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  4. Испания
  5. Примера
Стадион: Зрители: 11276
Сельта
2:1
Конец матча
Лас-Пальмас
0'
18' Желтая карточка
Аквилани Альберто
0:1
53' Гол
Экспозито Эрик
1:1
62' Гол
Хонни Кастро
72' Желтая карточка
Химо Наварро
81' Желтая карточка
Лоботка Станислав
2:1
89' Гол
Эрнандес Пабло II
90'+3
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
93'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
Тактическая замена. Maximiliano Gomez уходит с поля и его заменяет Бое Лукас
92'
Чичисола Леандро взял и забрал мяч на выходе
92'
Толедо Эрнан из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
91'
Этебо Огенекаро из команды Лас-Пальмас отдал передачу, которая была заблокирована.
91'
Тана Домингес из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...

91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
89'
Аспас Яго сделал результативную передачу.
Описание гола
89'
Г О О О О Л - Эрнандес Пабло II изменил счет на табло!
89'
Отличные скиллы показывает Аспас Яго, обводя своих соперников
89'
Аспас Яго из команды Сельта делает пас партнеру.
88'
Удар от ворот произведет Лас-Пальмас
88'
Систо Пионе не смог попасть в створ ударом издали
87'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
86'
Удар от ворот произведет Сельта
86'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
84'
Тактическая замена. Халилович Ален уходит с поля и его заменяет Толедо Эрнан
Фол, нарушение
84'
Эрнандес Пабло II из команды Сельта играет слишком грубо. Гальвес Алехандро оказался на газоне.
83'
Химо Наварро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Мальо Уго из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
83'
Чичисола Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Мальо Уго из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
83'
Браис Мендес нанес удар, но тот был заблокирован.
82'
Вратарь парирует удар, который нанес Систо Пионе, и мяч снова в игре
82'
Игроки ФК "Сельта" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Желтая карточка
81'
Лоботка Станислав получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
81'
Лоботка Станислав наказан за толчок Халилович Ален
81'
Химо Наварро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Систо Пионе из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
Фол, нарушение
80'
Судья сигнализирует, что Этебо Огенекаро из команды Лас-Пальмас поставил подножку. Пострадал Систо Пионе
Фол, нарушение
80'
Судья сигнализирует, что Тана Домингес из команды Лас-Пальмас поставил подножку. Пострадал Лоботка Станислав
Фол, нарушение
79'
Судья сигнализирует, что Эрнандес Пабло II из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Хиль Начо
79'
Чичисола Леандро взял и забрал мяч на выходе
79'
Эрнандес Пабло II из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
79'
Химо Наварро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Мальо Уго из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
77'
Игроки ФК "Лас-Пальмас" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
77'
Халилович Ален выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Систо Пионе из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
Угловой
76'
Аспас Яго из команды Сельта разыграл угловой с правого угла.
76'
Хороший удар издали нанес Систо Пионе, но отличный сейв сделал Чичисола Леандро. Угловой.
76'
Игрок клуба "Сельта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
Гальвес Алехандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Мальо Уго из команды Сельта делает пас партнеру.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
75'
Удар от ворот произведет Лас-Пальмас
74'
Лоботка Станислав из команды Сельта делает неудачный навес.
74'
Тактическая замена. Мор Эмре уходит с поля и его заменяет Систо Пионе
73'
Агиррегарай Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
73'
Мор Эмре из команды Сельта подал угловой справа.
73'
Аспас Яго мяч отрикошетил от ворот
Желтая карточка
72'
Химо Наварро получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
72'
Химо Наварро из команды Лас-Пальмас играет слишком грубо. Аспас Яго оказался на газоне.
71'
Sergi Gomez выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Халилович Ален навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
71'
Судья сигнализирует, что Хонни Кастро из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Мичел Маседо
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
70'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
Аспас Яго из команды Сельта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
69'
Тактическая замена. Аквилани Альберто уходит с поля и его заменяет Хиль Начо
Фол, нарушение
69'
Sergi Gomez наказан за толчок Химо Наварро
Угловой
68'
Мор Эмре из команды Сельта подал угловой слева.
68'
Мор Эмре из команды Сельта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
68'
Химо Наварро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
68'
Мор Эмре из команды Сельта подал угловой слева.
67'
Гальвес Алехандро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
67'
Мор Эмре из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
67'
Игрок клуба "Сельта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Химо Наварро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Мор Эмре из команды Сельта делает навес прямо в штрафную.
66'
Удар от ворот произведет Лас-Пальмас
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
65'
Мичел Маседо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
65'
Аспас Яго из команды Сельта подал угловой слева.
