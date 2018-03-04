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  4. Испания
  5. Примера
Стадион: Зрители: 17143
Леванте
1:1
Конец матча
Эспаньол
0'
13' Желтая карточка
Морено Херард
30' Желтая карточка
Дардер Серхи
54' Желтая карточка
Наварро Марк
1:0
55' Пенальти
Моралес Луис
1:1
90' Гол
Баптистао Лео
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
95'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
94'
Опасность предотвращена - Кабако Эрик из команды Леванте вступил в отбор удачно
94'
Баптистао Лео из команды Эспаньол идет с мячом вперед на обострение...
94'
Игроки ФК "Эспаньол" начинают контратаку, будет интересно, думаю.

94'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
93'
Кампанья Хосе нанес удар, но тот был заблокирован.
93'
Давид Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Луна Антонио из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
93'
Удар от ворот произведет Эспаньол
92'
Коке Хорхе II не смог попасть в створ ударом издали
92'
Дуарте Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Мелендо Оскар из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Хурадо Хосе Мануэль сделал результативную передачу.
Описание гола
91'
Г О О О О Л - Баптистао Лео классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
91'
Хурадо Хосе Мануэль из команды Эспаньол забрасывает мяч в штрафную.
91'
Коке Хорхе II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Давид Лопес из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
90'
Робер Суарес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Давид Лопес из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
90'
Наварро Марк из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
89'
Кабако Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Голкипер мог бы сыграть и получше
88'
Морено Херард из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
88'
Робер Суарес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Морено Херард из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
88'
Плохо сыграл Луна Антонио - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
88'
Хурадо Хосе Мануэль из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
87'
Удар от ворот произведет Эспаньол
87'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
86'
Баптистао Лео пробил головой, вратарь справился с ударом.
86'
Кариколь Аарон из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
86'
Выглядело как неплохой момент. Наварро Марк из команды Эспаньол закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
Фол, нарушение
86'
Лопес Иван из команды Леванте играет слишком грубо. Мелендо Оскар оказался на газоне.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
85'
Пау Лопес взял и забрал мяч на выходе
85'
Выглядело как неплохой момент. Моралес Луис из команды Леванте закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
85'
Отличные скиллы показывает Моралес Луис, обводя своих соперников
84'
Робер Суарес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Ойер Оласабаль ошибается в защите.
83'
Удар от ворот произведет Леванте
83'
Дуарте Оскар нанес удар, но промахнулся очень сильно.
82'
Гранеро Эстебан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
82'
Судья сигнализирует, что Лопес Иван из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Наварро Марк
81'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
81'
Дюкур Шейк получил травму и заменен. Кампанья Хосе выходит на поле.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Травма, повреждение
80'
Дюкур Шейк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
80'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
79'
Лукич Саша выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Наварро Марк из команды Эспаньол навешивает в штрафную с рикошетом.
79'
Кабако Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Кариколь Аарон из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
Травма, повреждение
77'
Дюкур Шейк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
76'
Тактическая замена. Дардер Серхи уходит с поля и его заменяет Хурадо Хосе Мануэль
76'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
76'
Морено Херард наказан за толчок Лукич Саша
76'
Удар от ворот произведет Эспаньол
76'
Коке Хорхе II не смог попасть в створ ударом издали
76'
Робер Суарес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Игрок из команды Леванте делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
75'
Моралес Луис из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
75'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
73'
Ойер Оласабаль взял и забрал мяч на выходе
73'
Мелендо Оскар из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
72'
Боатенг Эммануэль коснулся мяча рукой.
72'
Кабако Эрик нанес удар головой, но Пау Лопес спокойно отбил мяч.
72'
Моралес Луис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
71'
Безумный фол. Наварро Марк грубо играет против соперника. Пострадал Боатенг Эммануэль
70'
Удар от ворот произведет Леванте
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Фол, нарушение
68'
Паццини Джампаоло наказан за толчок Давид Лопес
68'
Игрок из команды Леванте делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
68'
Боатенг Эммануэль из команды Леванте нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
67'
Моралес Луис из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
67'
Судья сигнализирует, что Дардер Серхи из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Моралес Луис
66'
Тактическая замена. Пьятти Пабло уходит с поля и его заменяет Мелендо Оскар
65'
Сегодняшная посещаемость составляет 17143 болельщиков
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
65'
Ойер Оласабаль взял и забрал мяч на выходе
65'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
64'
Коке Хорхе II коснулся мяча рукой.
