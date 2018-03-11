Стадион: Стад дю Рудуру
1:0
9' ПенальтиГренье Клеман
1:1
23' ГолПлеа Алассан
28' Желтая карточкаСакко Ихсан
40' Желтая карточкаБриан Джимми
1:2
47' ГолПлеа Алассан
1:3
58' ГолПлеа Алассан
61' Желтая карточкаТабану Франк
75' Желтая карточкаПерейра Жонатан
2:3
83' Гол в свои воротаМарлон
2:4
86' ГолСрарфи Бассем
2:5
90' ГолПлеа Алассан
Новости после матча
Второй тайм
93'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
92'
Срарфи Бассем сделал результативную передачу.
92'
Г О О О О Л - Плеа Алассан забивает!
92'
Плеа Алассан из команды Ницца сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Срарфи Бассем мяча так и не получил
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
90'
90'
Кербра Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
89'
Felix Eboa предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
89'
Ле Маршан Максим из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
88'
Безумный фол. Гренье Клеман грубо играет против соперника. Пострадал Сарр Маланг
88'
88'
Табану Франк делает скидку назад вдоль ворот
88'
Табану Франк из команды Генгам делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
86'
Лис-Мелу Пьерр сделал результативную передачу.
86'
ГО-О-О-О-ОЛ! Срарфи Бассем из клуба "Ницца" отправил мяч головой в ворота.
86'
Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
86'
Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца идет с мячом вперед на обострение...
86'
Тактическая замена. Сакко Ихсан уходит с поля и его заменяет Сарр Маланг
85'
Судья сигнализирует, что Блас Людовик из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Сиприен Вилан
85'
Тюрам Маркус из команды Генгам играет слишком грубо. Данте Бонфим оказался на газоне.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
84'
Тактическая замена. Коко Маркус уходит с поля и его заменяет Нгбакото Йени
83'
Г О О О О Л - Марлон уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
83'
Гренье Клеман навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
83'
Судья сигнализирует, что Сакко Ихсан из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Блас Людовик
82'
Табану Франк из команды Генгам в офсайде
81'
Felix Eboa нанес удар головой, но Бенитес Вальтер спокойно отбил мяч.
81'
Перейра Жонатан из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
80'
Плеа Алассан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
80'
Ле Маршан Максим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
80'
Тюрам Маркус из команды Генгам делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
79'
Тактическая замена. Сент-Максимин Аллан уходит с поля и его заменяет Срарфи Бассем
79'
Бриан Джимми нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
78'
78'
Коко Маркус из команды Генгам навешивает в штрафную с рикошетом.
77'
77'
Тюрам Маркус наносит удар головой рядом со штангой. Почти гол!
77'
Перейра Жонатан из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
77'
76'
75'
Перейра Жонатан получил желтую карточку от судьи
75'
Безумный фол. Перейра Жонатан грубо играет против соперника. Пострадал Сакко Ихсан
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
74'
74'
Суке Арно не смог попасть в створ ударом издали
73'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
73'
Тактическая замена. Бюрнер Патрик уходит с поля и его заменяет Суке Арно
72'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
72'
72'
Бюрнер Патрик нанес удар, но тот был заблокирован.
72'
Бюрнер Патрик из команды Ницца идет с мячом вперед на обострение...
71'
Судья сигнализирует, что Перейра Жонатан из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Сакко Ихсан
70'
Бенезе Николя из команды Генгам в офсайде
70'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
70'
Коко Маркус из команды Генгам делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
69'
Перейра Жонатан из команды Генгам делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
68'
Блас Людовик нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
68'
68'
68'
Тактическая замена. До Лука уходит с поля и его заменяет Блас Людовик
67'
Ле Маршан Максим из команды Ницца хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
67'
66'
Сакко Ихсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
66'
Бенитес Вальтер не дал случится голу! Бенезе Николя должен был забивать, но Бенитес Вальтер сделал отличный сейв
66'
Данте Бонфим ошибается в защите.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
65'
Перейра Жонатан наказан за толчок Сакко Ихсан
64'
64'
Лис-Мелу Пьерр не смог попасть в створ ударом издали
64'
Плеа Алассан нанес удар, но тот был заблокирован.
64'
Бюрнер Патрик из команды Ницца делает пас партнеру.
63'
Сери Жан-Мишель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
63'
О, нет. Из многообещающей позиции Бенезе Николя из команды Генгам наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
63'
Кербра Кристоф из команды Генгам делает передачу одноклубнику.
63'
Гренье Клеман из команды Генгам подал угловой слева.
63'
Бюрнер Патрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
63'
62'
Судья сигнализирует, что Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Гренье Клеман
62'
Бриан Джимми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Сери Жан-Мишель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
61'
Тактическая замена. Дидо Этьен уходит с поля и его заменяет Бенезе Николя
61'
Табану Франк получил желтую карточку от судьи
61'
Табану Франк из команды Генгам опасно и грубо сыграл. Сент-Максимин Аллан пострадал.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
60'
59'
Коко Маркус из команды Генгам навешивает в штрафную с рикошетом.
59'
Хорошую попытку сделал Бриан Джимми. Удар в створ, но вратарь начеку
58'
Лис-Мелу Пьерр сделал результативную передачу.
58'
58'
Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
57'
57'
Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе
57'
Дидо Этьен из команды Генгам забрасывает мяч в штрафную.
56'
56'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
55'
Кербра Кристоф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
55'
Сиприен Вилан из команды Ницца подал угловой справа.
55'
Табану Франк предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
55'
55'
Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
54'
54'
Коко Маркус из команды Генгам подал угловой слева.
54'
Тюрам Маркус из команды Генгам нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
53'
52'
Бриан Джимми из команды Генгам в офсайде
52'
51'
Коко Маркус из команды Генгам делает неудачный навес.
48'
Лис-Мелу Пьерр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
47'
Фантастический гол, где все сам сделал Плеа Алассан!
47'
Сери Жан-Мишель сделал результативную передачу.
47'
47'
Отличные скиллы показывает Плеа Алассан, обводя своих соперников
47'
Сери Жан-Мишель выбил мяч подальше от ворот.
47'
Бриан Джимми нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
47'
Тюрам Маркус из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
46'
46'
Данте Бонфим из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
46'
Данте Бонфим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
46'
Кербра Кристоф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
Кербра Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Сиприен Вилан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Судья свистит. До Лука атаковал сзади соперника. Это Ле Маршан Максим заработал своей команде штрафной
44'
44'
43'
Судья сигнализирует, что Бюрнер Патрик из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Бриан Джимми
43'
Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Сиприен Вилан мяча так и не получил
42'
42'
ШТАНГА! Пробил головой Плеа Алассан прямо в каркас ворот!
42'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца делает отличный кросс...
41'
Бриан Джимми из команды Генгам толкнул локтем оппонента. Это Сакко Ихсан заработал фол
41'
40'
Сент-Максимин Аллан нанес удар чуть мимо. Близко!
40'
Лис-Мелу Пьерр разрезает оборону соперника отличным пасом
40'
Бриан Джимми получил желтую карточку от судьи
39'
39'
Гренье Клеман навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
39'
Ле Маршан Максим из команды Ницца опасно и грубо сыграл. Перейра Жонатан пострадал.
38'
Марлон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Бриан Джимми из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
37'
До Лука из команды Генгам играет слишком грубо. Данте Бонфим оказался на газоне.
