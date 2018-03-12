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Стадион:
Вердер
3:1
Конец матча
Кёльн
0'
1:0
33' Гол
Велькович Милош
44' Желтая карточка
Соренсен Фредерик
1:1
53' Гол
Юя Осако
2:1
58' Гол
Рашица Милот
60' Желтая карточка
Хайнц Доминик
79' Желтая карточка
Эзкан Салих
3:1
90' Гол
Эггештайн Йоханнес
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
95'
ШАНС! Кордоба Джон нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Удар от ворот произведет Вердер
94'
Удар от ворот произведет Кельн
Офсайд
93'
Юя Осако из команды Кельн в офсайде
92'
Тактическая замена. Крузе Макс уходит с поля и его заменяет Бауэр Роберт

91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
90'
Юнузович Златко сделал результативную передачу.
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Эггештайн Йоханнес изменил счет на табло!
90'
Юнузович Златко из команды Вердер сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
89'
Бельфодиль Исхак нанес удар, мяч был парирован, но Хорн Тимо не удержал его в руках.
89'
Бельфодиль Исхак из команды Вердер идет с мячом вперед на обострение...
88'
Удар от ворот произведет Вердер
88'
Хайнц Доминик из команды Кельн делает неудачный навес.
88'
Биттенкорт Леонардо из команды Кельн делает передачу одноклубнику.
88'
Козьелло Венсан из команды Кельн отправил кросс в штрафную...
88'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Угловой
87'
Риссе Марсель из команды Кельн подал угловой справа.
87'
Аугустинссон Людвиг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
87'
Хайнц Доминик из команды Кельн отправил кросс в штрафную...
Травма, повреждение
87'
Велькович Милош возвращается на поле, всё в порядке.
86'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
86'
Ох, нехорошо это выглядит. Велькович Милош получил травму и медбригада забирает его с поля.
86'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
85'
Удар от ворот произведет Кельн
85'
Игрок клуба "Вердер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Фол, нарушение
84'
Судья свистит. Биттенкорт Леонардо атаковал сзади соперника. Это Гебреселассие Теодор заработал своей команде штрафной
84'
Биттенкорт Леонардо нанес удар, но тот был заблокирован.
83'
Тактическая замена. Кайнц Флориан уходит с поля и его заменяет Лангкамп Себастьян
83'
Удар от ворот произведет Кельн
83'
Делани Томас не смог попасть в створ ударом издали
83'
Кайнц Флориан нанес удар, мяч был парирован, но Хорн Тимо не удержал его в руках.
82'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Тактическая замена. Хёгер Марко уходит с поля и его заменяет Кордоба Джон
82'
Кайнц Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Хектор Йонас из команды Кельн делает навес прямо в штрафную.
81'
Павленка Иржи взял и забрал мяч на выходе
81'
Писарро Клаудио из команды Кельн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
Фол, нарушение
80'
Эзкан Салих из команды Кельн опасно и грубо сыграл. Юнузович Златко пострадал.
Желтая карточка
79'
Эзкан Салих получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
78'
Судья свистит. Риссе Марсель атаковал сзади соперника. Это Кайнц Флориан заработал своей команде штрафной
76'
Удар от ворот произведет Вердер
76'
Какой промах! Писарро Клаудио имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
76'
Риссе Марсель из команды Кельн отправил кросс в штрафную...
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
75'
Хорн Тимо взял и забрал мяч на выходе
Угловой
75'
Юнузович Златко из команды Вердер подал угловой справа.
75'
Хёгер Марко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
74'
Игрок клуба "Вердер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
74'
Юя Осако выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
74'
Юнузович Златко из команды Вердер подал угловой справа.
74'
Хёгер Марко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
74'
Бельфодиль Исхак из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
72'
Мойсандер Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Риссе Марсель из команды Кельн отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
72'
Крузе Макс из команды Вердер играет слишком грубо. Хёгер Марко оказался на газоне.
71'
Павленка Иржи взял и забрал мяч на выходе
71'
Биттенкорт Леонардо из команды Кельн отправил кросс в штрафную...
71'
Бельфодиль Исхак выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
71'
Риссе Марсель из команды Кельн подал угловой слева.
71'
Делани Томас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
71'
Хектор Йонас из команды Кельн делает навес прямо в штрафную.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
69'
Хорн Тимо взял и забрал мяч на выходе
69'
Бельфодиль Исхак из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
69'
Бельфодиль Исхак из команды Вердер играет слишком грубо. Мере Хорхе оказался на газоне.
67'
Тактическая замена. Рашица Милот уходит с поля и его заменяет Бельфодиль Исхак
Фол, нарушение
66'
Хектор Йонас коснулся мяча рукой.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Угловой
65'
Крузе Макс из команды Вердер подал угловой слева.
65'
Кайнц Флориан мяч отрикошетил от ворот
64'
Крузе Макс из команды Вердер делает навес прямо в штрафную.
Фол, нарушение
63'
Судья сигнализирует, что Гебреселассие Теодор из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Биттенкорт Леонардо
63'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
62'
Писарро Клаудио из команды Кельн в офсайде
62'
Биттенкорт Леонардо из команды Кельн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
62'
Судья сигнализирует, что Мойсандер Никлас из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Юя Осако
61'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
61'
Мере Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Крузе Макс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
60'
Хайнц Доминик получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
60'
Судья сигнализирует, что Хайнц Доминик из команды Кельн поставил подножку. Пострадал Рашица Милот
59'
Мойсандер Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Риссе Марсель из команды Кельн отправил кросс в штрафную...
58'
Кайнц Флориан сделал результативную передачу.
Описание гола
58'
Г О О О О Л - Рашица Милот изменил счет на табло!
58'
Кайнц Флориан из команды Вердер сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
57'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Павленка Иржи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
