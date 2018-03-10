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Стадион:
Цюрих
3:0
Конец матча
Лугано
0'
1:0
9' Гол
Ронер Фабиан
2:0
15' Гол
Неф Алайн
3:0
19' Гол
Маркезано Антонио
37' Желтая карточка
Саббатини Джонатан
49' Желтая карточка
Фрай Микаэль
55' Желтая карточка
Алиу Изер
69' Желтая карточка
Lavdrim Rexhepi
72' Желтая карточка
Ронер Фабиан
77' Желтая карточка
Руй Стив
87' Желтая карточка
Боттани Маттиа
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
87'
Боттани Маттиа получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
77'
Руй Стив получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
72'
Fabian Rohner получил желтую карточку от судьи
71'
Лугано делает замену. Чрнигой Домен уходит с поля, а Карлиньос Жуниор выходит на его замену.
Желтая карточка
69'
Lavdrim Rexhepi получил желтую карточку от судьи

67'
Цюрих делает замену. Маркезано Антонио уходит с поля, а Lavdrim Rexhepi выходит на его замену.
63'
Цюрих делает замену. Алиу Изер уходит с поля, а Теландер Расмус выходит на его замену.
Желтая карточка
55'
Алиу Изер получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
49'
Фрай Микаэль получил желтую карточку от судьи
46'
Лугано делает замену. Ледесма Кристиан уходит с поля, а Пиччинокки Марио выходит на его замену.
46'
Лугано делает замену. Герндт Александр уходит с поля, а Янко Марк выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Цюрих делает замену. Винтер Адриан уходит с поля, а Stephen Odey выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
37'
Саббатини Джонатан получил желтую карточку от судьи
Описание гола
19'
Г О О О О Л - Маркезано Антонио бьет в цель!
Описание гола
15'
Г О О О О Л - Неф Алайн бьет в цель!
Описание гола
9'
Г О О О О Л - Fabian Rohner бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Letzigrund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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