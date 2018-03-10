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Стадион: Эйч-Ди-Ай Арена Зрители: 36500
1:3
Конец матча
0:1
26' ГолГрегорич Михаэль
1:1
37' ГолСане Салиф
43' Желтая карточкаБебу Ихлас
1:2
45' ГолКачар Гойко
52' Желтая карточкаФуллкруг Никлас
62' Желтая карточкаШмид Жонатан
80' Желтая карточкаХинтереггер Мартин
1:3
83' ГолГрегорич Михаэль
|
26'
0:1
37'
1:1
43'
45'
1:2
52'
62'
83'
1:3
Состав команд
25
Сорг
Оливер
20
Сане
Салиф
11
Клаус
Феликс
18
Фоссум
Ивер
13
Бебу
Ихлас
35
Хитц
Mapвин
17
Шмид
Жонатан
20
Качар
Гойко
31
Макс
Филипп
23
Рихтер
Марко
19
Ку
Джа-Чхоль
Ганновер 96 4-4-2
- Основной состав
- 1 Чаунер Филипп Вратарь
- 25 Сорг Оливер Защитник
- 20 Сане Салиф Защитник
- 5 Фелипе Мартиньш Защитник
- 3 Альборнос Миико Защитник
- 11 Клаус Феликс Полузащитник
- 31 Антон Вальдемар Полузащитник
- 18 Фоссум Ивер Полузащитник
- 13 Бебу Ихлас Полузащитник
- 14 Харник Мартин Нападающий
- 24 Фуллкруг Никлас Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Эссер Михаэль Вратарь
- 27 Швеглер Пирмин Полузащитник
- 26 Караман Кенан Полузащитник
- 6 Бакалорц Марвин Полузащитник
- 22 Остшолек Маттиас Полузащитник
- 4 Корб Юлиан Полузащитник
- 9 Жонатас Кристиан Нападающий
- Главный тренер: Брайтенрайтер Андре
- Травмы и дисквалификации
- Приб Эдгар Травмирован
- Саренсен-Базее Ноа-Йоэль Травмирован
Аугсбург 4-2-3-1
- Основной состав
- 35 Хитц Mapвин Вратарь
- 17 Шмид Жонатан Защитник
- 20 Качар Гойко Защитник
- 36 Хинтереггер Мартин Защитник
- 31 Макс Филипп Защитник
- 8 Хедира Рани Полузащитник
- 10 Байер Даниэль Полузащитник
- 23 Рихтер Марко Полузащитник
- 19 Ку Джа-Чхоль Полузащитник
- 30 Каиби Франциско Полузащитник
- 11 Грегорич Михаэль Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Луте Андреас Вратарь
- 25 Kilian Jakob Защитник
- 16 Янкер Кристоф Защитник
- 21 Кордова Серхио Полузащитник
- 9 Паркер Шон Полузащитник
- 7 Хеллер Марсель Полузащитник
- 15 Efkan Bekiroglu
- Главный тренер: Баум Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Дансо Кевин Травмирован
- Фрамбергер Рафаэль Травмирован
- Гоувелеув Джеффри Травмирован
- Финнбогасон Альфред Травмирован
- Опаре Даниэль Дисквалифицирован
Предыдущие игры
Ганновер 96 (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
Ганновер 96
Аугсбург
-
1 Голы 3
-
0 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 17
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
29 Дистанция, км 23
-
58 Владение мячом, % 42
Будет доступно позже.
Второй тайм
95'
Аугсбург заслуженно побеждает в отличном матче
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 36500 болельщиков
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
94'
94'
Судья сигнализирует, что Антон Вальдемар из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Кордова Серхио
94'
Чаунер Филипп не дал случится голу! Кордова Серхио должен был забивать, но Чаунер Филипп сделал отличный сейв
93'
Игроки ФК "Аугсбург" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
93'
Антон Вальдемар наказан за толчок Каиби Франциско
93'
Хеллер Марсель из команды Аугсбург делает пас партнеру.
