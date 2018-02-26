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Реал Мадрид
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Хетафе

До начала игры осталось 2 дня 19 часов 56 минут, которая состоится 03.03.2018.
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Прогнозы на матч Реал Мадрид - Хетафе
Реал Мадрид
53.5% (974)
Ничья:
18.6% (339)
Хетафе
27.9% (507)

Вы не участвовали в прогнозе

Реал Мадрид:
11.7% (213)
Реал Мадрид:
10.5% (191)
Реал Мадрид:
10.5% (191)
Хетафе:
10.1% (183)
Ничья:
9.9% (181)
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