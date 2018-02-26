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Стадион:
Валенсия
 
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Бетис
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Текстовая онлайн трансляция матча Валенсия - Бетис

До начала игры осталось 2 дня 19 часов 13 минут, которая состоится 04.03.2018.
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:
Прогнозы на матч Валенсия - Бетис
Валенсия
53.5% (950)
Ничья:
18.5% (329)
Бетис
28% (497)

Вы не участвовали в прогнозе

Валенсия:
12.5% (222)
Валенсия:
11.5% (204)
Бетис:
10.3% (183)
Валенсия:
10.3% (183)
Бетис:
9.7% (172)
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