- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Авиш
3:0
Конец матча
1:0
26' ГолАлвес Родриго
40' Желтая карточкаТабата Бруно
2:0
47' ГолПетролина Нилдо
54' Желтая карточкаРубен Мигель
55' Желтая карточкаБруну Брага
57' Желтая карточкаМаседо Фелипе
77' Желтая карточкаФалькао Клаудио
3:0
83' ГолДерлей Диас
|
26'
1:0
40'
47'
2:0
54'
55'
57'
77'
83'
3:0
Состав команд
44
Гало
Диего
30
Гомеш
Витор
19
Бруну
Брага
33
Дерлей
Диас
33
Рикарду
Абел
26
Рубен
Мигель
55
Рафа
11
Табата
Бруно
Авиш 4-2-3-1
- Основной состав
- 83 Адриано Факкини Вратарь
- 2 Алвес Родриго Защитник
- 26 Родригеш Карлуш Защитник
- 44 Гало Диего Защитник
- 21 Нелсон Рикарду Защитник
- 30 Гомеш Витор Полузащитник
- 15 Тиссоне Фернандо Полузащитник
- 23 Амилтон Минервино Полузащитник
- 19 Бруну Брага Полузащитник
- 16 Петролина Нилдо Полузащитник
- 33 Дерлей Диас Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Жоаким Мануэл Вратарь
- 73 Эль-Нуни Хамду Полузащитник
- 10 Машаду Паулу Полузащитник
- 11 Фаринья Луис Полузащитник
- 29 Фалькао Клаудио Полузащитник
- 27 Голд Райан Полузащитник
- 20 Фальконе Федерико Нападающий
- Главный тренер: Мота Жозе
Портимоненсе 4-3-3
- Основной состав
- 33 Рикарду Абел Вратарь
- 14 Хакмен Эммануэль Защитник
- 13 Маседо Фелипе Защитник
- 26 Рубен Мигель Защитник
- 55 Рафа Защитник
- 7 Денер Клементе Полузащитник
- 30 Marcel Pereira Полузащитник
- 10 Эвертон Перейра Полузащитник
- 11 Табата Бруно Нападающий
- 90 Фабрисио Месиас Нападающий
- 23 Shoya Nakajima Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Энрике Карлуш Вратарь
- 5 Пессоа Рикарду Защитник
- 6 Рьюки Тео Полузащитник
- 9 Пиреш Жорже Нападающий
- 27 Веллингтон Луис Нападающий
- 8 Federico Nicolas Varela
- 16 Wenderson Galeno
- Главный тренер: Оливейра Витор
Предыдущие игры
Авиш (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 28.02.2018 Авиш 1:0 Кальдаш К
- 23.02.2018 Риу Аве 0:0 Авиш ПЛ
- 17.02.2018 Авиш 0:0 Маритиму ПЛ
- 11.02.2018 Белененсеш 2:5 Авиш ПЛ
- 06.02.2018 Авиш 3:0 Боавишта ПЛ
- 30.01.2018 Брага 2:0 Авиш ПЛ
- 21.01.2018 Авиш 0:2 Пасуш де Феррейра ПЛ
- 14.01.2018 Спортинг Л 3:0 Авиш ПЛ
- 10.01.2018 Риу Аве 4:4 Авиш К
- 07.01.2018 Шавиш 1:1 Авиш ПЛ
- 03.01.2018 Авиш 1:2 Морейренсе ПЛ
- 16.12.2017 Эшторил 3:2 Авиш ПЛ
- 13.12.2017 Униан Мадейра 1:5 Авиш К
- 09.12.2017 Авиш 0:1 Тондела ПЛ
- 03.12.2017 Фейренсе 0:1 Авиш ПЛ
- 25.11.2017 Авиш 1:1 Порту ПЛ
- 19.11.2017 Униан Лейрия 0:3 Авиш К
- 03.11.2017 Витория Сетубал 0:1 Авиш ПЛ
- 29.10.2017 Авиш 1:3 Витория Гимарайнш ПЛ
- 22.10.2017 Авиш 1:3 Бенфика ПЛ
Портимоненсе (последние 20 матчей: +5 =7 -8)
- 25.02.2018 Портимоненсе 1:5 Порту ПЛ
- 16.02.2018 Фейренсе 1:3 Портимоненсе ПЛ
- 10.02.2018 Портимоненсе 1:3 Бенфика ПЛ
- 05.02.2018 Маритиму 0:3 Портимоненсе ПЛ
- 29.01.2018 Портимоненсе 4:1 Риу Аве ПЛ
- 20.01.2018 Портимоненсе 1:2 Брага ПЛ
- 14.01.2018 Боавишта 2:0 Портимоненсе ПЛ
- 08.01.2018 Пасуш де Феррейра 1:1 Портимоненсе ПЛ
- 04.01.2018 Портимоненсе 0:0 Белененсеш ПЛ
- 29.12.2017 Брага 2:2 Портимоненсе КЛ
- 20.12.2017 Бенфика 2:2 Портимоненсе КЛ
- 17.12.2017 Спортинг Л 2:0 Портимоненсе ПЛ
- 10.12.2017 Портимоненсе 0:1 Шавиш ПЛ
- 04.12.2017 Эшторил 0:0 Портимоненсе ПЛ
- 25.11.2017 Портимоненсе 2:0 Тондела ПЛ
- 17.11.2017 Порту 3:2 Портимоненсе К
- 04.11.2017 Морейренсе 1:1 Портимоненсе ПЛ
- 30.10.2017 Портимоненсе 5:2 Витория Сетубал ПЛ
- 26.10.2017 Портимоненсе 1:2 Витория Сетубал КЛ
- 23.10.2017 Витория Гимарайнш 3:3 Портимоненсе ПЛ
