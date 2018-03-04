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Стадион: Анкара 19 Майис
0:1
Конец матча
30' Желтая карточкаЧифтчи Угюр
53' Желтая карточкаВильяфаньес Лукас
0:1
66' ГолЭтаме Мбилла
81' Желтая карточкаLuccas Claro
82' Желтая карточкаФофана Мамаду
89' Желтая карточкаJailton Paraiba
90' Желтая карточкаСессеньон Стефан
|
30'
37'
66'
0:1
81'
82'
89'
90'
Состав команд
Генчлербирлиги
- Основной состав
- 1 Хопф Йоханнес Вратарь
- 3 Чифтчи Угюр Защитник
- 12 Luccas Claro Защитник
- 2 Огюз Ахмет Защитник
- 55 Халили Абдул Полузащитник
- 84 Сессеньон Стефан Полузащитник
- 25 Улудаг Алпер Полузащитник
- 22 Гуйдилейе Диалло Полузащитник
- 8 Шчекич Александар Полузащитник
- 10 Ману Элвис Нападающий
- 77 Jailton Paraiba
- Запасные игроки
- 29 Taha Demirtas Вратарь
- 27 Погба Флорентин Защитник
- 61 Явру Зеки Полузащитник
- 58 Карабулут Айдын Полузащитник
- 20 Исса Камал Полузащитник
- 17 Дуруэр Мурат Полузащитник
- 11 Милинкович Марко Полузащитник
- 32 Шкулетич Петар Нападающий
- 66 Rahmetullah Berisbek
- 4 Yildirim Cetin
- Главный тренер: Умит Озат
Аланьяспор
- Основной состав
- 1 Йилмаз Хайдар Вратарь
- 21 Н'Сакала Фабрис Защитник
- 31 Цавелас Георгиос Защитник
- 89 Гассама Ламин Защитник
- 23 Велинтон Соуза Защитник
- 78 Фернандес Джуниор Полузащитник
- 10 Акбаба Эмре Полузащитник
- 2 Сакей Айзаак Полузащитник
- 18 Вильяфаньес Лукас Полузащитник
- 88 Ялчынер Таха Полузащитник
- 55 Douglas VIII
- Запасные игроки
- 86 Джейлан Уфук Вратарь
- 22 Башдаш Барыш Защитник
- 4 Парлак Бирол Защитник
- 5 Филипе Аугусто Полузащитник
- 15 Фофана Мамаду Полузащитник
- 20 Нефиз Эмре Полузащитник
- 17 Алкылыч Дженк Ахмет Полузащитник
- 8 Маниатис Яннис Полузащитник
- 7 Караджа Эфеджан Полузащитник
- 9 Этаме Мбилла Нападающий
- Главный тренер: Караман Хикмет
Предыдущие игры
Генчлербирлиги (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 26.02.2018 Истанбул Башакшехир 1:1 Генчлербирлиги С
- 19.02.2018 Генчлербирлиги 3:0 Гёзтепе С
- 10.02.2018 Генчлербирлиги 0:0 Трабзонспор С
- 06.02.2018 Генчлербирлиги 0:1 Бешикташ К
- 03.02.2018 Фенербахче 2:2 Генчлербирлиги С
- 30.01.2018 Бешикташ 3:1 Генчлербирлиги К
- 26.01.2018 Генчлербирлиги 2:1 Коньяспор С
- 20.01.2018 Карабюкспор 0:2 Генчлербирлиги С
- 16.01.2018 Бурсаспор 2:1 Генчлербирлиги К
- 10.01.2018 Сивасспор 1:4 Генчлербирлиги ТМК
- 08.01.2018 Генчлербирлиги 4:1 Камза ТМК
- 06.01.2018 Эскишехирспор 2:1 Генчлербирлиги ТМК
- 26.12.2017 Генчлербирлиги 1:0 Бурсаспор К
- 23.12.2017 Бурсаспор 1:1 Генчлербирлиги С
- 16.12.2017 Генчлербирлиги 0:0 Касымпаша С
- 13.12.2017 Генчлербирлиги 2:1 Карс К
- 09.12.2017 Антальяспор 1:1 Генчлербирлиги С
- 03.12.2017 Генчлербирлиги 4:0 Сивасспор С
- 28.11.2017 Карс 1:2 Генчлербирлиги К
- 24.11.2017 Османлыспор 2:0 Генчлербирлиги С
Аланьяспор (последние 20 матчей: +4 =4 -12)
- 24.02.2018 Аланьяспор 1:2 Трабзонспор С
- 17.02.2018 Фенербахче 3:0 Аланьяспор С
- 11.02.2018 Аланьяспор 1:2 Коньяспор С
- 03.02.2018 Карабюкспор 1:0 Аланьяспор С
- 27.01.2018 Аланьяспор 3:1 Бурсаспор С
- 19.01.2018 Касымпаша 3:2 Аланьяспор С
- 22.12.2017 Антальяспор 3:1 Аланьяспор С
- 16.12.2017 Аланьяспор 1:1 Сивасспор С
