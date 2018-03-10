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Стадион: Зрители: 25550
Хоффенхайм
3:0
Конец матча
Вольфсбург
0'
1:0
18' Гол
Шульц Нико
68' Желтая карточка
Полански Ойген
2:0
77' Гол
Гнабри Серж
3:0
80' Гол в свои ворота
Гилавоги Жошуа
90' Желтая карточка
Брума Джеффри
90'+2
Новости после матча

Второй тайм
92'
Хоффенхайм заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
92'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
92'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Желтая карточка
92'
Брума Джеффри получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
91'
Судья сигнализирует, что Брума Джеффри из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Амири Надим
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.

89'
Штеффен Ренато нанес удар, мяч был парирован, но Бауманн Оливер не удержал его в руках.
89'
Димата Нани из команды Вольфсбург находит одноклубника четким пасом пяткой.
88'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
88'
Акпогума Кевин из команды Хоффенхайм плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
Угловой
88'
Гнабри Серж из команды Хоффенхайм подал угловой слева.
88'
Ют Марк мяч отрикошетил от ворот
87'
Полански Ойген из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
Угловой
87'
Амири Надим из команды Хоффенхайм разыграл угловой с правого угла.
87'
Полански Ойген мяч отрикошетил от ворот
87'
Рупп Лукас из команды Хоффенхайм делает пас партнеру.
86'
Дидави Даниэль из команды Вольфсбург направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Фол, нарушение
85'
Фогт Кевин наказан за толчок Димата Нани
84'
Игра в одни ворота сейчас. Хоффенхайм доминирует и владеет мячом
Фол, нарушение
83'
Судья сигнализирует, что Гнабри Серж из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Мехмеди Адмир
Фол, нарушение
83'
Штеффен Ренато наказан за толчок Акпогума Кевин
82'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
82'
Тактическая замена. Малли Юнус уходит с поля и его заменяет Штеффен Ренато
82'
Малли Юнус не смог попасть в створ ударом издали
Описание гола
80'
Г О О О О Л - Гилавоги Жошуа уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
80'
Плохо сыграл Кнохе Робин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
80'
Гнабри Серж из команды Хоффенхайм делает навес прямо в штрафную.
80'
Кнохе Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Амири Надим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Фол, нарушение
80'
Судья сигнализирует, что Elvis Rexhbecaj из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Кадержабек Павел
78'
Тактическая замена. Гриллич Флориан уходит с поля и его заменяет Амири Надим
77'
Ют Марк сделал результативную передачу.
Описание гола
77'
Г О О О О Л - Гнабри Серж из команды Хоффенхайм переиграл вратаря дальним ударом!
76'
Игроки ФК "Хоффенхайм" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
76'
Бауманн Оливер взял и забрал мяч на выходе
76'
Базур Рихедли из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
76'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
76'
Ют Марк нанес удар, но промахнулся очень сильно.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Фол, нарушение
74'
Судья сигнализирует, что Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Акпогума Кевин
73'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
73'
Шульц Нико не смог попасть в створ ударом издали
72'
Кастельс Коэн взял и забрал мяч на выходе
72'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм навешивает в штрафную с рикошетом.
72'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
71'
Дидави Даниэль нанес удар, но промахнулся очень сильно.
71'
Малли Юнус из команды Вольфсбург навешивает в штрафную с рикошетом.
71'
Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля
Угловой
71'
Гнабри Серж из команды Хоффенхайм подал угловой слева.
70'
Ют Марк из команды Хоффенхайм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
70'
Гнабри Серж нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
Игроки ФК "Хоффенхайм" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
69'
Димата Нани из команды Вольфсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
69'
Elvis Rexhbecaj из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
68'
Полански Ойген из команды Хоффенхайм предупрежден после нескольких фолов.
Фол, нарушение
68'
Судья сигнализирует, что Полански Ойген из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Верхаг Пауль
67'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
67'
Игрок клуба "Хоффенхайм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
Кастельс Коэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
66'
Гнабри Серж из команды Хоффенхайм подал угловой слева.
66'
Тактическая замена. Крамарич Андрей уходит с поля и его заменяет Ют Марк
66'
Гилавоги Жошуа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
65'
Рупп Лукас из команды Хоффенхайм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
65'
Гнабри Серж из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
65'
Гнабри Серж из команды Хоффенхайм идет с мячом вперед на обострение...
