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Стадион: Зрители: 17776
Нант
1:0
Конец матча
Труа
0'
7' Желтая карточка
Вальтер Реми
1:0
86' Гол
Сала Эмилиано
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 17776 болельщиков
94'
Хауи Саиф-Эдин нанес удар, но промахнулся очень сильно.
92'
Сала Эмилиано нанес удар, но промахнулся очень сильно.
92'
Эль-Ганасси Яссин из команды Нант делает пас партнеру.
92'
Эль-Ганасси Яссин из команды Нант идет с мячом вперед на обострение...

91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Туре Абдулайе не смог попасть в створ ударом издали
90'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
89'
Сук Юн-Чжун из команды Труа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
89'
Татарушану Чиприан взял и забрал мяч на выходе
89'
Грандсир Самуэль из команды Труа отправил кросс в штрафную...
86'
Дюбуа Лео сделал результативную передачу.
Описание гола
86'
ГО-О-О-О-ОЛ! Сала Эмилиано из клуба "Нант" отправил мяч головой в ворота.
86'
Дюбуа Лео из команды Нант отправил кросс в штрафную...
86'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
85'
Илоки Жюль из команды Нант отправил кросс в штрафную...
84'
Тактическая замена. Пеле Брайан уходит с поля и его заменяет Бен Саада Шауки
84'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
83'
Дюбуа Лео из команды Нант делает навес прямо в штрафную.
82'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Вискаррондо Освальдо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Лима Лукас из команды Нант делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
82'
Удар от ворот произведет Труа
81'
Туре Абдулайе не смог попасть в створ ударом издали
81'
Вискаррондо Освальдо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Лима Лукас из команды Нант отправил кросс в штрафную...
80'
Удар от ворот произведет Нант
80'
Сук Юн-Чжун не смог попасть в створ ударом издали
80'
Сук Юн-Чжун из команды Труа идет с мячом вперед на обострение...
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
79'
Татарушану Чиприан взял и забрал мяч на выходе
Угловой
79'
Пеле Брайан из команды Труа подал угловой справа.
79'
Сук Юн-Чжун из команды Труа делает навес прямо в штрафную.
78'
Тактическая замена. Томассон Адриен уходит с поля и его заменяет Илоки Жюль
78'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
78'
Дюбуа Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Грандсир Самуэль из команды Труа отправил кросс в штрафную...
78'
Игроки ФК "Труа" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Угловой
78'
Лима Лукас из команды Нант разыграл угловой с левого угла.
77'
Ронжье Валентин мяч отрикошетил от ворот
Угловой
77'
Дюбуа Лео из команды Нант подал угловой справа.
77'
Эрей Кристоф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
77'
Лима Лукас из команды Нант отправил кросс в штрафную...
76'
Вискаррондо Освальдо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Томассон Адриен из команды Нант отправил кросс в штрафную...
76'
Дюбуа Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Пеле Брайан из команды Труа отправил кросс в штрафную...
75'
Татарушану Чиприан взял и забрал мяч на выходе
75'
Грандсир Самуэль из команды Труа отправил кросс в штрафную...
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
73'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Удар от ворот произведет Труа
72'
Лима Лукас нанес удар, но промахнулся очень сильно.
72'
Вальтер Реми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Лима Лукас из команды Нант отправил кросс в штрафную...
72'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Тактическая замена. Ньян Адама уходит с поля и его заменяет Сук Юн-Чжун
Офсайд
71'
Дюбуа Лео из команды Нант в офсайде
70'
Депланье Матье выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Эль-Ганасси Яссин из команды Нант делает навес прямо в штрафную.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
70'
Желязны Эрвин взял и забрал мяч на выходе
69'
Томассон Адриен из команды Нант отправил кросс в штрафную...
69'
Удар от ворот произведет Труа
68'
Тактическая замена. Бамму Ясин уходит с поля и его заменяет Эль-Ганасси Яссин
68'
Дюбуа Лео из команды Нант делает неудачный навес.
68'
Томассон Адриен нанес удар, но тот был заблокирован.
66'
Депланье Матье из команды Труа отправил кросс в штрафную...
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
64'
Ньян Адама из команды Труа толкнул локтем оппонента. Это Туре Абдулайе заработал фол
63'
Тактическая замена. Ниве Бенжамен уходит с поля и его заменяет Хауи Саиф-Эдин
63'
Удар от ворот произведет Труа
63'
Ронжье Валентин нанес удар, но промахнулся очень сильно.
Офсайд
61'
Бамму Ясин из команды Нант в офсайде
61'
Ньян Адама выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
61'
Дюбуа Лео из команды Нант подал угловой справа.
61'
Туре Абдулайе мяч отрикошетил от ворот
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Фол, нарушение
60'
Сала Эмилиано коснулся мяча рукой.
60'
Эрей Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Томассон Адриен из команды Нант отправил кросс в штрафную...
58'
Удар от ворот произведет Труа
58'
Сала Эмилиано не смог попасть в створ ударом издали
57'
Лима Лукас из команды Нант делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
56'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Татарушану Чиприан взял и забрал мяч на выходе
56'
Грандсир Самуэль из команды Труа отправил кросс в штрафную...
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
55'
Удар от ворот произведет Труа
54'
Шанс! Карлос Диего Сантос из команды Нант пробил головой, но мимо
Угловой
54'
Лима Лукас из команды Нант подал угловой слева.
54'
Томассон Адриен из команды Нант навешивает в штрафную с рикошетом.
