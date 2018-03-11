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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Турбийон
1:0
11' ГолКарлитуш Алберту
18' Желтая карточкаКуасси Ксавье
19' Желтая карточкаКаблан Крис
2:0
26' ГолКунья Матеус
2:1
27' ГолСоргич Деян
3:1
37' ПенальтиАдриан Оливейра
37' Желтая карточкаСуттер Никола
44' Вторая желтая карточкаКаблан Крис
4:1
47' ГолЛеняни Эрмир
50' Желтая карточкаСоргич Деян
4:2
62' ГолШпильман Марвин
5:2
69' ПенальтиКасами Пайтим
70' Желтая карточкаЛаупер Сандро
6:2
77' Гол в свои воротаTimo Righetti
79' Желтая карточкаМасейрас Кентен
7:2
80' ГолШнойвли Марко
|
11'
1:0
18'
19'
26'
2:0
27'
2:1
37'
3:1
37'
44'
47'
4:1
50'
62'
4:2
69'
5:2
70'
77'
6:2
79'
80'
7:2
Состав команд
23
Джюмарт
Эрай
33
Леняни
Эрмир
24
Тома
Бастьен
70
Кунья
Матеус
20
Каблан
Крис
Сьон 4-2-3-1
- Основной состав
- 18 Фикентшер Кевин Вратарь
- 62 Масейрас Кентен Защитник
- 23 Джюмарт Эрай Защитник
- 3 Andre Luis II Защитник
- 33 Леняни Эрмир Защитник
- 24 Тома Бастьен Полузащитник
- 36 Куасси Ксавье Полузащитник
- 70 Кунья Матеус Полузащитник
- 13 Касами Пайтим Полузащитник
- 10 Карлитуш Алберту Полузащитник
- 94 Адриан Оливейра Нападающий
- Запасные игроки
- 7 Димарко Федерико Защитник
- 48 Учан Салих Полузащитник
- 34 Ндойе Бирама Полузащитник
- 14 Гргич Анто Полузащитник
- 15 Шнойвли Марко Нападающий
- 9 Номбе Мбойо Нападающий
- 44 Yanick Hofer
- Главный тренер: Maurizio Jacobacci
Тун 4-2-3-1
- Основной состав
- 13 Djordje Nikolic Вратарь
- 20 Каблан Крис Защитник
- 34 Суттер Никола Защитник
- 23 Timo Righetti Защитник
- 7 Фаччинетти Микаэль Защитник
- 17 Хедигер Деннис Полузащитник
- 30 Лаупер Сандро Полузащитник
- 11 Тосетти Маттео Полузащитник
- 16 Костанцо Морено Полузащитник
- 33 Шпильман Марвин Полузащитник
- 9 Соргич Деян Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Руберто Франческо Вратарь
- 39 Йосс Свен Защитник
- 24 Да Силва Нуну Полузащитник
- 21 Феррейру Нельсон Полузащитник
- 8 Карлен Грегори Полузащитник
- 35 Хунцикер Николас Нападающий
- Главный тренер: Шнайдер Марк
Предыдущие игры
Сьон (последние 20 матчей: +3 =5 -12)
- 04.03.2018 Сьон 1:1 Люцерн С
- 24.02.2018 Янг Бойз 1:0 Сьон С
- 18.02.2018 Сьон 3:1 Лозанна-Спорт С
- 10.02.2018 Лугано 1:0 Сьон С
- 04.02.2018 Сьон 1:3 Грасcхоппер С
- 24.01.2018 Тун 0:0 Сьон ТМК
- 18.01.2018 Троина 0:2 Сьон ТМК
- 14.01.2018 Катания 2:1 Сьон ТМК
- 16.12.2017 Санкт-Галлен 3:2 Сьон С
- 09.12.2017 Сьон 2:3 Тун С
- 02.12.2017 Люцерн 2:1 Сьон С
- 26.11.2017 Сьон 3:0 Грасcхоппер С
- 18.11.2017 Базель 5:1 Сьон С
- 04.11.2017 Сьон 1:1 Цюрих С
- 29.10.2017 Янг Бойз 5:1 Сьон С
- 22.10.2017 Сьон 2:2 Лугано С
- 15.10.2017 Сьон 1:2 Санкт-Галлен С
- 07.10.2017 Дженоа 2:0 Сьон ТМК
- 27.09.2017 Сьон 1:1 Лозанна-Спорт С
- 24.09.2017 Сьон 0:1 Янг Бойз С
Тун (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 04.03.2018 Тун 1:2 Санкт-Галлен С
- 25.02.2018 Люцерн 2:1 Тун С
- 18.02.2018 Янг Бойз 3:1 Тун С
- 10.02.2018 Тун 0:2 Базель С
- 04.02.2018 Цюрих 2:4 Тун С
- 27.01.2018 Тун 1:1 Лозанна-Спорт ТМК
- 24.01.2018 Тун 0:0 Сьон ТМК
- 23.01.2018 Тун 1:1 Виль ТМК
- 20.01.2018 Тун 3:0 Брайтенрайн ТМК
- 19.01.2018 Тун 4:1 Шаффхаузен ТМК
- 13.01.2018 Тун 7:1 Волен ТМК
- 12.01.2018 Тун 5:2 Раппершвиль-Йона ТМК
- 16.12.2017 Тун 0:2 Лугано С
- 09.12.2017 Сьон 2:3 Тун С
- 03.12.2017 Тун 3:1 Янг Бойз С
- 29.11.2017 Цюрих 4:3 Тун К
- 25.11.2017 Тун 1:2 Санкт-Галлен С
- 19.11.2017 Грасcхоппер 2:0 Тун С
- 05.11.2017 Тун 1:1 Лугано С
- 28.10.2017 Лозанна-Спорт 1:3 Тун С
Последние игры между собой
Сьон: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Тун: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
- 24.01.2018 Тун 0:0 Сьон Товарищеские матчи. Клубы
- 09.12.2017 Сьон 2:3 Тун Суперлига
- 23.07.2017 Тун 0:1 Сьон Суперлига
- 30.04.2017 Тун 2:1 Сьон Суперлига
- 01.04.2017 Сьон 2:1 Тун Суперлига
- 05.11.2016 Тун 2:3 Сьон Суперлига
- 11.09.2016 Сьон 1:0 Тун Суперлига
- 16.05.2016 Тун 1:1 Сьон Суперлига
- 10.04.2016 Сьон 2:1 Тун Суперлига
- 29.11.2015 Сьон 1:2 Тун Суперлига
- 30.08.2015 Тун 0:2 Сьон Суперлига
- 25.04.2015 Тун 2:1 Сьон Суперлига
- 22.03.2015 Сьон 3:0 Тун Суперлига
- 19.10.2014 Сьон 0:0 Тун Суперлига
- 30.08.2014 Тун 2:1 Сьон Суперлига
- 11.05.2014 Сьон 3:1 Тун Суперлига
- 22.02.2014 Тун 3:1 Сьон Суперлига
- 19.10.2013 Тун 1:0 Сьон Суперлига
- 25.08.2013 Сьон 0:0 Тун Суперлига
- 25.05.2013 Сьон 0:1 Тун Суперлига
Сьон
Тун
-
0 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
57 Владение мячом, % 43
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|25
|18
|4
|3
|60 - 25
|58
|2.
|Базель
|Заявка
|23
|12
|5
|6
|41 - 20
|41
|3.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|25
|12
|3
|10
|38 - 44
|39
|4.
|Цюрих
|Заявка
|24
|9
|8
|7
|32 - 28
|35
|5.
|Люцерн
|Заявка
|25
|9
|7
|9
|34 - 39
|34
|6.
|Лугано
|Заявка
|25
|9
|4
|12
|26 - 38
|31
|7.
|Грасcхоппер
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|32 - 34
|31
|8.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|37 - 48
|26
|9.
|Тун
|Заявка
|25
|7
|3
|15
|39 - 53
|24
|10.
|Сьон
|Заявка
|24
|5
|6
|13
|34 - 44
|21
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
80'
Г О О О О Л - Шнойвли Марко бьет в цель!
79'
Сьон делает замену. Касами Пайтим уходит с поля, а Шнойвли Марко выходит на его замену.
79'
Масейрас Кентен получил желтую карточку от судьи
78'
Тун делает замену. Шпильман Марвин уходит с поля, а Да Силва Нуну выходит на его замену.
77'
Г О О О О Л - Timo Righetti уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
75'
Сьон делает замену. Карлитуш Алберту уходит с поля, а Учан Салих выходит на его замену.
71'
Тун делает замену. Соргич Деян уходит с поля, а Хунцикер Николас выходит на его замену.
70'
Лаупер Сандро получил желтую карточку от судьи
69'
Г О О О О Л - Касами Пайтим из команды Сьон забивает с точки!
64'
Сьон делает замену. Куасси Ксавье уходит с поля, а Гргич Анто выходит на его замену.
62'
Г О О О О Л - Шпильман Марвин бьет в цель!
52'
Тун делает замену. Хедигер Деннис уходит с поля, а Карлен Грегори выходит на его замену.
50'
Соргич Деян получил желтую карточку от судьи
47'
Г О О О О Л - Леняни Эрмир бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Каблан Крис получает вторую желтую карточку. Удаление.
37'
Суттер Никола получил желтую карточку от судьи
37'
Г О О О О Л - Адриан Оливейра из команды Сьон забивает с точки!
27'
Г О О О О Л - Соргич Деян бьет в цель!
26'
Г О О О О Л - Matheus Cunha бьет в цель!
19'
Каблан Крис получил желтую карточку от судьи
18'
Куасси Ксавье получил желтую карточку от судьи
11'
Г О О О О Л - Карлитуш Алберту бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Tourbillon. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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