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Стадион: Олимпик де ла Понтайс Зрители: 3379
1:4
Конец матча
0:1
6' ГолИттен Седрик
23' Желтая карточкаГетац Николя
0:2
33' ГолБен Халифа Нассим
49' Желтая карточкаИттен Седрик
0:3
59' ГолУисс Алан
1:3
69' ГолПаше Александр
1:4
77' ГолКукурузович Степан
80' Желтая карточкаToko III
89' Желтая карточкаКололли Беньямин
|
6'
0:1
23'
33'
0:2
49'
59'
0:3
69'
1:3
77'
1:4
80'
89'
Состав команд
24
Noah
Loosli
30
Гетац
Николя
21
Зидан
Энцо
28
Toko
III
13
Иттен
Седрик
Лозанна-Спорт 3-4-2-1
- Основной состав
- 1 Кастелла Томас Вратарь
- 15 Марин Леандро Защитник
- 24 Noah Loosli Защитник
- 5 Роша Ален Защитник
- 17 Франссон Александер Полузащитник
- 28 Техеда Ельцин Полузащитник
- 14 Паше Александр Полузащитник
- 30 Гетац Николя Полузащитник
- 21 Зидан Энцо Полузащитник
- 7 Кололли Беньямин Полузащитник
- 19 Марджиотта Франческо Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Мартин Кевин Вратарь
- 6 Монтейру Элтон Защитник
- 18 Маккоппи Андреа Полузащитник
- 8 Жейссманн Жоэль Полузащитник
- 31 Шмидт Доминик II Полузащитник
- 13 Рапп Симоне Нападающий
- 29 Зачири Анди Нападающий
- Главный тренер: Челестини Фабио
Санкт-Галлен 3-5-2
- Основной состав
- 32 Стоянович Деян Вратарь
- 36 Хефти Сильван Защитник
- 6 Уисс Алан Защитник
- 56 Jasper van der Werff Защитник
- 22 Араторе Марко Полузащитник
- 28 Toko III Полузащитник
- 8 Сигурьонссон Рунар Полузащитник
- 7 Кукурузович Степан Полузащитник
- 16 Виттвер Андреас Полузащитник
- 13 Иттен Седрик Нападающий
- 25 Бен Халифа Нассим Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Лопар Даниэль Вратарь
- 2 Кох Филипп Защитник
- 11 Тафер Яннис Полузащитник
- 23 Алексич Даниел Полузащитник
- 10 Барнетта Транквилло Полузащитник
- 9 Буэсс Роман Нападающий
- 58 Cedric Gasser
- Главный тренер: Контини Джорджо
Предыдущие игры
Лозанна-Спорт (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 03.03.2018 Грасcхоппер 0:0 Лозанна-Спорт С
- 18.02.2018 Сьон 3:1 Лозанна-Спорт С
- 11.02.2018 Лозанна-Спорт 1:4 Янг Бойз С
- 03.02.2018 Люцерн 2:1 Лозанна-Спорт С
- 27.01.2018 Тун 1:1 Лозанна-Спорт ТМК
- 21.01.2018 Лозанна-Спорт 1:1 Чуньцинь Лифан ТМК
- 17.01.2018 Малага 1:1 Лозанна-Спорт ТМК
- 10.01.2018 Лозанна-Спорт 1:1 Лозанна-Спорт (до 21 года) ТМК
- 17.12.2017 Лозанна-Спорт 5:1 Цюрих С
- 10.12.2017 Лугано 1:2 Лозанна-Спорт С
- 02.12.2017 Лозанна-Спорт 1:4 Базель С
- 26.11.2017 Цюрих 2:0 Лозанна-Спорт С
- 19.11.2017 Лозанна-Спорт 3:1 Люцерн С
- 04.11.2017 Грасcхоппер 2:0 Лозанна-Спорт С
- 28.10.2017 Лозанна-Спорт 1:3 Тун С
- 25.10.2017 Лозанна-Спорт 0:1 Грасcхоппер К
- 22.10.2017 Санкт-Галлен 0:4 Лозанна-Спорт С
- 14.10.2017 Лозанна-Спорт 2:1 Янг Бойз С
- 27.09.2017 Сьон 1:1 Лозанна-Спорт С
- 23.09.2017 Люцерн 2:3 Лозанна-Спорт С
Санкт-Галлен (последние 20 матчей: +9 =2 -9)
- 04.03.2018 Тун 1:2 Санкт-Галлен С
- 25.02.2018 Санкт-Галлен 3:0 Лугано С
- 17.02.2018 Базель 0:2 Санкт-Галлен С
- 11.02.2018 Санкт-Галлен 1:2 Цюрих С
- 03.02.2018 Янг Бойз 2:0 Санкт-Галлен С
- 27.01.2018 Санкт-Галлен 2:0 Аустрия Люстенау ТМК
- 19.01.2018 Динамо Киев 0:2 Санкт-Галлен ТМК
- 16.01.2018 Штурм 1:1 Санкт-Галлен ТМК
- 12.01.2018 АЗ Алкмаар 2:2 Санкт-Галлен ТМК
- 06.01.2018 Санкт-Галлен 1:2 Майнц ТМК
- 16.12.2017 Санкт-Галлен 3:2 Сьон С
- 09.12.2017 Базель 3:0 Санкт-Галлен С
- 03.12.2017 Санкт-Галлен 1:3 Цюрих С
- 30.11.2017 Янг Бойз 2:1 Санкт-Галлен К
