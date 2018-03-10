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Стадион:
Вестерн Сидней Уондерерс
4:1
Конец матча
Веллингтон Феникс
0'
31' Желтая карточка
Liberato Cacace
1:0
40' Гол
Brendon Santalab
41' Желтая карточка
Марк Бридж
1:1
42' Гол
Sarpeet Singh
45' Желтая карточка
Геллоуэй Скотт
52' Желтая карточка
Хэмилл Брендан
63' Желтая карточка
Эндрю Дуранте
2:1
68' Гол
Хэмилл Брендан
3:1
78' Гол
Хэмилл Брендан
4:1
90' Гол
Оикономидис Кристофер
90'+6
Второй тайм
90'
Вестерн Сидней Уондерерс делает замену. Луштица Стивен уходит с поля, а Keanu Baccus выходит на его замену.
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Оикономидис Кристофер бьет в цель!
83'
Веллингтон Феникс делает замену. Парацки Горан уходит с поля, а Logan Rogerson выходит на его замену.
83'
Веллингтон Феникс делает замену. Liberato Cacace уходит с поля, а Руфер Алекс выходит на его замену.
Описание гола
78'
Г О О О О Л - Хэмилл Брендан бьет в цель!

77'
Вестерн Сидней Уондерерс делает замену. Брендон Санталаб уходит с поля, а Jaushua Sotirio выходит на его замену.
69'
Веллингтон Феникс делает замену. Sarpreet Singh уходит с поля, а Люич Матия выходит на его замену.
Описание гола
68'
Г О О О О Л - Хэмилл Брендан бьет в цель!
Желтая карточка
63'
Эндрю Дуранте получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
52'
Хэмилл Брендан получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Геллоуэй Скотт получил желтую карточку от судьи
Описание гола
42'
Г О О О О Л - Sarpreet Singh бьет в цель!
Желтая карточка
41'
Марк Бридж получил желтую карточку от судьи
Описание гола
40'
Г О О О О Л - Брендон Санталаб бьет в цель!
37'
Вестерн Сидней Уондерерс делает замену. Карруска Марсело уходит с поля, а Сехудо Альваро выходит на его замену.
Желтая карточка
31'
Liberato Cacace получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Spotless Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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