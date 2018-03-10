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Стадион: Зрители: 38625
Герта
0:0
Конец матча
Фрайбург
0'
60' Желтая карточка
Майер Арне
90'+2
Второй тайм
Свисток
92'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
92'
Рекик Карим из команды Герта нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
91'
Платтенхардт Марвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
91'
Судья сигнализирует, что Кат Флориан из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Зельке Дейви
91'
Игрок клуба "Герта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
[1] - столько добавил арбитр времени.

90'
Удар от ворот произведет Герта
90'
Тактическая замена. Кляйндинст Тим уходит с поля и его заменяет Кемпф Марк-Оливер
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
90'
Кляйндинст Тим не смог попасть в створ ударом издали
90'
Кляйндинст Тим из команды Фрайбург идет с мячом вперед на обострение...
89'
Зельке Дейви из команды Герта направляет мяч в штрафную площадку, но Шволов Александер выбегает и ловит мяч
88'
Игрок клуба "Герта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
88'
Петерсен Нильс из команды Фрайбург в офсайде
88'
Сеюнджю Чаглар из команды Фрайбург делает передачу одноклубнику.
88'
Гульде Мануэль из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
87'
Судья сигнализирует, что Дарида Владимир из команды Герта поставил подножку. Пострадал Хаберер Яник
86'
Лазаро Валентино из команды Герта направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
86'
Шволов Александер взял и забрал мяч на выходе
86'
Лустенбергер Фабиан из команды Герта отправил кросс в штрафную...
85'
Кляйндинст Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
85'
Дуда Ондрей из команды Герта подал угловой справа.
85'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
85'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
83'
Игрок клуба "Герта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
83'
Шволов Александер взял и забрал мяч на выходе
83'
Лазаро Валентино навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
82'
Кюблер Лукас из команды Фрайбург опасно и грубо сыграл. Лазаро Валентино пострадал.
Фол, нарушение
82'
Судья сигнализирует, что Вайзер Митчелл из команды Герта поставил подножку. Пострадал Кат Флориан
81'
Рекик Карим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
80'
Кляйндинст Тим из команды Фрайбург плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
80'
Хаберер Яник из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
78'
Сегодняшная посещаемость составляет 38625 болельщиков
Фол, нарушение
78'
Судья сигнализирует, что Кляйндинст Тим из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Лустенбергер Фабиан
77'
Рекик Карим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Хёфлер Николас из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
77'
Кат Флориан из команды Фрайбург делает пас партнеру.
75'
Зельке Дейви выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
75'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург подал угловой слева.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
75'
Кат Флориан из команды Фрайбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
74'
Хорошую попытку сделал Лазаро Валентино. Удар в створ, но вратарь начеку
Фол, нарушение
73'
Кат Флориан наказан за толчок Рекик Карим
72'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
71'
Удар от ворот произведет Фрайбург
71'
Пекарик Петер из команды Герта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
70'
Шволов Александер взял и забрал мяч на выходе
70'
Дуда Ондрей из команды Герта отправил кросс в штрафную...
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
68'
Тактическая замена. Хёлер Лукас уходит с поля и его заменяет Кат Флориан
68'
Дуда Ондрей нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
Лазаро Валентино из команды Герта делает пас партнеру.
67'
Гюнтер Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
67'
Платтенхардт Марвин из команды Герта подал угловой слева.
67'
Платтенхардт Марвин из команды Герта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
66'
Тактическая замена. Майер Арне уходит с поля и его заменяет Дарида Владимир
Фол, нарушение
66'
Судья сигнализирует, что Сеюнджю Чаглар из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Майер Арне
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
65'
Шволов Александер взял и забрал мяч на выходе
65'
Лустенбергер Фабиан выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
64'
Судья сигнализирует, что Хёлер Лукас из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Зельке Дейви
63'
Гюнтер Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Лазаро Валентино из команды Герта отправил кросс в штрафную...
63'
Гульде Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Зельке Дейви из команды Герта отправил кросс в штрафную...
62'
Игрок клуба "Фрайбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Удар от ворот произведет Фрайбург
61'
Рекик Карим не смог попасть в створ ударом издали
61'
Вайзер Митчелл из команды Герта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
61'
Отличные скиллы показывает Вайзер Митчелл, обводя своих соперников
60'
Удар от ворот произведет Герта
60'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Желтая карточка
60'
Майер Арне получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
60'
Судья сигнализирует, что Майер Арне из команды Герта поставил подножку. Пострадал Кох Робин
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
59'
Тактическая замена. Ибишевич Ведад уходит с поля и его заменяет Зельке Дейви
59'
Тактическая замена. Калу Саломон уходит с поля и его заменяет Дуда Ондрей
Фол, нарушение
59'
Судья сигнализирует, что Хёфлер Николас из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Лустенбергер Фабиан
58'
Калу Саломон из команды Герта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
58'
Отличные скиллы показывает Калу Саломон, обводя своих соперников
57'
Игрок клуба "Фрайбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Ярстейн Руне выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
56'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург подал угловой слева.
56'
Кляйндинст Тим из команды Фрайбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
55'
Ибишевич Ведад выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
55'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург подал угловой слева.
55'
Рекик Карим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
55'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
53'
Калу Саломон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
53'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург подал угловой слева.
