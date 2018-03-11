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Стадион: Стад де Суиз
3:1
Конец матча
1:0
27' ГолАссале Рожер
1:1
32' ГолКодро Кенан
50' Желтая карточкаБергстрём Эмиль
2:1
67' ПенальтиОаро Гийом
3:1
79' ГолСоу Джибриль
90' Желтая карточкаЗесигер Седрик
|
27'
1:0
32'
1:1
50'
67'
2:1
79'
3:1
90'
Состав команд
23
Бенито
Лорис
24
Нуху
Касим
43
Мбабу
Кевин
17
Ассале
Рожер
99
Оаро
Гийом
14
Лаванши
Нума
24
Bujar
Lika
28
Petar
Pusic
19
Кодро
Кенан
Янг Бойз 4-4-2
- Основной состав
- 1 Вёльфли Марко Вратарь
- 23 Бенито Лорис Защитник
- 24 Нуху Касим Защитник
- 5 Фон Берген Стив Защитник
- 43 Мбабу Кевин Защитник
- 16 Фасснахт Кристиан Полузащитник
- 6 Бертоне Леонардо Полузащитник
- 8 Соу Джибриль Полузащитник
- 7 Сулеймани Миралем Полузащитник
- 17 Ассале Рожер Нападающий
- 99 Оаро Гийом Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Летелье Александр Вратарь
- 22 Вютрих Грегори Защитник
- 29 Лотомба Жордан Защитник
- 20 Эбишер Мишель Полузащитник
- 19 Шик Торстен Полузащитник
- 13 Нгамелеу Муми Полузащитник
- 18 Нсаме Жан-Пьер Нападающий
- Главный тренер: Хюттер Ади
Грасcхоппер 4-4-2
- Основной состав
- 1 Линднер Хайнц Вратарь
- 14 Лаванши Нума Защитник
- 13 Бергстрём Эмиль Защитник
- 22 Зесигер Седрик Защитник
- 15 Думбия Сулейман Защитник
- 24 Bujar Lika Полузащитник
- 28 Petar Pusic Полузащитник
- 8 Башич Марко Полузащитник
- 10 Андерсен Лукас Полузащитник
- 19 Кодро Кенан Нападающий
- 9 Джуричин Марко Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Васич Васо Вратарь
- 6 Пниши Альбан Защитник
- 4 Вилотич Милан Защитник
- 17 Фашко Михал Полузащитник
- 11 Капич Рифет Полузащитник
- 16 Хеффрен Суарес Полузащитник
- 31 Авдияй Альбион Нападающий
- Главный тренер: Murat Yakin
Предыдущие игры
Янг Бойз (последние 20 матчей: +16 =2 -2)
- 04.03.2018 Лугано 2:4 Янг Бойз С
- 27.02.2018 Янг Бойз 2:0 Базель К
- 24.02.2018 Янг Бойз 1:0 Сьон С
- 18.02.2018 Янг Бойз 3:1 Тун С
- 11.02.2018 Лозанна-Спорт 1:4 Янг Бойз С
- 03.02.2018 Янг Бойз 2:0 Санкт-Галлен С
- 27.01.2018 Янг Бойз 4:2 Нёвшатель Ксамакс ТМК
- 27.01.2018 Янг Бойз 3:2 Кьяссо ТМК
- 17.01.2018 Ред Булл Зальцбург 0:2 Янг Бойз ТМК
- 14.01.2018 Янг Бойз 3:0 Зандхаузен ТМК
- 08.01.2018 Янг Бойз 6:1 Вадуц ТМК
- 17.12.2017 Люцерн 2:4 Янг Бойз С
- 10.12.2017 Янг Бойз 1:1 Грасcхоппер С
- 07.12.2017 Янг Бойз 2:1 Скендербеу ЛЕ
- 03.12.2017 Тун 3:1 Янг Бойз С
- 30.11.2017 Янг Бойз 2:1 Санкт-Галлен К
- 26.11.2017 Лугано 1:2 Янг Бойз С
- 23.11.2017 Партизан 2:1 Янг Бойз ЛЕ
- 19.11.2017 Янг Бойз 2:1 Цюрих С
- 05.11.2017 Базель 1:1 Янг Бойз С
Грасcхоппер (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 03.03.2018 Грасcхоппер 0:0 Лозанна-Спорт С
- 28.02.2018 Цюрих 2:1 Грасcхоппер К
- 25.02.2018 Грасcхоппер 1:0 Цюрих С
- 17.02.2018 Лугано 1:0 Грасcхоппер С
- 11.02.2018 Грасcхоппер 1:2 Люцерн С
- 04.02.2018 Сьон 1:3 Грасcхоппер С
- 31.01.2018 Грасcхоппер 2:1 Шаффхаузен ТМК
- 27.01.2018 Виль 1:0 Грасcхоппер ТМК
- 18.01.2018 Грасcхоппер 1:1 Вииторул Констанца ТМК
- 17.01.2018 Грасcхоппер 2:0 Альтах ТМК
- 17.12.2017 Грасcхоппер 0:2 Базель С
- 10.12.2017 Янг Бойз 1:1 Грасcхоппер С
