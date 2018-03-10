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Стадион:
Перт Глори
3:1
Конец матча
Сентрал Кост Маринерз
0'
1:0
29' Гол
Joel Chianese
39' Желтая карточка
Joel Chianese
2:0
61' Гол
Joel Chianese
2:1
72' Гол
Хул Эндрю
75' Желтая карточка
Торрес Хави
85' Желтая карточка
Меллинг Джейкоб
88' Желтая карточка
Liam Rose
3:1
89' Гол
Торрес Хави
90'+8




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