92'
91'
91'
Караман Кенан из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
90'
90'
Тактическая замена. Байер Даниэль уходит с поля и его заменяет Кордова Серхио
89'
Альборнос Миико из команды Ганновер 96 делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
89'
Швеглер Пирмин из команды Ганновер 96 сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
89'
Фуллкруг Никлас нанес удар, но тот был заблокирован.
88'
88'
Караман Кенан нанес удар, но тот был заблокирован.
88'
88'
88'
88'
Чаунер Филипп взял и забрал мяч на выходе
87'
Хеллер Марсель из команды Аугсбург навешивает в штрафную с рикошетом.
87'
Хеллер Марсель из команды Аугсбург идет с мячом вперед на обострение...
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
84'
Тактическая замена. Фелипе Мартиньш уходит с поля и его заменяет Караман Кенан
84'
Отличный командный гол!
83'
Макс Филипп сделал результативную передачу.
83'
Г О О О О Л - Грегорич Михаэль изменил счет на табло!
83'
Макс Филипп из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
83'
Макс Филипп из команды Аугсбург идет с мячом вперед на обострение...
82'
Игроки ФК "Аугсбург" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
82'
82'
81'
Антон Вальдемар не смог попасть в створ ударом издали
81'
81'
81'
Швеглер Пирмин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
80'
Хинтереггер Мартин получает желтую карточку за толчок соперника.
80'
Хинтереггер Мартин наказан за толчок Жонатас Кристиан
79'
Судья сигнализирует, что Ку Джа-Чхоль из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Сане Салиф
78'
78'
Бебу Ихлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
77'
Фелипе Мартиньш наказан за толчок Грегорич Михаэль
77'
76'
Шанс! Жонатас Кристиан из команды Ганновер 96 пробил головой, но мимо
76'
Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
76'
Швеглер Пирмин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
76'
Судья сигнализирует, что Хинтереггер Мартин из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Фуллкруг Никлас
76'
75'
Ку Джа-Чхоль из команды Аугсбург хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
75'
Фоссум Ивер из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
74'
Бебу Ихлас наказан за толчок Хедира Рани
73'
73'
Тактическая замена. Шмид Жонатан уходит с поля и его заменяет Янкер Кристоф
73'
Клаус Феликс из команды Ганновер 96 делает неудачный навес.
72'
Игроки ФК "Ганновер 96" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
72'
Качар Гойко из команды Аугсбург сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
72'
Макс Филипп из команды Аугсбург подал угловой справа.
72'
Плохо сыграл Антон Вальдемар - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
72'
71'
Тактическая замена. Рихтер Марко уходит с поля и его заменяет Хеллер Марсель
71'
Антон Вальдемар из команды Ганновер 96 играет слишком грубо. Каиби Франциско оказался на газоне.
71'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
71'
70'
Фуллкруг Никлас нанес удар, но промахнулся очень сильно.
70'
Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
70'
Хедира Рани наказан за толчок Сане Салиф
70'
69'
Швеглер Пирмин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
69'
Хинтереггер Мартин из команды Аугсбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
68'
68'
Сане Салиф из команды Ганновер 96 опасно и грубо сыграл. Рихтер Марко пострадал.
67'
67'
Альборнос Миико выбил мяч подальше от ворот.
67'
66'
Судья сигнализирует, что Макс Филипп из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Клаус Феликс
66'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
65'
Судья сигнализирует, что Ку Джа-Чхоль из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Бебу Ихлас
64'
Тактическая замена. Харник Мартин уходит с поля и его заменяет Жонатас Кристиан
64'
Антон Вальдемар нанес удар головой, но Хитц Mapвин спокойно отбил мяч.
64'
Фелипе Мартиньш из команды Ганновер 96 делает пас партнеру.
63'
Альборнос Миико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
62'
Шмид Жонатан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
62'
Судья свистит. Шмид Жонатан атаковал сзади соперника. Это Бебу Ихлас заработал своей команде штрафной
62'
Судья сигнализирует, что Антон Вальдемар из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Хинтереггер Мартин
62'
62'
Отличные скиллы показывает Швеглер Пирмин, обводя своих соперников
61'
61'
Бебу Ихлас не смог попасть в створ ударом издали
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
59'
Каиби Франциско из команды Аугсбург в офсайде
59'
Судья сигнализирует, что Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Хедира Рани
58'
58'
Бебу Ихлас нанес удар, но промахнулся очень сильно.
58'
Фоссум Ивер имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
57'
Фуллкруг Никлас из команды Ганновер 96 сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
57'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
55'
Фуллкруг Никлас из команды Ганновер 96 делает неудачный навес.
54'
Клаус Феликс нанес удар издали, а Хитц Mapвин отбил его обратно в игру!
54'
54'
54'
Клаус Феликс из команды Ганновер 96 подал угловой справа.
54'
Хедира Рани предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
53'
52'
Фуллкруг Никлас получает желтую карточку за неспортивное поведение
52'
Назначен штрафной. Пострадал Фуллкруг Никлас, его свалил Байер Даниэль.
51'
Судья сигнализирует, что Ку Джа-Чхоль из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Швеглер Пирмин
51'
Байер Даниэль наказан за толчок Швеглер Пирмин
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
50'
Сане Салиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
49'
49'
49'
Сане Салиф нанес удар головой, но Хитц Mapвин спокойно отбил мяч.
48'
48'
Судья сигнализирует, что Байер Даниэль из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Швеглер Пирмин
46'
Тактическая замена. Сорг Оливер уходит с поля и его заменяет Швеглер Пирмин
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
47'
Каиби Франциско сделал результативную передачу.
47'
Г О О О О О О Л - Качар Гойко из команды Аугсбург с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
47'
Каиби Франциско из команды Аугсбург делает пас партнеру.
47'
Отличные скиллы показывает Каиби Франциско, обводя своих соперников
46'
46'
Каиби Франциско из команды Аугсбург делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
46'
Рихтер Марко из команды Аугсбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
46'
Рихтер Марко из команды Аугсбург идет с мячом вперед на обострение...
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
45'
45'
Отличный пас сделал Сане Салиф из команды Ганновер 96. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
45'
45'
Судья сигнализирует, что Байер Даниэль из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Харник Мартин
44'
44'
Шанс! Каиби Франциско из команды Аугсбург пробил головой, но мимо
44'
43'
Бебу Ихлас сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
43'
Безумный фол. Бебу Ихлас грубо играет против соперника. Пострадал Шмид Жонатан
43'
43'
Сане Салиф из команды Ганновер 96 сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
42'
42'
Хедира Рани наказан за толчок Фуллкруг Никлас
41'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
40'
40'
Фоссум Ивер не смог попасть в створ ударом издали
40'
Альборнос Миико из команды Ганновер 96 делает пас партнеру.
40'
Отличные скиллы показывает Бебу Ихлас, обводя своих соперников
39'
Судья сигнализирует, что Фуллкруг Никлас из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Хедира Рани
38'
Отличный гол забил Сане Салиф
37'
ГОООООЛ - Сане Салиф из команды Ганновер 96 забивает из-за штрафной площади
37'
Плохо сыграл Хинтереггер Мартин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
37'
36'
Судья сигнализирует, что Хинтереггер Мартин из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Фуллкруг Никлас
36'
Игроки ФК "Ганновер 96" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
36'
Сане Салиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
36'
35'
Шмид Жонатан из команды Аугсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
35'
Отличный пас сделал Фелипе Мартиньш из команды Ганновер 96. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
34'
Судья сигнализирует, что Хедира Рани из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Фуллкруг Никлас
34'
34'
Грегорич Михаэль из команды Аугсбург плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
34'
Каиби Франциско из команды Аугсбург сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
33'
Шмид Жонатан из команды Аугсбург подал угловой справа.
33'
Сане Салиф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
33'
Грегорич Михаэль из команды Аугсбург делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
33'
Рихтер Марко из команды Аугсбург делает пас партнеру.
32'
32'
Клаус Феликс из команды Ганновер 96 направляет мяч в штрафную площадку, но Хитц Mapвин выбегает и ловит мяч
31'
Отличные скиллы показывает Клаус Феликс, обводя своих соперников
31'
Сорг Оливер из команды Ганновер 96 делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
30'
Ку Джа-Чхоль наказан за толчок Сане Салиф
30'
Чаунер Филипп из команды Ганновер 96 сделал отличный сейв!
