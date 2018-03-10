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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Летцигрунд
1:0
9' ГолРонер Фабиан
2:0
15' ГолНеф Алайн
3:0
19' ГолМаркезано Антонио
37' Желтая карточкаСаббатини Джонатан
49' Желтая карточкаФрай Микаэль
55' Желтая карточкаАлиу Изер
69' Желтая карточкаLavdrim Rexhepi
72' Желтая карточкаРонер Фабиан
77' Желтая карточкаРуй Стив
87' Желтая карточкаБоттани Маттиа
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9'
1:0
15'
2:0
19'
3:0
49'
55'
69'
72'
77'
87'
Состав команд
25
Бреше
Янник
22
Рюэгг
Кевин
13
Неф
Алайн
21
Алиу
Изер
23
Ронер
Фабиан
22
Руй
Стив
96
Яо
Элож
Цюрих 4-2-3-1
- Основной состав
- 25 Бреше Янник Вратарь
- 22 Рюэгг Кевин Защитник
- 13 Неф Алайн Защитник
- 17 Бангура Умару Защитник
- 18 Жанье Па-Моду Защитник
- 21 Алиу Изер Полузащитник
- 6 Палссон Виктор Полузащитник
- 7 Винтер Адриан Полузащитник
- 8 Маркезано Антонио Полузащитник
- 23 Ронер Фабиан Полузащитник
- 9 Фрай Микаэль Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Ванин Андрис Вратарь
- 4 Теландер Расмус Защитник
- 68 Родригес Роберто Полузащитник
- 20 Хайле-Селассие Марен Полузащитник
- 15 Stephen Odey
- 2 Lavdrim Rexhepi
- 3 Toni Domgjoni
- Главный тренер: Ludovic Magnin
Лугано 3-5-2
- Основной состав
- 23 Кьяссумбуа Жоэль Вратарь
- 22 Руй Стив Защитник
- 28 Сульмони Фульвио Защитник
- 96 Яо Элож Защитник
- 33 Чрнигой Домен Полузащитник
- 14 Саббатини Джонатан Полузащитник
- 24 Ледесма Кристиан Полузащитник
- 8 Мариани Давид Полузащитник
- 91 Михайлович Драган Полузащитник
- 19 Герндт Александр Нападающий
- 10 Боттани Маттиа Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Да Коста Давид Вратарь
- 35 Амузи Стэнли Полузащитник
- 18 Пиччинокки Марио Полузащитник
- 17 Вечеи Балинт Полузащитник
- 11 Карлиньос Жуниор Нападающий
- 21 Янко Марк Нападающий
- 27 Jetmir Krasniqi
- Главный тренер: Тами Пьерлуиджи
Предыдущие игры
Цюрих (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 28.02.2018 Цюрих 2:1 Грасcхоппер К
- 25.02.2018 Грасcхоппер 1:0 Цюрих С
- 18.02.2018 Цюрих 1:1 Люцерн С
- 11.02.2018 Санкт-Галлен 1:2 Цюрих С
- 04.02.2018 Цюрих 2:4 Тун С
- 31.01.2018 Цюрих 1:1 Винтертур ТМК
- 27.01.2018 Альтах 0:2 Цюрих ТМК
- 22.01.2018 Шкендия 1:2 Цюрих ТМК
- 20.01.2018 Хайдук 4:1 Цюрих ТМК
- 17.01.2018 Габала 0:1 Цюрих ТМК
- 10.01.2018 Шаффхаузен 2:0 Цюрих ТМК
- 17.12.2017 Лозанна-Спорт 5:1 Цюрих С
- 10.12.2017 Цюрих 1:2 Люцерн С
- 03.12.2017 Санкт-Галлен 1:3 Цюрих С
- 29.11.2017 Цюрих 4:3 Тун К
- 26.11.2017 Цюрих 2:0 Лозанна-Спорт С
- 19.11.2017 Янг Бойз 2:1 Цюрих С
- 04.11.2017 Сьон 1:1 Цюрих С
- 28.10.2017 Цюрих 0:0 Базель С
- 24.10.2017 Стад Лозанна-Уши 1:4 Цюрих К
Лугано (последние 20 матчей: +12 =1 -7)
- 04.03.2018 Лугано 2:4 Янг Бойз С
- 25.02.2018 Санкт-Галлен 3:0 Лугано С
- 17.02.2018 Лугано 1:0 Грасcхоппер С
- 10.02.2018 Лугано 1:0 Сьон С
- 04.02.2018 Базель 0:1 Лугано С
- 28.01.2018 Лугано 4:0 Виль ТМК
- 24.01.2018 Лугано 2:1 Гаворрано ТМК
- 17.01.2018 Пескара 3:1 Лугано ТМК
