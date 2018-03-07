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Бавария
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Бавария - Гамбург

До начала игры осталось 1 день 21 час 40 минут, которая состоится 10.03.2018.
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Прогнозы на матч Бавария - Гамбург
Бавария
94.6% (70)
Ничья:
5.4% (4)
Гамбург
0% (0)

Вы не участвовали в прогнозе

Бавария:
33.8% (25)
Бавария:
25.7% (19)
Бавария:
12.2% (9)
Бавария:
10.8% (8)
Бавария:
6.8% (5)
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