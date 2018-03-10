Стадион: Олимпиаштадион Зрители: 38625
60' Желтая карточкаМайер Арне
Второй тайм
92'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
92'
Рекик Карим из команды Герта нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
91'
Платтенхардт Марвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
91'
Судья сигнализирует, что Кат Флориан из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Зельке Дейви
91'
90'
[1] - столько добавил арбитр времени.
90'
90'
Тактическая замена. Кляйндинст Тим уходит с поля и его заменяет Кемпф Марк-Оливер
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
90'
Кляйндинст Тим не смог попасть в створ ударом издали
90'
Кляйндинст Тим из команды Фрайбург идет с мячом вперед на обострение...
89'
Зельке Дейви из команды Герта направляет мяч в штрафную площадку, но Шволов Александер выбегает и ловит мяч
88'
88'
Петерсен Нильс из команды Фрайбург в офсайде
88'
Сеюнджю Чаглар из команды Фрайбург делает передачу одноклубнику.
88'
Гульде Мануэль из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
87'
Судья сигнализирует, что Дарида Владимир из команды Герта поставил подножку. Пострадал Хаберер Яник
86'
Лазаро Валентино из команды Герта направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
86'
86'
Лустенбергер Фабиан из команды Герта отправил кросс в штрафную...
85'
Кляйндинст Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Дуда Ондрей из команды Герта подал угловой справа.
85'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
85'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
83'
83'
83'
Лазаро Валентино навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
82'
Кюблер Лукас из команды Фрайбург опасно и грубо сыграл. Лазаро Валентино пострадал.
82'
Судья сигнализирует, что Вайзер Митчелл из команды Герта поставил подножку. Пострадал Кат Флориан
81'
Рекик Карим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
80'
Кляйндинст Тим из команды Фрайбург плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
80'
Хаберер Яник из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
78'
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78'
Судья сигнализирует, что Кляйндинст Тим из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Лустенбергер Фабиан
77'
Рекик Карим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Хёфлер Николас из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
77'
Кат Флориан из команды Фрайбург делает пас партнеру.
75'
Зельке Дейви выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
75'
Кат Флориан из команды Фрайбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
74'
Хорошую попытку сделал Лазаро Валентино. Удар в створ, но вратарь начеку
73'
Кат Флориан наказан за толчок Рекик Карим
72'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
71'
71'
Пекарик Петер из команды Герта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
70'
70'
Дуда Ондрей из команды Герта отправил кросс в штрафную...
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
68'
Тактическая замена. Хёлер Лукас уходит с поля и его заменяет Кат Флориан
68'
Дуда Ондрей нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
Лазаро Валентино из команды Герта делает пас партнеру.
67'
Гюнтер Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Платтенхардт Марвин из команды Герта подал угловой слева.
67'
Платтенхардт Марвин из команды Герта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
66'
Тактическая замена. Майер Арне уходит с поля и его заменяет Дарида Владимир
66'
Судья сигнализирует, что Сеюнджю Чаглар из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Майер Арне
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
65'
65'
Лустенбергер Фабиан выбил мяч подальше от ворот.
64'
Судья сигнализирует, что Хёлер Лукас из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Зельке Дейви
63'
Гюнтер Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Лазаро Валентино из команды Герта отправил кросс в штрафную...
63'
Гульде Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Зельке Дейви из команды Герта отправил кросс в штрафную...
62'
61'
61'
Рекик Карим не смог попасть в створ ударом издали
61'
Вайзер Митчелл из команды Герта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
61'
Отличные скиллы показывает Вайзер Митчелл, обводя своих соперников
60'
60'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург пробил со штрафного, но очень мимо цели.
60'
Майер Арне получил желтую карточку от судьи
60'
Судья сигнализирует, что Майер Арне из команды Герта поставил подножку. Пострадал Кох Робин
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
59'
Тактическая замена. Ибишевич Ведад уходит с поля и его заменяет Зельке Дейви
59'
Тактическая замена. Калу Саломон уходит с поля и его заменяет Дуда Ондрей
59'
Судья сигнализирует, что Хёфлер Николас из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Лустенбергер Фабиан
58'
Калу Саломон из команды Герта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
58'
Отличные скиллы показывает Калу Саломон, обводя своих соперников
57'
56'
Ярстейн Руне выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
56'
Кляйндинст Тим из команды Фрайбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
55'
Ибишевич Ведад выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
55'
Рекик Карим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
53'
Калу Саломон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
53'
Петерсен Нильс нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
Отличные скиллы показывает Петерсен Нильс, обводя своих соперников
51'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
50'
50'
Гюнтер Кристиан не смог попасть в створ ударом издали
50'
Кляйндинст Тим из команды Фрайбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
49'
48'
Судья сигнализирует, что Кох Робин из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Вайзер Митчелл
47'
46'
46'
Вайзер Митчелл из команды Герта навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
46'
Калу Саломон из команды Герта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Кляйндинст Тим нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург делает пас партнеру.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
45'
Судья сигнализирует, что Хаберер Яник из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Вайзер Митчелл
44'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
41'
Хаберер Яник нанес удар, но тот был заблокирован.
