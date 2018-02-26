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Стадион:
Севилья
 
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Атлетик Б
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Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Атлетик Б

До начала игры осталось 2 дня 15 часов 23 минуты, которая состоится 03.03.2018.
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:
Прогнозы на матч Севилья - Атлетик Б
Севилья
51.1% (943)
Ничья:
19.5% (360)
Атлетик Б
29.4% (542)

Вы не участвовали в прогнозе

Севилья:
12.1% (223)
Севилья:
10.5% (194)
Атлетик Б:
10.5% (194)
Ничья:
9.9% (183)
Ничья:
9.5% (176)
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