- 25.11.2017 Тун 1:2 Санкт-Галлен С
- 18.11.2017 Санкт-Галлен 0:2 Лугано С
- 05.11.2017 Люцерн 3:0 Санкт-Галлен С
- 29.10.2017 Санкт-Галлен 3:1 Грасcхоппер С
- 26.10.2017 Делемон 1:2 Санкт-Галлен К
- 22.10.2017 Санкт-Галлен 0:4 Лозанна-Спорт С
Последние игры между собой
Лозанна-Спорт: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 11
Санкт-Галлен: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 4
- 22.10.2017 Санкт-Галлен 0:4 Лозанна-Спорт Суперлига
- 22.07.2017 Лозанна-Спорт 3:3 Санкт-Галлен Суперлига
- 07.05.2017 Лозанна-Спорт 0:1 Санкт-Галлен Суперлига
- 12.02.2017 Санкт-Галлен 2:1 Лозанна-Спорт Суперлига
- 20.11.2016 Санкт-Галлен 2:0 Лозанна-Спорт Суперлига
- 11.08.2016 Лозанна-Спорт 1:0 Санкт-Галлен Суперлига
- 17.04.2014 Санкт-Галлен 0:0 Лозанна-Спорт Суперлига
- 23.02.2014 Лозанна-Спорт 3:0 Санкт-Галлен Суперлига
- 03.11.2013 Лозанна-Спорт 0:3 Санкт-Галлен Суперлига
- 11.08.2013 Санкт-Галлен 2:0 Лозанна-Спорт Суперлига
- 20.04.2013 Лозанна-Спорт 1:3 Санкт-Галлен Суперлига
- 16.03.2013 Санкт-Галлен 3:1 Лозанна-Спорт Суперлига
- 06.10.2012 Санкт-Галлен 2:1 Лозанна-Спорт Суперлига
- 21.07.2012 Лозанна-Спорт 0:1 Санкт-Галлен Суперлига
- 05.04.2010 Санкт-Галлен 1:2 Лозанна-Спорт Кубок
- 09.05.2009 Санкт-Галлен 4:0 Лозанна-Спорт Челлендж Лига
- 17.11.2008 Лозанна-Спорт 0:5 Санкт-Галлен Челлендж Лига
Лозанна-Спорт
Санкт-Галлен
-
2 Офсайды 1
-
0 Нарушения правил 0
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
59 Владение мячом, % 41
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|24
|17
|4
|3
|57 - 24
|55
|2.
|Базель
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|41 - 19
|41
|3.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|25
|12
|3
|10
|38 - 44
|39
|4.
|Цюрих
|Заявка
|24
|9
|8
|7
|32 - 28
|35
|5.
|Грасcхоппер
|Заявка
|24
|8
|7
|9
|31 - 31
|31
|6.
|Люцерн
|Заявка
|24
|8
|7
|9
|33 - 39
|31
|7.
|Лугано
|Заявка
|25
|9
|4
|12
|26 - 38
|31
|8.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|37 - 48
|26
|9.
|Тун
|Заявка
|24
|7
|3
|14
|37 - 46
|24
|10.
|Сьон
|Заявка
|23
|4
|6
|13
|27 - 42
|18
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Кололли Беньямин получил желтую карточку от судьи
89'
Санкт-Галлен делает замену. Араторе Марко уходит с поля, а Буэсс Роман выходит на его замену.
80'
Токо получил желтую карточку от судьи
79'
Санкт-Галлен делает замену. Кукурузович Степан уходит с поля, а Алексич Даниел выходит на его замену.
77'
Г О О О О Л - Кукурузович Степан бьет в цель!
73'
Санкт-Галлен делает замену. Бен Халифа Нассим уходит с поля, а Кох Филипп выходит на его замену.
69'
Г О О О О Л - Паше Александр бьет в цель!
62'
Лозанна-Спорт делает замену. Марин Леандро уходит с поля, а Рапп Симоне выходит на его замену.
59'
Г О О О О Л - Уисс Алан бьет в цель!
55'
Лозанна-Спорт делает замену. Техеда Ельцин уходит с поля, а Dominik Schmid выходит на его замену.
55'
Лозанна-Спорт делает замену. Франссон Александер уходит с поля, а Зачири Анди выходит на его замену.
49'
Иттен Седрик получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
33'
Г О О О О Л - Бен Халифа Нассим бьет в цель!
23'
Гетац Николя получил желтую карточку от судьи
6'
Г О О О О Л - Иттен Седрик бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympique de la Pontaise. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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