига
- 28.03.2015 Перт Глори 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 15.11.2014 Перт Глори 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 23.03.2014 Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Перт Глори Эй-Лига
- 22.02.2014 Перт Глори 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 26.01.2014 Вестерн Сидней Уондерерс 3:1 Перт Глори Эй-Лига
- 23.02.2013 Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Перт Глори Эй-Лига
- 27.12.2012 Перт Глори 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 18.11.2012 Перт Глори 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сидней
|22
|16
|4
|2
|54 - 17
|52
|2.
|Ньюкасл Джетс
|22
|13
|5
|4
|46 - 25
|44
|3.
|Мельбурн Сити
|22
|10
|3
|9
|32 - 30
|33
|4.
|Мельбурн Виктори
|22
|9
|5
|8
|33 - 31
|32
|5.
|Аделаида Юнайтед
|22
|8
|5
|9
|24 - 29
|29
|6.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|22
|6
|9
|7
|28 - 37
|27
|7.
|Брисбен Роар
|22
|7
|4
|11
|25 - 32
|25
|8.
|Перт Глори
|22
|7
|2
|13
|27 - 43
|23
|9.
|Сентрал Кост Маринерз
|21
|4
|8
|9
|22 - 29
|20
|10.
|Веллингтон Феникс
|21
|4
|5
|12
|24 - 42
|17
Второй тайм
90'
УДАЛЕНИЕ! - [player1] увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
90'
Килкенни Нил получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Вестерн Сидней Уондерерс делает замену. Карруска Марсело уходит с поля, а Луштица Стивен выходит на его замену.
87'
УДАЛЕНИЕ! - Лиам Редди увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
79'
Вестерн Сидней Уондерерс делает замену. Оикономидис Кристофер уходит с поля, а Jaushua Sotirio выходит на его замену.
77'
Карруска Марсело получил желтую карточку от судьи
73'
Перт Глори делает замену. Андреу уходит с поля, а Jake Brimmer выходит на его замену.
73'
Перт Глори делает замену. Торрес Хави уходит с поля, а Brandon Wilson выходит на его замену.
59'
Вестерн Сидней Уондерерс делает замену. Сехудо Альваро уходит с поля, а Беккас Кирин выходит на его замену.
56'
Перт Глори делает замену. Jacob Italiano уходит с поля, а Таггарт Адам выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
42'
Клисби Джек получил желтую карточку от судьи
13'
Г О О О О Л - Торрес Хави из команды Перт Глори забивает с точки!
13'
Янетович Ведран получил желтую карточку от судьи
10'
Г О О О О Л - Марк Бридж бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Spotless Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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