  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Швейцария
  5. Суперлига
Стадион:
Янг Бойз
3:1
Конец матча
Грасcхоппер
0'
1:0
27' Гол
Ассале Рожер
1:1
32' Гол
Кодро Кенан
50' Желтая карточка
Бергстрём Эмиль
2:1
67' Пенальти
Оаро Гийом
3:1
79' Гол
Соу Джибриль
90' Желтая карточка
Зесигер Седрик
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Зесигер Седрик получил желтую карточку от судьи
89'
Янг Бойз делает замену. Фасснахт Кристиан уходит с поля, а Шик Торстен выходит на его замену.
84'
Янг Бойз делает замену. Оаро Гийом уходит с поля, а Нсаме Жан-Пьер выходит на его замену.
80'
Грасcхоппер делает замену. Андерсен Лукас уходит с поля, а Капич Рифет выходит на его замену.
Описание гола
79'
Г О О О О Л - Соу Джибриль бьет в цель!

Описание гола
67'
Г О О О О Л - Оаро Гийом из команды Янг Бойз забивает с точки!
63'
Грасcхоппер делает замену. Кодро Кенан уходит с поля, а Пниши Альбан выходит на его замену.
55'
Янг Бойз делает замену. Фон Берген Стив уходит с поля, а Вютрих Грегори выходит на его замену.
55'
Грасcхоппер делает замену. Лаванши Нума уходит с поля, а Хеффрен Суарес выходит на его замену.
Желтая карточка
50'
Бергстрём Эмиль получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
32'
Г О О О О Л - Кодро Кенан бьет в цель!
Описание гола
27'
Г О О О О Л - Ассале Рожер бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Suisse Wankdorf. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация