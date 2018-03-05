Стадион: Балаидос Зрители: 11276
2:1
Конец матча
18' Желтая карточкаАквилани Альберто
0:1
53' ГолЭкспозито Эрик
1:1
62' ГолХонни Кастро
72' Желтая карточкаХимо Наварро
81' Желтая карточкаЛоботка Станислав
2:1
89' ГолЭрнандес Пабло II
Новости после матча
Второй тайм
93'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
Тактическая замена. Maximiliano Gomez уходит с поля и его заменяет Бое Лукас
92'
92'
Толедо Эрнан из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
91'
Этебо Огенекаро из команды Лас-Пальмас отдал передачу, которая была заблокирована.
91'
Тана Домингес из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
89'
Аспас Яго сделал результативную передачу.
89'
Г О О О О Л - Эрнандес Пабло II изменил счет на табло!
89'
Отличные скиллы показывает Аспас Яго, обводя своих соперников
88'
88'
Систо Пионе не смог попасть в створ ударом издали
87'
86'
86'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
84'
Тактическая замена. Халилович Ален уходит с поля и его заменяет Толедо Эрнан
84'
Эрнандес Пабло II из команды Сельта играет слишком грубо. Гальвес Алехандро оказался на газоне.
83'
83'
Чичисола Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Браис Мендес нанес удар, но тот был заблокирован.
82'
Вратарь парирует удар, который нанес Систо Пионе, и мяч снова в игре
82'
81'
Лоботка Станислав получил желтую карточку от судьи
81'
Лоботка Станислав наказан за толчок Халилович Ален
81'
81'
Систо Пионе из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
80'
Судья сигнализирует, что Этебо Огенекаро из команды Лас-Пальмас поставил подножку. Пострадал Систо Пионе
80'
Судья сигнализирует, что Тана Домингес из команды Лас-Пальмас поставил подножку. Пострадал Лоботка Станислав
79'
Судья сигнализирует, что Эрнандес Пабло II из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Хиль Начо
79'
79'
Эрнандес Пабло II из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
79'
77'
Игроки ФК "Лас-Пальмас" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
77'
Халилович Ален выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Систо Пионе из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
76'
Хороший удар издали нанес Систо Пионе, но отличный сейв сделал Чичисола Леандро. Угловой.
76'
75'
Гальвес Алехандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
75'
74'
Лоботка Станислав из команды Сельта делает неудачный навес.
74'
Тактическая замена. Мор Эмре уходит с поля и его заменяет Систо Пионе
73'
Агиррегарай Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Аспас Яго мяч отрикошетил от ворот
72'
Химо Наварро получил желтую карточку от судьи
72'
Химо Наварро из команды Лас-Пальмас играет слишком грубо. Аспас Яго оказался на газоне.
71'
Sergi Gomez выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Халилович Ален навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
71'
Судья сигнализирует, что Хонни Кастро из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Мичел Маседо
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
70'
69'
Тактическая замена. Аквилани Альберто уходит с поля и его заменяет Хиль Начо
69'
Sergi Gomez наказан за толчок Химо Наварро
68'
67'
Гальвес Алехандро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
67'
67'
66'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
65'
Мичел Маседо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Аквилани Альберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
64'
64'
Агиррегарай Матиас из команды Лас-Пальмас сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
62'
Г О О О О Л - Хонни Кастро забивает!
62'
Вратарь парирует удар, который нанес Браис Мендес, и мяч снова в игре
62'
62'
Агиррегарай Матиас из команды Лас-Пальмас делает неудачный навес.
61'
Чичисола Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Браис Мендес из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
61'
61'
Как он промахнулся? Агиррегарай Матиас имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
60'
Тактическая замена. Радоя Неманья уходит с поля и его заменяет Браис Мендес
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
60'
Этебо Огенекаро нанес удар, но тот был заблокирован.
60'
60'
Тана Домингес из команды Лас-Пальмас подал угловой справа.
60'
Рубен Бланко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
59'
Тана Домингес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
59'
Ронкалья Факундо наказан за толчок Висенте Гомес
59'
59'
Тана Домингес из команды Лас-Пальмас подал угловой справа.
59'
Тана Домингес нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
Халилович Ален из команды Лас-Пальмас делает пас партнеру.
58'
Агиррегарай Матиас из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
57'
Судья сигнализирует, что Мичел Маседо из команды Лас-Пальмас поставил подножку. Пострадал Эрнандес Пабло II
56'
Этебо Огенекаро из команды Лас-Пальмас делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
55'
Судья сигнализирует, что Гальвес Алехандро из команды Лас-Пальмас поставил подножку. Пострадал Maximiliano Gomez
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
53'
Этебо Огенекаро сделал результативную передачу.
53'
Г О О О О Л - Экспозито Эрик изменил счет на табло!
53'
53'
Агиррегарай Матиас не смог попасть в створ ударом издали
53'
Халилович Ален нанес удар, но тот был заблокирован.
