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Стадион: Зрители: 52000
Штуттгарт
0:0
Конец матча
РБ Лейпциг
0'
52' Желтая карточка
Клостерманн Лукас
70' Желтая карточка
Бернардо Фернандес
90'+3
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
93'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
Сегодняшная посещаемость составляет 52000 болельщиков
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
92'
Забитцер Марсель из команды Лейпциг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
92'
Бернардо Фернандес из команды Лейпциг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.

91'
Штуттгарт делает оборонительную замену. Гинчек Даниэль уходит, а на его место вступает Мангаля Орель, игрок более защитного плана.
91'
Тактическая замена. Гинчек Даниэль уходит с поля и его заменяет Мангаля Орель
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
89'
Демме Диего наказан за толчок Аого Деннис
89'
Каминьски Марцин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Форсберг Эмиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
88'
Гентнер Кристиан из команды Штуттгарт опасно и грубо сыграл. Кейта Наби пострадал.
88'
Игрок клуба "Лейпциг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Удар от ворот произведет Штуттгарт
87'
Кейта Наби не смог попасть в створ ударом издали
87'
Удар от ворот произведет Лейпциг
87'
Выглядело как неплохой момент. Бек Андреас из команды Штуттгарт закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
86'
Инсуа Эмилиано из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
86'
Удар от ворот произведет Штуттгарт
86'
Отличный пас сделал Кейта Наби из команды Лейпциг. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
85'
Удар от ворот произведет Лейпциг
85'
Тактическая замена. Аскасибар Сантьяго уходит с поля и его заменяет Каминьски Марцин
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
85'
Шанс! Гинчек Даниэль из команды Штуттгарт пробил головой, но мимо
85'
Аколо Чадрак из команды Штуттгарт делает отличный кросс...
85'
Гомес Марио из команды Штуттгарт сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
84'
Цилер Рон-Роберт взял и забрал мяч на выходе
84'
Клостерманн Лукас из команды Лейпциг навешивает в штрафную с рикошетом.
84'
Игрок клуба "Лейпциг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
84'
Забитцер Марсель из команды Лейпциг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
83'
Игрок клуба "Лейпциг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
83'
Огюстен Жан-Кевин из команды Лейпциг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
83'
Бернардо Фернандес из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
82'
Брума Арминду из команды Лейпциг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
82'
Удар от ворот произведет Штуттгарт
82'
Какой промах! Орбан Вилли имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
82'
Кейта Наби из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
Угловой
82'
Форсберг Эмиль из команды Лейпциг разыграл угловой с правого угла.
82'
Кейта Наби мяч отрикошетил от ворот
81'
Огюстен Жан-Кевин из команды Лейпциг делает пас партнеру.
81'
Бернардо Фернандес из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
81'
Удар от ворот произведет Лейпциг
80'
Какой промах! Гомес Марио имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
80'
Инсуа Эмилиано из команды Штуттгарт делает отличный кросс...
80'
Инсуа Эмилиано из команды Штуттгарт идет с мячом вперед на обострение...
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
79'
Гентнер Кристиан из команды Штуттгарт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
78'
Цилер Рон-Роберт взял и забрал мяч на выходе
78'
Бернардо Фернандес из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
78'
Бек Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Кейта Наби из команды Лейпциг забрасывает мяч в штрафную.
77'
Тактическая замена. Вернер Тимо уходит с поля и его заменяет Огюстен Жан-Кевин
Фол, нарушение
77'
Аколо Чадрак наказан за толчок Кейта Наби
77'
Орбан Вилли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Бек Андреас из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
76'
Аколо Чадрак из команды Штуттгарт сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
76'
Удар от ворот произведет Штуттгарт
76'
Тактическая замена. Томми Эрик уходит с поля и его заменяет Аколо Чадрак
75'
Отличный пас сделал Кейта Наби из команды Лейпциг. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
74'
Игрок клуба "Лейпциг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
74'
Удар от ворот произведет Штуттгарт
73'
Клостерманн Лукас из команды Лейпциг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
73'
Конате Ибраима из команды Лейпциг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
73'
Игрок клуба "Лейпциг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Игроки ФК "Лейпциг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
72'
Брума Арминду из команды Лейпциг хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
72'
Томми Эрик из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
70'
Бернардо Фернандес сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
70'
Судья свистит. Бернардо Фернандес атаковал сзади соперника. Это Томми Эрик заработал своей команде штрафной
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Фол, нарушение
70'
Забитцер Марсель наказан за толчок Бек Андреас
69'
Бадштубер Хольгер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Вернер Тимо из команды Лейпциг забрасывает мяч в штрафную.
68'
Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля
68'
Аого Деннис нанес удар, но промахнулся очень сильно.
68'
Орбан Вилли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Игрок из команды Штуттгарт делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
68'
Гулач Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
68'
Томми Эрик из команды Штуттгарт подал угловой слева.
67'
Гомес Марио из команды Штуттгарт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
67'
Игрок клуба "Штуттгарт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Угловой
66'
Брума Арминду из команды Лейпциг разыграл угловой с левого угла.