65'
Аквилани Альберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
65'
Мор Эмре из команды Сельта подал угловой справа.
64'
Химо Наварро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
64'
Аспас Яго из команды Сельта делает навес прямо в штрафную.
64'
Игроки ФК "Сельта" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
64'
Агиррегарай Матиас из команды Лас-Пальмас сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
Описание гола
62'
Г О О О О Л - Хонни Кастро забивает!
62'
Вратарь парирует удар, который нанес Браис Мендес, и мяч снова в игре
62'
Удар от ворот произведет Сельта
62'
Агиррегарай Матиас из команды Лас-Пальмас делает неудачный навес.
61'
Чичисола Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Браис Мендес из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
61'
Удар от ворот произведет Сельта
61'
Как он промахнулся? Агиррегарай Матиас имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
60'
Тактическая замена. Радоя Неманья уходит с поля и его заменяет Браис Мендес
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
60'
Этебо Огенекаро нанес удар, но тот был заблокирован.
60'
Ронкалья Факундо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
60'
Тана Домингес из команды Лас-Пальмас подал угловой справа.
60'
Рубен Бланко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
59'
Тана Домингес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
59'
Ронкалья Факундо наказан за толчок Висенте Гомес
59'
Ронкалья Факундо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
59'
Тана Домингес из команды Лас-Пальмас подал угловой справа.
59'
Тана Домингес нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
Халилович Ален из команды Лас-Пальмас делает пас партнеру.
58'
Агиррегарай Матиас из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
58'
Мор Эмре из команды Сельта отдал передачу, которая была заблокирована.
Фол, нарушение
57'
Судья сигнализирует, что Мичел Маседо из команды Лас-Пальмас поставил подножку. Пострадал Эрнандес Пабло II
56'
Этебо Огенекаро из команды Лас-Пальмас делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
55'
Судья сигнализирует, что Гальвес Алехандро из команды Лас-Пальмас поставил подножку. Пострадал Maximiliano Gomez
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
53'
Этебо Огенекаро сделал результативную передачу.
Описание гола
53'
Г О О О О Л - Экспозито Эрик изменил счет на табло!
53'
Удар от ворот произведет Сельта
53'
Агиррегарай Матиас не смог попасть в створ ударом издали
53'
Халилович Ален нанес удар, но тот был заблокирован.
Офсайд
52'
Экспозито Эрик из команды Лас-Пальмас в офсайде
51'
Аспас Яго нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
51'
Тана Домингес из команды Лас-Пальмас играет слишком грубо. Эрнандес Пабло II оказался на газоне.
51'
Мичел Маседо из команды Лас-Пальмас делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Фол, нарушение
50'
Мальо Уго наказан за толчок Висенте Гомес
49'
Химо Наварро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Мальо Уго из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
48'
Аспас Яго из команды Сельта отдал передачу, которая была заблокирована.
47'
Как он промахнулся? Maximiliano Gomez имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
47'
Мальо Уго из команды Сельта делает пас партнеру.
Фол, нарушение
47'
Мичел Маседо из команды Лас-Пальмас играет слишком грубо. Мор Эмре оказался на газоне.
47'
Игрок клуба "Сельта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Тана Домингес из команды Лас-Пальмас делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
45'
Шанс! Эрнандес Пабло II из команды Сельта пробил головой, но мимо
45'
Аспас Яго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
44'
Агиррегарай Матиас коснулся мяча рукой.
44'
Игрок клуба "Сельта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Мальо Уго из команды Сельта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
43'
Чичисола Леандро взял и забрал мяч на выходе
43'
Maximiliano Gomez из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
43'
Maximiliano Gomez из команды Сельта плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
42'
Аспас Яго из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
42'
Игроки ФК "Сельта" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
42'
Агиррегарай Матиас из команды Лас-Пальмас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
40'
Агиррегарай Матиас из команды Лас-Пальмас сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Хонни Кастро из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Халилович Ален
Офсайд
38'
Мор Эмре из команды Сельта в офсайде
Фол, нарушение
37'
Назначен штрафной. Пострадал Мор Эмре, его свалил Гальвес Алехандро.
36'
Maximiliano Gomez из команды Сельта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
36'
Игрок клуба "Сельта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
Эрнандес Пабло II из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Угловой
35'
Мор Эмре из команды Сельта разыграл угловой с левого угла.
35'
Мор Эмре имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
35'
Хонни Кастро из команды Сельта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
34'
После дальнего удара, который нанес Халилович Ален мяч отбит вратарем
34'
Ронкалья Факундо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
33'
Тана Домингес из команды Лас-Пальмас подал угловой слева.
