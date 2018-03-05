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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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0:1
Конец матча
28' Желтая карточкаМоралес Альфредо
0:1
32' ГолТеше Роберт
36' Желтая карточкаКутшке Штефан
38' Желтая карточкаЛосилья Антони
49' Желтая карточкаFrederic Ananou
56' Желтая карточкаТеше Роберт
72' Желтая карточкаАйсфельд Томас
|
28'
32'
0:1
36'
38'
49'
56'
72'
Состав команд
34
Матип
Марвин
19
Гауз
Марсель
30
Пледль
Томас
23
Теше
Роберт
17
Круз
Робби
22
Штёгер
Кевин
13
Сэм
Сидней
Ингольштадт 4-1-4-1
- Основной состав
- 1 Нюланд Эрьян Вратарь
- 2 Frederic Ananou Защитник
- 21 Tobias Schroeck Защитник
- 34 Матип Марвин Защитник
- 19 Гауз Марсель Защитник
- 28 Трэш Кристиан Полузащитник
- 30 Пледль Томас Полузащитник
- 6 Моралес Альфредо Полузащитник
- 5 Кристиансен Макс Полузащитник
- 10 Киттель Сонни Полузащитник
- 20 Кутшке Штефан Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Кналлер Марко Вратарь
- 25 Валь Хауке Защитник
- 13 Лайпертц Роберт Полузащитник
- 22 Takahiro Sekine Полузащитник
- 7 Эберт Патрик Полузащитник
- 4 Paulo Silva Полузащитник
- 9 Гартман Мориц Нападающий
- Главный тренер: Stefan Leitl
Бохум 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Manuel Riemann Вратарь
- 21 Челоцци Стефано Защитник
- 19 Фабиан Патрик Защитник
- 2 Хогланд Тим Защитник
- 3 Данило Соарес Защитник
- 8 Лосилья Антони Полузащитник
- 23 Теше Роберт Полузащитник
- 17 Круз Робби Полузащитник
- 22 Штёгер Кевин Полузащитник
- 13 Сэм Сидней Полузащитник
- 16 Хинтерзеер Лукас Нападающий
- Запасные игроки
- 32 Felix Dornebusch Вратарь
- 20 Янельт Витали Полузащитник
- 10 Айсфельд Томас Полузащитник
- 26 Саглам Геркем Полузащитник
- 7 Selim Guenduez Полузащитник
- 9 Вурц Иоганнес Полузащитник
- 11 Серра Янни Нападающий
- Главный тренер: Герт-Джан Вербеек
Предыдущие игры
Ингольштадт (последние 20 матчей: +8 =7 -5)
- 24.02.2018 Дуйсбург 2:1 Ингольштадт Б2
- 17.02.2018 Ингольштадт 0:1 Санкт-Паули Б2
- 11.02.2018 Эрцгебирге Ауэ 0:0 Ингольштадт Б2
- 03.02.2018 Ингольштадт 3:0 Гройтер Фюрт Б2
- 26.01.2018 Ян 3:2 Ингольштадт Б2
- 23.01.2018 Ингольштадт 0:0 Зандхаузен Б2
- 17.01.2018 Унион Берлин 1:1 Ингольштадт ТМК
- 10.01.2018 Мехелен 2:2 Ингольштадт ТМК
- 19.12.2017 Падерборн 1:0 Ингольштадт КГ
- 15.12.2017 Унион Берлин 1:2 Ингольштадт Б2
- 10.12.2017 Кайзерслаутерн 1:1 Ингольштадт Б2
- 04.12.2017 Ингольштадт 0:2 Айнтрахт Бр Б2
- 25.11.2017 Хольштайн Киль 0:0 Ингольштадт Б2
- 19.11.2017 Ингольштадт 1:0 Фортуна Б2
- 06.11.2017 Нюрнберг 1:2 Ингольштадт Б2
- 27.10.2017 Арминия 1:3 Ингольштадт Б2
- 24.10.2017 Гройтер Фюрт 1:3 Ингольштадт КГ
- 20.10.2017 Ингольштадт 3:0 Хайденхайм Б2
- 14.10.2017 Динамо Дрезден 2:2 Ингольштадт Б2
- 29.09.2017 Ингольштадт 3:0 Дармштадт Б2
Бохум (последние 20 матчей: +5 =6 -9)
- 25.02.2018 Бохум 0:0 Нюрнберг Б2
- 16.02.2018 Хайденхайм 1:0 Бохум Б2
- 09.02.2018 Бохум 2:1 Дармштадт Б2
- 04.02.2018 Динамо Дрезден 2:0 Бохум Б2
- 29.01.2018 Бохум 0:1 Арминия Б2
- 23.01.2018 Бохум 0:2 Дуйсбург Б2
- 17.01.2018 Санкт-Паули 1:1 Бохум ТМК