53'
Петерсен Нильс нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
Отличные скиллы показывает Петерсен Нильс, обводя своих соперников
51'
Игрок клуба "Герта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
50'
Удар от ворот произведет Герта
50'
Гюнтер Кристиан не смог попасть в створ ударом издали
50'
Кляйндинст Тим из команды Фрайбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
49'
Удар от ворот произведет Фрайбург
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Кох Робин из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Вайзер Митчелл
47'
Игрок клуба "Герта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Удар от ворот произведет Фрайбург
46'
Вайзер Митчелл из команды Герта навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
46'
Калу Саломон из команды Герта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Кляйндинст Тим нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург делает пас партнеру.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Хаберер Яник из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Вайзер Митчелл
44'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
41'
Хаберер Яник нанес удар, но тот был заблокирован.
41'
Плохо сыграл Рекик Карим - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
41'
Хаберер Яник из команды Фрайбург делает пас партнеру.
40'
Удар от ворот произведет Герта
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Платтенхардт Марвин из команды Герта поставил подножку. Пострадал Хёлер Лукас
Офсайд
38'
Ибишевич Ведад из команды Герта в офсайде
37'
Платтенхардт Марвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
37'
Судья сигнализирует, что Кох Робин из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Лазаро Валентино
37'
Игрок клуба "Герта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Удар от ворот произведет Герта
36'
Игрок клуба "Фрайбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
35'
Хаберер Яник из команды Фрайбург в офсайде
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
35'
Штарк Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
34'
Отличные скиллы показывает Гюнтер Кристиан, обводя своих соперников
34'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
33'
Калу Саломон из команды Герта опасно и грубо сыграл. Хаберер Яник пострадал.
32'
Хёлер Лукас из команды Фрайбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
32'
Шволов Александер взял и забрал мяч на выходе
32'
Платтенхардт Марвин из команды Герта отправил кросс в штрафную...
30'
Пекарик Петер из команды Герта навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
29'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
29'
Абраши Амир получил травму и заменен. Хёфлер Николас выходит на поле.
28'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Рекик Карим из команды Герта поставил подножку. Пострадал Хёлер Лукас
27'
Лустенбергер Фабиан из команды Герта нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
27'
Лазаро Валентино из команды Герта подал угловой справа.
27'
Шволов Александер отбил мяч на угловой после удара Ибишевич Ведад из штрафной площади.
26'
Вайзер Митчелл из команды Герта делает пас партнеру.
26'
Калу Саломон нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Вайзер Митчелл из команды Герта отправил кросс в штрафную...
25'
Платтенхардт Марвин из команды Герта отправил кросс в штрафную...
25'
Кох Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
25'
Штарк Никлас из команды Герта подал угловой слева.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
25'
Кюблер Лукас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
25'
Вайзер Митчелл из команды Герта отправил кросс в штрафную...
24'
Удар от ворот произведет Фрайбург
24'
Как он промахнулся? Ибишевич Ведад имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
24'
Лазаро Валентино из команды Герта делает пас партнеру.
24'
Сеюнджю Чаглар ошибается в защите.
23'
Майер Арне нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Майер Арне из команды Герта идет с мячом вперед на обострение...
21'
Игрок клуба "Фрайбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Кляйндинст Тим из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Вайзер Митчелл
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
19'
Удар от ворот произведет Фрайбург
19'
Вайзер Митчелл не смог попасть в створ ударом издали
19'
Калу Саломон из команды Герта делает пас партнеру.
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Хаберер Яник из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Лустенбергер Фабиан
19'
Абраши Амир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
19'
Лазаро Валентино из команды Герта подал угловой справа.
18'
Шволов Александер отбил мяч на угловой после удара Вайзер Митчелл из штрафной площади.
18'
Отличные скиллы показывает Вайзер Митчелл, обводя своих соперников
18'
Калу Саломон из команды Герта делает пас партнеру.
17'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
16'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
15'
Удар от ворот произведет Фрайбург
15'
Ибишевич Ведад не смог попасть в створ ударом издали
15'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Ибишевич Ведад и Калу Саломон из команды Герта.
14'
Игрок клуба "Герта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
12'
Ибишевич Ведад из команды Герта опасно и грубо сыграл. Абраши Амир пострадал.
11'
Игрок клуба "Герта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Лазаро Валентино из команды Герта отправил кросс в штрафную...
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
9'
Кох Робин из команды Фрайбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Офсайд
8'
Петерсен Нильс из команды Фрайбург в офсайде
7'
Удар от ворот произведет Фрайбург
7'
Майер Арне из команды Герта делает неудачный навес.
7'
Гульде Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Вайзер Митчелл из команды Герта отправил кросс в штрафную...
6'
Хорошую попытку сделал Лазаро Валентино. Удар в створ, но вратарь начеку
6'
Лазаро Валентино из команды Герта идет с мячом вперед на обострение...
6'
Абраши Амир ошибается в защите.
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Кох Робин из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Вайзер Митчелл
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
5'
Игрок клуба "Фрайбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Майер Арне выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Петерсен Нильс из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
4'
Штарк Никлас из команды Герта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
2'
Игрок клуба "Герта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Фрайбург". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympiastadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Герта 0:0 Фрайбург
Герта
72.1% (132)
Ничья:
26.2% (48)
Фрайбург
1.6% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Герта:
31.7% (58)
Герта:
29.5% (54)
Ничья:
19.7% (36)
Герта:
7.7% (14)
Ничья:
3.3% (6)
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