Стадион: Стад де ля Божуар Зрители: 17776
7' Желтая карточкаВальтер Реми
1:0
86' ГолСала Эмилиано
Новости после матча
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 17776 болельщиков
94'
Хауи Саиф-Эдин нанес удар, но промахнулся очень сильно.
92'
Сала Эмилиано нанес удар, но промахнулся очень сильно.
92'
Эль-Ганасси Яссин из команды Нант делает пас партнеру.
92'
Эль-Ганасси Яссин из команды Нант идет с мячом вперед на обострение...
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Туре Абдулайе не смог попасть в створ ударом издали
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
89'
Сук Юн-Чжун из команды Труа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
89'
89'
86'
Дюбуа Лео сделал результативную передачу.
86'
ГО-О-О-О-ОЛ! Сала Эмилиано из клуба "Нант" отправил мяч головой в ворота.
86'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
85'
Ронжье Валентин наказан за толчок Вискаррондо Освальдо
85'
Илоки Жюль из команды Нант отправил кросс в штрафную...
84'
Тактическая замена. Пеле Брайан уходит с поля и его заменяет Бен Саада Шауки
84'
82'
82'
82'
Лима Лукас из команды Нант делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
82'
81'
Туре Абдулайе не смог попасть в створ ударом издали
81'
81'
80'
80'
Сук Юн-Чжун не смог попасть в створ ударом издали
80'
Сук Юн-Чжун из команды Труа идет с мячом вперед на обострение...
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
79'
79'
Пеле Брайан из команды Труа подал угловой справа.
79'
Сук Юн-Чжун из команды Труа делает навес прямо в штрафную.
78'
Тактическая замена. Томассон Адриен уходит с поля и его заменяет Илоки Жюль
78'
78'
78'
78'
Игроки ФК "Труа" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
78'
Лима Лукас из команды Нант разыграл угловой с левого угла.
77'
Ронжье Валентин мяч отрикошетил от ворот
77'
Эрей Кристоф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
77'
76'
76'
76'
76'
Пеле Брайан из команды Труа отправил кросс в штрафную...
75'
75'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
73'
72'
72'
Лима Лукас нанес удар, но промахнулся очень сильно.
72'
Вальтер Реми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
72'
71'
Тактическая замена. Ньян Адама уходит с поля и его заменяет Сук Юн-Чжун
70'
Депланье Матье выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Эль-Ганасси Яссин из команды Нант делает навес прямо в штрафную.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
70'
69'
69'
68'
Тактическая замена. Бамму Ясин уходит с поля и его заменяет Эль-Ганасси Яссин
68'
Томассон Адриен нанес удар, но тот был заблокирован.
66'
Депланье Матье из команды Труа отправил кросс в штрафную...
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
64'
Ньян Адама из команды Труа толкнул локтем оппонента. Это Туре Абдулайе заработал фол
63'
Тактическая замена. Ниве Бенжамен уходит с поля и его заменяет Хауи Саиф-Эдин
63'
63'
Ронжье Валентин нанес удар, но промахнулся очень сильно.
61'
Бамму Ясин из команды Нант в офсайде
61'
Ньян Адама выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Туре Абдулайе мяч отрикошетил от ворот
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
60'
Сала Эмилиано коснулся мяча рукой.
60'
Эрей Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
58'
58'
Сала Эмилиано не смог попасть в створ ударом издали
57'
Лима Лукас из команды Нант делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
56'
56'
56'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
55'
54'
Шанс! Карлос Диего Сантос из команды Нант пробил головой, но мимо
54'
Лима Лукас из команды Нант подал угловой слева.
54'
Томассон Адриен из команды Нант навешивает в штрафную с рикошетом.
53'
Томассон Адриен из команды Нант в офсайде
52'
Карлос Диего Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Ниве Бенжамен из команды Труа отправил кросс в штрафную...
52'
51'
Томассон Адриен из команды Нант плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
51'
Ронжье Валентин из команды Нант делает пас партнеру.
51'
Беллюгу Франсуа из команды Труа толкнул локтем оппонента. Это Сала Эмилиано заработал фол
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
50'
Карлос Диего Сантос из команды Нант в офсайде
50'
Лима Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
50'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
49'
Дюбуа Лео на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
49'
Судья сигнализирует, что Вальтер Реми из команды Труа поставил подножку. Пострадал Дюбуа Лео
48'
48'
48'
Ньян Адама нанес удар, но промахнулся очень сильно.