37'
Тюрам Маркус из команды Генгам в офсайде
36'
Плеа Алассан из команды Ницца в офсайде
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
35'
Бенитес Вальтер не дал случится голу! Тюрам Маркус должен был забивать, но Бенитес Вальтер сделал отличный сейв
35'
Плохо сыграл Бенитес Вальтер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
35'
Бриан Джимми из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
34'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
34'
Ох, нехорошо это выглядит. Сакко Ихсан получил травму и медбригада забирает его с поля.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
32'
Судья сигнализирует, что Перейра Жонатан из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Сент-Максимин Аллан
31'
Тюрам Маркус из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
31'
Лис-Мелу Пьерр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Игрок из команды Генгам делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
31'
31'
Лис-Мелу Пьерр нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
Дидо Этьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
30'
Сиприен Вилан мяч отрикошетил от ворот
30'
Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
28'
Сакко Ихсан получил желтую карточку от судьи
28'
Сакко Ихсан из команды Ницца опасно и грубо сыграл. Кербра Кристоф пострадал.
27'
Табану Франк наказан за толчок Сент-Максимин Аллан
26'
26'
ШАНС! Плеа Алассан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
25'
Тюрам Маркус из команды Генгам делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
25'
Тюрам Маркус из команды Генгам идет с мячом вперед на обострение...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
24'
Бриан Джимми из команды Генгам в офсайде
23'
Сакко Ихсан сделал результативную передачу.
23'
23'
ШАНС! Плеа Алассан вышел один-на-один с голкипером...
23'
Плеа Алассан из команды Ницца идет с мячом вперед на обострение...
23'
Сакко Ихсан из команды Ницца сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
23'
Игроки ФК "Ницца" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
23'
22'
22'
Сиприен Вилан не смог попасть в створ ударом издали
21'
Коко Маркус из команды Генгам играет слишком грубо. Сери Жан-Мишель оказался на газоне.
21'
Felix Eboa выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Сиприен Вилан из команды Ницца подал угловой справа.
21'
Табану Франк предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
21'
Лис-Мелу Пьерр нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
20'
Гренье Клеман решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
19'
Марлон наказан за толчок Гренье Клеман
18'
17'
Бриан Джимми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Сери Жан-Мишель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
17'
Судья сигнализирует, что Табану Франк из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Сент-Максимин Аллан
16'
16'
15'
Бриан Джимми мяч отрикошетил от ворот
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
14'
13'
13'
Сент-Максимин Аллан не смог попасть в створ ударом издали
13'
Гренье Клеман коснулся мяча рукой.
12'
12'
11'
Судья сигнализирует, что Гренье Клеман из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Данте Бонфим
11'
Судья сигнализирует, что Тюрам Маркус из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Марлон
11'
Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе
11'
10'
Гренье Клеман из команды Генгам разыграл угловой с левого угла.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
10'
Ле Маршан Максим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
10'
Коко Маркус из команды Генгам плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
10'
Тюрам Маркус разрезает оборону соперника отличным пасом
9'
Г О О О О Л - Гренье Клеман из команды Генгам забивает с точки!
8'
ПЕНАЛЬТИ - Марлон из команды Ницца привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Тюрам Маркус.
5'
Судья сигнализирует, что Перейра Жонатан из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Сакко Ихсан
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
4'
Судья сигнализирует, что Табану Франк из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Сент-Максимин Аллан
4'
Судья сигнализирует, что Гренье Клеман из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Сери Жан-Мишель
3'
До Лука из команды Генгам опасно и грубо сыграл. Лис-Мелу Пьерр пострадал.
2'
Марлон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
2'
Коко Маркус из команды Генгам делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
2'
После штрафного удара,который нанес Гренье Клеман мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
1'
Судья сигнализирует, что Бюрнер Патрик из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Тюрам Маркус
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ницца". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal du Roudourou. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Генгам 2:5 Ницца
Генгам
16.3% (30)
Ничья:
42.9% (79)
Ницца
40.8% (75)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
40.2% (74)
1:2 Ницца:
21.2% (39)
0:1 Ницца:
13% (24)
2:1 Генгам:
8.2% (15)
1:0 Генгам:
5.4% (10)
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