64'
Удар от ворот произведет Леванте
64'
Давид Лопес из команды Эспаньол не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
Угловой
63'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол подал угловой слева.
63'
Кабако Эрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
63'
Наварро Марк из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
63'
Морено Херард из команды Эспаньол делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
62'
Судья сигнализирует, что Санчес Виктор из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Лукич Саша
61'
Робер Суарес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Кариколь Аарон из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
61'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
60'
Робер Суарес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
59'
Луна Антонио из команды Леванте хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
59'
Наварро Марк из команды Эспаньол идет с мячом вперед на обострение...
59'
Удар от ворот произведет Леванте
58'
Тактическая замена. Лопес Педро уходит с поля и его заменяет Коке Хорхе II
56'
Лопес Иван из команды Леванте сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Описание гола
55'
Г О О О О Л - Моралес Луис из команды Леванте забивает с точки!
Желтая карточка
54'
Наварро Марк получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
54'
ПЕНАЛЬТИ! - Наварро Марк дергает за футболку соперника (это был Кабако Эрик) и рефери назначает пенальти!
54'
Моралес Луис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
54'
Дуарте Оскар из команды Эспаньол играет слишком грубо. Моралес Луис оказался на газоне.
53'
Удар от ворот произведет Леванте
53'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Баптистао Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
52'
Лопес Иван из команды Леванте подал угловой слева.
52'
Лопес Иван пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
51'
Санчес Виктор из команды Эспаньол опасно и грубо сыграл. Боатенг Эммануэль пострадал.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
50'
Удар от ворот произведет Леванте
49'
Шанс! Морено Херард из команды Эспаньол пробил головой, но мимо
49'
Дардер Серхи из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
49'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
Наварро Марк из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
49'
Боатенг Эммануэль наказан за толчок Санчес Виктор
48'
Кабако Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Кариколь Аарон из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
47'
Морено Херард наказан за толчок Луна Антонио
46'
Тактическая замена. Садику Армандо уходит с поля и его заменяет Боатенг Эммануэль
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
51'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
51'
Наварро Марк не смог попасть в створ ударом издали
50'
Кариколь Аарон из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Фол, нарушение
50'
Судья сигнализирует, что Дюкур Шейк из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Кариколь Аарон
50'
Садику Армандо нанес удар головой, но Пау Лопес спокойно отбил мяч.
50'
Луна Антонио из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
50'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
Дюкур Шейк из команды Леванте плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
49'
Лопес Педро из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
48'
Лопес Иван наказан за толчок Санчес Виктор
48'
Удар от ворот произведет Леванте
48'
Наварро Марк не смог попасть в створ ударом издали
47'
Пьятти Пабло нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Робер Суарес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Морено Херард из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
Офсайд
46'
Морено Херард из команды Эспаньол в офсайде
46'
[5] - столько добавил арбитр времени.
46'
Ойер Оласабаль взял и забрал мяч на выходе
46'
Наварро Марк из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
45'
Лопес Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Наварро Марк из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
45'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
44'
Лопес Диего получил травму и заменен. Пау Лопес выходит на поле.
Травма, повреждение
43'
Ох, нехорошо это выглядит. Лопес Диего получил травму и медбригада забирает его с поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Травма, повреждение
40'
Садику Армандо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
40'
Лопес Диего на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
39'
Садику Армандо наказан за толчок Лопес Диего
39'
Моралес Луис из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
39'
Паццини Джампаоло из команды Леванте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
39'
Ойер Оласабаль взял и забрал мяч на выходе
39'
Наварро Марк из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
38'
Луна Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Наварро Марк из команды Эспаньол навешивает в штрафную с рикошетом.
38'
Луна Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол забрасывает мяч в штрафную.
