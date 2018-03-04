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Стадион: Ду Бонфим
1:0
Конец матча
30' Желтая карточкаТелес Бруно
32' Желтая карточкаПинту Нуну
44' Желтая карточкаПеле Мамаду
1:0
48' ГолAndré Preto III
73' Желтая карточкаСемедо Жозе
75' Вторая желтая карточкаСемедо Жозе
|
30'
32'
44'
48'
1:0
73'
75'
Состав команд
22
Рейш
Нуну
32
Таварес
Йоан
21
Пинту
Нуну
29
Семедо
Жозе
11
Кошта
Жоау
24
Амарал
Жоау
13
Телес
Бруно
25
Пеле
Мамаду
17
Новаиш
Жоау
Витория Сетубал 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Перрейра Криштиану Вратарь
- 91 Патрик де Оливейра Защитник
- 22 Рейш Нуну Защитник
- 32 Таварес Йоан Защитник
- 21 Пинту Нуну Защитник
- 29 Семедо Жозе Полузащитник
- 6 Подставски Томаш Полузащитник
- 7 Арнольд Иссоко Полузащитник
- 11 Кошта Жоау Полузащитник
- 24 Амарал Жоау Полузащитник
- 77 André Preto III Нападающий
- Запасные игроки
- 88 Тригейра Педру Вратарь
- 14 Пинту Педру Защитник
- 16 Соуза Андре IV Полузащитник
- 19 Башсан Эмрах Полузащитник
- 15 Валлисон Маллман Полузащитник
- 8 Нене Бонилья Полузащитник
- 36 Эдинью Арналду Нападающий
- Главный тренер: Коусейру Жозе
Риу Аве 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Кассио Албукерке Вратарь
- 3 Лионн Хосе Защитник
- 4 Монте Нелсон Защитник
- 13 Телес Бруно Защитник
- 5 Рибейру Юри Защитник
- 8 Тарантини Рикардо Полузащитник
- 25 Пеле Мамаду Полузащитник
- 20 Сантуш Нуну II Полузащитник
- 12 Шику Жеральдес Полузащитник
- 17 Новаиш Жоау Полузащитник
- 7 Гедеш Элдер Нападающий
- Запасные игроки
- 71 Виейра Руй Вратарь
- 22 Кассама Элизеу Защитник
- 70 Баррето Оскар Полузащитник
- 6 Морейра Педру Полузащитник
- 26 Габриэльзиньо Нападающий
- 43 Silverio
- Главный тренер: Кардосо Мигель
Предыдущие игры
Витория Сетубал (последние 20 матчей: +4 =6 -10)
- 25.02.2018 Боавишта 4:0 Витория Сетубал ПЛ
- 18.02.2018 Витория Сетубал 1:0 Пасуш де Феррейра ПЛ
- 10.02.2018 Брага 3:1 Витория Сетубал ПЛ
- 06.02.2018 Витория Сетубал 3:0 Белененсеш ПЛ
- 31.01.2018 Шавиш 2:2 Витория Сетубал ПЛ
- 27.01.2018 Витория Сетубал 1:1 Спортинг Л КЛ
- 23.01.2018 Витория Сетубал 2:0 Оливейренсе КЛ
- 19.01.2018 Витория Сетубал 1:1 Спортинг Л ПЛ
- 15.01.2018 Морейренсе 2:2 Витория Сетубал ПЛ
- 09.01.2018 Тондела 1:1 Витория Сетубал ПЛ
- 04.01.2018 Витория Сетубал 2:2 Эшторил ПЛ
- 30.12.2017 Витория Сетубал 2:2 Бенфика КЛ
- 22.12.2017 Витория Сетубал 2:1 Брага КЛ
- 17.12.2017 Фейренсе 1:0 Витория Сетубал ПЛ
- 10.12.2017 Витория Сетубал 0:5 Порту ПЛ
- 03.12.2017 Витория Сетубал 1:2 Витория Гимарайнш ПЛ
- 26.11.2017 Бенфика 6:0 Витория Сетубал ПЛ
- 18.11.2017 Бенфика 2:0 Витория Сетубал К
- 03.11.2017 Витория Сетубал 0:1 Авиш ПЛ
- 30.10.2017 Портимоненсе 5:2 Витория Сетубал ПЛ
Риу Аве (последние 20 матчей: +10 =2 -8)
- 23.02.2018 Риу Аве 0:0 Авиш ПЛ
- 18.02.2018 Порту 5:0 Риу Аве ПЛ
- 10.02.2018 Риу Аве 3:0 Маритиму ПЛ
- 03.02.2018 Бенфика 5:1 Риу Аве ПЛ
- 29.01.2018 Портимоненсе 4:1 Риу Аве ПЛ
- 21.01.2018 Риу Аве 2:0 Боавишта ПЛ
- 14.01.2018 Белененсеш 1:2 Риу Аве ПЛ
- 10.01.2018 Риу Аве 4:4 Авиш К
- 06.01.2018 Брага 2:1 Риу Аве ПЛ
- 03.01.2018 Риу Аве 4:2 Пасуш де Феррейра ПЛ
- 30.12.2017 Риу Аве 3:2 Лейшоэш КЛ
- 22.12.2017 Порту 3:0 Риу Аве КЛ
- 17.12.2017 Шавиш 1:1 Риу Аве ПЛ
- 14.12.2017 Риу Аве 3:2 Бенфика К
- 08.12.2017 Риу Аве 2:1 Морейренсе ПЛ
- 02.12.2017 Тондела 1:3 Риу Аве ПЛ
- 28.11.2017 Риу Аве 0:1 Витория Гимарайнш ПЛ
- 18.11.2017 Риу Аве 1:0 Брага К
