Стадион: Сьюдад де Валенсия Зрители: 17143
13' Желтая карточкаМорено Херард
30' Желтая карточкаДардер Серхи
54' Желтая карточкаНаварро Марк
1:0
55' ПенальтиМоралес Луис
1:1
90' ГолБаптистао Лео
Новости после матча
Второй тайм
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
95'
94'
Опасность предотвращена - Кабако Эрик из команды Леванте вступил в отбор удачно
94'
Баптистао Лео из команды Эспаньол идет с мячом вперед на обострение...
94'
Игроки ФК "Эспаньол" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
94'
93'
Кампанья Хосе нанес удар, но тот был заблокирован.
93'
93'
93'
92'
Коке Хорхе II не смог попасть в створ ударом издали
92'
Дуарте Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Мелендо Оскар из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Хурадо Хосе Мануэль сделал результативную передачу.
91'
Г О О О О Л - Баптистао Лео классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
91'
Хурадо Хосе Мануэль из команды Эспаньол забрасывает мяч в штрафную.
91'
Коке Хорхе II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Давид Лопес из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
90'
90'
Давид Лопес из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
89'
89'
Голкипер мог бы сыграть и получше
88'
88'
88'
88'
Плохо сыграл Луна Антонио - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
88'
Хурадо Хосе Мануэль из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
87'
87'
86'
Баптистао Лео пробил головой, вратарь справился с ударом.
86'
86'
Выглядело как неплохой момент. Наварро Марк из команды Эспаньол закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
86'
Лопес Иван из команды Леванте играет слишком грубо. Мелендо Оскар оказался на газоне.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
85'
Пау Лопес взял и забрал мяч на выходе
85'
Выглядело как неплохой момент. Моралес Луис из команды Леванте закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
85'
Отличные скиллы показывает Моралес Луис, обводя своих соперников
84'
84'
Ойер Оласабаль ошибается в защите.
83'
83'
Дуарте Оскар нанес удар, но промахнулся очень сильно.
82'
Гранеро Эстебан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
82'
Судья сигнализирует, что Лопес Иван из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Наварро Марк
81'
81'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
81'
Дюкур Шейк получил травму и заменен. Кампанья Хосе выходит на поле.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
80'
Дюкур Шейк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
80'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
79'
Лукич Саша выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Наварро Марк из команды Эспаньол навешивает в штрафную с рикошетом.
79'
79'
77'
Дюкур Шейк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
76'
Тактическая замена. Дардер Серхи уходит с поля и его заменяет Хурадо Хосе Мануэль
76'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
76'
Морено Херард наказан за толчок Лукич Саша
76'
76'
Коке Хорхе II не смог попасть в створ ударом издали
76'
76'
Игрок из команды Леванте делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
75'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
75'
73'
73'
Мелендо Оскар из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
72'
Боатенг Эммануэль коснулся мяча рукой.
72'
Кабако Эрик нанес удар головой, но Пау Лопес спокойно отбил мяч.
72'
Моралес Луис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
71'
Безумный фол. Наварро Марк грубо играет против соперника. Пострадал Боатенг Эммануэль
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
68'
Паццини Джампаоло наказан за толчок Давид Лопес
68'
Игрок из команды Леванте делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
68'
Боатенг Эммануэль из команды Леванте нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
67'
67'
Судья сигнализирует, что Дардер Серхи из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Моралес Луис
66'
Тактическая замена. Пьятти Пабло уходит с поля и его заменяет Мелендо Оскар
65'
Сегодняшная посещаемость составляет 17143 болельщиков
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
65'
65'
64'
Коке Хорхе II коснулся мяча рукой.
64'
64'
Давид Лопес из команды Эспаньол не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
63'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол подал угловой слева.
63'
Кабако Эрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
63'
63'
Морено Херард из команды Эспаньол делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
62'
Судья сигнализирует, что Санчес Виктор из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Лукич Саша
61'
61'
61'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
60'
59'
59'
Луна Антонио из команды Леванте хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
59'
Наварро Марк из команды Эспаньол идет с мячом вперед на обострение...
59'
58'
Тактическая замена. Лопес Педро уходит с поля и его заменяет Коке Хорхе II
56'
Лопес Иван из команды Леванте сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
55'
Г О О О О Л - Моралес Луис из команды Леванте забивает с точки!
54'
Наварро Марк получил желтую карточку от судьи
54'
ПЕНАЛЬТИ! - Наварро Марк дергает за футболку соперника (это был Кабако Эрик) и рефери назначает пенальти!
54'
Моралес Луис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
54'
Дуарте Оскар из команды Эспаньол играет слишком грубо. Моралес Луис оказался на газоне.
53'
53'
52'
Баптистао Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Лопес Иван из команды Леванте подал угловой слева.
