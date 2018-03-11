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Стадион: Свисспорарена
21' Желтая карточкаБуа Кевин
32' Желтая карточкаРиверос Блас
37' Желтая карточкаКнежевич Стефан
1:0
46' ГолГвилия Валериане
57' Желтая карточкаСухи Марек
74' Желтая карточкаКрьезиу Хекуран
90' Желтая карточкаАйети Альбиан
90' Вторая желтая карточкаСухи Марек
90' Желтая карточкаОберлин Димитри
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21'
32'
37'
46'
1:0
57'
74'
90'
90'
90'
Состав команд
21
Омлин
Йонас
17
Гретер
Симон
15
Шульц
Марвин
42
Вока
Идриз
17
Сухи
Марек
25
Риверос
Блас
20
Ди
Сере
33
Буа
Кевин
Люцерн 4-2-3-1
- Основной состав
- 21 Омлин Йонас Вратарь
- 17 Гретер Симон Защитник
- 15 Шульц Марвин Защитник
- 4 Кнежевич Стефан Защитник
- 34 Silvan Sidler Защитник
- 42 Вока Идриз Полузащитник
- 31 Крьезиу Хекуран Полузащитник
- 19 Шнойвли Кристиан Полузащитник
- 80 Гвилия Валериане Полузащитник
- 11 Шюрпф Паскаль Полузащитник
- 20 Демхасай Шкельчим Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Цибунг Давид Вратарь
- 3 Чиркович Лазар Защитник
- 24 Варгас Рубен Полузащитник
- 10 Фоллонье Даниэль Полузащитник
- 8 Кустодио Оливер Полузащитник
- 68 Родригес Франсиско III Полузащитник
- 9 Юрич Томи Нападающий
- Главный тренер: Gerardo Seoane
Базель 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Вацлик Томаш Вратарь
- 5 Ланг Михаэль Защитник
- 17 Сухи Марек Защитник
- 6 Фрай Фабиан Защитник
- 25 Риверос Блас Защитник
- 7 Дзуффи Лука Полузащитник
- 20 Ди Сере Полузащитник
- 10 Кампо Самуэле Полузащитник
- 24 Эльюнусси Мохамед Полузащитник
- 33 Буа Кевин Полузащитник
- 9 Ван Волфсвинкель Рикки Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Сальви Мирко Вратарь
- 3 Лакруа Лео Защитник
- 27 Манзамби Нефтали Полузащитник
- 19 Оберлин Димитри Нападающий
- 22 Айети Альбиан Нападающий
- 38 Martin Liechti
- 43 Кайзер Ив
- Главный тренер: Вики Рафаэль
Предыдущие игры
Люцерн (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 04.03.2018 Сьон 1:1 Люцерн С
- 25.02.2018 Люцерн 2:1 Тун С
- 18.02.2018 Цюрих 1:1 Люцерн С
- 11.02.2018 Грасcхоппер 1:2 Люцерн С
- 03.02.2018 Люцерн 2:1 Лозанна-Спорт С
- 30.01.2018 Раппершвиль-Йона 0:3 Люцерн ТМК
- 27.01.2018 Базель 1:0 Люцерн ТМК
- 23.01.2018 Люцерн 1:1 Кьяссо ТМК
- 18.01.2018 Локомотив Москва 0:3 Люцерн ТМК
- 16.01.2018 Шанхай Шэньхуа 1:1 Люцерн ТМК
- 13.01.2018 Фейеноорд 2:1 Люцерн ТМК
- 17.12.2017 Люцерн 2:4 Янг Бойз С
- 10.12.2017 Цюрих 1:2 Люцерн С
- 02.12.2017 Люцерн 2:1 Сьон С
- 29.11.2017 Базель 2:1 Люцерн К
- 25.11.2017 Люцерн 1:4 Базель С
- 19.11.2017 Лозанна-Спорт 3:1 Люцерн С
- 10.11.2017 Люцерн 0:3 Кьяссо ТМК
- 05.11.2017 Люцерн 3:0 Санкт-Галлен С
- 29.10.2017 Лугано 1:0 Люцерн С
Базель (последние 20 матчей: +12 =2 -6)
- 07.03.2018 Манчестер Сити 1:2 Базель ЛЧ
- 27.02.2018 Янг Бойз 2:0 Базель К
- 17.02.2018 Базель 0:2 Санкт-Галлен С
- 13.02.2018 Базель 0:4 Манчестер Сити ЛЧ
- 10.02.2018 Тун 0:2 Базель С
- 04.02.2018 Базель 0:1 Лугано С
- 27.01.2018 Базель 1:0 Люцерн ТМК
- 24.01.2018 Базель 1:0 Винтертур ТМК
- 20.01.2018 Штурм 4:2 Базель ТМК
- 17.01.2018 Базель 1:2 Виктория Пльзень ТМК
- 14.01.2018 Базель 1:1 Тяньцзинь Цюаньцзянь ТМК
