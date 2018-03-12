Стадион: Везерштадион
1:0
33' ГолВелькович Милош
44' Желтая карточкаСоренсен Фредерик
1:1
53' ГолЮя Осако
2:1
58' ГолРашица Милот
60' Желтая карточкаХайнц Доминик
79' Желтая карточкаЭзкан Салих
3:1
90' ГолЭггештайн Йоханнес
Новости после матча
Второй тайм
95'
ШАНС! Кордоба Джон нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
94'
Удар от ворот произведет Кельн
93'
Юя Осако из команды Кельн в офсайде
92'
Тактическая замена. Крузе Макс уходит с поля и его заменяет Бауэр Роберт
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
90'
Юнузович Златко сделал результативную передачу.
90'
Г О О О О Л - Эггештайн Йоханнес изменил счет на табло!
90'
Юнузович Златко из команды Вердер сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
89'
Бельфодиль Исхак нанес удар, мяч был парирован, но Хорн Тимо не удержал его в руках.
89'
Бельфодиль Исхак из команды Вердер идет с мячом вперед на обострение...
88'
88'
Хайнц Доминик из команды Кельн делает неудачный навес.
88'
Биттенкорт Леонардо из команды Кельн делает передачу одноклубнику.
88'
Козьелло Венсан из команды Кельн отправил кросс в штрафную...
88'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Риссе Марсель из команды Кельн подал угловой справа.
87'
Аугустинссон Людвиг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
87'
Хайнц Доминик из команды Кельн отправил кросс в штрафную...
87'
Велькович Милош возвращается на поле, всё в порядке.
86'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
86'
Ох, нехорошо это выглядит. Велькович Милош получил травму и медбригада забирает его с поля.
86'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
85'
Удар от ворот произведет Кельн
85'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
84'
Судья свистит. Биттенкорт Леонардо атаковал сзади соперника. Это Гебреселассие Теодор заработал своей команде штрафной
84'
Биттенкорт Леонардо нанес удар, но тот был заблокирован.
83'
Тактическая замена. Кайнц Флориан уходит с поля и его заменяет Лангкамп Себастьян
83'
Удар от ворот произведет Кельн
83'
Делани Томас не смог попасть в створ ударом издали
83'
Кайнц Флориан нанес удар, мяч был парирован, но Хорн Тимо не удержал его в руках.
82'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Тактическая замена. Хёгер Марко уходит с поля и его заменяет Кордоба Джон
82'
Кайнц Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Хектор Йонас из команды Кельн делает навес прямо в штрафную.
81'
81'
Писарро Клаудио из команды Кельн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
80'
Эзкан Салих из команды Кельн опасно и грубо сыграл. Юнузович Златко пострадал.
79'
Эзкан Салих получил желтую карточку от судьи
78'
Судья свистит. Риссе Марсель атаковал сзади соперника. Это Кайнц Флориан заработал своей команде штрафной
76'
76'
Какой промах! Писарро Клаудио имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
76'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
75'
Хорн Тимо взял и забрал мяч на выходе
75'
75'
Хёгер Марко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
74'
74'
Юя Осако выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
74'
Хёгер Марко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
74'
Бельфодиль Исхак из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
72'
Мойсандер Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
72'
Крузе Макс из команды Вердер играет слишком грубо. Хёгер Марко оказался на газоне.
71'
71'
Биттенкорт Леонардо из команды Кельн отправил кросс в штрафную...
71'
Бельфодиль Исхак выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Риссе Марсель из команды Кельн подал угловой слева.
71'
Делани Томас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
71'
Хектор Йонас из команды Кельн делает навес прямо в штрафную.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
69'
Хорн Тимо взял и забрал мяч на выходе
69'
Бельфодиль Исхак из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
69'
Бельфодиль Исхак из команды Вердер играет слишком грубо. Мере Хорхе оказался на газоне.
67'
Тактическая замена. Рашица Милот уходит с поля и его заменяет Бельфодиль Исхак
66'
Хектор Йонас коснулся мяча рукой.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
65'
65'
Кайнц Флориан мяч отрикошетил от ворот
64'
Крузе Макс из команды Вердер делает навес прямо в штрафную.
63'
Судья сигнализирует, что Гебреселассие Теодор из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Биттенкорт Леонардо
63'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Писарро Клаудио из команды Кельн в офсайде
62'
Биттенкорт Леонардо из команды Кельн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
62'
Судья сигнализирует, что Мойсандер Никлас из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Юя Осако
61'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
61'
61'
Крузе Макс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
60'
Хайнц Доминик получил желтую карточку от судьи
60'
Судья сигнализирует, что Хайнц Доминик из команды Кельн поставил подножку. Пострадал Рашица Милот
59'
Мойсандер Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
58'
Кайнц Флориан сделал результативную передачу.
58'
Г О О О О Л - Рашица Милот изменил счет на табло!
58'
Кайнц Флориан из команды Вердер сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
57'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Павленка Иржи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Риссе Марсель из команды Кельн подал угловой справа.