33'
Хонни Кастро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
33'
Тана Домингес из команды Лас-Пальмас делает пас партнеру.
Офсайд
32'
Maximiliano Gomez из команды Сельта в офсайде
32'
Рубен Бланко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Мичел Маседо из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
31'
Чичисола Леандро взял и забрал мяч на выходе
31'
Этебо Огенекаро из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
31'
Хонни Кастро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Висенте Гомес из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
30'
Sergi Gomez выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
30'
Тана Домингес из команды Лас-Пальмас подал угловой слева.
29'
Эрнандес Пабло II из команды Сельта направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
29'
Рубен Бланко взял и забрал мяч на выходе
29'
Игрок из команды Лас-Пальмас делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
29'
Мальо Уго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
29'
Халилович Ален из команды Лас-Пальмас подал угловой слева.
Угловой
28'
Аквилани Альберто из команды Лас-Пальмас делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Угловой
28'
Халилович Ален из команды Лас-Пальмас разыграл угловой с левого угла.
27'
Тана Домингес бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
26'
Тана Домингес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
26'
Мор Эмре из команды Сельта подал угловой справа.
26'
Мальо Уго из команды Сельта делает неудачный навес.
25'
Химо Наварро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Мор Эмре из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
25'
Мор Эмре из команды Сельта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
23'
Удар от ворот произведет Лас-Пальмас
23'
Радоя Неманья из команды Сельта плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
Угловой
22'
Аспас Яго из команды Сельта подал угловой справа.
22'
Химо Наварро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
22'
Мор Эмре из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
21'
Агиррегарай Матиас наказан за толчок Аспас Яго
Фол, нарушение
21'
Аквилани Альберто наказан за толчок Аспас Яго
21'
Мальо Уго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Игрок из команды Лас-Пальмас делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
20'
Экспозито Эрик из команды Лас-Пальмас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
Удар от ворот произведет Лас-Пальмас
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
20'
Радоя Неманья из команды Сельта навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Желтая карточка
18'
Аквилани Альберто получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
18'
Аквилани Альберто из команды Лас-Пальмас играет слишком грубо. Радоя Неманья оказался на газоне.
18'
Удар от ворот произведет Сельта
18'
Гальвес Алехандро решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Эрнандес Пабло II из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Тана Домингес
Угловой
16'
Мор Эмре из команды Сельта разыграл угловой с правого угла.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
15'
Химо Наварро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
Отличные скиллы показывает Аспас Яго, обводя своих соперников
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Лоботка Станислав из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Этебо Огенекаро
14'
Чичисола Леандро взял и забрал мяч на выходе
14'
Мор Эмре из команды Сельта делает неудачный навес.
Фол, нарушение
13'
Ронкалья Факундо из команды Сельта играет слишком грубо. Химо Наварро оказался на газоне.
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Этебо Огенекаро из команды Лас-Пальмас поставил подножку. Пострадал Лоботка Станислав
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
10'
Удар от ворот произведет Сельта
10'
Экспозито Эрик из команды Лас-Пальмас наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
10'
Агиррегарай Матиас из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
10'
Ронкалья Факундо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Халилович Ален из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Аспас Яго из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Агиррегарай Матиас
9'
Ронкалья Факундо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
9'
Экспозито Эрик из команды Лас-Пальмас подал угловой слева.
9'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
8'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
8'
Экспозито Эрик из команды Лас-Пальмас делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
8'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
7'
Аспас Яго из команды Сельта в офсайде
Фол, нарушение
6'
Maximiliano Gomez из команды Сельта играет слишком грубо. Тана Домингес оказался на газоне.
5'
Игрок клуба "Сельта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Игрок клуба "Сельта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
5'
Мор Эмре из команды Сельта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
4'
Удар от ворот произведет Лас-Пальмас
4'
Мор Эмре не смог попасть в створ ударом издали
4'
Чичисола Леандро взял и забрал мяч на выходе
4'
Мальо Уго из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
3'
Висенте Гомес наказан за толчок Эрнандес Пабло II
1'
Аспас Яго из команды Сельта сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
1'
Тана Домингес из команды Лас-Пальмас делает пас партнеру.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Лас-Пальмас". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Municipal de Balaidos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Сельта 2:1 Лас-Пальмас
Сельта
53.6% (1007)
Ничья:
19.4% (365)
Лас-Пальмас
27% (508)

Вы не участвовали в прогнозе

Сельта:
12.9% (242)
Сельта:
11% (206)
Сельта:
10.7% (202)
Ничья:
10.1% (189)
Ничья:
9.3% (175)
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