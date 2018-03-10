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Стадион: Зрители: 3379
Лозанна-Спорт
1:4
Конец матча
Санкт-Галлен
0'
0:1
6' Гол
Иттен Седрик
23' Желтая карточка
Гетац Николя
0:2
33' Гол
Бен Халифа Нассим
49' Желтая карточка
Иттен Седрик
0:3
59' Гол
Уисс Алан
1:3
69' Гол
Паше Александр
1:4
77' Гол
Кукурузович Степан
80' Желтая карточка
Toko III
89' Желтая карточка
Кололли Беньямин
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
89'
Кололли Беньямин получил желтую карточку от судьи
89'
Санкт-Галлен делает замену. Араторе Марко уходит с поля, а Буэсс Роман выходит на его замену.
Желтая карточка
80'
Токо получил желтую карточку от судьи
79'
Санкт-Галлен делает замену. Кукурузович Степан уходит с поля, а Алексич Даниел выходит на его замену.
Описание гола
77'
Г О О О О Л - Кукурузович Степан бьет в цель!

73'
Санкт-Галлен делает замену. Бен Халифа Нассим уходит с поля, а Кох Филипп выходит на его замену.
Описание гола
69'
Г О О О О Л - Паше Александр бьет в цель!
62'
Лозанна-Спорт делает замену. Марин Леандро уходит с поля, а Рапп Симоне выходит на его замену.
Описание гола
59'
Г О О О О Л - Уисс Алан бьет в цель!
55'
Лозанна-Спорт делает замену. Техеда Ельцин уходит с поля, а Dominik Schmid выходит на его замену.
55'
Лозанна-Спорт делает замену. Франссон Александер уходит с поля, а Зачири Анди выходит на его замену.
Желтая карточка
49'
Иттен Седрик получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
33'
Г О О О О Л - Бен Халифа Нассим бьет в цель!
Желтая карточка
23'
Гетац Николя получил желтую карточку от судьи
Описание гола
6'
Г О О О О Л - Иттен Седрик бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympique de la Pontaise. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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