52'
Экспозито Эрик из команды Лас-Пальмас в офсайде
51'
Аспас Яго нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
Тана Домингес из команды Лас-Пальмас играет слишком грубо. Эрнандес Пабло II оказался на газоне.
51'
Мичел Маседо из команды Лас-Пальмас делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
50'
Мальо Уго наказан за толчок Висенте Гомес
49'
47'
Как он промахнулся? Maximiliano Gomez имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
47'
Мичел Маседо из команды Лас-Пальмас играет слишком грубо. Мор Эмре оказался на газоне.
47'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Тана Домингес из команды Лас-Пальмас делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
45'
Шанс! Эрнандес Пабло II из команды Сельта пробил головой, но мимо
45'
Аспас Яго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
44'
Агиррегарай Матиас коснулся мяча рукой.
44'
43'
43'
Maximiliano Gomez из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
43'
Maximiliano Gomez из команды Сельта плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
42'
42'
Агиррегарай Матиас из команды Лас-Пальмас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
40'
Агиррегарай Матиас из команды Лас-Пальмас сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
39'
Судья сигнализирует, что Хонни Кастро из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Халилович Ален
37'
Назначен штрафной. Пострадал Мор Эмре, его свалил Гальвес Алехандро.
36'
Maximiliano Gomez из команды Сельта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
36'
35'
Эрнандес Пабло II из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
35'
Мор Эмре имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
35'
Хонни Кастро из команды Сельта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
34'
После дальнего удара, который нанес Халилович Ален мяч отбит вратарем
34'
33'
Тана Домингес из команды Лас-Пальмас подал угловой слева.
33'
Хонни Кастро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
33'
Тана Домингес из команды Лас-Пальмас делает пас партнеру.
32'
Maximiliano Gomez из команды Сельта в офсайде
32'
Рубен Бланко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Мичел Маседо из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
31'
31'
Этебо Огенекаро из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
31'
Хонни Кастро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Висенте Гомес из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
30'
Sergi Gomez выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Тана Домингес из команды Лас-Пальмас подал угловой слева.
29'
Эрнандес Пабло II из команды Сельта направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
29'
Рубен Бланко взял и забрал мяч на выходе
29'
Игрок из команды Лас-Пальмас делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
29'
Мальо Уго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Халилович Ален из команды Лас-Пальмас подал угловой слева.
28'
Аквилани Альберто из команды Лас-Пальмас делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
28'
Халилович Ален из команды Лас-Пальмас разыграл угловой с левого угла.
27'
Тана Домингес бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
26'
Тана Домингес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
23'
23'
Радоя Неманья из команды Сельта плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
22'
21'
Агиррегарай Матиас наказан за толчок Аспас Яго
21'
Аквилани Альберто наказан за толчок Аспас Яго
21'
Мальо Уго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Игрок из команды Лас-Пальмас делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
20'
Экспозито Эрик из команды Лас-Пальмас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
20'
Радоя Неманья из команды Сельта навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
18'
Аквилани Альберто получил желтую карточку от судьи
18'
Аквилани Альберто из команды Лас-Пальмас играет слишком грубо. Радоя Неманья оказался на газоне.
18'
18'
Гальвес Алехандро решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
17'
Судья сигнализирует, что Эрнандес Пабло II из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Тана Домингес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
15'
15'
Отличные скиллы показывает Аспас Яго, обводя своих соперников
14'
Судья сигнализирует, что Лоботка Станислав из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Этебо Огенекаро
14'
13'
Ронкалья Факундо из команды Сельта играет слишком грубо. Химо Наварро оказался на газоне.
11'
Судья сигнализирует, что Этебо Огенекаро из команды Лас-Пальмас поставил подножку. Пострадал Лоботка Станислав
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
10'
10'
Экспозито Эрик из команды Лас-Пальмас наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
10'
Агиррегарай Матиас из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
10'
9'
Халилович Ален из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
9'
Судья сигнализирует, что Аспас Яго из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Агиррегарай Матиас
9'
9'
Экспозито Эрик из команды Лас-Пальмас подал угловой слева.
9'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
8'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
8'
Экспозито Эрик из команды Лас-Пальмас делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
8'
6'
Maximiliano Gomez из команды Сельта играет слишком грубо. Тана Домингес оказался на газоне.
5'
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
4'
4'
Мор Эмре не смог попасть в створ ударом издали
4'
3'
Висенте Гомес наказан за толчок Эрнандес Пабло II
1'
1'
Тана Домингес из команды Лас-Пальмас делает пас партнеру.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Лас-Пальмас". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Municipal de Balaidos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Сельта 2:1 Лас-Пальмас
Сельта
53.6% (1007)
Ничья:
19.4% (365)
Лас-Пальмас
27% (508)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Сельта:
12.9% (242)
2:1 Сельта:
11% (206)
1:0 Сельта:
10.7% (202)
1:1 Ничья:
10.1% (189)
0:0 Ничья:
9.3% (175)
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