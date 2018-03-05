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Стадион:
Авиш
3:0
Конец матча
Портимоненсе
0'
1:0
26' Гол
Алвес Родриго
40' Желтая карточка
Табата Бруно
2:0
47' Гол
Петролина Нилдо
54' Желтая карточка
Рубен Мигель
55' Желтая карточка
Бруну Брага
57' Желтая карточка
Маседо Фелипе
77' Желтая карточка
Фалькао Клаудио
3:0
83' Гол
Дерлей Диас
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Портимоненсе делает замену. Фабрисио Месиас уходит с поля, а Wenderson Galeno выходит на его замену.
86'
Авиш делает замену. Петролина Нилдо уходит с поля, а Голд Райан выходит на его замену.
Описание гола
83'
Г О О О О Л - Дерлей Диас бьет в цель!
79'
Авиш делает замену. Амилтон Минервино уходит с поля, а Эль-Нуни Хамду выходит на его замену.
Желтая карточка
77'
Claudio Falcao получил желтую карточку от судьи

76'
Портимоненсе делает замену. Табата Бруно уходит с поля, а Веллингтон Луис выходит на его замену.
67'
Авиш делает замену. Бруну Брага уходит с поля, а Claudio Falcao выходит на его замену.
Желтая карточка
57'
Маседо Фелипе получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
55'
Бруну Брага получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
54'
Рубен Мигель получил желтую карточку от судьи
53'
Портимоненсе делает замену. Marcel Pereira уходит с поля, а Пиреш Жорже выходит на его замену.
Описание гола
47'
Г О О О О Л - Петролина Нилдо бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
40'
Табата Бруно получил желтую карточку от судьи
Описание гола
26'
Г О О О О Л - Алвес Родриго бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do CD Aves. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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