  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Германия
  5. Бундеслига
Стадион: Зрители: 36500
Ганновер 96
1:3
Конец матча
Аугсбург
0'
0:1
26' Гол
Грегорич Михаэль
1:1
37' Гол
Сане Салиф
43' Желтая карточка
Бебу Ихлас
1:2
45' Гол
Качар Гойко
52' Желтая карточка
Фуллкруг Никлас
62' Желтая карточка
Шмид Жонатан
80' Желтая карточка
Хинтереггер Мартин
1:3
83' Гол
Грегорич Михаэль
90'+5




Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация