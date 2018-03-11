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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион:
Генгам
2:5
Конец матча
Ницца
0'
1:0
9' Пенальти
Гренье Клеман
1:1
23' Гол
Плеа Алассан
28' Желтая карточка
Сакко Ихсан
40' Желтая карточка
Бриан Джимми
1:2
47' Гол
Плеа Алассан
1:3
58' Гол
Плеа Алассан
61' Желтая карточка
Табану Франк
75' Желтая карточка
Перейра Жонатан
2:3
83' Гол в свои ворота
Марлон
2:4
86' Гол
Срарфи Бассем
2:5
90' Гол
Плеа Алассан
90'+3
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
93'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
92'
Срарфи Бассем сделал результативную передачу.
Описание гола
92'
Г О О О О Л - Плеа Алассан забивает!
92'
Плеа Алассан из команды Ницца сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Срарфи Бассем мяча так и не получил
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.

90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
90'
Игрок клуба "Ницца" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
Кербра Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
90'
Сиприен Вилан из команды Ницца подал угловой слева.
89'
Felix Eboa предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
89'
Ле Маршан Максим из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
88'
Безумный фол. Гренье Клеман грубо играет против соперника. Пострадал Сарр Маланг
88'
Удар от ворот произведет Ницца
88'
Табану Франк делает скидку назад вдоль ворот
88'
Табану Франк из команды Генгам делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
86'
Лис-Мелу Пьерр сделал результативную передачу.
Описание гола
86'
ГО-О-О-О-ОЛ! Срарфи Бассем из клуба "Ницца" отправил мяч головой в ворота.
86'
Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
86'
Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца идет с мячом вперед на обострение...
86'
Тактическая замена. Сакко Ихсан уходит с поля и его заменяет Сарр Маланг
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Блас Людовик из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Сиприен Вилан
Фол, нарушение
85'
Тюрам Маркус из команды Генгам играет слишком грубо. Данте Бонфим оказался на газоне.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
84'
Тактическая замена. Коко Маркус уходит с поля и его заменяет Нгбакото Йени
Описание гола
83'
Г О О О О Л - Марлон уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
83'
Гренье Клеман навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
83'
Судья сигнализирует, что Сакко Ихсан из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Блас Людовик
Офсайд
82'
Табану Франк из команды Генгам в офсайде
81'
Felix Eboa нанес удар головой, но Бенитес Вальтер спокойно отбил мяч.
81'
Перейра Жонатан из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
80'
Плеа Алассан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
80'
Гренье Клеман из команды Генгам подал угловой справа.
80'
Ле Маршан Максим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
80'
Тюрам Маркус из команды Генгам делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
80'
Удар от ворот произведет Ницца
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
79'
Тактическая замена. Сент-Максимин Аллан уходит с поля и его заменяет Срарфи Бассем
79'
Бриан Джимми нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
78'
Гренье Клеман из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
78'
Коко Маркус из команды Генгам навешивает в штрафную с рикошетом.
77'
Удар от ворот произведет Ницца
77'
Тюрам Маркус наносит удар головой рядом со штангой. Почти гол!
77'
Перейра Жонатан из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
77'
Ле Маршан Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Табану Франк из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
75'
Перейра Жонатан получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
75'
Безумный фол. Перейра Жонатан грубо играет против соперника. Пострадал Сакко Ихсан
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
74'
Удар от ворот произведет Генгам
74'
Суке Арно не смог попасть в створ ударом издали
74'
Суке Арно из команды Ницца идет с мячом вперед на обострение...
73'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
73'
Тактическая замена. Бюрнер Патрик уходит с поля и его заменяет Суке Арно
72'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
72'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
72'
Бюрнер Патрик нанес удар, но тот был заблокирован.
72'
Бюрнер Патрик из команды Ницца идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
71'
Судья сигнализирует, что Перейра Жонатан из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Сакко Ихсан
Офсайд
70'
Бенезе Николя из команды Генгам в офсайде
70'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
70'
Коко Маркус из команды Генгам делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
69'
Перейра Жонатан из команды Генгам делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
68'
Блас Людовик нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
68'
Ле Маршан Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Коко Маркус из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
68'
Тактическая замена. До Лука уходит с поля и его заменяет Блас Людовик
67'
Ле Маршан Максим из команды Ницца хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
67'
Табану Франк из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
66'
Сакко Ихсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Гренье Клеман из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
66'
Бенитес Вальтер не дал случится голу! Бенезе Николя должен был забивать, но Бенитес Вальтер сделал отличный сейв
66'
Данте Бонфим ошибается в защите.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Фол, нарушение
65'
Перейра Жонатан наказан за толчок Сакко Ихсан
64'
Удар от ворот произведет Генгам
64'
Лис-Мелу Пьерр не смог попасть в створ ударом издали
64'
Плеа Алассан нанес удар, но тот был заблокирован.