Офсайд
53'
Томассон Адриен из команды Нант в офсайде
52'
Карлос Диего Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Ниве Бенжамен из команды Труа отправил кросс в штрафную...
52'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Томассон Адриен из команды Нант плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
51'
Ронжье Валентин из команды Нант делает пас партнеру.
Фол, нарушение
51'
Беллюгу Франсуа из команды Труа толкнул локтем оппонента. Это Сала Эмилиано заработал фол
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Офсайд
50'
Карлос Диего Сантос из команды Нант в офсайде
50'
Лима Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
50'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
49'
Дюбуа Лео на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Вальтер Реми из команды Труа поставил подножку. Пострадал Дюбуа Лео
48'
Вискаррондо Освальдо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Дюбуа Лео из команды Нант отправил кросс в штрафную...
48'
Удар от ворот произведет Нант
48'
Ньян Адама нанес удар, но промахнулся очень сильно.
47'
Пеле Брайан из команды Труа делает передачу одноклубнику.
47'
Грандсир Самуэль из команды Труа отправил кросс в штрафную...
47'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Жиротто Андрей получил травму и заменен. Туре Абдулайе выходит на поле.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Удар от ворот произведет Труа
47'
Как он промахнулся? Авазьем Чидозье имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
47'
Дюбуа Лео навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Фол, нарушение
46'
Судья свистит. Обьянг Жоанн атаковал сзади соперника. Это Сала Эмилиано заработал своей команде штрафной
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Удар от ворот произведет Нант
46'
Вальтер Реми нанес удар, но промахнулся очень сильно.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
45'
Авазьем Чидозье нанес удар головой, но Желязны Эрвин спокойно отбил мяч.
Угловой
45'
Томассон Адриен из команды Нант подал угловой справа.
44'
Дюбуа Лео мяч отрикошетил от ворот
44'
Обьянг Жоанн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Лима Лукас из команды Нант отправил кросс в штрафную...
42'
Удар от ворот произведет Труа
42'
Жиротто Андрей не смог попасть в створ ударом издали
42'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
41'
Ньян Адама из команды Труа в офсайде
40'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
39'
Авазьем Чидозье выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Обьянг Жоанн из команды Труа отправил кросс в штрафную...
38'
Пеле Брайан из команды Труа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
37'
Желязны Эрвин взял и забрал мяч на выходе
37'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Обьянг Жоанн из команды Труа.
37'
Ронжье Валентин из команды Нант делает навес прямо в штрафную.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
35'
Жиротто Андрей нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
Авазьем Чидозье выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Бамму Ясин из команды Нант делает навес прямо в штрафную.
Офсайд
34'
Ньян Адама из команды Труа в офсайде
34'
Ниве Бенжамен из команды Труа сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Офсайд
32'
Бамму Ясин из команды Нант в офсайде
31'
Удар от ворот произведет Нант
31'
ШАНС! Грандсир Самуэль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
31'
Ниве Бенжамен из команды Труа делает пас партнеру.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
27'
Татарушану Чиприан взял и забрал мяч на выходе
27'
Пеле Брайан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
26'
Лима Лукас коснулся мяча рукой.
26'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
26'
Дюбуа Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Ниве Бенжамен из команды Труа отправил кросс в штрафную...
Угловой
25'
Пеле Брайан из команды Труа разыграл угловой с правого угла.
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Ронжье Валентин из команды Нант поставил подножку. Пострадал Ньян Адама
23'
Авазьем Чидозье выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Депланье Матье из команды Труа отправил кросс в штрафную...
23'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Крхин Рене выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Пеле Брайан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Жиротто Андрей из команды Нант поставил подножку. Пострадал Ниве Бенжамен
22'
ШТАНГА! Пробил головой Ниве Бенжамен прямо в каркас ворот!
22'
Ньян Адама из команды Труа отправил кросс в штрафную...
21'
Сала Эмилиано нанес удар головой, но Желязны Эрвин спокойно отбил мяч.
21'
Томассон Адриен из команды Нант отправил кросс в штрафную...
20'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Жиротто Андрей нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
19'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Ньян Адама нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
Удар от ворот произведет Нант
15'
Депланье Матье из команды Труа идет с мячом вперед на обострение...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
15'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Ронжье Валентин из команды Нант поставил подножку. Пострадал Вальтер Реми
Угловой
13'
Пеле Брайан из команды Труа подал угловой справа.
13'
Ниве Бенжамен из команды Труа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
11'
Желязны Эрвин взял и забрал мяч на выходе
11'
Бамму Ясин пробивает по воротам...
11'
Дюбуа Лео из команды Нант делает пас партнеру.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 28% времени, а гости – 72%.
Офсайд
10'
Лима Лукас из команды Нант в офсайде
8'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
7'
Ронжье Валентин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
7'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
7'
Вальтер Реми получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
7'
Судья свистит. Вальтер Реми атаковал сзади соперника. Это Ронжье Валентин заработал своей команде штрафной
6'
Лима Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Пеле Брайан из команды Труа отправил кросс в штрафную...
Травма, повреждение
5'
Жиротто Андрей возвращается на поле, всё в порядке.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
3'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
3'
Ох, нехорошо это выглядит. Жиротто Андрей получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
2'
Жиротто Андрей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
2'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
2'
Ниве Бенжамен наказан за толчок Жиротто Андрей
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Нант". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Нант 1:0 Труа
Нант
87.3% (158)
Ничья:
11.6% (21)
Труа
1.1% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Нант:
49.7% (90)
Нант:
21.5% (39)
Нант:
12.7% (23)
Ничья:
8.3% (15)
Нант:
2.2% (4)
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