- 14.01.2018 Лугано 5:1 Кьяссо ТМК
- 16.12.2017 Тун 0:2 Лугано С
- 10.12.2017 Лугано 1:2 Лозанна-Спорт С
- 07.12.2017 Стяуа 1:2 Лугано ЛЕ
- 03.12.2017 Грасcхоппер 0:1 Лугано С
- 30.11.2017 Лугано 0:0 Грасcхоппер К
- 26.11.2017 Лугано 1:2 Янг Бойз С
- 23.11.2017 Лугано 1:0 Хапоэль Беэр-Шева ЛЕ
- 18.11.2017 Санкт-Галлен 0:2 Лугано С
- 05.11.2017 Тун 1:1 Лугано С
- 02.11.2017 Виктория Пльзень 4:1 Лугано ЛЕ
- 29.10.2017 Лугано 1:0 Люцерн С
Последние игры между собой
Цюрих: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 3
Лугано: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 4
- 01.10.2017 Цюрих 3:0 Лугано Суперлига
- 05.08.2017 Лугано 0:0 Цюрих Суперлига
- 29.05.2016 Лугано 0:1 Цюрих Кубок
- 11.05.2016 Цюрих 0:4 Лугано Суперлига
- 20.02.2016 Лугано 0:0 Цюрих Суперлига
- 22.11.2015 Цюрих 5:3 Лугано Суперлига
- 22.09.2015 Лугано 0:0 Цюрих Суперлига
- 24.06.2011 Цюрих 0:1 Лугано Товарищеские матчи. Сборные
- 19.01.2011 Лугано 2:2 Цюрих Товарищеские матчи. Сборные
- 31.01.2010 Лугано 1:0 Цюрих Товарищеские матчи. Сборные
- 31.01.2009 Лугано 1:4 Цюрих Товарищеские матчи. Сборные
Цюрих
Лугано
-
3 Офсайды 2
-
0 Нарушения правил 0
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|24
|17
|4
|3
|57 - 24
|55
|2.
|Базель
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|41 - 19
|41
|3.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|25
|12
|3
|10
|38 - 44
|39
|4.
|Цюрих
|Заявка
|24
|9
|8
|7
|32 - 28
|35
|5.
|Грасcхоппер
|Заявка
|24
|8
|7
|9
|31 - 31
|31
|6.
|Люцерн
|Заявка
|24
|8
|7
|9
|33 - 39
|31
|7.
|Лугано
|Заявка
|25
|9
|4
|12
|26 - 38
|31
|8.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|37 - 48
|26
|9.
|Тун
|Заявка
|24
|7
|3
|14
|37 - 46
|24
|10.
|Сьон
|Заявка
|23
|4
|6
|13
|27 - 42
|18
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Боттани Маттиа получил желтую карточку от судьи
77'
Руй Стив получил желтую карточку от судьи
72'
Fabian Rohner получил желтую карточку от судьи
71'
Лугано делает замену. Чрнигой Домен уходит с поля, а Карлиньос Жуниор выходит на его замену.
69'
Lavdrim Rexhepi получил желтую карточку от судьи
67'
Цюрих делает замену. Маркезано Антонио уходит с поля, а Lavdrim Rexhepi выходит на его замену.
63'
Цюрих делает замену. Алиу Изер уходит с поля, а Теландер Расмус выходит на его замену.
55'
Алиу Изер получил желтую карточку от судьи
49'
Фрай Микаэль получил желтую карточку от судьи
46'
Лугано делает замену. Ледесма Кристиан уходит с поля, а Пиччинокки Марио выходит на его замену.
46'
Лугано делает замену. Герндт Александр уходит с поля, а Янко Марк выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
46'
Цюрих делает замену. Винтер Адриан уходит с поля, а Stephen Odey выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
37'
Саббатини Джонатан получил желтую карточку от судьи
19'
Г О О О О Л - Маркезано Антонио бьет в цель!
15'
Г О О О О Л - Неф Алайн бьет в цель!
9'
Г О О О О Л - Fabian Rohner бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Letzigrund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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