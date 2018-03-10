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Стадион: Кэшпойнт Арена
0:0
Конец матча
17' Желтая карточкаЦвишенбруггер Ян
48' Желтая карточкаХофманн Максимилиан
87' Желтая карточкаЖоэлинтон
90' Желтая карточкаЦех Бенедикт
90' Желтая карточкаШрайнер Эммануэль
|
17'
87'
90'
Состав команд
23
Цех
Бенедикт
Альтах 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Кобрас Мартин Вратарь
- 7 Линхарт Андреас Защитник
- 23 Цех Бенедикт Защитник
- 5 Нетцер Филипп Защитник
- 16 Шрайнер Эммануэль Защитник
- 18 Цвишенбруггер Ян Полузащитник
- 4 Samuel Gouet Полузащитник
- 9 Гебауэр Кристиан Полузащитник
- 29 Нгват-Махоп Луи Полузащитник
- 14 Yusuf Otubanjo Полузащитник
- 25 Айгнер Ханнес Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Луксе Андреас Вратарь
- 22 Нутц Штефан Полузащитник
- 27 Mathias Honsak Нападающий
- 8 Грбич Адриан Нападающий
- 33 Volkan Akyildiz
- 13 Lars Nussbaumer
- 20 Johannes Tartarotti
- Главный тренер: Шмидт Клаус
Рапид Вена 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Штребингер Ричард Вратарь
- 24 Ауэр Штефан Защитник
- 20 Хофманн Максимилиан Защитник
- 3 Галвао Лукас Защитник
- 5 Болинголи-Мбомбо Боли Защитник
- 18 Санто Тамаш Полузащитник
- 55 Пецос Атанасиос Полузащитник
- 19 Мург Томас Полузащитник
- 34 Жоэлинтон Полузащитник
- 7 Шаберсбергер Филипп Полузащитник
- 13 Квилитая Георгий Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Кнофлах Тобиас Вратарь
- 6 Зоннляйтнер Марио Защитник
- 9 Бериша Ветон Полузащитник
- 27 Куэн Андреас Полузащитник
- 10 Шауб Луис Полузащитник
- 38 Manuel Thurnwald Полузащитник
- 46 Armin Mujakic
- Главный тренер: Goran Djuricin
Предыдущие игры
Альтах (последние 20 матчей: +7 =2 -11)
- 03.03.2018 Санкт-Пёльтен 1:2 Альтах Б
- 24.02.2018 Альтах 1:1 Маттерсбург Б
- 17.02.2018 ЛАСК 2:0 Альтах Б
- 10.02.2018 Альтах 0:1 Ред Булл Зальцбург Б
- 03.02.2018 Вольфсбергер 0:0 Альтах Б
- 27.01.2018 Альтах 0:2 Цюрих ТМК
- 23.01.2018 Альтах 0:1 Погонь Щецин ТМК
- 17.01.2018 Грасcхоппер 2:0 Альтах ТМК
- 13.01.2018 Альтах 3:1 Ваттенс ТМК
- 16.12.2017 Адмира 3:1 Альтах Б
- 10.12.2017 Альтах 1:0 Аустрия Вена Б
- 02.12.2017 Альтах 1:2 Штурм Б
- 29.11.2017 Рапид Вена 1:2 Альтах Б
- 25.11.2017 Альтах 3:0 Санкт-Пёльтен Б
- 18.11.2017 Маттерсбург 1:0 Альтах Б
- 10.11.2017 Альтах 3:1 Вадуц ТМК
- 04.11.2017 Альтах 2:4 ЛАСК Б
- 28.10.2017 Ред Булл Зальцбург 2:0 Альтах Б
- 25.10.2017 Штурм 4:1 Альтах К
- 21.10.2017 Альтах 3:2 Вольфсбергер Б
Рапид Вена (последние 20 матчей: +8 =7 -5)
- 04.03.2018 Ред Булл Зальцбург 1:0 Рапид Вена Б
- 28.02.2018 Рапид Вена 2:1 Рид К
- 24.02.2018 Рапид Вена 2:0 ЛАСК Б
- 17.02.2018 Рапид Вена 1:1 Штурм Б
- 11.02.2018 Адмира 2:1 Рапид Вена Б
- 04.02.2018 Рапид Вена 1:1 Аустрия Вена Б
- 28.01.2018 Рапид Вена 1:1 Словацко ТМК
- 22.01.2018 Рапид Вена 1:3 ЧФР Клуж ТМК
- 18.01.2018 Рапид Вена 4:2 Бэйцзин Женьхэ ТМК
- 13.01.2018 Рапид Вена 1:1 Фастав Злин ТМК
- 16.12.2017 Санкт-Пёльтен 0:5 Рапид Вена Б
- 09.12.2017 Рапид Вена 2:2 Маттерсбург Б
- 02.12.2017 Вольфсбергер 0:0 Рапид Вена Б
- 29.11.2017 Рапид Вена 1:2 Альтах Б
- 26.11.2017 Рапид Вена 2:3 Ред Булл Зальцбург Б
- 18.11.2017 ЛАСК 1:2 Рапид Вена Б
- 04.11.2017 Штурм 0:0 Рапид Вена Б
- 28.10.2017 Рапид Вена 1:0 Адмира Б
- 25.10.2017 Аустрия Вена 1:2 Рапид Вена К
- 22.10.2017 Аустрия Вена 0:1 Рапид Вена Б
Последние игры между собой
Альтах: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Рапид Вена: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
- 29.11.2017 Рапид Вена 1:2 Альтах Бундеслига
- 16.09.2017 Альтах 2:2 Рапид Вена Бундеслига
- 15.04.2017 Рапид Вена 3:0 Альтах Бундеслига
- 18.12.2016 Альтах 3:1 Рапид Вена Бундеслига
- 15.10.2016 Рапид Вена 1:1 Альтах Бундеслига
- 31.07.2016 Альтах 1:0 Рапид Вена Бундеслига
- 11.05.2016 Рапид Вена 1:1 Альтах Бундеслига
- 06.03.2016 Альтах 0:0 Рапид Вена Бундеслига
- 29.11.2015 Рапид Вена 3:1 Альтах Бундеслига
- 12.09.2015 Альтах 2:0 Рапид Вена Бундеслига
- 10.05.2015 Альтах 1:3 Рапид Вена Бундеслига
- 04.03.2015 Рапид Вена 1:0 Альтах Бундеслига
- 02.11.2014 Альтах 2:0 Рапид Вена Бундеслига
- 16.08.2014 Рапид Вена 0:1 Альтах Бундеслига
- 31.10.2012 Рапид Вена 4:2 Альтах Кубок Австрии
- 18.04.2009 Альтах 1:1 Рапид Вена Бундеслига (T-mobile)
- 29.11.2008 Рапид Вена 8:1 Альтах Бундеслига (T-mobile)
- 08.11.2008 Рапид Вена 5:1 Альтах Бундеслига (T-mobile)
- 09.08.2008 Альтах 2:7 Рапид Вена Бундеслига (T-mobile)
- 20.04.2008 Рапид Вена 3:0 Альтах Бундеслига (T-mobile)
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|25
|17
|7
|1
|52 - 17
|58
|2.
|Штурм
|3:2
|26
|16
|3
|7
|47 - 33
|51
|3.
|Адмира
|2:3
|26
|12
|4
|10
|47 - 45
|40
|4.
|Рапид Вена
|26
|10
|10
|6
|40 - 29
|40
|5.
|ЛАСК
|2:0
|26
|11
|6
|9
|34 - 29
|39
|6.
|Маттерсбург
|25
|9
|7
|9
|36 - 37
|34
|7.
|Аустрия Вена
|2:0
|26
|9
|6
|11
|38 - 37
|33
|8.
|Альтах
|26
|8
|7
|11
|27 - 33
|31
|9.
|Вольфсбергер
|0:2
|26
|4
|8
|14
|19 - 38
|20
|10.
|Санкт-Пёльтен
|0:2
|26
|2
|4
|20
|16 - 58
|10
Второй тайм
90'
Шрайнер Эммануэль получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Цех Бенедикт получил желтую карточку от судьи
87'
Жоэлинтон получил желтую карточку от судьи
83'
Альтах делает замену. Айгнер Ханнес уходит с поля, а Mathias Honsak выходит на его замену.
79'
Рапид Вена делает замену. Мург Томас уходит с поля, а Бериша Ветон выходит на его замену.
72'
Рапид Вена делает замену. Квилитая Георгий уходит с поля, а Armin Mujakic выходит на его замену.
69'
Альтах делает замену. Yusuf Otubanjo уходит с поля, а Грбич Адриан выходит на его замену.
66'
Рапид Вена делает замену. Шаберсбергер Филипп уходит с поля, а Шауб Луис выходит на его замену.
61'
Альтах делает замену. Цвишенбруггер Ян уходит с поля, а Нутц Штефан выходит на его замену.
48'
Хофманн Максимилиан получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
17'
Цвишенбруггер Ян получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cashpoint Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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