57'
Риссе Марсель из команды Кельн подал угловой справа.
57'
Аугустинссон Людвиг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
57'
Юя Осако из команды Кельн делает пас партнеру.
56'
Мере Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Юнузович Златко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
55'
Судья свистит. Козьелло Венсан атаковал сзади соперника. Это Юнузович Златко заработал своей команде штрафной
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
54'
Удар от ворот произведет Кельн
54'
Эггештайн Йоханнес нанес удар, но промахнулся очень сильно.
54'
Мере Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
54'
Крузе Макс из команды Вердер подал угловой слева.
54'
Мере Хорхе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
54'
Кайнц Флориан из команды Вердер идет с мячом вперед на обострение...
53'
Писарро Клаудио сделал результативную передачу.
Описание гола
53'
Г О О О О Л - Юя Осако изменил счет на табло!
53'
Писарро Клаудио из команды Кельн делает пас партнеру.
51'
Удар от ворот произведет Вердер
51'
Мере Хорхе не смог попасть в створ ударом издали
51'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Фол, нарушение
50'
Делани Томас из команды Вердер играет слишком грубо. Юя Осако оказался на газоне.
Фол, нарушение
50'
Эзкан Салих наказан за толчок Мойсандер Никлас
49'
Велькович Милош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Биттенкорт Леонардо из команды Кельн отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
49'
Велькович Милош наказан за толчок Юя Осако
47'
Эзкан Салих пробует нанести удар издали, но Павленка Иржи держит все под контролем
47'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Тактическая замена. Теродде Симон уходит с поля и его заменяет Биттенкорт Леонардо
46'
Соренсен Фредерик получил травму и заменен. Эзкан Салих выходит на поле.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Теродде Симон из команды Кельн плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
47'
Хектор Йонас из команды Кельн отправил кросс в штрафную...
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Соренсен Фредерик из команды Кельн поставил подножку. Пострадал Крузе Макс
44'
Удар от ворот произведет Кельн
44'
Как он промахнулся? Рашица Милот имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
Желтая карточка
44'
Соренсен Фредерик получил желтую карточку от судьи
43'
Хайнц Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер делает навес прямо в штрафную.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
40'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
38'
Гебреселассие Теодор наказан за толчок Мере Хорхе
Угловой
38'
Крузе Макс из команды Вердер подал угловой слева.
37'
Мере Хорхе ошибается в защите.
Фол, нарушение
37'
Эггештайн Йоханнес наказан за толчок Юя Осако
36'
Павленка Иржи взял и забрал мяч на выходе
36'
Риссе Марсель из команды Кельн отправил кросс в штрафную...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Травма, повреждение
35'
Соренсен Фредерик возвращается на поле, всё в порядке.
33'
Юнузович Златко сделал результативную передачу.
Описание гола
33'
Г О О О О Л - Велькович Милош классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
Угловой
33'
Юнузович Златко из команды Вердер подал угловой справа.
33'
Рашица Милот мяч отрикошетил от ворот
Травма, повреждение
32'
Ох, нехорошо это выглядит. Соренсен Фредерик получил травму и медбригада забирает его с поля.
Фол, нарушение
31'
Делани Томас из команды Вердер опасно и грубо сыграл. Козьелло Венсан пострадал.
Фол, нарушение
31'
Делани Томас наказан за толчок Хорн Тимо
31'
Крузе Макс из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
Угловой
31'
Крузе Макс из команды Вердер разыграл угловой с правого угла.
30'
Кайнц Флориан из команды Вердер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
30'
Игрок клуба "Вердер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
29'
Крузе Макс нанес удар издали, а Хорн Тимо отбил его обратно в игру!
Офсайд
27'
Крузе Макс из команды Вердер в офсайде
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Фол, нарушение
24'
Мойсандер Никлас из команды Вердер играет слишком грубо. Теродде Симон оказался на газоне.
Фол, нарушение
23'
Теродде Симон наказан за толчок Мойсандер Никлас
22'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Хектор Йонас из команды Кельн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
21'
Мойсандер Никлас наказан за толчок Юя Осако
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
20'
Игрок клуба "Вердер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Рашица Милот из команды Вердер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
19'
Хёгер Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Теродде Симон из команды Кельн поставил подножку. Пострадал Велькович Милош
17'
Игрок клуба "Вердер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
16'
Судья сигнализирует, что Юя Осако из команды Кельн поставил подножку. Пострадал Делани Томас
16'
Риссе Марсель из команды Кельн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
15'
Юя Осако не смог попасть в створ ударом издали
15'
Юя Осако из команды Кельн плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
15'
Писарро Клаудио из команды Кельн делает пас партнеру.
Фол, нарушение
14'
Теродде Симон наказан за толчок Велькович Милош
Травма, повреждение
12'
Соренсен Фредерик возвращается на поле, всё в порядке.
Травма, повреждение
11'
Ох, нехорошо это выглядит. Соренсен Фредерик получил травму и медбригада забирает его с поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
Офсайд
6'
Рашица Милот из команды Вердер в офсайде
5'
Мере Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Рашица Милот из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
5'
Хорошую попытку сделал Рашица Милот. Удар в створ, но вратарь начеку
3'
Игрок клуба "Вердер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Хектор Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
2'
Игрок клуба "Вердер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Писарро Клаудио пробует нанести удар издали, но Павленка Иржи держит все под контролем
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Кельн". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Weser-Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Вердер 3:1 Кёльн
Вердер
81.8% (153)
Ничья:
11.8% (22)
Кёльн
6.4% (12)

Вы не участвовали в прогнозе

Вердер:
42.8% (80)
Вердер:
25.1% (47)
Ничья:
8% (15)
Вердер:
7.5% (14)
Кёльн:
4.8% (9)
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