64'
Бюрнер Патрик из команды Ницца делает пас партнеру.
63'
Сери Жан-Мишель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Коко Маркус из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
63'
О, нет. Из многообещающей позиции Бенезе Николя из команды Генгам наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
63'
Кербра Кристоф из команды Генгам делает передачу одноклубнику.
Угловой
63'
Гренье Клеман из команды Генгам подал угловой слева.
63'
Бюрнер Патрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
63'
Коко Маркус из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
62'
Судья сигнализирует, что Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Гренье Клеман
62'
Бриан Джимми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Сери Жан-Мишель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
61'
Тактическая замена. Дидо Этьен уходит с поля и его заменяет Бенезе Николя
Желтая карточка
61'
Табану Франк получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
61'
Табану Франк из команды Генгам опасно и грубо сыграл. Сент-Максимин Аллан пострадал.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Фол, нарушение
60'
Бриан Джимми коснулся мяча рукой.
59'
Коко Маркус из команды Генгам навешивает в штрафную с рикошетом.
59'
Хорошую попытку сделал Бриан Джимми. Удар в створ, но вратарь начеку
58'
Лис-Мелу Пьерр сделал результативную передачу.
Описание гола
58'
Г О О О О Л - Плеа Алассан изменил счет на табло!
58'
Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
57'
Игрок клуба "Ницца" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе
57'
Дидо Этьен из команды Генгам забрасывает мяч в штрафную.
56'
Удар от ворот произведет Генгам
Угловой
56'
Сиприен Вилан из команды Ницца подал угловой слева.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
55'
Кербра Кристоф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
55'
Сиприен Вилан из команды Ницца подал угловой справа.
55'
Табану Франк предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
55'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
55'
Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
54'
Удар от ворот произведет Ницца
Угловой
54'
Коко Маркус из команды Генгам подал угловой слева.
54'
Тюрам Маркус из команды Генгам нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
53'
Гренье Клеман из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
Офсайд
52'
Бриан Джимми из команды Генгам в офсайде
52'
Коко Маркус из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
51'
Коко Маркус из команды Генгам делает неудачный навес.
48'
Лис-Мелу Пьерр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Табану Франк из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
47'
Фантастический гол, где все сам сделал Плеа Алассан!
47'
Сери Жан-Мишель сделал результативную передачу.
Описание гола
47'
Г О О О О Л - Плеа Алассан изменил счет на табло!
47'
Отличные скиллы показывает Плеа Алассан, обводя своих соперников
47'
Сери Жан-Мишель выбил мяч подальше от ворот.
47'
Бриан Джимми нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Ле Маршан Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Тюрам Маркус из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
46'
Юнссон Карл-Юхан взял и забрал мяч на выходе
46'
Данте Бонфим из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Травма, повреждение
46'
Данте Бонфим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
46'
Кербра Кристоф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
Кербра Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Сиприен Вилан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
45'
Судья свистит. До Лука атаковал сзади соперника. Это Ле Маршан Максим заработал своей команде штрафной
Фол, нарушение
44'
Бриан Джимми коснулся мяча рукой.
44'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Бюрнер Патрик из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Бриан Джимми
43'
Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Сиприен Вилан мяча так и не получил
42'
Юнссон Карл-Юхан взял и забрал мяч на выходе
42'
ШТАНГА! Пробил головой Плеа Алассан прямо в каркас ворот!
42'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца делает отличный кросс...
Фол, нарушение
41'
Бриан Джимми из команды Генгам толкнул локтем оппонента. Это Сакко Ихсан заработал фол
41'
Удар от ворот произведет Генгам
40'
Сент-Максимин Аллан нанес удар чуть мимо. Близко!
40'
Лис-Мелу Пьерр разрезает оборону соперника отличным пасом
Желтая карточка
40'
Бриан Джимми получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
39'
Бриан Джимми коснулся мяча рукой.
39'
Гренье Клеман навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
39'
Ле Маршан Максим из команды Ницца опасно и грубо сыграл. Перейра Жонатан пострадал.
38'
Марлон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Бриан Джимми из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
37'
До Лука из команды Генгам играет слишком грубо. Данте Бонфим оказался на газоне.
