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Стадион:
Люцерн
1:0
Конец матча
Базель
0'
21' Желтая карточка
Буа Кевин
32' Желтая карточка
Риверос Блас
37' Желтая карточка
Кнежевич Стефан
1:0
46' Гол
Гвилия Валериане
57' Желтая карточка
Сухи Марек
74' Желтая карточка
Крьезиу Хекуран
90' Желтая карточка
Айети Альбиан
90' Вторая желтая карточка
Сухи Марек
90' Желтая карточка
Оберлин Димитри
90'+5
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Оберлин Димитри получил желтую карточку от судьи
90'
Сухи Марек получает вторую желтую карточку. Удаление.
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Айети Альбиан получил желтую карточку от судьи
78'
Базель делает замену. Ди Сере уходит с поля, а Neftali Manzambi выходит на его замену.
75'
Люцерн делает замену. Демхасай Шкельчим уходит с поля, а Юрич Томи выходит на его замену.

Желтая карточка
74'
Крьезиу Хекуран получил желтую карточку от судьи
70'
Люцерн делает замену. Шюрпф Паскаль уходит с поля, а Кустодио Оливер выходит на его замену.
65'
Базель делает замену. Буа Кевин уходит с поля, а Оберлин Димитри выходит на его замену.
Желтая карточка
57'
Сухи Марек получил желтую карточку от судьи
54'
Базель делает замену. Ван Волфсвинкель Рикки уходит с поля, а Айети Альбиан выходит на его замену.
46'
Люцерн делает замену. Кнежевич Стефан уходит с поля, а Чиркович Лазар выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Описание гола
46'
Г О О О О Л - Гвилия Валериане бьет в цель!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
37'
Кнежевич Стефан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
32'
Риверос Блас получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
21'
Буа Кевин получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Swissporarena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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