66'
Плохо сыграл Павар Бенжамен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
66'
Вернер Тимо из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
65'
Инсуа Эмилиано наказан за толчок Клостерманн Лукас
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
64'
Поульсен Юссуф получил травму и заменен. Форсберг Эмиль выходит на поле.
Фол, нарушение
64'
Бадштубер Хольгер наказан за толчок Поульсен Юссуф
63'
Гентнер Кристиан имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
63'
Гинчек Даниэль имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
63'
Гинчек Даниэль имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
63'
Томми Эрик из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
62'
Игрок клуба "Штуттгарт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
Игрок клуба "Штуттгарт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
60'
Демме Диего из команды Лейпциг направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
60'
Демме Диего из команды Лейпциг идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
60'
Аого Деннис наказан за толчок Брума Арминду
59'
Хорошую попытку сделал Поульсен Юссуф. Удар в створ, но вратарь начеку
59'
Бернардо Фернандес из команды Лейпциг делает пас партнеру.
Фол, нарушение
59'
Гомес Марио наказан за толчок Брума Арминду
58'
Бек Андреас из команды Штуттгарт нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
58'
Гентнер Кристиан из команды Штуттгарт делает отличный кросс...
57'
Удар от ворот произведет Штуттгарт
57'
Клостерманн Лукас из команды Лейпциг делает неудачный навес.
57'
Гинчек Даниэль из команды Штуттгарт сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
56'
Игрок из команды Штуттгарт делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
56'
Игрок клуба "Штуттгарт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
55'
Гинчек Даниэль из команды Штуттгарт сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
55'
Томми Эрик из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
Угловой
55'
Томми Эрик из команды Штуттгарт разыграл угловой с левого угла.
54'
Инсуа Эмилиано из команды Штуттгарт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
54'
Игрок клуба "Штуттгарт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
53'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
Фол, нарушение
53'
Безумный фол. Вернер Тимо грубо играет против соперника. Пострадал Гентнер Кристиан
Фол, нарушение
53'
Судья сигнализирует, что Гентнер Кристиан из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Демме Диего
Желтая карточка
52'
Клостерманн Лукас сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
52'
Безумный фол. Клостерманн Лукас грубо играет против соперника. Пострадал Бек Андреас
51'
Опасность предотвращена - Бадштубер Хольгер из команды Штуттгарт вступил в отбор удачно
51'
Отличные скиллы показывает Брума Арминду, обводя своих соперников
50'
Игрок клуба "Лейпциг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
49'
Инсуа Эмилиано из команды Штуттгарт опасно и грубо сыграл. Клостерманн Лукас пострадал.
49'
Томми Эрик из команды Штуттгарт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
48'
Игрок клуба "Штуттгарт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Удар от ворот произведет Штуттгарт
48'
Кейта Наби нанес удар чуть мимо. Близко!
48'
Отличные скиллы показывает Кейта Наби, обводя своих соперников
47'
Поульсен Юссуф из команды Лейпциг делает пас партнеру.
47'
Поульсен Юссуф из команды Лейпциг идет с мячом вперед на обострение...
46'
Игрок клуба "Лейпциг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Тактическая замена. Лукмен Адемола уходит с поля и его заменяет Брума Арминду
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
ШАНС! Вернер Тимо вышел один-на-один с голкипером...
48'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
48'
Цилер Рон-Роберт не дал случится голу! Вернер Тимо должен был забивать, но Цилер Рон-Роберт сделал отличный сейв
47'
Кейта Наби разрезает оборону соперника отличным пасом
47'
Игрок клуба "Штуттгарт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Игрок клуба "Штуттгарт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
45'
Удар от ворот произведет Лейпциг
45'
Инсуа Эмилиано из команды Штуттгарт плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
45'
Томми Эрик из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
45'
Бернардо Фернандес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Инсуа Эмилиано из команды Штуттгарт забрасывает мяч в штрафную.
44'
Бернардо Фернандес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Игрок из команды Штуттгарт делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Фол, нарушение
42'
Кейта Наби наказан за толчок Аскасибар Сантьяго
Фол, нарушение
42'
Судья сигнализирует, что Кейта Наби из команды Лейпциг поставил подножку. Пострадал Бек Андреас
41'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
41'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
40'
Аого Деннис нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
Павар Бенжамен из команды Штуттгарт сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
40'
Томми Эрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Фол, нарушение
40'
Лукмен Адемола из команды Лейпциг толкнул локтем оппонента. Это Томми Эрик заработал фол
39'
Игрок клуба "Штуттгарт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Павар Бенжамен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Демме Диего из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
38'
Игроки ФК "Лейпциг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
38'
Бернардо Фернандес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Гентнер Кристиан из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
37'
Удар от ворот произведет Штуттгарт
37'
Бадштубер Хольгер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Забитцер Марсель делает скидку назад вдоль ворот
Фол, нарушение
36'
Гомес Марио наказан за толчок Демме Диего
Травма, повреждение
35'
Гинчек Даниэль возвращается на поле, всё в порядке.