- 03.12.2017 Грасcхоппер 0:1 Лугано С
- 30.11.2017 Лугано 0:0 Грасcхоппер К
- 26.11.2017 Сьон 3:0 Грасcхоппер С
- 19.11.2017 Грасcхоппер 2:0 Тун С
- 14.11.2017 Грасcхоппер 3:3 Волен ТМК
- 04.11.2017 Грасcхоппер 2:0 Лозанна-Спорт С
- 29.10.2017 Санкт-Галлен 3:1 Грасcхоппер С
- 25.10.2017 Лозанна-Спорт 0:1 Грасcхоппер К
Последние игры между собой
Янг Бойз: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Грасcхоппер: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
- 10.12.2017 Янг Бойз 1:1 Грасcхоппер Суперлига
- 29.07.2017 Грасcхоппер 0:4 Янг Бойз Суперлига
- 17.04.2017 Янг Бойз 0:1 Грасcхоппер Суперлига
- 25.02.2017 Грасcхоппер 2:3 Янг Бойз Суперлига
- 26.10.2016 Янг Бойз 5:0 Грасcхоппер Кубок
- 23.10.2016 Янг Бойз 4:0 Грасcхоппер Суперлига
- 28.08.2016 Грасcхоппер 4:1 Янг Бойз Суперлига
- 30.04.2016 Грасcхоппер 1:2 Янг Бойз Суперлига
- 06.02.2016 Янг Бойз 1:1 Грасcхоппер Суперлига
- 04.10.2015 Янг Бойз 3:1 Грасcхоппер Суперлига
- 30.08.2015 Грасcхоппер 3:2 Янг Бойз Суперлига
- 26.04.2015 Грасcхоппер 2:2 Янг Бойз Суперлига
- 14.02.2015 Янг Бойз 4:2 Грасcхоппер Суперлига
- 06.12.2014 Грасcхоппер 0:1 Янг Бойз Суперлига
- 13.08.2014 Янг Бойз 4:0 Грасcхоппер Суперлига
- 04.05.2014 Грасcхоппер 5:0 Янг Бойз Суперлига
- 23.03.2014 Янг Бойз 0:4 Грасcхоппер Суперлига
- 03.11.2013 Грасcхоппер 0:1 Янг Бойз Суперлига
- 25.08.2013 Янг Бойз 1:2 Грасcхоппер Суперлига
- 07.05.2013 Янг Бойз 4:0 Грасcхоппер Суперлига
Янг Бойз
Грасcхоппер
-
1 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|25
|18
|4
|3
|60 - 25
|58
|2.
|Базель
|Заявка
|23
|12
|5
|6
|41 - 20
|41
|3.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|25
|12
|3
|10
|38 - 44
|39
|4.
|Цюрих
|Заявка
|24
|9
|8
|7
|32 - 28
|35
|5.
|Люцерн
|Заявка
|25
|9
|7
|9
|34 - 39
|34
|6.
|Лугано
|Заявка
|25
|9
|4
|12
|26 - 38
|31
|7.
|Грасcхоппер
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|32 - 34
|31
|8.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|37 - 48
|26
|9.
|Тун
|Заявка
|25
|7
|3
|15
|39 - 53
|24
|10.
|Сьон
|Заявка
|24
|5
|6
|13
|34 - 44
|21
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Зесигер Седрик получил желтую карточку от судьи
89'
Янг Бойз делает замену. Фасснахт Кристиан уходит с поля, а Шик Торстен выходит на его замену.
84'
Янг Бойз делает замену. Оаро Гийом уходит с поля, а Нсаме Жан-Пьер выходит на его замену.
80'
Грасcхоппер делает замену. Андерсен Лукас уходит с поля, а Капич Рифет выходит на его замену.
79'
Г О О О О Л - Соу Джибриль бьет в цель!
67'
Г О О О О Л - Оаро Гийом из команды Янг Бойз забивает с точки!
63'
Грасcхоппер делает замену. Кодро Кенан уходит с поля, а Пниши Альбан выходит на его замену.
55'
Янг Бойз делает замену. Фон Берген Стив уходит с поля, а Вютрих Грегори выходит на его замену.
55'
Грасcхоппер делает замену. Лаванши Нума уходит с поля, а Хеффрен Суарес выходит на его замену.
50'
Бергстрём Эмиль получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
32'
Г О О О О Л - Кодро Кенан бьет в цель!
27'
Г О О О О Л - Ассале Рожер бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Suisse Wankdorf. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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