Офсайд
37'
Тюрам Маркус из команды Генгам в офсайде
Офсайд
36'
Плеа Алассан из команды Ницца в офсайде
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
35'
Бенитес Вальтер не дал случится голу! Тюрам Маркус должен был забивать, но Бенитес Вальтер сделал отличный сейв
35'
Плохо сыграл Бенитес Вальтер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
35'
Бриан Джимми из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
34'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
34'
Ох, нехорошо это выглядит. Сакко Ихсан получил травму и медбригада забирает его с поля.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Перейра Жонатан из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Сент-Максимин Аллан
31'
Марлон из команды Ницца хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
31'
Тюрам Маркус из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
31'
Лис-Мелу Пьерр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Игрок из команды Генгам делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
31'
Юнссон Карл-Юхан взял и забрал мяч на выходе
31'
Лис-Мелу Пьерр нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
Дидо Этьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
30'
Сиприен Вилан из команды Ницца подал угловой слева.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
30'
Сиприен Вилан мяч отрикошетил от ворот
30'
Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
Желтая карточка
28'
Сакко Ихсан получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
28'
Сакко Ихсан из команды Ницца опасно и грубо сыграл. Кербра Кристоф пострадал.
Фол, нарушение
27'
Табану Франк наказан за толчок Сент-Максимин Аллан
26'
Удар от ворот произведет Генгам
26'
ШАНС! Плеа Алассан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
25'
Тюрам Маркус из команды Генгам делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
25'
Тюрам Маркус из команды Генгам идет с мячом вперед на обострение...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Офсайд
24'
Бриан Джимми из команды Генгам в офсайде
23'
Сакко Ихсан сделал результативную передачу.
Описание гола
23'
Г О О О О Л - Плеа Алассан изменил счет на табло!
23'
ШАНС! Плеа Алассан вышел один-на-один с голкипером...
23'
Плеа Алассан из команды Ницца идет с мячом вперед на обострение...
23'
Сакко Ихсан из команды Ницца сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
23'
Игроки ФК "Ницца" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
23'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Удар от ворот произведет Генгам
22'
Сиприен Вилан не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
21'
Коко Маркус из команды Генгам играет слишком грубо. Сери Жан-Мишель оказался на газоне.
21'
Felix Eboa выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
21'
Сиприен Вилан из команды Ницца подал угловой справа.
21'
Табану Франк предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
21'
Лис-Мелу Пьерр нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
Удар от ворот произведет Ницца
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
20'
Гренье Клеман решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
19'
Марлон наказан за толчок Гренье Клеман
18'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Бриан Джимми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Сери Жан-Мишель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Табану Франк из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Сент-Максимин Аллан
16'
Удар от ворот произведет Ницца
16'
До Лука из команды Генгам сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
16'
Гренье Клеман из команды Генгам подал угловой справа.
15'
Бриан Джимми мяч отрикошетил от ворот
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
14'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Удар от ворот произведет Генгам
13'
Сент-Максимин Аллан не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
13'
Гренье Клеман коснулся мяча рукой.
12'
Игрок клуба "Ницца" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Гренье Клеман из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Данте Бонфим
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Тюрам Маркус из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Марлон
11'
Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе
11'
Табану Франк из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
Угловой
10'
Гренье Клеман из команды Генгам разыграл угловой с левого угла.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
10'
Ле Маршан Максим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
10'
Коко Маркус из команды Генгам плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
10'
Тюрам Маркус разрезает оборону соперника отличным пасом
Описание гола
9'
Г О О О О Л - Гренье Клеман из команды Генгам забивает с точки!
Фол, нарушение
8'
ПЕНАЛЬТИ - Марлон из команды Ницца привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Тюрам Маркус.
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Перейра Жонатан из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Сакко Ихсан
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Табану Франк из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Сент-Максимин Аллан
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Гренье Клеман из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Сери Жан-Мишель
Фол, нарушение
3'
До Лука из команды Генгам опасно и грубо сыграл. Лис-Мелу Пьерр пострадал.
2'
Марлон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
2'
Гренье Клеман из команды Генгам подал угловой справа.
2'
Коко Маркус из команды Генгам делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
2'
После штрафного удара,который нанес Гренье Клеман мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Бюрнер Патрик из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Тюрам Маркус
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ницца". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal du Roudourou. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Генгам 2:5 Ницца
Генгам
16.3% (30)
Ничья:
42.9% (79)
Ницца
40.8% (75)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
40.2% (74)
Ницца:
21.2% (39)
Ницца:
13% (24)
Генгам:
8.2% (15)
Генгам:
5.4% (10)
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