- 17.12.2017 Грасcхоппер 0:2 Базель С
- 09.12.2017 Базель 3:0 Санкт-Галлен С
- 05.12.2017 Бенфика 0:2 Базель ЛЧ
- 02.12.2017 Лозанна-Спорт 1:4 Базель С
- 29.11.2017 Базель 2:1 Люцерн К
- 25.11.2017 Люцерн 1:4 Базель С
- 22.11.2017 Базель 1:0 Манчестер Юнайтед ЛЧ
- 18.11.2017 Базель 5:1 Сьон С
- 05.11.2017 Базель 1:1 Янг Бойз С
Последние игры между собой
Люцерн: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 17
Базель: победы: 17, ничьи: 1, поражения: 2
- 27.01.2018 Базель 1:0 Люцерн Товарищеские матчи. Клубы
- 29.11.2017 Базель 2:1 Люцерн Кубок
- 25.11.2017 Люцерн 1:4 Базель Суперлига
- 30.07.2017 Базель 3:1 Люцерн Суперлига
- 28.04.2017 Люцерн 1:2 Базель Суперлига
- 26.02.2017 Базель 3:1 Люцерн Суперлига
- 15.10.2016 Базель 3:0 Люцерн Суперлига
- 07.08.2016 Люцерн 2:3 Базель Суперлига
- 16.05.2016 Люцерн 4:0 Базель Суперлига
- 07.02.2016 Базель 3:0 Люцерн Суперлига
- 29.11.2015 Базель 3:0 Люцерн Суперлига
- 08.08.2015 Люцерн 1:3 Базель Суперлига
- 26.04.2015 Базель 1:2 Люцерн Суперлига
- 21.03.2015 Люцерн 1:4 Базель Суперлига
- 06.12.2014 Люцерн 0:3 Базель Суперлига
- 27.07.2014 Базель 3:0 Люцерн Суперлига
- 07.05.2014 Базель 3:1 Люцерн Суперлига
- 30.03.2014 Люцерн 0:2 Базель Суперлига
- 26.03.2014 Базель 1:0 Люцерн Кубок Швейцарии
- 14.12.2013 Базель 1:1 Люцерн Суперлига
Люцерн
Базель
-
2 Офсайды 0
-
20 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 1
-
38 Владение мячом, % 62
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|25
|18
|4
|3
|60 - 25
|58
|2.
|Базель
|Заявка
|23
|12
|5
|6
|41 - 20
|41
|3.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|25
|12
|3
|10
|38 - 44
|39
|4.
|Цюрих
|Заявка
|24
|9
|8
|7
|32 - 28
|35
|5.
|Люцерн
|Заявка
|25
|9
|7
|9
|34 - 39
|34
|6.
|Лугано
|Заявка
|25
|9
|4
|12
|26 - 38
|31
|7.
|Грасcхоппер
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|32 - 34
|31
|8.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|37 - 48
|26
|9.
|Тун
|Заявка
|25
|7
|3
|15
|39 - 53
|24
|10.
|Сьон
|Заявка
|24
|5
|6
|13
|34 - 44
|21
Второй тайм
90'
Оберлин Димитри получил желтую карточку от судьи
90'
Сухи Марек получает вторую желтую карточку. Удаление.
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Айети Альбиан получил желтую карточку от судьи
75'
Люцерн делает замену. Демхасай Шкельчим уходит с поля, а Юрич Томи выходит на его замену.
74'
Крьезиу Хекуран получил желтую карточку от судьи
70'
Люцерн делает замену. Шюрпф Паскаль уходит с поля, а Кустодио Оливер выходит на его замену.
65'
Базель делает замену. Буа Кевин уходит с поля, а Оберлин Димитри выходит на его замену.
57'
Сухи Марек получил желтую карточку от судьи
54'
Базель делает замену. Ван Волфсвинкель Рикки уходит с поля, а Айети Альбиан выходит на его замену.
46'
Люцерн делает замену. Кнежевич Стефан уходит с поля, а Чиркович Лазар выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
46'
Г О О О О Л - Гвилия Валериане бьет в цель!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
37'
Кнежевич Стефан получил желтую карточку от судьи
32'
Риверос Блас получил желтую карточку от судьи
21'
Буа Кевин получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Swissporarena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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