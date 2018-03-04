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Стадион:
Витория Сетубал
1:0
Конец матча
Риу Аве
0'
30' Желтая карточка
Телес Бруно
32' Желтая карточка
Пинту Нуну
44' Желтая карточка
Пеле Мамаду
1:0
48' Гол
André Preto III
73' Желтая карточка
Семедо Жозе
75' Вторая желтая карточка
Семедо Жозе
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Сетубал делает замену. Амарал Жоау уходит с поля, а Соуза Андре IV выходит на его замену.
78'
Сетубал делает замену. Арнольд Иссоко уходит с поля, а Нене Бонилья выходит на его замену.
75'
Семедо Жозе получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
73'
Семедо Жозе получил желтую карточку от судьи
71'
Сетубал делает замену. Andre Pereira уходит с поля, а Эдинью Арналду выходит на его замену.

69'
Риу Аве делает замену. Шику Жеральдес уходит с поля, а Баррето Оскар выходит на его замену.
67'
Риу Аве делает замену. Лионн Хосе уходит с поля, а Кассама Элизеу выходит на его замену.
56'
Риу Аве делает замену. Сантуш Нуну II уходит с поля, а Gabrielzinho выходит на его замену.
Описание гола
48'
Г О О О О Л - Andre Pereira бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
44'
Пеле Мамаду получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
32'
Пинту Нуну получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
30'
Телес Бруно получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Bonfim. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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