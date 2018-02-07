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Стадион:
Глазго Рейнджерс
 
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Селтик
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Текстовая онлайн трансляция матча Глазго Рейнджерс - Селтик

До начала игры осталось 2 дня 6 часов 51 минуту, которая состоится 11.03.2018.
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:
Прогнозы на матч Глазго Рейнджерс - Селтик
Глазго Рейнджерс
15% (6)
Ничья:
32.5% (13)
Селтик
52.5% (21)

Вы не участвовали в прогнозе

Селтик:
32.5% (13)
Ничья:
25% (10)
Глазго Рейнджерс:
15% (6)
Селтик:
12.5% (5)
Ничья:
5% (2)
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