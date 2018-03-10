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Стадион: NIB Stadium/Perth Oval
3:1
Конец матча
1:0
29' ГолJoel Chianese
39' Желтая карточкаJoel Chianese
2:0
61' ГолJoel Chianese
2:1
72' ГолХул Эндрю
75' Желтая карточкаТоррес Хави
85' Желтая карточкаМеллинг Джейкоб
88' Желтая карточкаLiam Rose
3:1
89' ГолТоррес Хави
|
29'
1:0
39'
61'
2:0
72'
2:1
75'
85'
88'
89'
3:1
Состав команд
Перт Глори
- Основной состав
- 13 Nick Feely Вратарь
- 2 Alexander Grant Защитник
- 66 Дино Джулбич Защитник
- 16 Joseph Mills Защитник
- 8 Торрес Хави Полузащитник
- 88 Килкенни Нил Полузащитник
- 18 Andreu Guerao Полузащитник
- 23 Scott Neville Полузащитник
- 9 Кио Эндрю Нападающий
- 26 Jacob Italiano
- 7 Joel Chianese
- Запасные игроки
- 4 Лоури Шейн Защитник
- 14 Chris Harold Полузащитник
- 22 Таггарт Адам Нападающий
- 40 Jackson Lee
- 15 Brandon Wilson
- Главный тренер: Kenny Lowe
Сентрал Кост Маринерз
- Основной состав
- 1 Ben Kennedy I Вратарь
- 7 Хул Эндрю Защитник
- 4 Jake McGing Защитник
- 2 Роу Сторм Защитник
- 5 Antony Golec Защитник
- 15 Баро Алан Полузащитник
- 10 Да Силва Даниэль Полузащитник
- 23 Брама Вут Нападающий
- 12 Trent Buhagiar
- 22 Меллинг Джейкоб
- 27 Petros Skapetis
- Запасные игроки
- 18 Гловер Том Вратарь
- 19 Jacob Poscoliero Защитник
- 11 Connor Pain Полузащитник
- 16 Liam Rose
- 8 Blake Powell
- Главный тренер: Paul Okon
Предыдущие игры
Перт Глори (последние 20 матчей: +7 =1 -12)
- 04.03.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Перт Глори ЭЛ
- 24.02.2018 Перт Глори 2:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 17.02.2018 Веллингтон Феникс 2:1 Перт Глори ЭЛ
- 03.02.2018 Аделаида Юнайтед 2:1 Перт Глори ЭЛ
- 28.01.2018 Перт Глори 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 18.01.2018 Брисбен Роар 3:2 Перт Глори ЭЛ
- 13.01.2018 Мельбурн Виктори 3:2 Перт Глори ЭЛ
- 09.01.2018 Перт Глори 0:2 Мельбурн Сити ЭЛ
- 05.01.2018 Перт Глори 0:3 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 30.12.2017 Сидней 6:0 Перт Глори ЭЛ
- 21.12.2017 Брисбен Роар 1:2 Перт Глори ЭЛ
- 16.12.2017 Перт Глори 1:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 09.12.2017 Перт Глори 1:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 03.12.2017 Сентрал Кост Маринерз 1:0 Перт Глори ЭЛ
- 24.11.2017 Мельбурн Сити 1:3 Перт Глори ЭЛ
- 19.11.2017 Перт Глори 0:2 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 12.11.2017 Веллингтон Феникс 5:2 Перт Глори ЭЛ
- 04.11.2017 Перт Глори 1:0 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 27.10.2017 Сидней 2:0 Перт Глори ЭЛ
- 22.10.2017 Перт Глори 2:1 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
Сентрал Кост Маринерз (последние 20 матчей: +4 =8 -8)
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сидней
|22
|16
|4
|2
|54 - 17
|52
|2.
|Ньюкасл Джетс
|22
|13
|5
|4
|46 - 25
|44
|3.
|Мельбурн Сити
|22
|10
|3
|9
|32 - 30
|33
|4.
|Мельбурн Виктори
|22
|9
|5
|8
|33 - 31
|32
|5.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|23
|7
|9
|7
|32 - 38
|30
|6.
|Аделаида Юнайтед
|22
|8
|5
|9
|24 - 29
|29
|7.
|Перт Глори
|23
|8
|2
|13
|30 - 44
|26
|8.
|Брисбен Роар
|22
|7
|4
|11
|25 - 32
|25
|9.
|Сентрал Кост Маринерз
|22
|4
|8
|10
|23 - 32
|20
|10.
|Веллингтон Феникс
|22
|4
|5
|13
|25 - 46
|17
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Г О О О О Л - Торрес Хави бьет в цель!
88'
Liam Rose получил желтую карточку от судьи
85'
Меллинг Джейкоб получил желтую карточку от судьи
82'
Сентрал Кост Маринерз делает замену. Баро Алан уходит с поля, а Liam Rose выходит на его замену.
75'
Торрес Хави получил желтую карточку от судьи
74'
Г О О О О Л - Крис Харелд бьет в цель!
72'
Г О О О О Л - Хул Эндрю бьет в цель!
66'
Перт Глори делает замену. Jacob Italiano уходит с поля, а Крис Харелд выходит на его замену.
66'
Сентрал Кост Маринерз делает замену. Trent Buhagiar уходит с поля, а Connor Pain выходит на его замену.
66'
Сентрал Кост Маринерз делает замену. Petros Skapetis уходит с поля, а Blake Powell выходит на его замену.
61'
Г О О О О Л - Джозеф Чианезе бьет в цель!
53'
Перт Глори делает замену. Андреу уходит с поля, а Brandon Wilson выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
39'
Джозеф Чианезе получил желтую карточку от судьи
29'
Г О О О О Л - Джозеф Чианезе бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на NIB Stadium/Perth Oval. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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