Последние игры между собой
Авиш: победы: 3, ничьи: 12, поражения: 5
Портимоненсе: победы: 5, ничьи: 12, поражения: 3
- 30.09.2017 Портимоненсе 2:2 Авиш Примейра-лига
- 19.04.2017 Портимоненсе 2:1 Авиш Португальская вторая лига
- 27.11.2016 Авиш 1:0 Портимоненсе Португальская вторая лига
- 23.01.2016 Портимоненсе 0:1 Авиш Португальская вторая лига
- 22.08.2015 Авиш 1:1 Портимоненсе Португальская вторая лига
- 02.08.2015 Портимоненсе 3:0 Авиш Кубок лиги
- 11.04.2015 Портимоненсе 1:1 Авиш Португальская вторая лига
- 09.11.2014 Авиш 0:0 Портимоненсе Португальская вторая лига
- 09.03.2014 Авиш 0:0 Портимоненсе Португальская вторая лига
- 27.10.2013 Портимоненсе 1:0 Авиш Португальская вторая лига
- 07.04.2013 Авиш 0:0 Портимоненсе Португальская вторая лига
- 11.11.2012 Портимоненсе 1:0 Авиш Португальская вторая лига
- 06.04.2012 Авиш 1:1 Портимоненсе Главная лига
- 11.12.2011 Портимоненсе 1:1 Авиш Главная лига
- 10.11.2010 Портимоненсе 1:1 Авиш Кубок лиги
- 28.10.2010 Авиш 3:2 Портимоненсе Кубок лиги
- 18.04.2010 Авиш 1:1 Портимоненсе Главная лига
- 06.12.2009 Портимоненсе 1:1 Авиш Главная лига
- 01.03.2009 Авиш 0:0 Портимоненсе Главная лига
- 05.10.2008 Портимоненсе 5:2 Авиш Главная лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|25
|21
|4
|0
|68 - 13
|67
|2.
|Бенфика
|Заявка
|25
|19
|5
|1
|67 - 16
|62
|3.
|Спортинг Л
|Заявка
|25
|18
|5
|2
|49 - 16
|59
|4.
|Брага
|Заявка
|25
|18
|1
|6
|55 - 23
|55
|5.
|Риу Аве
|Заявка
|25
|11
|4
|10
|31 - 32
|37
|6.
|Шавиш
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|31 - 37
|36
|7.
|Боавишта
|Заявка
|25
|10
|3
|12
|27 - 35
|33
|8.
|Маритиму
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|21 - 35
|33
|9.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|25
|9
|3
|13
|32 - 46
|30
|10.
|Тондела
|Заявка
|25
|8
|4
|13
|29 - 37
|28
|11.
|Белененсеш
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|22 - 34
|28
|12.
|Портимоненсе
|Заявка
|25
|7
|6
|12
|36 - 44
|27
|13.
|Авиш
|Заявка
|25
|6
|7
|12
|27 - 35
|25
|14.
|Витория Сетубал
|Заявка
|25
|5
|9
|11
|27 - 44
|24
|15.
|Фейренсе
|Заявка
|25
|7
|2
|16
|23 - 34
|23
|16.
|Морейренсе
|Заявка
|25
|5
|7
|13
|20 - 35
|22
|17.
|Эшторил
|Заявка
|25
|6
|3
|16
|23 - 52
|21
|18.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|25
|5
|6
|14
|26 - 46
|21
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Портимоненсе делает замену. Фабрисио Месиас уходит с поля, а Wenderson Galeno выходит на его замену.
86'
Авиш делает замену. Петролина Нилдо уходит с поля, а Голд Райан выходит на его замену.
83'
Г О О О О Л - Дерлей Диас бьет в цель!
79'
Авиш делает замену. Амилтон Минервино уходит с поля, а Эль-Нуни Хамду выходит на его замену.
77'
Claudio Falcao получил желтую карточку от судьи
76'
Портимоненсе делает замену. Табата Бруно уходит с поля, а Веллингтон Луис выходит на его замену.
67'
Авиш делает замену. Бруну Брага уходит с поля, а Claudio Falcao выходит на его замену.
57'
Маседо Фелипе получил желтую карточку от судьи
55'
Бруну Брага получил желтую карточку от судьи
54'
Рубен Мигель получил желтую карточку от судьи
53'
Портимоненсе делает замену. Marcel Pereira уходит с поля, а Пиреш Жорже выходит на его замену.
47'
Г О О О О Л - Петролина Нилдо бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
40'
Табата Бруно получил желтую карточку от судьи
26'
Г О О О О Л - Алвес Родриго бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do CD Aves. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация