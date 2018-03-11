  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Швейцария
  5. Суперлига
Стадион:
Сьон
7:2
Конец матча
Тун
0'
1:0
11' Гол
Карлитуш Алберту
18' Желтая карточка
Куасси Ксавье
19' Желтая карточка
Каблан Крис
2:0
26' Гол
Кунья Матеус
2:1
27' Гол
Соргич Деян
3:1
37' Пенальти
Адриан Оливейра
37' Желтая карточка
Суттер Никола
44' Вторая желтая карточка
Каблан Крис
4:1
47' Гол
Леняни Эрмир
50' Желтая карточка
Соргич Деян
4:2
62' Гол
Шпильман Марвин
5:2
69' Пенальти
Касами Пайтим
70' Желтая карточка
Лаупер Сандро
6:2
77' Гол в свои ворота
Timo Righetti
79' Желтая карточка
Масейрас Кентен
7:2
80' Гол
Шнойвли Марко
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
80'
Г О О О О Л - Шнойвли Марко бьет в цель!
79'
Сьон делает замену. Касами Пайтим уходит с поля, а Шнойвли Марко выходит на его замену.
Желтая карточка
79'
Масейрас Кентен получил желтую карточку от судьи
78'
Тун делает замену. Шпильман Марвин уходит с поля, а Да Силва Нуну выходит на его замену.
Описание гола
77'
Г О О О О Л - Timo Righetti уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

75'
Сьон делает замену. Карлитуш Алберту уходит с поля, а Учан Салих выходит на его замену.
71'
Тун делает замену. Соргич Деян уходит с поля, а Хунцикер Николас выходит на его замену.
Желтая карточка
70'
Лаупер Сандро получил желтую карточку от судьи
Описание гола
69'
Г О О О О Л - Касами Пайтим из команды Сьон забивает с точки!
64'
Сьон делает замену. Куасси Ксавье уходит с поля, а Гргич Анто выходит на его замену.
Описание гола
62'
Г О О О О Л - Шпильман Марвин бьет в цель!
52'
Тун делает замену. Хедигер Деннис уходит с поля, а Карлен Грегори выходит на его замену.
Желтая карточка
50'
Соргич Деян получил желтую карточку от судьи
Описание гола
47'
Г О О О О Л - Леняни Эрмир бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Каблан Крис получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
37'
Суттер Никола получил желтую карточку от судьи
Описание гола
37'
Г О О О О Л - Адриан Оливейра из команды Сьон забивает с точки!
Описание гола
27'
Г О О О О Л - Соргич Деян бьет в цель!
Описание гола
26'
Г О О О О Л - Matheus Cunha бьет в цель!
Желтая карточка
19'
Каблан Крис получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
18'
Куасси Ксавье получил желтую карточку от судьи
Описание гола
11'
Г О О О О Л - Карлитуш Алберту бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Tourbillon. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация