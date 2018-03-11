Стадион: Мерседес-Бенц-Арена Зрители: 52000
0:0
Конец матча
52' Желтая карточкаКлостерманн Лукас
70' Желтая карточкаБернардо Фернандес
Новости после матча
Второй тайм
93'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
Сегодняшная посещаемость составляет 52000 болельщиков
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
92'
Забитцер Марсель из команды Лейпциг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
92'
Бернардо Фернандес из команды Лейпциг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
91'
Штуттгарт делает оборонительную замену. Гинчек Даниэль уходит, а на его место вступает Мангаля Орель, игрок более защитного плана.
91'
Тактическая замена. Гинчек Даниэль уходит с поля и его заменяет Мангаля Орель
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
89'
Демме Диего наказан за толчок Аого Деннис
89'
Каминьски Марцин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Форсберг Эмиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
88'
Гентнер Кристиан из команды Штуттгарт опасно и грубо сыграл. Кейта Наби пострадал.
88'
Игрок клуба "Лейпциг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
87'
Кейта Наби не смог попасть в створ ударом издали
87'
Удар от ворот произведет Лейпциг
87'
Выглядело как неплохой момент. Бек Андреас из команды Штуттгарт закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
86'
Инсуа Эмилиано из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
86'
86'
Отличный пас сделал Кейта Наби из команды Лейпциг. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
85'
Удар от ворот произведет Лейпциг
85'
Тактическая замена. Аскасибар Сантьяго уходит с поля и его заменяет Каминьски Марцин
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
85'
Шанс! Гинчек Даниэль из команды Штуттгарт пробил головой, но мимо
85'
Аколо Чадрак из команды Штуттгарт делает отличный кросс...
85'
Гомес Марио из команды Штуттгарт сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
84'
84'
Клостерманн Лукас из команды Лейпциг навешивает в штрафную с рикошетом.
84'
Игрок клуба "Лейпциг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
84'
Забитцер Марсель из команды Лейпциг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
83'
Игрок клуба "Лейпциг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
83'
Огюстен Жан-Кевин из команды Лейпциг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
83'
82'
Брума Арминду из команды Лейпциг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
82'
82'
Какой промах! Орбан Вилли имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
82'
Кейта Наби из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
82'
Форсберг Эмиль из команды Лейпциг разыграл угловой с правого угла.
82'
Кейта Наби мяч отрикошетил от ворот
81'
Огюстен Жан-Кевин из команды Лейпциг делает пас партнеру.
81'
81'
Удар от ворот произведет Лейпциг
80'
Какой промах! Гомес Марио имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
80'
Инсуа Эмилиано из команды Штуттгарт делает отличный кросс...
80'
Инсуа Эмилиано из команды Штуттгарт идет с мячом вперед на обострение...
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
79'
Гентнер Кристиан из команды Штуттгарт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
78'
78'
78'
Бек Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Кейта Наби из команды Лейпциг забрасывает мяч в штрафную.
77'
Тактическая замена. Вернер Тимо уходит с поля и его заменяет Огюстен Жан-Кевин
77'
Аколо Чадрак наказан за толчок Кейта Наби
77'
76'
Бек Андреас из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
76'
Аколо Чадрак из команды Штуттгарт сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
76'
76'
Тактическая замена. Томми Эрик уходит с поля и его заменяет Аколо Чадрак
75'
Отличный пас сделал Кейта Наби из команды Лейпциг. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
74'
Игрок клуба "Лейпциг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
74'
73'
Клостерманн Лукас из команды Лейпциг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
73'
Конате Ибраима из команды Лейпциг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
73'
Игрок клуба "Лейпциг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Игроки ФК "Лейпциг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
72'
Брума Арминду из команды Лейпциг хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
72'
70'
Бернардо Фернандес сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
70'
Судья свистит. Бернардо Фернандес атаковал сзади соперника. Это Томми Эрик заработал своей команде штрафной
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
70'
Забитцер Марсель наказан за толчок Бек Андреас
69'
69'
Вернер Тимо из команды Лейпциг забрасывает мяч в штрафную.
68'
Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля
68'
Аого Деннис нанес удар, но промахнулся очень сильно.
68'
68'
68'
Гулач Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Томми Эрик из команды Штуттгарт подал угловой слева.