- 18.12.2017 Санкт-Паули 2:1 Бохум Б2
- 09.12.2017 Ян 0:1 Бохум Б2
- 03.12.2017 Бохум 2:1 Унион Берлин Б2
- 26.11.2017 Эрцгебирге Ауэ 1:1 Бохум Б2
- 18.11.2017 Бохум 1:1 Гройтер Фюрт Б2
- 03.11.2017 Кайзерслаутерн 0:0 Бохум Б2
- 30.10.2017 Бохум 0:0 Фортуна Б2
- 24.10.2017 Падерборн 2:0 Бохум КГ
- 21.10.2017 Айнтрахт Бр 1:0 Бохум Б2
- 14.10.2017 Бохум 2:0 Зандхаузен Б2
- 30.09.2017 Хольштайн Киль 3:0 Бохум Б2
- 24.09.2017 Бохум 2:0 Ингольштадт Б2
- 21.09.2017 Нюрнберг 3:1 Бохум Б2
Последние игры между собой
Ингольштадт: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 3
Бохум: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 7
- 24.09.2017 Бохум 2:0 Ингольштадт Бундеслига 2
- 10.05.2015 Бохум 3:1 Ингольштадт Бундеслига 2
- 29.11.2014 Ингольштадт 3:0 Бохум Бундеслига 2
- 25.03.2014 Ингольштадт 3:0 Бохум Бундеслига 2
- 06.10.2013 Бохум 0:1 Ингольштадт Бундеслига 2
- 10.03.2013 Ингольштадт 2:1 Бохум Бундеслига 2
- 30.09.2012 Бохум 1:1 Ингольштадт Бундеслига 2
- 23.03.2012 Бохум 0:1 Ингольштадт Бундеслига 2
- 01.10.2011 Ингольштадт 3:5 Бохум Бундеслига 2
- 15.04.2011 Ингольштадт 3:0 Бохум Бундеслига 2
- 20.11.2010 Бохум 1:4 Ингольштадт Бундеслига 2
Ингольштадт
Бохум
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
0 Владение мячом, % 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фортуна
|25
|14
|5
|6
|40 - 31
|47
|2.
|Нюрнберг
|25
|13
|6
|6
|46 - 29
|45
|3.
|Хольштайн Киль
|25
|10
|10
|5
|50 - 34
|40
|4.
|Дуйсбург
|25
|10
|7
|8
|37 - 41
|37
|5.
|Ян
|25
|11
|3
|11
|40 - 36
|36
|6.
|Зандхаузен
|25
|10
|6
|9
|28 - 22
|36
|7.
|Арминия
|25
|9
|8
|8
|40 - 37
|35
|8.
|Унион Берлин
|25
|9
|7
|9
|44 - 37
|34
|9.
|Хайденхайм
|25
|9
|7
|9
|37 - 42
|34
|10.
|Санкт-Паули
|25
|9
|7
|9
|27 - 38
|34
|11.
|Ингольштадт
|25
|9
|6
|10
|33 - 27
|33
|12.
|Динамо Дрезден
|25
|9
|5
|11
|33 - 37
|32
|13.
|Айнтрахт Бр
|25
|7
|11
|7
|30 - 27
|32
|14.
|Бохум
|25
|8
|6
|11
|21 - 28
|30
|15.
|Гройтер Фюрт
|25
|8
|6
|11
|27 - 35
|30
|16.
|Эрцгебирге Ауэ
|25
|7
|8
|10
|26 - 38
|29
|17.
|Дармштадт
|25
|6
|8
|11
|35 - 40
|26
|18.
|Кайзерслаутерн
|25
|6
|6
|13
|27 - 42
|24
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Бохум делает замену. Штёгер Кевин уходит с поля, а Серра Янни выходит на его замену.
86'
Бохум делает замену. Круз Робби уходит с поля, а Selim Guenduez выходит на его замену.
75'
Ингольштадт делает замену. Пледль Томас уходит с поля, а Гартман Мориц выходит на его замену.
72'
Айсфельд Томас получил желтую карточку от судьи
70'
Бохум делает замену. Сэм Сидней уходит с поля, а Айсфельд Томас выходит на его замену.
69'
Ингольштадт делает замену. Моралес Альфредо уходит с поля, а Эберт Патрик выходит на его замену.
56'
Теше Роберт получил желтую карточку от судьи
56'
Ингольштадт делает замену. Кристиансен Макс уходит с поля, а Лайпертц Роберт выходит на его замену.
49'
Frederic Ananou получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
38'
Лосилья Антони получил желтую карточку от судьи
36'
Кутшке Штефан получил желтую карточку от судьи
32'
Г О О О О Л - Теше Роберт бьет в цель!
28'
Моралес Альфредо получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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