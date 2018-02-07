Текстовая онлайн трансляция матча Глазго Рейнджерс - Селтик

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Предыдущие игры
Глазго Рейнджерс (последние 20 матчей: +16 =1 -3)
- 04.03.2018 Глазго Рейнджерс 4:1 Фолкерк К
- 27.02.2018 Сент-Джонстон 1:4 Глазго Рейнджерс ПЛ
- 24.02.2018 Глазго Рейнджерс 2:0 Хартс ПЛ
- 18.02.2018 Гамильтон Академикал 3:5 Глазго Рейнджерс ПЛ
- 11.02.2018 Эйр Юнайтед 1:6 Глазго Рейнджерс К
- 06.02.2018 Партик Тисл 0:2 Глазго Рейнджерс ПЛ
- 03.02.2018 Глазго Рейнджерс 1:2 Хиберниан ПЛ
- 31.01.2018 Фрейзербург 0:3 Глазго Рейнджерс К
- 28.01.2018 Росс Каунти 1:2 Глазго Рейнджерс ПЛ
- 24.01.2018 Глазго Рейнджерс 2:0 Абердин ПЛ
- 13.01.2018 Глазго Рейнджерс 4:2 Коринтианс ТМК
- 12.01.2018 Атлетико Минейро 0:1 Глазго Рейнджерс ТМК
- 30.12.2017 Селтик 0:0 Глазго Рейнджерс ПЛ
- 27.12.2017 Глазго Рейнджерс 2:0 Мотеруэлл ПЛ
- 23.12.2017 Килмарнок 2:1 Глазго Рейнджерс ПЛ
- 16.12.2017 Глазго Рейнджерс 1:3 Сент-Джонстон ПЛ
- 13.12.2017 Хиберниан 1:2 Глазго Рейнджерс ПЛ
- 09.12.2017 Глазго Рейнджерс 2:1 Росс Каунти ПЛ
- 03.12.2017 Абердин 1:2 Глазго Рейнджерс ПЛ
- 29.11.2017 Глазго Рейнджерс 3:0 Абердин ПЛ
Селтик (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 03.03.2018 Селтик 3:0 Гринок Мортон К
- 25.02.2018 Абердин 0:2 Селтик ПЛ
- 22.02.2018 Зенит 3:0 Селтик ЛЕ
- 18.02.2018 Селтик 0:0 Сент-Джонстон ПЛ
- 15.02.2018 Селтик 1:0 Зенит ЛЕ
- 10.02.2018 Селтик 3:2 Партик Тисл К
- 03.02.2018 Килмарнок 1:0 Селтик ПЛ
- 30.01.2018 Селтик 3:1 Хартс ПЛ
- 27.01.2018 Селтик 1:0 Хиберниан ПЛ
- 23.01.2018 Партик Тисл 1:2 Селтик ПЛ
- 20.01.2018 Селтик 5:0 Брихин Сити К
- 30.12.2017 Селтик 0:0 Глазго Рейнджерс ПЛ
- 26.12.2017 Данди 0:2 Селтик ПЛ
- 23.12.2017 Селтик 3:0 Абердин ПЛ
- 20.12.2017 Селтик 2:0 Партик Тисл ПЛ
- 17.12.2017 Хартс 4:0 Селтик ПЛ
- 13.12.2017 Селтик 3:1 Гамильтон Академикал ПЛ
- 10.12.2017 Хиберниан 2:2 Селтик ПЛ
- 05.12.2017 Селтик 0:1 Андерлехт ЛЧ
- 02.12.2017 Селтик 5:1 Мотеруэлл ПЛ
Последние игры между собой
Глазго Рейнджерс: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Селтик: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
- 30.12.2017 Селтик 0:0 Глазго Рейнджерс Премьер-лига
- 23.09.2017 Глазго Рейнджерс 0:2 Селтик Премьер-лига
- 29.04.2017 Глазго Рейнджерс 1:5 Селтик Премьер-лига
- 23.04.2017 Селтик 2:0 Глазго Рейнджерс Кубок
- 12.03.2017 Селтик 1:1 Глазго Рейнджерс Премьер-лига
- 31.12.2016 Глазго Рейнджерс 1:2 Селтик Премьер-лига
- 23.10.2016 Глазго Рейнджерс 0:1 Селтик Кубок лиги
- 10.09.2016 Селтик 5:1 Глазго Рейнджерс Премьер-лига
- 17.04.2016 Глазго Рейнджерс 2:2 Селтик Кубок
- 01.02.2015 Селтик 2:0 Глазго Рейнджерс Кубок лиги
- 29.04.2012 Селтик 3:0 Глазго Рейнджерс Премьер-лига
- 25.03.2012 Глазго Рейнджерс 3:2 Селтик Премьер-лига
- 28.12.2011 Селтик 1:0 Глазго Рейнджерс Премьер-лига
- 18.09.2011 Глазго Рейнджерс 4:2 Селтик Премьер-лига
- 24.04.2011 Глазго Рейнджерс 0:0 Селтик Премьер-лига
- 20.03.2011 Селтик 1:2 Глазго Рейнджерс Кубок лиги
- 02.03.2011 Селтик 1:0 Глазго Рейнджерс Кубок
- 20.02.2011 Селтик 3:0 Глазго Рейнджерс Премьер-лига
- 06.02.2011 Глазго Рейнджерс 2:2 Селтик Кубок
- 02.01.2011 Глазго Рейнджерс 0:2 Селтик Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Селтик
|Заявка
|28
|19
|7
|2
|56 - 18
|64
|2.
|Глазго Рейнджерс
|Заявка
|29
|18
|4
|7
|59 - 32
|58
|3.
|Абердин
|Заявка
|28
|16
|4
|8
|43 - 33
|52
|4.
|Хиберниан
|Заявка
|28
|13
|9
|6
|40 - 32
|48
|5.
|Килмарнок
|Заявка
|28
|10
|10
|8
|36 - 36
|40
|6.
|Хартс
|Заявка
|29
|9
|12
|8
|29 - 27
|39
|7.
|Мотеруэлл
|Заявка
|28
|10
|5
|13
|34 - 37
|35
|8.
|Сент-Джонстон
|Заявка
|28
|8
|6
|14
|25 - 42
|30
|9.
|Данди
|Заявка
|28
|8
|4
|16
|30 - 43
|28
|10.
|Гамильтон Академикал
|Заявка
|26
|7
|5
|14
|36 - 48
|26
|11.
|Партик Тисл
|Заявка
|28
|6
|6
|16
|26 - 47
|24
|12.
|Росс Каунти
|Заявка
|28
|5
|6
|17
|29 - 48
|21
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Текстовая онлайн трансляция матча Глазго Рейнджерс - СелтикДо начала игры осталось 2 дня 6 часов 51 минуту, которая состоится 11.03.2018.
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Прогнозы на матч Глазго Рейнджерс - Селтик
Глазго Рейнджерс
15% (6)
Ничья:
32.5% (13)
Селтик
52.5% (21)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Селтик:
32.5% (13)
1:1 Ничья:
25% (10)
2:1 Глазго Рейнджерс:
15% (6)
0:1 Селтик:
12.5% (5)
0:0 Ничья:
5% (2)
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