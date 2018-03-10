Стадион: Райн-Неккар-Арена Зрители: 25550
3:0
Конец матча
1:0
18' ГолШульц Нико
68' Желтая карточкаПолански Ойген
2:0
77' ГолГнабри Серж
3:0
80' Гол в свои воротаГилавоги Жошуа
90' Желтая карточкаБрума Джеффри
Новости после матча
Второй тайм
92'
Хоффенхайм заслуженно побеждает в отличном матче
92'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
92'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
92'
Брума Джеффри получил желтую карточку от судьи
91'
Судья сигнализирует, что Брума Джеффри из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Амири Надим
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
89'
Штеффен Ренато нанес удар, мяч был парирован, но Бауманн Оливер не удержал его в руках.
89'
Димата Нани из команды Вольфсбург находит одноклубника четким пасом пяткой.
88'
88'
Акпогума Кевин из команды Хоффенхайм плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
88'
88'
Ют Марк мяч отрикошетил от ворот
87'
Полански Ойген из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
87'
Амири Надим из команды Хоффенхайм разыграл угловой с правого угла.
87'
Полански Ойген мяч отрикошетил от ворот
87'
Рупп Лукас из команды Хоффенхайм делает пас партнеру.
86'
Дидави Даниэль из команды Вольфсбург направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
85'
Фогт Кевин наказан за толчок Димата Нани
84'
Игра в одни ворота сейчас. Хоффенхайм доминирует и владеет мячом
83'
Судья сигнализирует, что Гнабри Серж из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Мехмеди Адмир
83'
Штеффен Ренато наказан за толчок Акпогума Кевин
82'
82'
Тактическая замена. Малли Юнус уходит с поля и его заменяет Штеффен Ренато
82'
Малли Юнус не смог попасть в створ ударом издали
80'
Г О О О О Л - Гилавоги Жошуа уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
80'
Плохо сыграл Кнохе Робин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
80'
Гнабри Серж из команды Хоффенхайм делает навес прямо в штрафную.
80'
80'
Амири Надим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
80'
Судья сигнализирует, что Elvis Rexhbecaj из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Кадержабек Павел
78'
Тактическая замена. Гриллич Флориан уходит с поля и его заменяет Амири Надим
77'
Ют Марк сделал результативную передачу.
77'
Г О О О О Л - Гнабри Серж из команды Хоффенхайм переиграл вратаря дальним ударом!
76'
76'
76'
Базур Рихедли из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
76'
76'
Ют Марк нанес удар, но промахнулся очень сильно.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
74'
Судья сигнализирует, что Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Акпогума Кевин
73'
73'
Шульц Нико не смог попасть в створ ударом издали
72'
72'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм навешивает в штрафную с рикошетом.
72'
71'
Дидави Даниэль нанес удар, но промахнулся очень сильно.
71'
Малли Юнус из команды Вольфсбург навешивает в штрафную с рикошетом.
71'
Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля
71'
70'
Ют Марк из команды Хоффенхайм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
70'
Гнабри Серж нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
69'
Димата Нани из команды Вольфсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
69'
Elvis Rexhbecaj из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
68'
Полански Ойген из команды Хоффенхайм предупрежден после нескольких фолов.
68'
Судья сигнализирует, что Полански Ойген из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Верхаг Пауль
67'
67'
66'
Кастельс Коэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
66'
Тактическая замена. Крамарич Андрей уходит с поля и его заменяет Ют Марк
66'
Гилавоги Жошуа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
65'
Рупп Лукас из команды Хоффенхайм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
65'
Гнабри Серж из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
65'
Гнабри Серж из команды Хоффенхайм идет с мячом вперед на обострение...
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
65'
65'
65'
Хюбнер Бенжамин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
64'
Малли Юнус навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
64'
Судья свистит. Рупп Лукас атаковал сзади соперника. Это Димата Нани заработал своей команде штрафной
63'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
63'
Матч остановлен
63'
Гилавоги Жошуа из команды Вольфсбург направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
62'
Полански Ойген из команды Хоффенхайм вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Димата Нани не пострадал и надо продолжать игру!
62'
Акпогума Кевин из команды Хоффенхайм хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
62'
Малли Юнус из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
61'
60'
Сегодняшная посещаемость составляет 25550 болельщиков
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
59'
59'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм подал угловой слева.
59'
Верхаг Пауль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
58'
58'
58'
58'
58'
Дидави Даниэль из команды Вольфсбург направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
57'
56'
Рупп Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
56'
Дидави Даниэль из команды Вольфсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
56'
Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
55'
Кадержабек Павел наказан за толчок Elvis Rexhbecaj
55'
Elvis Rexhbecaj выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
54'
Полански Ойген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
54'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
54'
Брекало Йосип получил травму и заменен. Димата Нани выходит на поле.
54'
Ох, нехорошо это выглядит. Брекало Йосип получил травму и медбригада забирает его с поля.
53'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
52'
Фогт Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
52'
Гнабри Серж из команды Хоффенхайм делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
52'
Отличные скиллы показывает Гнабри Серж, обводя своих соперников
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
50'
Брекало Йосип возвращается на поле, всё в порядке.
50'
Матч возобновится спорным мячом
50'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
49'
Ох, нехорошо это выглядит. Брекало Йосип получил травму и медбригада забирает его с поля.
48'
Брекало Йосип на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
48'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
48'
Малли Юнус из команды Вольфсбург делает неудачный навес.
48'
Игроки ФК "Вольфсбург" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
48'
Гнабри Серж из команды Хоффенхайм делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
47'
Акпогума Кевин наказан за толчок Верхаг Пауль
47'
46'
ШАНС! Брекало Йосип нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
46'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург идет с мячом вперед на обострение...
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
48'
Команда Хоффенхайм играла лучше в этом тайме.
47'
Хюбнер Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Дидави Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
46'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
46'
Гриллич Флориан из команды Хоффенхайм играет слишком грубо. Базур Рихедли оказался на газоне.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
45'
44'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
43'
Гайгер Деннис получил травму и заменен. Полански Ойген выходит на поле.
42'
Тактическая замена. Ориги Дивок уходит с поля и его заменяет Брекало Йосип
42'
Гайгер Деннис возвращается на поле, всё в порядке.
42'
42'
41'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
41'
Ох, нехорошо это выглядит. Гайгер Деннис получил травму и медбригада забирает его с поля.
41'
Гайгер Деннис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
41'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
Должен был быть гол! Крамарич Андрей имел отличный шанс, но Кастельс Коэн не дал голу состоятся!
40'
ШАНС! Крамарич Андрей вышел один-на-один с голкипером...
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
39'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
36'
Ориги Дивок из команды Вольфсбург в офсайде
36'
Фогт Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Малли Юнус из команды Вольфсбург подал угловой слева.
35'
Акпогума Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
35'
35'
Рупп Лукас из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
34'
So close! Удар головой нанес Гнабри Серж но мяч выбили с ленточки!
34'
Акпогума Кевин из команды Хоффенхайм делает передачу одноклубнику.
34'
33'
Кнохе Робин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
33'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм делает навес прямо в штрафную.
32'
Крамарич Андрей имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
32'
Гнабри Серж попадает в перекладину ударом с лета. Какой шанс!
32'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
32'
Отличные скиллы показывает Крамарич Андрей, обводя своих соперников
32'
32'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
30'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
29'
Акпогума Кевин из команды Хоффенхайм сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
29'
29'
Игра в одни ворота сейчас. Хоффенхайм доминирует и владеет мячом
29'
Elvis Rexhbecaj предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
29'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
29'
28'
Гайгер Деннис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
28'
Верхаг Пауль наказан за толчок Шульц Нико
28'
Опасность предотвращена - Elvis Rexhbecaj из команды Вольфсбург вступил в отбор удачно
27'
27'
27'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
27'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
26'
Крамарич Андрей мяч отрикошетил от ворот
26'
Отличные скиллы показывает Крамарич Андрей, обводя своих соперников
26'
26'
Дидави Даниэль из команды Вольфсбург сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Верхаг Пауль мяча так и не получил
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
24'
24'
24'
24'
Кнохе Робин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
23'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
23'
Гриллич Флориан из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
23'
23'
Крамарич Андрей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
22'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
22'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
22'
Безумный фол. Брума Джеффри грубо играет против соперника. Пострадал Крамарич Андрей
21'
Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург в офсайде
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
20'
18'
ГОЛ! Легко закончил атаку Шульц Нико из команды Хоффенхайм, забив в пустые ворота!
18'
Плохо сыграл Кастельс Коэн - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
18'
Гриллич Флориан из команды Хоффенхайм делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
18'
Гнабри Серж из команды Хоффенхайм сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
18'
18'
18'
17'
Брума Джеффри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм подал угловой слева.
17'
Брума Джеффри предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
17'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
16'
Крамарич Андрей пробует нанести удар издали, но Кастельс Коэн держит все под контролем
16'
15'
Опасность предотвращена - Базур Рихедли из команды Вольфсбург вступил в отбор удачно
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
14'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
13'
13'
Крамарич Андрей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
12'
Судья сигнализирует, что Дидави Даниэль из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Гайгер Деннис
11'
Ориги Дивок из команды Вольфсбург в офсайде
11'
11'
Фогт Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
10'
Elvis Rexhbecaj из команды Вольфсбург делает неудачный навес.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
9'
9'
Плохо сыграл Кнохе Робин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
9'
9'
9'
Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
8'
Гнабри Серж имел все шансы забить, но Кастельс Коэн сделал отличный сейв!
8'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
7'
Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург в офсайде
7'
Дидави Даниэль из команды Вольфсбург в офсайде
7'
Мехмеди Адмир нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
Малли Юнус из команды Вольфсбург идет с мячом вперед на обострение...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
5'
Кадержабек Павел нанес удар головой, но Кастельс Коэн спокойно отбил мяч.
5'
4'
4'
Elvis Rexhbecaj выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
3'
Гилавоги Жошуа коснулся мяча рукой.
2'
1'
Крамарич Андрей нанес удар, но тот был заблокирован.
1'
Базур Рихедли ошибается в защите.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Вольфсбург". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wirsol Rhein-Neckar-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Хоффенхайм 3:0 Вольфсбург
Хоффенхайм
78.1% (143)
Ничья:
13.1% (24)
Вольфсбург
8.7% (16)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Хоффенхайм:
45.4% (83)
1:0 Хоффенхайм:
18.6% (34)
1:1 Ничья:
12% (22)
2:0 Хоффенхайм:
7.1% (13)
1:2 Вольфсбург:
4.9% (9)
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