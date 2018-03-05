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Ингольштадт
0:1
Конец матча
Бохум
0'
28' Желтая карточка
Моралес Альфредо
0:1
32' Гол
Теше Роберт
36' Желтая карточка
Кутшке Штефан
38' Желтая карточка
Лосилья Антони
49' Желтая карточка
Frederic Ananou
56' Желтая карточка
Теше Роберт
72' Желтая карточка
Айсфельд Томас
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Бохум делает замену. Штёгер Кевин уходит с поля, а Серра Янни выходит на его замену.
86'
Бохум делает замену. Круз Робби уходит с поля, а Selim Guenduez выходит на его замену.
75'
Ингольштадт делает замену. Пледль Томас уходит с поля, а Гартман Мориц выходит на его замену.
Желтая карточка
72'
Айсфельд Томас получил желтую карточку от судьи
70'
Бохум делает замену. Сэм Сидней уходит с поля, а Айсфельд Томас выходит на его замену.

69'
Ингольштадт делает замену. Моралес Альфредо уходит с поля, а Эберт Патрик выходит на его замену.
Желтая карточка
56'
Теше Роберт получил желтую карточку от судьи
56'
Ингольштадт делает замену. Кристиансен Макс уходит с поля, а Лайпертц Роберт выходит на его замену.
Желтая карточка
49'
Frederic Ananou получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
38'
Лосилья Антони получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
36'
Кутшке Штефан получил желтую карточку от судьи
Описание гола
32'
Г О О О О Л - Теше Роберт бьет в цель!
Желтая карточка
28'
Моралес Альфредо получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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