47'
Пеле Брайан из команды Труа делает передачу одноклубнику.
47'
47'
46'
46'
Жиротто Андрей получил травму и заменен. Туре Абдулайе выходит на поле.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
47'
Как он промахнулся? Авазьем Чидозье имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
47'
Дюбуа Лео навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Судья свистит. Обьянг Жоанн атаковал сзади соперника. Это Сала Эмилиано заработал своей команде штрафной
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
46'
Вальтер Реми нанес удар, но промахнулся очень сильно.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
45'
Авазьем Чидозье нанес удар головой, но Желязны Эрвин спокойно отбил мяч.
45'
Томассон Адриен из команды Нант подал угловой справа.
44'
Дюбуа Лео мяч отрикошетил от ворот
44'
Обьянг Жоанн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
42'
42'
Жиротто Андрей не смог попасть в створ ударом издали
42'
41'
Ньян Адама из команды Труа в офсайде
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
39'
38'
Обьянг Жоанн из команды Труа отправил кросс в штрафную...
38'
Пеле Брайан из команды Труа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
37'
37'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Обьянг Жоанн из команды Труа.
37'
Ронжье Валентин из команды Нант делает навес прямо в штрафную.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
35'
Жиротто Андрей нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
35'
Бамму Ясин из команды Нант делает навес прямо в штрафную.
34'
Ньян Адама из команды Труа в офсайде
34'
Ниве Бенжамен из команды Труа сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
32'
Бамму Ясин из команды Нант в офсайде
31'
31'
ШАНС! Грандсир Самуэль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
31'
Ниве Бенжамен из команды Труа делает пас партнеру.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
27'
27'
Пеле Брайан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
26'
Лима Лукас коснулся мяча рукой.
26'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
26'
25'
Ниве Бенжамен из команды Труа отправил кросс в штрафную...
25'
Пеле Брайан из команды Труа разыграл угловой с правого угла.
24'
Судья сигнализирует, что Ронжье Валентин из команды Нант поставил подножку. Пострадал Ньян Адама
23'
23'
Депланье Матье из команды Труа отправил кросс в штрафную...
23'
23'
23'
Крхин Рене выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Пеле Брайан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
22'
Судья сигнализирует, что Жиротто Андрей из команды Нант поставил подножку. Пострадал Ниве Бенжамен
22'
ШТАНГА! Пробил головой Ниве Бенжамен прямо в каркас ворот!
22'
Ньян Адама из команды Труа отправил кросс в штрафную...
21'
Сала Эмилиано нанес удар головой, но Желязны Эрвин спокойно отбил мяч.
21'
20'
20'
Жиротто Андрей нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
19'
19'
Ньян Адама нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
15'
15'
Депланье Матье из команды Труа идет с мячом вперед на обострение...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
15'
14'
Судья сигнализирует, что Ронжье Валентин из команды Нант поставил подножку. Пострадал Вальтер Реми
13'
Пеле Брайан из команды Труа подал угловой справа.
13'
Ниве Бенжамен из команды Труа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
11'
11'
Бамму Ясин пробивает по воротам...
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 28% времени, а гости – 72%.
10'
Лима Лукас из команды Нант в офсайде
8'
8'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
7'
Ронжье Валентин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
7'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
7'
Вальтер Реми получил желтую карточку от судьи
7'
Судья свистит. Вальтер Реми атаковал сзади соперника. Это Ронжье Валентин заработал своей команде штрафной
6'
Лима Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Пеле Брайан из команды Труа отправил кросс в штрафную...
5'
Жиротто Андрей возвращается на поле, всё в порядке.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
3'
3'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
3'
Ох, нехорошо это выглядит. Жиротто Андрей получил травму и медбригада забирает его с поля.
2'
Жиротто Андрей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
2'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
2'
Ниве Бенжамен наказан за толчок Жиротто Андрей
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Нант". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Нант 1:0 Труа
Нант
87.3% (158)
Ничья:
11.6% (21)
Труа
1.1% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Нант:
49.7% (90)
2:0 Нант:
21.5% (39)
2:1 Нант:
12.7% (23)
1:1 Ничья:
8.3% (15)
3:1 Нант:
2.2% (4)
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