Текстовая онлайн трансляция матча Валенсия - Бетис

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Стадион: Месталья
Предыдущие игры
Валенсия (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 28.02.2018 Атлетик Б 1:1 Валенсия П
- 25.02.2018 Валенсия 2:1 Реал Сосьедад П
- 17.02.2018 Малага 1:2 Валенсия П
- 11.02.2018 Валенсия 3:1 Леванте П
- 08.02.2018 Валенсия 0:2 Барселона КК
- 04.02.2018 Атлетико М 1:0 Валенсия П
- 01.02.2018 Барселона 1:0 Валенсия КК
- 27.01.2018 Валенсия 1:4 Реал Мадрид П
- 24.01.2018 Алавес 2:1 Валенсия КК
- 20.01.2018 Лас-Пальмас 2:1 Валенсия П
- 17.01.2018 Валенсия 2:1 Алавес КК
- 13.01.2018 Депортиво 1:2 Валенсия П
- 09.01.2018 Валенсия 4:0 Лас-Пальмас КК
- 06.01.2018 Валенсия 2:1 Жирона П
- 03.01.2018 Лас-Пальмас 1:1 Валенсия КК
- 23.12.2017 Валенсия 0:1 Вильярреал П
- 16.12.2017 Эйбар 2:1 Валенсия П
- 09.12.2017 Валенсия 2:1 Сельта П
- 03.12.2017 Хетафе 1:0 Валенсия П
- 30.11.2017 Валенсия 4:1 Сарагоса КК
Бетис (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 01.03.2018 Бетис 0:0 Реал Сосьедад П
- 26.02.2018 Леванте 0:2 Бетис П
- 18.02.2018 Бетис 3:5 Реал Мадрид П
- 12.02.2018 Депортиво 0:1 Бетис П
- 03.02.2018 Бетис 2:1 Вильярреал П
- 29.01.2018 Сельта 3:2 Бетис П
- 21.01.2018 Бетис 0:5 Барселона П
- 15.01.2018 Бетис 3:2 Леганес П
- 06.01.2018 Севилья 3:5 Бетис П
- 22.12.2017 Бетис 0:2 Атлетик Б П
- 18.12.2017 Малага 0:2 Бетис П
- 10.12.2017 Бетис 0:1 Атлетико М П
- 03.12.2017 Лас-Пальмас 1:0 Бетис П
- 30.11.2017 Бетис 3:5 Кадис КК
- 25.11.2017 Бетис 2:2 Жирона П
- 20.11.2017 Эйбар 5:0 Бетис П
- 15.11.2017 Бетис 4:0 Эсиха ТМК
- 03.11.2017 Бетис 2:2 Хетафе П
- 30.10.2017 Эспаньол 1:0 Бетис П
- 24.10.2017 Кадис 1:2 Бетис КК
Последние игры между собой
Валенсия: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 5
Бетис: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 9
- 15.10.2017 Бетис 3:6 Валенсия Примера
- 11.02.2017 Бетис 0:0 Валенсия Примера
- 11.09.2016 Валенсия 2:3 Бетис Примера
- 07.02.2016 Бетис 1:0 Валенсия Примера
- 19.09.2015 Валенсия 0:0 Бетис Примера
- 08.02.2014 Валенсия 5:0 Бетис Примера
- 15.09.2013 Бетис 3:1 Валенсия Примера
- 17.03.2013 Валенсия 3:0 Бетис Примера
- 27.10.2012 Бетис 1:0 Валенсия Примера
- 22.04.2012 Валенсия 4:0 Бетис Примера
- 10.12.2011 Бетис 2:1 Валенсия Примера
- 22.04.2009 Бетис 1:2 Валенсия Примера
- 30.11.2008 Валенсия 3:2 Бетис Примера
- 10.02.2008 Валенсия 3:1 Бетис Первый дивизион
- 17.01.2008 Валенсия 2:1 Бетис Кубок Короля
- 09.01.2008 Бетис 1:2 Валенсия Кубок Короля
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|26
|20
|6
|0
|69 - 13
|66
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|26
|18
|7
|1
|45 - 11
|61
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|26
|15
|6
|5
|62 - 28
|51
|4.
|Валенсия
|Заявка
|26
|15
|5
|6
|50 - 30
|50
|5.
|Севилья
|Заявка
|26
|13
|3
|10
|34 - 40
|42
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|26
|12
|5
|9
|36 - 30
|41
|7.
|Эйбар
|Заявка
|26
|11
|5
|10
|33 - 38
|38
|8.
|Бетис
|Заявка
|26
|11
|4
|11
|43 - 50
|37
|9.
|Жирона
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|36 - 36
|37
|10.
|Хетафе
|Заявка
|26
|9
|9
|8
|32 - 22
|36
|11.
|Сельта
|Заявка
|26
|10
|5
|11
|43 - 38
|35
|12.
|Атлетик Б
|Заявка
|26
|7
|11
|8
|27 - 29
|32
|13.
|Алавес
|Заявка
|26
|10
|1
|15
|23 - 37
|31
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|26
|7
|10
|9
|23 - 32
|31
|15.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|47 - 47
|30
|16.
|Леганес
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|21 - 32
|30
|17.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|26
|5
|5
|16
|19 - 53
|20
|18.
|Леванте
|Заявка
|26
|3
|11
|12
|21 - 41
|20
|19.
|Депортиво
|Заявка
|26
|4
|6
|16
|24 - 56
|18
|20.
|Малага
|Заявка
|26
|3
|4
|19
|16 - 41
|13
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Текстовая онлайн трансляция матча Валенсия - БетисДо начала игры осталось 2 дня 19 часов 13 минут, которая состоится 04.03.2018.
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Прогнозы на матч Валенсия - Бетис
Валенсия
53.5% (950)
Ничья:
18.5% (329)
Бетис
28% (497)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Валенсия:
12.5% (222)
1:0 Валенсия:
11.5% (204)
1:2 Бетис:
10.3% (183)
2:0 Валенсия:
10.3% (183)
0:1 Бетис:
9.7% (172)
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