41'
Плохо сыграл Рекик Карим - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
41'
Хаберер Яник из команды Фрайбург делает пас партнеру.
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
39'
Судья сигнализирует, что Платтенхардт Марвин из команды Герта поставил подножку. Пострадал Хёлер Лукас
38'
Ибишевич Ведад из команды Герта в офсайде
37'
Платтенхардт Марвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
37'
Судья сигнализирует, что Кох Робин из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Лазаро Валентино
37'
36'
36'
35'
Хаберер Яник из команды Фрайбург в офсайде
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
35'
Штарк Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
34'
Отличные скиллы показывает Гюнтер Кристиан, обводя своих соперников
34'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург идет с мячом вперед на обострение...
33'
Калу Саломон из команды Герта опасно и грубо сыграл. Хаберер Яник пострадал.
32'
Хёлер Лукас из команды Фрайбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
32'
32'
Платтенхардт Марвин из команды Герта отправил кросс в штрафную...
30'
Пекарик Петер из команды Герта навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
29'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
29'
Абраши Амир получил травму и заменен. Хёфлер Николас выходит на поле.
28'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
27'
Судья сигнализирует, что Рекик Карим из команды Герта поставил подножку. Пострадал Хёлер Лукас
27'
Лустенбергер Фабиан из команды Герта нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
27'
Лазаро Валентино из команды Герта подал угловой справа.
27'
Шволов Александер отбил мяч на угловой после удара Ибишевич Ведад из штрафной площади.
26'
Вайзер Митчелл из команды Герта делает пас партнеру.
26'
Калу Саломон нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
25'
Платтенхардт Марвин из команды Герта отправил кросс в штрафную...
25'
Кох Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Штарк Никлас из команды Герта подал угловой слева.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
25'
Кюблер Лукас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
25'
24'
24'
Как он промахнулся? Ибишевич Ведад имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
24'
Лазаро Валентино из команды Герта делает пас партнеру.
24'
Сеюнджю Чаглар ошибается в защите.
23'
Майер Арне нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Майер Арне из команды Герта идет с мячом вперед на обострение...
21'
20'
Судья сигнализирует, что Кляйндинст Тим из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Вайзер Митчелл
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
19'
19'
Вайзер Митчелл не смог попасть в створ ударом издали
19'
Калу Саломон из команды Герта делает пас партнеру.
19'
Судья сигнализирует, что Хаберер Яник из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Лустенбергер Фабиан
19'
Абраши Амир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Лазаро Валентино из команды Герта подал угловой справа.
18'
Шволов Александер отбил мяч на угловой после удара Вайзер Митчелл из штрафной площади.
18'
Отличные скиллы показывает Вайзер Митчелл, обводя своих соперников
18'
Калу Саломон из команды Герта делает пас партнеру.
17'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
16'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
15'
15'
Ибишевич Ведад не смог попасть в створ ударом издали
15'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Ибишевич Ведад и Калу Саломон из команды Герта.
14'
12'
Ибишевич Ведад из команды Герта опасно и грубо сыграл. Абраши Амир пострадал.
11'
11'
Лазаро Валентино из команды Герта отправил кросс в штрафную...
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
9'
8'
Петерсен Нильс из команды Фрайбург в офсайде
7'
7'
Майер Арне из команды Герта делает неудачный навес.
7'
Гульде Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
6'
Хорошую попытку сделал Лазаро Валентино. Удар в створ, но вратарь начеку
6'
Лазаро Валентино из команды Герта идет с мячом вперед на обострение...
6'
Абраши Амир ошибается в защите.
5'
Судья сигнализирует, что Кох Робин из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Вайзер Митчелл
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
5'
5'
Майер Арне выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Петерсен Нильс из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
4'
Штарк Никлас из команды Герта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
2'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Фрайбург". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympiastadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Герта 0:0 Фрайбург
Герта
72.1% (132)
Ничья:
26.2% (48)
Фрайбург
1.6% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Герта:
31.7% (58)
2:1 Герта:
29.5% (54)
1:1 Ничья:
19.7% (36)
2:0 Герта:
7.7% (14)
0:0 Ничья:
3.3% (6)
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