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
65'
Бауманн Оливер взял и забрал мяч на выходе
Угловой
65'
Малли Юнус из команды Вольфсбург подал угловой справа.
65'
Хюбнер Бенжамин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
64'
Малли Юнус навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
64'
Судья свистит. Рупп Лукас атаковал сзади соперника. Это Димата Нани заработал своей команде штрафной
63'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
63'
Матч остановлен
63'
Гилавоги Жошуа из команды Вольфсбург направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
Фол, нарушение
62'
Полански Ойген из команды Хоффенхайм вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Димата Нани не пострадал и надо продолжать игру!
62'
Акпогума Кевин из команды Хоффенхайм хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
62'
Малли Юнус из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
61'
Игрок клуба "Вольфсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
Сегодняшная посещаемость составляет 25550 болельщиков
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
59'
Кастельс Коэн взял и забрал мяч на выходе
Угловой
59'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм подал угловой слева.
59'
Верхаг Пауль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
58'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
58'
Кастельс Коэн взял и забрал мяч на выходе
58'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
58'
Игроки ФК "Хоффенхайм" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
58'
Дидави Даниэль из команды Вольфсбург направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
57'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
56'
Рупп Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
56'
Малли Юнус из команды Вольфсбург подал угловой справа.
56'
Дидави Даниэль из команды Вольфсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
56'
Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
55'
Кадержабек Павел наказан за толчок Elvis Rexhbecaj
55'
Elvis Rexhbecaj выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
54'
Полански Ойген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
54'
Малли Юнус из команды Вольфсбург подал угловой справа.
54'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
54'
Брекало Йосип получил травму и заменен. Димата Нани выходит на поле.
Травма, повреждение
54'
Ох, нехорошо это выглядит. Брекало Йосип получил травму и медбригада забирает его с поля.
53'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
52'
Фогт Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
52'
Гнабри Серж из команды Хоффенхайм делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
52'
Отличные скиллы показывает Гнабри Серж, обводя своих соперников
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Травма, повреждение
50'
Брекало Йосип возвращается на поле, всё в порядке.
50'
Матч возобновится спорным мячом
50'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
49'
Ох, нехорошо это выглядит. Брекало Йосип получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
48'
Брекало Йосип на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
48'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
48'
Малли Юнус из команды Вольфсбург делает неудачный навес.
48'
Игроки ФК "Вольфсбург" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
48'
Гнабри Серж из команды Хоффенхайм делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
47'
Акпогума Кевин наказан за толчок Верхаг Пауль
47'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
46'
ШАНС! Брекало Йосип нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
46'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург идет с мячом вперед на обострение...
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
48'
Команда Хоффенхайм играла лучше в этом тайме.
47'
Хюбнер Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Дидави Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
46'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
46'
Гриллич Флориан из команды Хоффенхайм играет слишком грубо. Базур Рихедли оказался на газоне.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
45'
Бауманн Оливер взял и забрал мяч на выходе
44'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
43'
Гайгер Деннис получил травму и заменен. Полански Ойген выходит на поле.
42'
Тактическая замена. Ориги Дивок уходит с поля и его заменяет Брекало Йосип
Травма, повреждение
42'
Гайгер Деннис возвращается на поле, всё в порядке.
42'
Гилавоги Жошуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
42'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм подал угловой справа.
41'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
41'
Ох, нехорошо это выглядит. Гайгер Деннис получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
41'
Гайгер Деннис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
41'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
Должен был быть гол! Крамарич Андрей имел отличный шанс, но Кастельс Коэн не дал голу состоятся!
40'
ШАНС! Крамарич Андрей вышел один-на-один с голкипером...
40'
Игроки ФК "Хоффенхайм" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
39'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
Офсайд
36'
Ориги Дивок из команды Вольфсбург в офсайде
36'
Фогт Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
35'
Малли Юнус из команды Вольфсбург подал угловой слева.
35'
Акпогума Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
35'
Кастельс Коэн взял и забрал мяч на выходе
35'
Рупп Лукас из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
34'
So close! Удар головой нанес Гнабри Серж но мяч выбили с ленточки!
34'
Акпогума Кевин из команды Хоффенхайм делает передачу одноклубнику.
Угловой
34'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм подал угловой справа.
33'
Кнохе Робин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
33'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм делает навес прямо в штрафную.