30'
Почти гол! Ку Джа-Чхоль пробил головой по воротам, но Чаунер Филипп спас!
30'
Рихтер Марко из команды Аугсбург делает отличный кросс...
30'
Опасность! Хедира Рани из команды Аугсбург отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
29'
29'
28'
28'
28'
27'
Игрок из команды Ганновер 96 делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
27'
Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
26'
Каиби Франциско сделал результативную передачу.
26'
ГО-О-О-О-ОЛ! Грегорич Михаэль из клуба "Аугсбург" отправил мяч головой в ворота.
26'
Каиби Франциско из команды Аугсбург делает отличный кросс...
26'
Каиби Франциско из команды Аугсбург идет с мячом вперед на обострение...
26'
26'
Фоссум Ивер не смог попасть в створ ударом издали
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
24'
Судья сигнализирует, что Альборнос Миико из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Рихтер Марко
24'
Чаунер Филипп взял и забрал мяч на выходе
24'
Чаунер Филипп не дал случится голу! Ку Джа-Чхоль должен был забивать, но Чаунер Филипп сделал отличный сейв
23'
Шмид Жонатан из команды Аугсбург подал угловой справа.
23'
Грегорич Михаэль имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
23'
Шмид Жонатан нанес удар, мяч был парирован, но Чаунер Филипп не удержал его в руках.
22'
22'
Рихтер Марко из команды Аугсбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
21'
21'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
19'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
17'
16'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
15'
Сорг Оливер из команды Ганновер 96 навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
15'
Качар Гойко из команды Аугсбург хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
15'
15'
15'
Альборнос Миико из команды Ганновер 96 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
15'
Альборнос Миико из команды Ганновер 96 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
14'
13'
Грегорич Михаэль наказан за толчок Фелипе Мартиньш
12'
12'
12'
Шанс! Фуллкруг Никлас из команды Ганновер 96 пробил головой, но мимо
11'
Клаус Феликс из команды Ганновер 96 подал угловой слева.
11'
Должен был быть гол! Альборнос Миико имел отличный шанс, но Хитц Mapвин не дал голу состоятся!
11'
Фоссум Ивер из команды Ганновер 96 делает пас партнеру.
11'
Как он промахнулся? Альборнос Миико имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
10'
10'
Фелипе Мартиньш из команды Ганновер 96 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
Клаус Феликс из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
10'
Клаус Феликс из команды Ганновер 96 подал угловой слева.
10'
Байер Даниэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
9'
Фелипе Мартиньш из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
9'
Судья сигнализирует, что Фоссум Ивер из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Ку Джа-Чхоль
9'
9'
8'
7'
Макс Филипп пробует нанести удар издали, но Чаунер Филипп держит все под контролем
7'
7'
6'
Каиби Франциско из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
6'
Хинтереггер Мартин из команды Аугсбург сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
6'
6'
Сане Салиф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
6'
Рихтер Марко из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
5'
5'
Грегорич Михаэль не смог попасть в створ ударом издали
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
4'
4'
Хинтереггер Мартин нанес удар головой, но Чаунер Филипп спокойно отбил мяч.
3'
3'
Судья сигнализирует, что Сане Салиф из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Ку Джа-Чхоль
2'
2'
Опасность! Рихтер Марко из команды Аугсбург отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
1'
Рихтер Марко нанес удар, но тот был заблокирован.
1'
Отличные скиллы показывает Рихтер Марко, обводя своих соперников
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
1'
Макс Филипп из команды Аугсбург делает неудачный навес.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ганновер 96". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на HDI-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Ганновер 96 1:3 Аугсбург
Ганновер 96
69.4% (127)
Ничья:
25.1% (46)
Аугсбург
5.5% (10)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Ганновер 96:
31.7% (58)
1:0 Ганновер 96:
28.4% (52)
1:1 Ничья:
21.3% (39)
2:0 Ганновер 96:
4.9% (9)
1:2 Аугсбург:
3.3% (6)
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