67'
Гомес Марио из команды Штуттгарт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
67'
66'
Брума Арминду из команды Лейпциг разыграл угловой с левого угла.
66'
Плохо сыграл Павар Бенжамен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
66'
Вернер Тимо из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
65'
Инсуа Эмилиано наказан за толчок Клостерманн Лукас
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
64'
Поульсен Юссуф получил травму и заменен. Форсберг Эмиль выходит на поле.
64'
Бадштубер Хольгер наказан за толчок Поульсен Юссуф
63'
Гентнер Кристиан имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
63'
63'
63'
62'
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
60'
Демме Диего из команды Лейпциг направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
60'
Демме Диего из команды Лейпциг идет с мячом вперед на обострение...
60'
Аого Деннис наказан за толчок Брума Арминду
59'
Хорошую попытку сделал Поульсен Юссуф. Удар в створ, но вратарь начеку
59'
Бернардо Фернандес из команды Лейпциг делает пас партнеру.
59'
Гомес Марио наказан за толчок Брума Арминду
58'
Бек Андреас из команды Штуттгарт нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
58'
Гентнер Кристиан из команды Штуттгарт делает отличный кросс...
57'
57'
Клостерманн Лукас из команды Лейпциг делает неудачный навес.
57'
Гинчек Даниэль из команды Штуттгарт сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
56'
56'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
55'
Гинчек Даниэль из команды Штуттгарт сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
55'
55'
Томми Эрик из команды Штуттгарт разыграл угловой с левого угла.
54'
Инсуа Эмилиано из команды Штуттгарт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
54'
54'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
53'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
53'
Безумный фол. Вернер Тимо грубо играет против соперника. Пострадал Гентнер Кристиан
53'
Судья сигнализирует, что Гентнер Кристиан из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Демме Диего
52'
Клостерманн Лукас сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
52'
Безумный фол. Клостерманн Лукас грубо играет против соперника. Пострадал Бек Андреас
51'
Опасность предотвращена - Бадштубер Хольгер из команды Штуттгарт вступил в отбор удачно
51'
Отличные скиллы показывает Брума Арминду, обводя своих соперников
50'
Игрок клуба "Лейпциг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
49'
Инсуа Эмилиано из команды Штуттгарт опасно и грубо сыграл. Клостерманн Лукас пострадал.
49'
Томми Эрик из команды Штуттгарт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
48'
48'
48'
Кейта Наби нанес удар чуть мимо. Близко!
48'
Отличные скиллы показывает Кейта Наби, обводя своих соперников
47'
Поульсен Юссуф из команды Лейпциг делает пас партнеру.
47'
Поульсен Юссуф из команды Лейпциг идет с мячом вперед на обострение...
46'
Игрок клуба "Лейпциг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Тактическая замена. Лукмен Адемола уходит с поля и его заменяет Брума Арминду
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
ШАНС! Вернер Тимо вышел один-на-один с голкипером...
48'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
48'
Цилер Рон-Роберт не дал случится голу! Вернер Тимо должен был забивать, но Цилер Рон-Роберт сделал отличный сейв
47'
Кейта Наби разрезает оборону соперника отличным пасом
47'
47'
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
45'
Удар от ворот произведет Лейпциг
45'
Инсуа Эмилиано из команды Штуттгарт плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
45'
45'
44'
Инсуа Эмилиано из команды Штуттгарт забрасывает мяч в штрафную.
44'
43'
42'
Кейта Наби наказан за толчок Аскасибар Сантьяго
42'
Судья сигнализирует, что Кейта Наби из команды Лейпциг поставил подножку. Пострадал Бек Андреас
41'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
41'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
40'
Аого Деннис нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
Павар Бенжамен из команды Штуттгарт сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
40'
Томми Эрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
40'
Лукмен Адемола из команды Лейпциг толкнул локтем оппонента. Это Томми Эрик заработал фол
39'
38'
38'
38'
Игроки ФК "Лейпциг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
38'
38'
Гентнер Кристиан из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
37'
37'
37'
Забитцер Марсель делает скидку назад вдоль ворот
36'
Гомес Марио наказан за толчок Демме Диего
35'
Гинчек Даниэль возвращается на поле, всё в порядке.
35'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
35'
Ох, нехорошо это выглядит. Гинчек Даниэль получил травму и медбригада забирает его с поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
34'
Гинчек Даниэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
33'
33'
Лукмен Адемола из команды Лейпциг подал угловой справа.
