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Стадион: Spotless Stadium
4:1
Конец матча
31' Желтая карточкаLiberato Cacace
1:0
40' ГолBrendon Santalab
41' Желтая карточкаМарк Бридж
1:1
42' ГолSarpeet Singh
45' Желтая карточкаГеллоуэй Скотт
52' Желтая карточкаХэмилл Брендан
63' Желтая карточкаЭндрю Дуранте
2:1
68' ГолХэмилл Брендан
3:1
78' ГолХэмилл Брендан
4:1
90' ГолОикономидис Кристофер
|
31'
40'
1:0
41'
42'
1:1
45'
52'
63'
68'
2:1
78'
3:1
90'
4:1
Состав команд
Вестерн Сидней Уондерерс
- Основной состав
- 20 Янетович Ведран Вратарь
- 33 Туэйт Майкл Защитник
- 5 Хэмилл Брендан Защитник
- 4 Рисдон Джош Защитник
- 24 Raul Llorente Защитник
- 19 Марк Бридж Полузащитник
- 18 Оикономидис Кристофер Полузащитник
- 8 Боневасиа Ролиней Полузащитник
- 7 Луштица Стивен Полузащитник
- 6 Карруска Марсело Полузащитник
- 11 Brendon Santalab Нападающий
- Запасные игроки
- 3 Клисби Джек Защитник
- 16 Jaushua Sotirio Полузащитник
- 42 Keanu Baccus Полузащитник
- 10 Сехудо Альваро Нападающий
- 40 Суман Николас
- Главный тренер: Попович Энтони
Веллингтон Феникс
- Основной состав
- 40 Tando Velaphi Вратарь
- 22 Эндрю Дуранте Защитник
- 6 Dylan Fox Защитник
- 19 Дойл Томас Защитник
- 3 Геллоуэй Скотт Защитник
- 7 Бернс Натан Полузащитник
- 4 Парацки Горан Полузащитник
- 23 Ридентон Мэтью Полузащитник
- 21 Кришна Рой Нападающий
- 18 Sarpeet Singh
- 26 Liberato Cacace
- Запасные игроки
- 1 Lewis Italiano Вратарь
- 14 Руфер Алекс Полузащитник
- 8 Люич Матия Нападающий
- 24 Logan Rogerson
- 12 Adam Parkhouse
- Главный тренер: Des Buckingham
Предыдущие игры
Вестерн Сидней Уондерерс (последние 20 матчей: +5 =7 -8)
- 04.03.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Перт Глори ЭЛ
- 25.02.2018 Сидней 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 16.02.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 11.02.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 4:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 04.02.2018 Сентрал Кост Маринерз 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 28.01.2018 Перт Глори 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 19.01.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 0:3 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 13.01.2018 Веллингтон Феникс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 10.01.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 05.01.2018 Брисбен Роар 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 01.01.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 22.12.2017 Ньюкасл Джетс 4:0 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 16.12.2017 Сентрал Кост Маринерз 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 09.12.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 0:5 Сидней ЭЛ
- 02.12.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Брисбен Роар ЭЛ
- 26.11.2017 Аделаида Юнайтед 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 12.11.2017 Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 06.11.2017 Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 29.10.2017 Ньюкасл Джетс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 24.10.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Аделаида Юнайтед КФ
Веллингтон Феникс (последние 20 матчей: +4 =4 -12)
- 23.02.2018 Сентрал Кост Маринерз 1:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 17.02.2018 Веллингтон Феникс 2:1 Перт Глори ЭЛ
- 11.02.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 4:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 02.02.2018 Сидней 4:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 27.01.2018 Веллингтон Феникс 0:1 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 20.01.2018 Ньюкасл Джетс 2:3 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 13.01.2018 Веллингтон Феникс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 10.01.2018 Веллингтон Феникс 2:1 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 06.01.2018 Мельбурн Сити 2:1 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 31.12.2017 Сентрал Кост Маринерз 0:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 23.12.2017 Веллингтон Феникс 1:4 Сидней ЭЛ