32'
Крамарич Андрей имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
32'
Гнабри Серж попадает в перекладину ударом с лета. Какой шанс!
32'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
32'
Отличные скиллы показывает Крамарич Андрей, обводя своих соперников
32'
Игрок клуба "Хоффенхайм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
30'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
29'
Акпогума Кевин из команды Хоффенхайм сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
29'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм подал угловой справа.
29'
Игра в одни ворота сейчас. Хоффенхайм доминирует и владеет мячом
29'
Elvis Rexhbecaj предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
29'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
29'
Кастельс Коэн взял и забрал мяч на выходе
28'
Гайгер Деннис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
28'
Верхаг Пауль наказан за толчок Шульц Нико
28'
Опасность предотвращена - Elvis Rexhbecaj из команды Вольфсбург вступил в отбор удачно
27'
Гилавоги Жошуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
27'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм подал угловой справа.
27'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
27'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
26'
Крамарич Андрей мяч отрикошетил от ворот
26'
Отличные скиллы показывает Крамарич Андрей, обводя своих соперников
26'
Игроки ФК "Хоффенхайм" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
26'
Дидави Даниэль из команды Вольфсбург сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Верхаг Пауль мяча так и не получил
25'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
24'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
24'
Гилавоги Жошуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
24'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм подал угловой справа.
24'
Кнохе Робин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
23'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
23'
Гриллич Флориан из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
23'
Кнохе Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Крамарич Андрей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
22'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
22'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
22'
Безумный фол. Брума Джеффри грубо играет против соперника. Пострадал Крамарич Андрей
Фол, нарушение
21'
Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург в офсайде
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
20'
Игрок клуба "Вольфсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Описание гола
18'
ГОЛ! Легко закончил атаку Шульц Нико из команды Хоффенхайм, забив в пустые ворота!
18'
Плохо сыграл Кастельс Коэн - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
18'
Гриллич Флориан из команды Хоффенхайм делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
18'
Гнабри Серж из команды Хоффенхайм сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
18'
Игрок клуба "Хоффенхайм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Кнохе Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
17'
Брума Джеффри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
17'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм подал угловой слева.
17'
Брума Джеффри предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
17'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
16'
Крамарич Андрей пробует нанести удар издали, но Кастельс Коэн держит все под контролем
16'
Игроки ФК "Хоффенхайм" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
15'
Опасность предотвращена - Базур Рихедли из команды Вольфсбург вступил в отбор удачно
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
14'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
13'
Кастельс Коэн взял и забрал мяч на выходе
13'
Крамарич Андрей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Дидави Даниэль из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Гайгер Деннис
Офсайд
11'
Ориги Дивок из команды Вольфсбург в офсайде
11'
Игрок клуба "Вольфсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Фогт Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
10'
Elvis Rexhbecaj из команды Вольфсбург делает неудачный навес.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
9'
Кастельс Коэн взял и забрал мяч на выходе
9'
Плохо сыграл Кнохе Робин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
9'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
9'
Игроки ФК "Хоффенхайм" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
9'
Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
8'
Гнабри Серж имел все шансы забить, но Кастельс Коэн сделал отличный сейв!
8'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
Офсайд
7'
Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург в офсайде
Офсайд
7'
Дидави Даниэль из команды Вольфсбург в офсайде
7'
Мехмеди Адмир нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
Малли Юнус из команды Вольфсбург идет с мячом вперед на обострение...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
5'
Кадержабек Павел нанес удар головой, но Кастельс Коэн спокойно отбил мяч.
5'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
4'
Бауманн Оливер взял и забрал мяч на выходе
4'
Elvis Rexhbecaj выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Игрок клуба "Хоффенхайм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
3'
Гилавоги Жошуа коснулся мяча рукой.
2'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
1'
Крамарич Андрей нанес удар, но тот был заблокирован.
1'
Базур Рихедли ошибается в защите.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Вольфсбург". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wirsol Rhein-Neckar-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Хоффенхайм 3:0 Вольфсбург
Хоффенхайм
78.1% (143)
Ничья:
13.1% (24)
Вольфсбург
8.7% (16)

Вы не участвовали в прогнозе

Хоффенхайм:
45.4% (83)
Хоффенхайм:
18.6% (34)
Ничья:
12% (22)
Хоффенхайм:
7.1% (13)
Вольфсбург:
4.9% (9)
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