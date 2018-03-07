Текстовая онлайн трансляция матча Бавария - Гамбург

- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Аллианц Арена
Предыдущие игры
Бавария (последние 20 матчей: +18 =1 -1)
- 04.03.2018 Фрайбург 0:4 Бавария Б
- 24.02.2018 Бавария 0:0 Герта Б
- 20.02.2018 Бавария 5:0 Бешикташ ЛЧ
- 17.02.2018 Вольфсбург 1:2 Бавария Б
- 10.02.2018 Бавария 2:1 Шальке 04 Б
- 06.02.2018 Падерборн 0:6 Бавария КГ
- 03.02.2018 Майнц 0:2 Бавария Б
- 27.01.2018 Бавария 5:2 Хоффенхайм Б
- 21.01.2018 Бавария 4:2 Вердер Б
- 12.01.2018 Байер Л 1:3 Бавария Б
- 09.01.2018 Бавария 5:3 Зонненхоф Гроссашпах ТМК
- 06.01.2018 Аль-Ахли Доха 0:6 Бавария ТМК
- 20.12.2017 Бавария 2:1 Боруссия Д КГ
- 16.12.2017 Штуттгарт 0:1 Бавария Б
- 13.12.2017 Бавария 1:0 Кёльн Б
- 09.12.2017 Айнтрахт Фр 0:1 Бавария Б
- 05.12.2017 Бавария 3:1 ПСЖ ЛЧ
- 02.12.2017 Бавария 3:1 Ганновер 96 Б
- 25.11.2017 Боруссия М 2:1 Бавария Б
- 22.11.2017 Андерлехт 1:2 Бавария ЛЧ
Гамбург (последние 20 матчей: +4 =6 -10)
- 03.03.2018 Гамбург 0:0 Майнц Б
- 24.02.2018 Вердер 1:0 Гамбург Б
- 17.02.2018 Гамбург 1:2 Байер Л Б
- 10.02.2018 Боруссия Д 2:0 Гамбург Б
- 04.02.2018 Гамбург 1:1 Ганновер 96 Б
- 27.01.2018 РБ Лейпциг 1:1 Гамбург Б
- 20.01.2018 Гамбург 0:2 Кёльн Б
- 13.01.2018 Аугсбург 1:0 Гамбург Б
- 07.01.2018 Фрайбург 1:1 Гамбург ТМК
- 04.01.2018 Малага 1:2 Гамбург ТМК
- 15.12.2017 Боруссия М 3:1 Гамбург Б
- 12.12.2017 Гамбург 1:2 Айнтрахт Фр Б
- 09.12.2017 Гамбург 0:0 Вольфсбург Б
- 01.12.2017 Фрайбург 0:0 Гамбург Б
- 26.11.2017 Гамбург 3:0 Хоффенхайм Б
- 19.11.2017 Шальке 04 2:0 Гамбург Б
- 09.11.2017 Гамбург 6:0 Кюрслак-Нойенгамм ТМК
- 04.11.2017 Гамбург 3:1 Штуттгарт Б
- 28.10.2017 Герта 2:1 Гамбург Б
- 21.10.2017 Гамбург 0:1 Бавария Б
Последние игры между собой
Бавария: победы: 16, ничьи: 3, поражения: 1
Гамбург: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 16
- 21.10.2017 Гамбург 0:1 Бавария Бундеслига
- 25.02.2017 Бавария 8:0 Гамбург Бундеслига
- 24.09.2016 Гамбург 0:1 Бавария Бундеслига
- 22.01.2016 Гамбург 1:2 Бавария Бундеслига
- 14.08.2015 Бавария 5:0 Гамбург Бундеслига
- 14.02.2015 Бавария 8:0 Гамбург Бундеслига
- 29.10.2014 Гамбург 1:3 Бавария Кубок Германии
- 20.09.2014 Гамбург 0:0 Бавария Бундеслига
- 03.05.2014 Гамбург 1:4 Бавария Бундеслига
- 12.02.2014 Гамбург 0:5 Бавария Кубок Германии
- 14.12.2013 Бавария 3:1 Гамбург Бундеслига
- 20.07.2013 Гамбург 0:4 Бавария Телеком Кап
- 30.03.2013 Бавария 9:2 Гамбург Бундеслига
- 03.11.2012 Гамбург 0:3 Бавария Бундеслига
- 05.08.2012 Гамбург 0:1 Бавария Кубок LIGAtotal! по футболу
- 04.02.2012 Гамбург 1:1 Бавария Бундеслига
- 20.08.2011 Бавария 5:0 Гамбург Бундеслига
- 19.07.2011 Бавария 1:2 Гамбург Товарищеские матчи. Сборные
- 12.03.2011 Бавария 6:0 Гамбург Бундеслига
- 22.10.2010 Гамбург 0:0 Бавария Бундеслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|25
|20
|3
|2
|59 - 18
|63
|2.
|Шальке 04
|Заявка
|25
|12
|7
|6
|39 - 30
|43
|3.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|33 - 27
|42
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|25
|11
|9
|5
|50 - 31
|42
|5.
|Байер Л
|Заявка
|25
|11
|8
|6
|45 - 33
|41
|6.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|25
|11
|6
|8
|38 - 34
|39
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|33 - 37
|35
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|25
|9
|8
|8
|40 - 38
|35
|9.
|Штуттгарт
|Заявка
|25
|10
|3
|12
|23 - 29
|33
|10.
|Аугсбург
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|33 - 32
|32
|11.
|Ганновер 96
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|32 - 35
|32
|12.
|Герта
|Заявка
|25
|7
|10
|8
|30 - 31
|31
|13.
|Фрайбург
|Заявка
|25
|6
|11
|8
|25 - 42
|29
|14.
|Вердер
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|24 - 30
|27
|15.
|Майнц
|Заявка
|25
|6
|7
|12
|29 - 42
|25
|16.
|Вольфсбург
|Заявка
|25
|4
|13
|8
|28 - 33
|25
|17.
|Гамбург
|Заявка
|25
|4
|6
|15
|18 - 35
|18
|18.
|Кёльн
|Заявка
|25
|4
|5
|16
|24 - 46
|17
-
Текстовая онлайн трансляция матча Бавария - ГамбургДо начала игры осталось 1 день 21 час 40 минут, которая состоится 10.03.2018.
Новости матча
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Бавария - Гамбург
Бавария
94.6% (70)
Ничья:
5.4% (4)
Гамбург
0% (0)
Вы не участвовали в прогнозе
3:0 Бавария:
33.8% (25)
2:0 Бавария:
25.7% (19)
4:0 Бавария:
12.2% (9)
3:1 Бавария:
10.8% (8)
2:1 Бавария:
6.8% (5)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация