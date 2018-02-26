Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Атлетик Б

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Стадион: Рамон Санчес Писхуан
Предыдущие игры
Севилья (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 28.02.2018 Малага 0:1 Севилья П
- 25.02.2018 Севилья 2:5 Атлетико М П
- 21.02.2018 Севилья 0:0 Манчестер Юнайтед ЛЧ
- 17.02.2018 Лас-Пальмас 1:2 Севилья П
- 11.02.2018 Севилья 1:0 Жирона П
- 07.02.2018 Севилья 2:0 Леганес КК
- 03.02.2018 Эйбар 5:1 Севилья П
- 31.01.2018 Леганес 1:1 Севилья КК
- 28.01.2018 Севилья 1:1 Хетафе П
- 23.01.2018 Севилья 3:1 Атлетико М КК
- 20.01.2018 Эспаньол 0:3 Севилья П
- 17.01.2018 Атлетико М 1:2 Севилья КК
- 14.01.2018 Алавес 1:0 Севилья П
- 11.01.2018 Севилья 2:1 Кадис КК
- 06.01.2018 Севилья 3:5 Бетис П
- 03.01.2018 Кадис 0:2 Севилья КК
- 20.12.2017 Реал Сосьедад 3:1 Севилья П
- 15.12.2017 Севилья 0:0 Леванте П
- 09.12.2017 Реал Мадрид 5:0 Севилья П
- 06.12.2017 Марибор 1:1 Севилья ЛЧ
Атлетик Б (последние 20 матчей: +7 =9 -4)
- 28.02.2018 Атлетик Б 1:1 Валенсия П
- 25.02.2018 Атлетик Б 2:1 Малага П
- 22.02.2018 Атлетик Б 1:2 Спартак Москва ЛЕ
- 18.02.2018 Атлетико М 2:0 Атлетик Б П
- 15.02.2018 Спартак Москва 1:3 Атлетик Б ЛЕ
- 09.02.2018 Атлетик Б 0:0 Лас-Пальмас П
- 04.02.2018 Жирона 2:0 Атлетик Б П
- 26.01.2018 Атлетик Б 1:1 Эйбар П
- 22.01.2018 Атлетик Б 0:0 Рудес ТМК
- 19.01.2018 Хетафе 2:2 Атлетик Б П
- 14.01.2018 Эспаньол 1:1 Атлетик Б П
- 07.01.2018 Атлетик Б 2:0 Алавес П
- 22.12.2017 Бетис 0:2 Атлетик Б П
- 16.12.2017 Атлетик Б 0:0 Реал Сосьедад П
- 10.12.2017 Леванте 1:2 Атлетик Б П
- 07.12.2017 Заря 0:2 Атлетик Б ЛЕ
- 02.12.2017 Атлетик Б 0:0 Реал Мадрид П
- 29.11.2017 Атлетик Б 0:1 Форментера КК
- 26.11.2017 Депортиво 2:2 Атлетик Б П
- 23.11.2017 Атлетик Б 3:2 Герта ЛЕ
Последние игры между собой
Севилья: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Атлетик Б: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
- 14.10.2017 Атлетик Б 1:0 Севилья Примера
- 02.03.2017 Севилья 1:0 Атлетик Б Примера
- 24.09.2016 Атлетик Б 3:1 Севилья Примера
- 14.05.2016 Атлетик Б 3:1 Севилья Примера
- 14.04.2016 Севилья 1:2 Атлетик Б Лига Европы
- 07.04.2016 Атлетик Б 1:2 Севилья Лига Европы
- 09.01.2016 Севилья 2:0 Атлетик Б Примера
- 04.04.2015 Севилья 2:0 Атлетик Б Примера
- 02.11.2014 Атлетик Б 1:0 Севилья Примера
- 27.04.2014 Атлетик Б 3:1 Севилья Примера
- 15.12.2013 Севилья 1:1 Атлетик Б Примера
- 09.04.2013 Севилья 2:1 Атлетик Б Примера
- 11.11.2012 Атлетик Б 2:1 Севилья Примера
- 08.04.2012 Атлетик Б 1:0 Севилья Примера
- 20.11.2011 Севилья 1:2 Атлетик Б Примера
- 06.03.2011 Атлетик Б 2:0 Севилья Примера
- 24.10.2010 Севилья 4:3 Атлетик Б Примера
- 28.02.2010 Севилья 0:0 Атлетик Б Примера
- 26.09.2009 Атлетик Б 0:4 Севилья Примера
- 04.03.2009 Атлетик Б 3:0 Севилья Кубок Короля
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|25
|20
|5
|0
|68 - 12
|65
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|26
|18
|7
|1
|45 - 11
|61
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|26
|15
|6
|5
|62 - 28
|51
|4.
|Валенсия
|Заявка
|26
|15
|5
|6
|50 - 30
|50
|5.
|Севилья
|Заявка
|26
|13
|3
|10
|34 - 40
|42
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|26
|12
|5
|9
|36 - 30
|41
|7.
|Эйбар
|Заявка
|26
|11
|5
|10
|33 - 38
|38
|8.
|Жирона
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|36 - 36
|37
|9.
|Бетис
|Заявка
|25
|11
|3
|11
|43 - 50
|36
|10.
|Хетафе
|Заявка
|26
|9
|9
|8
|32 - 22
|36
|11.
|Сельта
|Заявка
|26
|10
|5
|11
|43 - 38
|35
|12.
|Атлетик Б
|Заявка
|26
|7
|11
|8
|27 - 29
|32
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|26
|7
|10
|9
|23 - 32
|31
|14.
|Леганес
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|21 - 32
|30
|15.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|25
|8
|5
|12
|47 - 47
|29
|16.
|Алавес
|Заявка
|25
|9
|1
|15
|22 - 37
|28
|17.
|Леванте
|Заявка
|25
|3
|11
|11
|21 - 40
|20
|18.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|25
|5
|4
|16
|18 - 52
|19
|19.
|Депортиво
|Заявка
|26
|4
|6
|16
|24 - 56
|18
|20.
|Малага
|Заявка
|26
|3
|4
|19
|16 - 41
|13
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Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Атлетик БДо начала игры осталось 2 дня 15 часов 23 минуты, которая состоится 03.03.2018.
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Прогнозы на матч Севилья - Атлетик Б
Севилья
51.1% (943)
Ничья:
19.5% (360)
Атлетик Б
29.4% (542)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Севилья:
12.1% (223)
2:0 Севилья:
10.5% (194)
0:2 Атлетик Б:
10.5% (194)
0:0 Ничья:
9.9% (183)
1:1 Ничья:
9.5% (176)
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