- 13.12.2017 Аланьяспор 2:2 Гиресунспор К
- 10.12.2017 Османлыспор 3:0 Аланьяспор С
- 04.12.2017 Аланьяспор 1:2 Кайсериспор С
- 30.11.2017 Гиресунспор 4:2 Аланьяспор К
- 25.11.2017 Галатасарай 2:0 Аланьяспор С
- 19.11.2017 Аланьяспор 1:0 Малатьяспор С
- 12.11.2017 Аланьяспор 0:0 Карабюкспор ТМК
- 05.11.2017 Акхисар Беледиеспор 0:4 Аланьяспор С
- 28.10.2017 Аланьяспор 1:2 Бешикташ С
- 24.10.2017 Аланьяспор 2:0 Эдирнеспор К
- 20.10.2017 Гёзтепе 3:3 Аланьяспор С
- 14.10.2017 Истанбул Башакшехир 2:1 Аланьяспор С
Последние игры между собой
Генчлербирлиги: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Аланьяспор: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
- 01.10.2017 Аланьяспор 4:1 Генчлербирлиги Суперлига
- 11.02.2017 Аланьяспор 3:0 Генчлербирлиги Суперлига
- 10.09.2016 Генчлербирлиги 0:0 Аланьяспор Суперлига
- 24.09.2008 Аланьяспор 2:1 Генчлербирлиги Кубок
Генчлербирлиги
Аланьяспор
-
2 Офсайды 5
-
0 Нарушения правил 0
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Галатасарай
|Заявка
|24
|16
|2
|6
|59 - 27
|50
|2.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|24
|15
|5
|4
|44 - 22
|50
|3.
|Бешикташ
|Заявка
|23
|12
|8
|3
|44 - 22
|44
|4.
|Фенербахче
|Заявка
|23
|12
|8
|3
|45 - 27
|44
|5.
|Кайсериспор
|Заявка
|24
|10
|8
|6
|33 - 28
|38
|6.
|Трабзонспор
|Заявка
|23
|9
|9
|5
|38 - 33
|36
|7.
|Гёзтепе
|Заявка
|24
|10
|6
|8
|36 - 37
|36
|8.
|Сивасспор
|Заявка
|23
|10
|4
|9
|30 - 34
|34
|9.
|Малатьяспор
|0:0 Заявка
|24
|8
|8
|8
|27 - 29
|32
|10.
|Акхисар Беледиеспор
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|31 - 34
|30
|11.
|Бурсаспор
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|32 - 33
|30
|12.
|Касымпаша
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|37 - 41
|30
|13.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|30 - 37
|26
|14.
|Антальяспор
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|26 - 39
|25
|15.
|Аланьяспор
|Заявка
|24
|7
|3
|14
|36 - 45
|24
|16.
|Коньяспор
|0:0 Заявка
|24
|5
|7
|12
|23 - 33
|22
|17.
|Османлыспор
|Заявка
|24
|5
|6
|13
|32 - 44
|21
|18.
|Карабюкспор
|Заявка
|24
|3
|3
|18
|16 - 54
|12
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Сессеньон Стефан получил желтую карточку от судьи
89'
Jailton Paraiba получил желтую карточку от судьи
82'
Фофана Мамаду получил желтую карточку от судьи
81'
Luccas Claro получил желтую карточку от судьи
70'
Аланьяспор делает замену. Ялчынер Таха уходит с поля, а Фофана Мамаду выходит на его замену.
68'
Генчлербирлиги делает замену. Халили Абдул уходит с поля, а Карабулут Айдын выходит на его замену.
66'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
53'
Вильяфаньес Лукас получил желтую карточку от судьи
46'
Аланьяспор делает замену. Douglas уходит с поля, а Этаме Мбилла выходит на его замену.
46'
Генчлербирлиги делает замену. Гуйдилейе Диалло уходит с поля, а Шкулетич Петар выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
37'
Генчлербирлиги делает замену. Огюз Ахмет уходит с поля, а Исса Камал выходит на его замену.
30'
Чифтчи Угюр получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ankara 19 Mayis Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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