33'
Клостерманн Лукас из команды Лейпциг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
33'
32'
32'
32'
32'
Инсуа Эмилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Лукмен Адемола из команды Лейпциг подал угловой справа.
32'
Должен был быть гол! Кейта Наби имел отличный шанс, но Цилер Рон-Роберт не дал голу состоятся!
31'
Игрок клуба "Лейпциг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Вернер Тимо из команды Лейпциг отдал передачу, которая была заблокирована.
31'
Вернер Тимо из команды Лейпциг идет с мячом вперед на обострение...
31'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
30'
Гентнер Кристиан из команды Штуттгарт толкнул локтем оппонента. Это Демме Диего заработал фол
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
29'
Игрок клуба "Лейпциг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
29'
Цилер Рон-Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
29'
29'
Лукмен Адемола из команды Лейпциг подал угловой слева.
29'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
29'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
28'
Вернер Тимо из команды Лейпциг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
28'
28'
Лукмен Адемола навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
28'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
26'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
26'
Безумный фол. Бадштубер Хольгер грубо играет против соперника. Пострадал Поульсен Юссуф
26'
25'
Гентнер Кристиан имел все шансы забить, но Гулач Петер сделал отличный сейв!
25'
Павар Бенжамен из команды Штуттгарт делает пас партнеру.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
25'
Аого Деннис нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
25'
Плохо сыграл Гулач Петер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
25'
Томми Эрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
24'
Кейта Наби наказан за толчок Бек Андреас
23'
Гомес Марио наказан за толчок Орбан Вилли
22'
Гинчек Даниэль из команды Штуттгарт в офсайде
21'
21'
Томми Эрик из команды Штуттгарт подал угловой справа.
21'
Бернардо Фернандес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
21'
Бек Андреас из команды Штуттгарт идет с мячом вперед на обострение...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
20'
Удар от ворот произведет Лейпциг
19'
Томми Эрик из команды Штуттгарт навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
18'
Аскасибар Сантьяго из команды Штуттгарт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
17'
Гомес Марио наказан за толчок Орбан Вилли
16'
Кейта Наби из команды Лейпциг направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
14'
Гинчек Даниэль из команды Штуттгарт опасно и грубо сыграл. Демме Диего пострадал.
13'
13'
Безумный фол. Поульсен Юссуф грубо играет против соперника. Пострадал Аскасибар Сантьяго
12'
Гентнер Кристиан из команды Штуттгарт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
12'
12'
Бернардо Фернандес из команды Лейпциг не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
12'
Орбан Вилли из команды Лейпциг сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
12'
Кейта Наби навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
11'
Гентнер Кристиан из команды Штуттгарт опасно и грубо сыграл. Забитцер Марсель пострадал.
10'
Гинчек Даниэль из команды Штуттгарт в офсайде
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
9'
Томми Эрик бьет со штрафного в створ, но Гулач Петер держит все под контролем
9'
Безумный фол. Кейта Наби грубо играет против соперника. Пострадал Аскасибар Сантьяго
7'
Бадштубер Хольгер из команды Штуттгарт хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
7'
Вернер Тимо из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
7'
Судья сигнализирует, что Бек Андреас из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Лукмен Адемола
6'
Конате Ибраима наказан за толчок Гинчек Даниэль
6'
Игрок клуба "Лейпциг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
4'
Гулач Петер взял и забрал мяч на выходе
3'
Аого Деннис выбил мяч подальше от ворот.
3'
3'
Демме Диего из команды Лейпциг забрасывает мяч в штрафную.
3'
Бадштубер Хольгер из команды Штуттгарт хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
2'
2'
Игрок клуба "Лейпциг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
2'
2'
1'
1'
Конате Ибраима из команды Лейпциг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Штуттгарт". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mercedes-Benz Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Штуттгарт 0:0 РБ Лейпциг
Штуттгарт
20.5% (38)
Ничья:
42.7% (79)
РБ Лейпциг
36.8% (68)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
38.4% (71)
1:2 РБ Лейпциг:
24.3% (45)
1:0 Штуттгарт:
10.3% (19)
2:1 Штуттгарт:
7.6% (14)
0:1 РБ Лейпциг:
7% (13)
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