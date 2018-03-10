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Стадион:
Альтах
0:0
Конец матча
Рапид Вена
0'
17' Желтая карточка
Цвишенбруггер Ян
48' Желтая карточка
Хофманн Максимилиан
87' Желтая карточка
Жоэлинтон
90' Желтая карточка
Цех Бенедикт
90' Желтая карточка
Шрайнер Эммануэль
90'+6
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Шрайнер Эммануэль получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Цех Бенедикт получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
87'
Жоэлинтон получил желтую карточку от судьи
83'
Альтах делает замену. Айгнер Ханнес уходит с поля, а Mathias Honsak выходит на его замену.
79'
Рапид Вена делает замену. Мург Томас уходит с поля, а Бериша Ветон выходит на его замену.

72'
Рапид Вена делает замену. Квилитая Георгий уходит с поля, а Armin Mujakic выходит на его замену.
69'
Альтах делает замену. Yusuf Otubanjo уходит с поля, а Грбич Адриан выходит на его замену.
66'
Рапид Вена делает замену. Шаберсбергер Филипп уходит с поля, а Шауб Луис выходит на его замену.
61'
Альтах делает замену. Цвишенбруггер Ян уходит с поля, а Нутц Штефан выходит на его замену.
Желтая карточка
48'
Хофманн Максимилиан получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
17'
Цвишенбруггер Ян получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cashpoint Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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