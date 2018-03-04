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Стадион:
Генчлербирлиги
0:1
Конец матча
Аланьяспор
0'
30' Желтая карточка
Чифтчи Угюр
53' Желтая карточка
Вильяфаньес Лукас
0:1
66' Гол
Этаме Мбилла
81' Желтая карточка
Luccas Claro
82' Желтая карточка
Фофана Мамаду
89' Желтая карточка
Jailton Paraiba
90' Желтая карточка
Сессеньон Стефан
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Сессеньон Стефан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
89'
Jailton Paraiba получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
82'
Фофана Мамаду получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
81'
Luccas Claro получил желтую карточку от судьи
70'
Аланьяспор делает замену. Ялчынер Таха уходит с поля, а Фофана Мамаду выходит на его замену.

68'
Генчлербирлиги делает замену. Халили Абдул уходит с поля, а Карабулут Айдын выходит на его замену.
Описание гола
66'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
Желтая карточка
53'
Вильяфаньес Лукас получил желтую карточку от судьи
46'
Аланьяспор делает замену. Douglas уходит с поля, а Этаме Мбилла выходит на его замену.
46'
Генчлербирлиги делает замену. Гуйдилейе Диалло уходит с поля, а Шкулетич Петар выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
37'
Генчлербирлиги делает замену. Огюз Ахмет уходит с поля, а Исса Камал выходит на его замену.
Желтая карточка
30'
Чифтчи Угюр получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ankara 19 Mayis Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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