52'
Лопес Иван пробил со штрафного прямо в стенку
51'
Санчес Виктор из команды Эспаньол опасно и грубо сыграл. Боатенг Эммануэль пострадал.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
50'
49'
Шанс! Морено Херард из команды Эспаньол пробил головой, но мимо
49'
Дардер Серхи из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
49'
49'
49'
Боатенг Эммануэль наказан за толчок Санчес Виктор
48'
48'
47'
Морено Херард наказан за толчок Луна Антонио
46'
Тактическая замена. Садику Армандо уходит с поля и его заменяет Боатенг Эммануэль
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
51'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
51'
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
50'
Судья сигнализирует, что Дюкур Шейк из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Кариколь Аарон
50'
Садику Армандо нанес удар головой, но Пау Лопес спокойно отбил мяч.
50'
50'
49'
Дюкур Шейк из команды Леванте плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
49'
Лопес Педро из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
48'
Лопес Иван наказан за толчок Санчес Виктор
48'
48'
47'
Пьятти Пабло нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
47'
47'
46'
Морено Херард из команды Эспаньол в офсайде
46'
[5] - столько добавил арбитр времени.
46'
46'
45'
Лопес Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
45'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
44'
Лопес Диего получил травму и заменен. Пау Лопес выходит на поле.
43'
Ох, нехорошо это выглядит. Лопес Диего получил травму и медбригада забирает его с поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
40'
Садику Армандо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
40'
Лопес Диего на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
39'
Садику Армандо наказан за толчок Лопес Диего
39'
39'
Паццини Джампаоло из команды Леванте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
39'
39'
38'
38'
Наварро Марк из команды Эспаньол навешивает в штрафную с рикошетом.
38'
38'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол забрасывает мяч в штрафную.
38'
Морено Херард из команды Эспаньол делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
38'
36'
36'
35'
Судья сигнализирует, что Лукич Саша из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Морено Херард
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
35'
34'
34'
33'
32'
32'
32'
32'
Как он промахнулся? Паццини Джампаоло имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
32'
Робер Суарес из команды Леванте делает передачу одноклубнику.
31'
Лопес Иван навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
Дардер Серхи - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
30'
Судья сигнализирует, что Дардер Серхи из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Моралес Луис
30'
Отличные скиллы показывает Моралес Луис, обводя своих соперников
30'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
29'
29'
29'
28'
Кариколь Аарон из команды Эспаньол делает неудачный навес.
28'
28'
27'
27'
27'
27'
26'
Лопес Иван из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
26'
Моралес Луис из команды Леванте подал угловой справа.
26'
Должен был быть гол! Паццини Джампаоло имел отличный шанс, но Лопес Диего не дал голу состоятся!
26'
Моралес Луис из команды Леванте делает отличный кросс...
25'
Морено Херард наказан за толчок Лопес Иван
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
25'
Пьятти Пабло наказан за толчок Лопес Педро
24'
24'
Лопес Педро из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
24'
Санчес Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
23'
23'
21'
21'
21'
21'
Баптистао Лео из команды Эспаньол делает пас партнеру.
21'
20'
20'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
20'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
19'
19'
ШАНС! Гранеро Эстебан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
19'
Пьятти Пабло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
18'
Судья сигнализирует, что Лукич Саша из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Гранеро Эстебан
18'
18'
18'
Игрок из команды Эспаньол делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
18'
17'
Гранеро Эстебан из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
17'
17'
Морено Херард нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
16'
15'
Шанс! Баптистао Лео из команды Эспаньол пробил головой, но мимо
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
15'
14'
Баптистао Лео нанес удар головой, но Ойер Оласабаль спокойно отбил мяч.
14'
Гранеро Эстебан из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
13'
Морено Херард получил желтую карточку от судьи
13'
Морено Херард из команды Эспаньол играет слишком грубо. Моралес Луис оказался на газоне.
12'
12'
12'
Судья сигнализирует, что Лопес Педро из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Морено Херард
9'
7'
Дуарте Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Лопес Иван из команды Леванте навешивает в штрафную с рикошетом.
6'
6'
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 27% времени, а гости – 73%.
5'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
5'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
5'
Садику Армандо наказан за толчок Санчес Виктор
4'
Судья сигнализирует, что Санчес Виктор из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Паццини Джампаоло
4'
4'
4'
Кариколь Аарон из команды Эспаньол делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
3'
Судья сигнализирует, что Лопес Иван из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Кариколь Аарон
3'
2'
Луна Антонио выбил мяч подальше от ворот.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Эспаньол". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Ciudad de Valencia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Леванте 1:1 Эспаньол
Леванте
50% (960)
Ничья:
22.7% (435)
Эспаньол
27.3% (525)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
13.6% (261)
2:0 Леванте:
10.9% (210)
1:0 Леванте:
10.7% (206)
0:1 Эспаньол:
10.6% (203)
2:1 Леванте:
10.4% (199)
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