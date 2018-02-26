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Стадион:
Барселона
 
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Атлетико М
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Текстовая онлайн трансляция матча Барселона - Атлетико М

До начала игры осталось 2 дня 14 часов 44 минуты, которая состоится 04.03.2018.
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Прогнозы на матч Барселона - Атлетико М
Барселона
51.7% (917)
Ничья:
20.5% (364)
Атлетико М
27.8% (494)

Вы не участвовали в прогнозе

Барселона:
11.6% (206)
Ничья:
11.2% (199)
Барселона:
10.5% (187)
Барселона:
10% (177)
Атлетико М:
9.6% (170)
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