- 04.11.2017 Эшторил 0:2 Риу Аве ПЛ
- 27.10.2017 Риу Аве 0:1 Спортинг Л ПЛ
Последние игры между собой
Витория Сетубал: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
Риу Аве: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
- 30.09.2017 Риу Аве 2:1 Витория Сетубал Примейра-лига
- 09.04.2017 Риу Аве 0:0 Витория Сетубал Примейра-лига
- 25.11.2016 Витория Сетубал 0:1 Риу Аве Примейра-лига
- 31.01.2016 Риу Аве 2:1 Витория Сетубал Примейра-лига
- 15.12.2015 Витория Сетубал 1:1 Риу Аве Кубок
- 29.08.2015 Витория Сетубал 2:2 Риу Аве Примейра-лига
- 25.01.2015 Витория Сетубал 4:1 Риу Аве Примейра-лига
- 17.08.2014 Риу Аве 2:0 Витория Сетубал Примейра-лига
- 01.02.2014 Витория Сетубал 2:0 Риу Аве Примейра-лига
- 15.01.2014 Риу Аве 1:1 Витория Сетубал Кубок лиги
- 04.01.2014 Риу Аве 1:0 Витория Сетубал Кубок Португалии
- 25.08.2013 Риу Аве 2:0 Витория Сетубал Примейра-лига
- 07.04.2013 Риу Аве 2:1 Витория Сетубал Примейра-лига
- 25.11.2012 Витория Сетубал 3:5 Риу Аве Примейра-лига
- 11.03.2012 Риу Аве 3:0 Витория Сетубал Примейра-лига
- 30.09.2011 Витория Сетубал 2:1 Риу Аве Примейра-лига
- 03.04.2011 Риу Аве 2:0 Витория Сетубал Примейра-лига
- 05.11.2010 Витория Сетубал 3:3 Риу Аве Примейра-лига
- 31.01.2010 Витория Сетубал 2:2 Риу Аве Примейра-лига
- 23.08.2009 Риу Аве 1:0 Витория Сетубал Примейра-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|25
|21
|4
|0
|68 - 13
|67
|2.
|Бенфика
|Заявка
|25
|19
|5
|1
|67 - 16
|62
|3.
|Спортинг Л
|Заявка
|25
|18
|5
|2
|49 - 16
|59
|4.
|Брага
|Заявка
|25
|18
|1
|6
|55 - 23
|55
|5.
|Риу Аве
|Заявка
|25
|11
|4
|10
|31 - 32
|37
|6.
|Шавиш
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|31 - 37
|36
|7.
|Боавишта
|Заявка
|25
|10
|3
|12
|27 - 35
|33
|8.
|Маритиму
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|21 - 35
|33
|9.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|25
|9
|3
|13
|32 - 46
|30
|10.
|Тондела
|Заявка
|25
|8
|4
|13
|29 - 37
|28
|11.
|Белененсеш
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|22 - 34
|28
|12.
|Портимоненсе
|Заявка
|24
|7
|6
|11
|36 - 41
|27
|13.
|Витория Сетубал
|Заявка
|25
|5
|9
|11
|27 - 44
|24
|14.
|Фейренсе
|Заявка
|25
|7
|2
|16
|23 - 34
|23
|15.
|Авиш
|Заявка
|24
|5
|7
|12
|24 - 35
|22
|16.
|Морейренсе
|Заявка
|25
|5
|7
|13
|20 - 35
|22
|17.
|Эшторил
|Заявка
|25
|6
|3
|16
|23 - 52
|21
|18.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|25
|5
|6
|14
|26 - 46
|21
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Сетубал делает замену. Амарал Жоау уходит с поля, а Соуза Андре IV выходит на его замену.
78'
Сетубал делает замену. Арнольд Иссоко уходит с поля, а Нене Бонилья выходит на его замену.
75'
Семедо Жозе получает вторую желтую карточку. Удаление.
73'
Семедо Жозе получил желтую карточку от судьи
71'
Сетубал делает замену. Andre Pereira уходит с поля, а Эдинью Арналду выходит на его замену.
69'
Риу Аве делает замену. Шику Жеральдес уходит с поля, а Баррето Оскар выходит на его замену.
67'
Риу Аве делает замену. Лионн Хосе уходит с поля, а Кассама Элизеу выходит на его замену.
56'
Риу Аве делает замену. Сантуш Нуну II уходит с поля, а Gabrielzinho выходит на его замену.
48'
Г О О О О Л - Andre Pereira бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Пеле Мамаду получил желтую карточку от судьи
32'
Пинту Нуну получил желтую карточку от судьи
30'
Телес Бруно получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Bonfim. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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