57'
Аугустинссон Людвиг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
57'
Юя Осако из команды Кельн делает пас партнеру.
56'
56'
Юнузович Златко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
55'
Судья свистит. Козьелло Венсан атаковал сзади соперника. Это Юнузович Златко заработал своей команде штрафной
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
54'
Удар от ворот произведет Кельн
54'
Эггештайн Йоханнес нанес удар, но промахнулся очень сильно.
54'
54'
54'
Мере Хорхе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
54'
Кайнц Флориан из команды Вердер идет с мячом вперед на обострение...
53'
Писарро Клаудио сделал результативную передачу.
53'
Г О О О О Л - Юя Осако изменил счет на табло!
53'
Писарро Клаудио из команды Кельн делает пас партнеру.
51'
51'
Мере Хорхе не смог попасть в створ ударом издали
51'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
50'
Делани Томас из команды Вердер играет слишком грубо. Юя Осако оказался на газоне.
50'
Эзкан Салих наказан за толчок Мойсандер Никлас
49'
Велькович Милош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Биттенкорт Леонардо из команды Кельн отправил кросс в штрафную...
49'
Велькович Милош наказан за толчок Юя Осако
47'
Эзкан Салих пробует нанести удар издали, но Павленка Иржи держит все под контролем
47'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Тактическая замена. Теродде Симон уходит с поля и его заменяет Биттенкорт Леонардо
46'
Соренсен Фредерик получил травму и заменен. Эзкан Салих выходит на поле.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Теродде Симон из команды Кельн плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
47'
Хектор Йонас из команды Кельн отправил кросс в штрафную...
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
44'
Судья сигнализирует, что Соренсен Фредерик из команды Кельн поставил подножку. Пострадал Крузе Макс
44'
Удар от ворот произведет Кельн
44'
Как он промахнулся? Рашица Милот имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
44'
Соренсен Фредерик получил желтую карточку от судьи
43'
Хайнц Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер делает навес прямо в штрафную.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
40'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Гебреселассие Теодор наказан за толчок Мере Хорхе
38'
37'
Мере Хорхе ошибается в защите.
37'
Эггештайн Йоханнес наказан за толчок Юя Осако
36'
36'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
35'
Соренсен Фредерик возвращается на поле, всё в порядке.
33'
Юнузович Златко сделал результативную передачу.
33'
Г О О О О Л - Велькович Милош классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
33'
33'
Рашица Милот мяч отрикошетил от ворот
32'
Ох, нехорошо это выглядит. Соренсен Фредерик получил травму и медбригада забирает его с поля.
31'
Делани Томас из команды Вердер опасно и грубо сыграл. Козьелло Венсан пострадал.
31'
Делани Томас наказан за толчок Хорн Тимо
31'
Крузе Макс из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
31'
Крузе Макс из команды Вердер разыграл угловой с правого угла.
30'
Кайнц Флориан из команды Вердер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
30'
29'
Крузе Макс нанес удар издали, а Хорн Тимо отбил его обратно в игру!
27'
Крузе Макс из команды Вердер в офсайде
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
24'
Мойсандер Никлас из команды Вердер играет слишком грубо. Теродде Симон оказался на газоне.
23'
Теродде Симон наказан за толчок Мойсандер Никлас
22'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Хектор Йонас из команды Кельн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
21'
Мойсандер Никлас наказан за толчок Юя Осако
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
20'
20'
Рашица Милот из команды Вердер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
19'
Хёгер Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
18'
Судья сигнализирует, что Теродде Симон из команды Кельн поставил подножку. Пострадал Велькович Милош
17'
16'
Судья сигнализирует, что Юя Осако из команды Кельн поставил подножку. Пострадал Делани Томас
16'
Риссе Марсель из команды Кельн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
15'
Юя Осако не смог попасть в створ ударом издали
15'
Юя Осако из команды Кельн плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
15'
Писарро Клаудио из команды Кельн делает пас партнеру.
14'
Теродде Симон наказан за толчок Велькович Милош
12'
Соренсен Фредерик возвращается на поле, всё в порядке.
11'
Ох, нехорошо это выглядит. Соренсен Фредерик получил травму и медбригада забирает его с поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
6'
Рашица Милот из команды Вердер в офсайде
5'
5'
Рашица Милот из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
5'
Хорошую попытку сделал Рашица Милот. Удар в створ, но вратарь начеку
3'
3'
Хектор Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
2'
1'
Писарро Клаудио пробует нанести удар издали, но Павленка Иржи держит все под контролем
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Кельн". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Weser-Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Вердер 3:1 Кёльн
Вердер
81.8% (153)
Ничья:
11.8% (22)
Кёльн
6.4% (12)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Вердер:
42.8% (80)
1:0 Вердер:
25.1% (47)
1:1 Ничья:
8% (15)
2:0 Вердер:
7.5% (14)
1:2 Кёльн:
4.8% (9)
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