38'
Морено Херард из команды Эспаньол делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
38'
Наварро Марк из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
36'
Робер Суарес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Наварро Марк из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
35'
Судья сигнализирует, что Лукич Саша из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Морено Херард
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
35'
Удар от ворот произведет Эспаньол
34'
Кабако Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Наварро Марк из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
33'
Удар от ворот произведет Эспаньол
32'
Удар от ворот произведет Эспаньол
32'
Моралес Луис из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
32'
Удар от ворот произведет Эспаньол
32'
Как он промахнулся? Паццини Джампаоло имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
32'
Робер Суарес из команды Леванте делает передачу одноклубнику.
31'
Лопес Иван навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
30'
Дардер Серхи - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Дардер Серхи из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Моралес Луис
30'
Отличные скиллы показывает Моралес Луис, обводя своих соперников
30'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
29'
Робер Суарес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
29'
Удар от ворот произведет Леванте
28'
Кариколь Аарон из команды Эспаньол делает неудачный навес.
28'
Робер Суарес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Наварро Марк из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
27'
Лопес Диего взял и забрал мяч на выходе
27'
Луна Антонио из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
27'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Давид Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Лопес Иван из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
Угловой
26'
Моралес Луис из команды Леванте подал угловой справа.
26'
Должен был быть гол! Паццини Джампаоло имел отличный шанс, но Лопес Диего не дал голу состоятся!
26'
Моралес Луис из команды Леванте делает отличный кросс...
Фол, нарушение
25'
Морено Херард наказан за толчок Лопес Иван
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Фол, нарушение
25'
Пьятти Пабло наказан за толчок Лопес Педро
24'
Лопес Диего взял и забрал мяч на выходе
24'
Лопес Педро из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
24'
Санчес Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Луна Антонио из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
23'
Удар от ворот произведет Леванте
23'
Наварро Марк не смог попасть в створ ударом издали
21'
Ойер Оласабаль взял и забрал мяч на выходе
21'
Луна Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Кариколь Аарон из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
21'
Баптистао Лео из команды Эспаньол делает пас партнеру.
21'
Наварро Марк из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
20'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
20'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
19'
Удар от ворот произведет Леванте
19'
ШАНС! Гранеро Эстебан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
19'
Пьятти Пабло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Лукич Саша из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Гранеро Эстебан
18'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Робер Суарес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Игрок из команды Эспаньол делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
18'
Кабако Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Гранеро Эстебан из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
17'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Морено Херард нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Удар от ворот произведет Леванте
15'
Шанс! Баптистао Лео из команды Эспаньол пробил головой, но мимо
15'
Кариколь Аарон из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
15'
Удар от ворот произведет Эспаньол
14'
Баптистао Лео нанес удар головой, но Ойер Оласабаль спокойно отбил мяч.
14'
Гранеро Эстебан из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
13'
Морено Херард получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
13'
Морено Херард из команды Эспаньол играет слишком грубо. Моралес Луис оказался на газоне.
12'
Кабако Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Кариколь Аарон из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Лопес Педро из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Морено Херард
9'
Удар от ворот произведет Эспаньол
7'
Дуарте Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Лопес Иван из команды Леванте навешивает в штрафную с рикошетом.
6'
Лопес Диего взял и забрал мяч на выходе
6'
Моралес Луис из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
6'
Удар от ворот произведет Леванте
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 27% времени, а гости – 73%.
5'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
5'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
5'
Садику Армандо наказан за толчок Санчес Виктор
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Санчес Виктор из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Паццини Джампаоло
4'
Кабако Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Наварро Марк из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
4'
Кариколь Аарон из команды Эспаньол делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Лопес Иван из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Кариколь Аарон
3'
Давид Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Луна Антонио выбил мяч подальше от ворот.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Эспаньол". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Ciudad de Valencia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Леванте 1:1 Эспаньол
Леванте
50% (960)
Ничья:
22.7% (435)
Эспаньол
27.3% (525)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
13.6% (261)
Леванте:
10.9% (210)
Леванте:
10.7% (206)
Эспаньол:
10.6% (203)
Леванте:
10.4% (199)
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