35'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
35'
Ох, нехорошо это выглядит. Гинчек Даниэль получил травму и медбригада забирает его с поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Травма, повреждение
34'
Гинчек Даниэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
33'
Удар от ворот произведет Штуттгарт
Угловой
33'
Лукмен Адемола из команды Лейпциг подал угловой справа.
33'
Клостерманн Лукас из команды Лейпциг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
33'
Павар Бенжамен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Клостерманн Лукас из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
32'
Бадштубер Хольгер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Демме Диего из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
32'
Инсуа Эмилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
32'
Лукмен Адемола из команды Лейпциг подал угловой справа.
32'
Должен был быть гол! Кейта Наби имел отличный шанс, но Цилер Рон-Роберт не дал голу состоятся!
31'
Игрок клуба "Лейпциг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Вернер Тимо из команды Лейпциг отдал передачу, которая была заблокирована.
31'
Вернер Тимо из команды Лейпциг идет с мячом вперед на обострение...
31'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
Фол, нарушение
30'
Гентнер Кристиан из команды Штуттгарт толкнул локтем оппонента. Это Демме Диего заработал фол
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
29'
Игрок клуба "Лейпциг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
29'
Цилер Рон-Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Демме Диего из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
29'
Павар Бенжамен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
29'
Лукмен Адемола из команды Лейпциг подал угловой слева.
29'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
29'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
28'
Вернер Тимо из команды Лейпциг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
28'
Бадштубер Хольгер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Лукмен Адемола навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
28'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
26'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
Фол, нарушение
26'
Безумный фол. Бадштубер Хольгер грубо играет против соперника. Пострадал Поульсен Юссуф
26'
Игрок клуба "Штуттгарт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
Гентнер Кристиан имел все шансы забить, но Гулач Петер сделал отличный сейв!
25'
Павар Бенжамен из команды Штуттгарт делает пас партнеру.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
25'
Аого Деннис нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
Гинчек Даниэль имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
25'
Плохо сыграл Гулач Петер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
25'
Томми Эрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
24'
Кейта Наби наказан за толчок Бек Андреас
Фол, нарушение
23'
Гомес Марио наказан за толчок Орбан Вилли
Офсайд
22'
Гинчек Даниэль из команды Штуттгарт в офсайде
21'
Орбан Вилли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
21'
Томми Эрик из команды Штуттгарт подал угловой справа.
21'
Бернардо Фернандес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
21'
Бек Андреас из команды Штуттгарт идет с мячом вперед на обострение...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
20'
Удар от ворот произведет Лейпциг
19'
Томми Эрик из команды Штуттгарт навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
18'
Аскасибар Сантьяго из команды Штуттгарт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
17'
Гомес Марио наказан за толчок Орбан Вилли
16'
Кейта Наби из команды Лейпциг направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
Фол, нарушение
14'
Гинчек Даниэль из команды Штуттгарт опасно и грубо сыграл. Демме Диего пострадал.
13'
Игрок клуба "Штуттгарт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
13'
Безумный фол. Поульсен Юссуф грубо играет против соперника. Пострадал Аскасибар Сантьяго
12'
Гентнер Кристиан из команды Штуттгарт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
12'
Удар от ворот произведет Штуттгарт
12'
Бернардо Фернандес из команды Лейпциг не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
12'
Орбан Вилли из команды Лейпциг сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
12'
Кейта Наби навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
11'
Гентнер Кристиан из команды Штуттгарт опасно и грубо сыграл. Забитцер Марсель пострадал.
Офсайд
10'
Гинчек Даниэль из команды Штуттгарт в офсайде
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
9'
Томми Эрик бьет со штрафного в створ, но Гулач Петер держит все под контролем
Фол, нарушение
9'
Безумный фол. Кейта Наби грубо играет против соперника. Пострадал Аскасибар Сантьяго
7'
Бадштубер Хольгер из команды Штуттгарт хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
7'
Вернер Тимо из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Бек Андреас из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Лукмен Адемола
Фол, нарушение
6'
Конате Ибраима наказан за толчок Гинчек Даниэль
6'
Игрок клуба "Лейпциг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
4'
Гулач Петер взял и забрал мяч на выходе
3'
Аого Деннис выбил мяч подальше от ворот.
3'
Цилер Рон-Роберт взял и забрал мяч на выходе
3'
Демме Диего из команды Лейпциг забрасывает мяч в штрафную.
3'
Бадштубер Хольгер из команды Штуттгарт хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
2'
Клостерманн Лукас из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
2'
Игрок клуба "Лейпциг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Бадштубер Хольгер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Клостерманн Лукас из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
2'
Бадштубер Хольгер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Клостерманн Лукас из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
1'
Конате Ибраима из команды Лейпциг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Штуттгарт". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mercedes-Benz Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Штуттгарт 0:0 РБ Лейпциг
Штуттгарт
20.5% (38)
Ничья:
42.7% (79)
РБ Лейпциг
36.8% (68)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
38.4% (71)
РБ Лейпциг:
24.3% (45)
Штуттгарт:
10.3% (19)
Штуттгарт:
7.6% (14)
РБ Лейпциг:
7% (13)
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