Текстовая онлайн трансляция матча Барселона - Атлетико М

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Барселона (последние 20 матчей: +14 =5 -1)
- 24.02.2018 Барселона 6:1 Жирона П
- 20.02.2018 Челси 1:1 Барселона ЛЧ
- 17.02.2018 Эйбар 0:2 Барселона П
- 11.02.2018 Барселона 0:0 Хетафе П
- 08.02.2018 Валенсия 0:2 Барселона КК
- 04.02.2018 Эспаньол 1:1 Барселона П
- 01.02.2018 Барселона 1:0 Валенсия КК
- 28.01.2018 Барселона 2:1 Алавес П
- 25.01.2018 Барселона 2:0 Эспаньол КК
- 21.01.2018 Бетис 0:5 Барселона П
- 17.01.2018 Эспаньол 1:0 Барселона КК
- 14.01.2018 Реал Сосьедад 2:4 Барселона П
- 11.01.2018 Барселона 5:0 Сельта КК
- 07.01.2018 Барселона 3:0 Леванте П
- 04.01.2018 Сельта 1:1 Барселона КК
- 23.12.2017 Реал Мадрид 0:3 Барселона П
- 17.12.2017 Барселона 4:0 Депортиво П
- 10.12.2017 Вильярреал 0:2 Барселона П
- 05.12.2017 Барселона 2:0 Спортинг Л ЛЧ
- 02.12.2017 Барселона 2:2 Сельта П
Атлетико М (последние 20 матчей: +15 =2 -3)
- 28.02.2018 Атлетико М 4:0 Леганес П
- 25.02.2018 Севилья 2:5 Атлетико М П
- 22.02.2018 Атлетико М 1:0 Копенгаген ЛЕ
- 18.02.2018 Атлетико М 2:0 Атлетик Б П
- 15.02.2018 Копенгаген 1:4 Атлетико М ЛЕ
- 10.02.2018 Малага 0:1 Атлетико М П
- 04.02.2018 Атлетико М 1:0 Валенсия П
- 28.01.2018 Атлетико М 3:0 Лас-Пальмас П
- 23.01.2018 Севилья 3:1 Атлетико М КК
- 20.01.2018 Атлетико М 1:1 Жирона П
- 17.01.2018 Атлетико М 1:2 Севилья КК
- 13.01.2018 Эйбар 0:1 Атлетико М П
- 09.01.2018 Атлетико М 3:0 Лерида КК
- 06.01.2018 Атлетико М 2:0 Хетафе П
- 03.01.2018 Лерида 0:4 Атлетико М КК
- 30.12.2017 Аль-Ахли Каир 2:3 Атлетико М ТМК
- 22.12.2017 Эспаньол 1:0 Атлетико М П
- 16.12.2017 Атлетико М 1:0 Алавес П
- 10.12.2017 Бетис 0:1 Атлетико М П
- 05.12.2017 Челси 1:1 Атлетико М ЛЧ
Последние игры между собой
Барселона: победы: 10, ничьи: 8, поражения: 2
Атлетико М: победы: 2, ничьи: 8, поражения: 10
- 14.10.2017 Атлетико М 1:1 Барселона Примера
- 26.02.2017 Атлетико М 1:2 Барселона Примера
- 07.02.2017 Барселона 1:1 Атлетико М Кубок Короля
- 01.02.2017 Атлетико М 1:2 Барселона Кубок Короля
- 21.09.2016 Барселона 1:1 Атлетико М Примера
- 13.04.2016 Атлетико М 2:0 Барселона Лига чемпионов
- 05.04.2016 Барселона 2:1 Атлетико М Лига чемпионов
- 30.01.2016 Барселона 2:1 Атлетико М Примера
- 12.09.2015 Атлетико М 1:2 Барселона Примера
- 17.05.2015 Атлетико М 0:1 Барселона Примера
- 28.01.2015 Атлетико М 2:3 Барселона Кубок Короля
- 22.01.2015 Барселона 1:0 Атлетико М Кубок Короля
- 11.01.2015 Барселона 3:1 Атлетико М Примера
- 17.05.2014 Барселона 1:1 Атлетико М Примера
- 09.04.2014 Атлетико М 1:0 Барселона Лига чемпионов
- 01.04.2014 Барселона 1:1 Атлетико М Лига чемпионов
- 11.01.2014 Атлетико М 0:0 Барселона Примера
- 29.08.2013 Барселона 0:0 Атлетико М Суперкубок Испании
- 22.08.2013 Атлетико М 1:1 Барселона Суперкубок Испании
- 12.05.2013 Атлетико М 1:2 Барселона Примера
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|26
|20
|6
|0
|69 - 13
|66
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|26
|18
|7
|1
|45 - 11
|61
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|26
|15
|6
|5
|62 - 28
|51
|4.
|Валенсия
|Заявка
|26
|15
|5
|6
|50 - 30
|50
|5.
|Севилья
|Заявка
|26
|13
|3
|10
|34 - 40
|42
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|26
|12
|5
|9
|36 - 30
|41
|7.
|Эйбар
|Заявка
|26
|11
|5
|10
|33 - 38
|38
|8.
|Бетис
|Заявка
|26
|11
|4
|11
|43 - 50
|37
|9.
|Жирона
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|36 - 36
|37
|10.
|Хетафе
|Заявка
|26
|9
|9
|8
|32 - 22
|36
|11.
|Сельта
|Заявка
|26
|10
|5
|11
|43 - 38
|35
|12.
|Атлетик Б
|Заявка
|26
|7
|11
|8
|27 - 29
|32
|13.
|Алавес
|Заявка
|26
|10
|1
|15
|23 - 37
|31
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|26
|7
|10
|9
|23 - 32
|31
|15.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|47 - 47
|30
|16.
|Леганес
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|21 - 32
|30
|17.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|26
|5
|5
|16
|19 - 53
|20
|18.
|Леванте
|Заявка
|26
|3
|11
|12
|21 - 41
|20
|19.
|Депортиво
|Заявка
|26
|4
|6
|16
|24 - 56
|18
|20.
|Малага
|Заявка
|26
|3
|4
|19
|16 - 41
|13
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Текстовая онлайн трансляция матча Барселона - Атлетико МДо начала игры осталось 2 дня 14 часов 44 минуты, которая состоится 04.03.2018.
Новости матча
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Прогнозы на матч Барселона - Атлетико М
Барселона
51.7% (917)
Ничья:
20.5% (364)
Атлетико М
27.8% (494)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Барселона:
11.6% (206)
1:1 Ничья:
11.2% (199)
2:0 Барселона:
10.5% (187)
1:0 Барселона:
10% (177)
0:1 Атлетико М:
9.6% (170)
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