- 16.12.2017 Перт Глори 1:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 09.12.2017 Брисбен Роар 0:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 03.12.2017 Веллингтон Феникс 2:3 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 25.11.2017 Веллингтон Феникс 1:4 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 12.11.2017 Веллингтон Феникс 5:2 Перт Глори ЭЛ
- 04.11.2017 Ньюкасл Джетс 3:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 28.10.2017 Веллингтон Феникс 3:3 Брисбен Роар ЭЛ
- 21.10.2017 Мельбурн Сити 1:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 15.10.2017 Сидней 3:2 Веллингтон Феникс ЭЛ
Последние игры между собой
Вестерн Сидней Уондерерс: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 3
Веллингтон Феникс: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 10
- 11.02.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 4:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 13.01.2018 Веллингтон Феникс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 01.08.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс Кубок ФФА
- 19.03.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 3:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 04.02.2017 Веллингтон Феникс 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 17.12.2016 Веллингтон Феникс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 02.08.2016 Веллингтон Феникс 2:3 Вестерн Сидней Уондерерс Кубок ФФА
- 10.04.2016 Веллингтон Феникс 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 14.02.2016 Вестерн Сидней Уондерерс 2:5 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 21.11.2015 Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 08.02.2015 Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 01.01.2014 Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 01.12.2013 Веллингтон Феникс 0:0 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 20.10.2013 Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 10.03.2013 Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 13.01.2013 Веллингтон Феникс 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 02.12.2012 Веллингтон Феникс 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сидней
|22
|16
|4
|2
|54 - 17
|52
|2.
|Ньюкасл Джетс
|22
|13
|5
|4
|46 - 25
|44
|3.
|Мельбурн Сити
|22
|10
|3
|9
|32 - 30
|33
|4.
|Мельбурн Виктори
|22
|9
|5
|8
|33 - 31
|32
|5.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|23
|7
|9
|7
|32 - 38
|30
|6.
|Аделаида Юнайтед
|22
|8
|5
|9
|24 - 29
|29
|7.
|Перт Глори
|23
|8
|2
|13
|30 - 44
|26
|8.
|Брисбен Роар
|22
|7
|4
|11
|25 - 32
|25
|9.
|Сентрал Кост Маринерз
|22
|4
|8
|10
|23 - 32
|20
|10.
|Веллингтон Феникс
|22
|4
|5
|13
|25 - 46
|17
Второй тайм
90'
Вестерн Сидней Уондерерс делает замену. Луштица Стивен уходит с поля, а Keanu Baccus выходит на его замену.
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Оикономидис Кристофер бьет в цель!
83'
Веллингтон Феникс делает замену. Парацки Горан уходит с поля, а Logan Rogerson выходит на его замену.
83'
Веллингтон Феникс делает замену. Liberato Cacace уходит с поля, а Руфер Алекс выходит на его замену.
78'
Г О О О О Л - Хэмилл Брендан бьет в цель!
77'
Вестерн Сидней Уондерерс делает замену. Брендон Санталаб уходит с поля, а Jaushua Sotirio выходит на его замену.
69'
Веллингтон Феникс делает замену. Sarpreet Singh уходит с поля, а Люич Матия выходит на его замену.
68'
Г О О О О Л - Хэмилл Брендан бьет в цель!
63'
Эндрю Дуранте получил желтую карточку от судьи
52'
Хэмилл Брендан получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Геллоуэй Скотт получил желтую карточку от судьи
42'
Г О О О О Л - Sarpreet Singh бьет в цель!
41'
Марк Бридж получил желтую карточку от судьи
40'
Г О О О О Л - Брендон Санталаб бьет в цель!
37'
Вестерн Сидней Уондерерс делает замену. Карруска Марсело уходит с поля, а Сехудо Альваро выходит на его замену.
31'
Liberato Cacace получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Spotless Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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