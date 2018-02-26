Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Хетафе

- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Сантьяго Бернабеу
Позже
Предыдущие игры
Реал Мадрид (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 27.02.2018 Эспаньол 1:0 Реал Мадрид П
- 24.02.2018 Реал Мадрид 4:0 Алавес П
- 21.02.2018 Леганес 1:3 Реал Мадрид П
- 18.02.2018 Бетис 3:5 Реал Мадрид П
- 14.02.2018 Реал Мадрид 3:1 ПСЖ ЛЧ
- 10.02.2018 Реал Мадрид 5:2 Реал Сосьедад П
- 03.02.2018 Леванте 2:2 Реал Мадрид П
- 27.01.2018 Валенсия 1:4 Реал Мадрид П
- 24.01.2018 Реал Мадрид 1:2 Леганес КК
- 21.01.2018 Реал Мадрид 7:1 Депортиво П
- 18.01.2018 Леганес 0:1 Реал Мадрид КК
- 13.01.2018 Реал Мадрид 0:1 Вильярреал П
- 10.01.2018 Реал Мадрид 2:2 Нумансия КК
- 07.01.2018 Сельта 2:2 Реал Мадрид П
- 04.01.2018 Нумансия 0:3 Реал Мадрид КК
- 23.12.2017 Реал Мадрид 0:3 Барселона П
- 16.12.2017 Реал Мадрид 1:0 Гремио КЧМ
- 13.12.2017 Аль-Джазира 1:2 Реал Мадрид КЧМ
- 09.12.2017 Реал Мадрид 5:0 Севилья П
- 06.12.2017 Реал Мадрид 3:2 Боруссия Д ЛЧ
Хетафе (последние 20 матчей: +7 =7 -6)
- 28.02.2018 Хетафе 3:0 Депортиво П
- 25.02.2018 Вильярреал 1:0 Хетафе П
- 19.02.2018 Хетафе 3:0 Сельта П
- 11.02.2018 Барселона 0:0 Хетафе П
- 04.02.2018 Хетафе 0:0 Леганес П
- 28.01.2018 Севилья 1:1 Хетафе П
- 19.01.2018 Хетафе 2:2 Атлетик Б П
- 12.01.2018 Хетафе 1:0 Малага П
- 06.01.2018 Атлетико М 2:0 Хетафе П
- 20.12.2017 Хетафе 2:0 Лас-Пальмас П
- 17.12.2017 Жирона 1:0 Хетафе П
- 09.12.2017 Хетафе 0:0 Эйбар П
- 03.12.2017 Хетафе 1:0 Валенсия П
- 30.11.2017 Алавес 3:0 Хетафе КК
- 27.11.2017 Эспаньол 1:0 Хетафе П
- 18.11.2017 Хетафе 4:1 Алавес П
- 03.11.2017 Бетис 2:2 Хетафе П
- 29.10.2017 Хетафе 2:1 Реал Сосьедад П
- 24.10.2017 Хетафе 0:1 Алавес КК
- 21.10.2017 Леванте 1:1 Хетафе П
Последние игры между собой
Реал Мадрид: победы: 15, ничьи: 0, поражения: 3
Хетафе: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 15
- 14.10.2017 Хетафе 1:2 Реал Мадрид Примера
- 16.04.2016 Хетафе 1:5 Реал Мадрид Примера
- 05.12.2015 Реал Мадрид 4:1 Хетафе Примера
- 23.05.2015 Реал Мадрид 7:3 Хетафе Примера
- 18.01.2015 Хетафе 0:3 Реал Мадрид Примера
- 16.02.2014 Хетафе 0:3 Реал Мадрид Примера
- 22.09.2013 Реал Мадрид 4:1 Хетафе Примера
- 27.01.2013 Реал Мадрид 4:0 Хетафе Примера
- 26.08.2012 Хетафе 2:1 Реал Мадрид Примера
- 04.02.2012 Хетафе 0:1 Реал Мадрид Примера
- 10.09.2011 Реал Мадрид 4:2 Хетафе Примера
- 11.05.2011 Реал Мадрид 4:0 Хетафе Примера
- 04.01.2011 Хетафе 2:3 Реал Мадрид Примера
- 25.03.2010 Хетафе 2:4 Реал Мадрид Примера
- 31.10.2009 Реал Мадрид 2:0 Хетафе Примера
- 21.04.2009 Реал Мадрид 3:2 Хетафе Примера
- 29.11.2008 Хетафе 3:1 Реал Мадрид Примера
- 24.02.2008 Реал Мадрид 0:1 Хетафе Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|25
|20
|5
|0
|68 - 12
|65
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|26
|18
|7
|1
|45 - 11
|61
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|26
|15
|6
|5
|62 - 28
|51
|4.
|Валенсия
|Заявка
|26
|15
|5
|6
|50 - 30
|50
|5.
|Севилья
|Заявка
|26
|13
|3
|10
|34 - 40
|42
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|26
|12
|5
|9
|36 - 30
|41
|7.
|Эйбар
|Заявка
|26
|11
|5
|10
|33 - 38
|38
|8.
|Жирона
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|36 - 36
|37
|9.
|Бетис
|Заявка
|25
|11
|3
|11
|43 - 50
|36
|10.
|Хетафе
|Заявка
|26
|9
|9
|8
|32 - 22
|36
|11.
|Сельта
|Заявка
|26
|10
|5
|11
|43 - 38
|35
|12.
|Атлетик Б
|Заявка
|26
|7
|11
|8
|27 - 29
|32
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|26
|7
|10
|9
|23 - 32
|31
|14.
|Леганес
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|21 - 32
|30
|15.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|25
|8
|5
|12
|47 - 47
|29
|16.
|Алавес
|Заявка
|25
|9
|1
|15
|22 - 37
|28
|17.
|Леванте
|Заявка
|25
|3
|11
|11
|21 - 40
|20
|18.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|25
|5
|4
|16
|18 - 52
|19
|19.
|Депортиво
|Заявка
|26
|4
|6
|16
|24 - 56
|18
|20.
|Малага
|Заявка
|26
|3
|4
|19
|16 - 41
|13
-
Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - ХетафеДо начала игры осталось 2 дня 19 часов 56 минут, которая состоится 03.03.2018.
Новости матча
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Реал Мадрид - Хетафе
Реал Мадрид
53.5% (974)
Ничья:
18.6% (339)
Хетафе
27.9% (507)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Реал Мадрид:
11.7% (213)
1:0 Реал Мадрид:
10.5% (191)
2:1 Реал Мадрид:
10.5% (191)
0:1 Хетафе:
10.1% (183)
1:1 Ничья:
9.9% (181)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация