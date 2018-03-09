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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 23814
Страсбург
1:3
Конец матча
Монако
0'
0:1
5' Гол
Йоветич Стеван
1:1
19' Гол
Баокен Стефан
1:2
21' Гол
Рони Лопеш
1:3
41' Гол
Фабиньо Энрике
68' Желтая карточка
Рони Лопеш
90'+7
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
97'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
97'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
97'
Удар от ворот произведет Монако
96'
Шанс! Коне Бакари из команды Страсбург пробил головой, но мимо
96'
Льенар Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
96'
Судья сигнализирует, что Йоветич Стеван из команды Монако поставил подножку. Пострадал Н'Дур Абдалла

95'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
95'
Глик Камил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
Льенар Димитри из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
Офсайд
94'
Блайак Жереми из команды Страсбург в офсайде
93'
Субашич Даниэль взял и забрал мяч на выходе
93'
Корнье Бенжамин из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
93'
Сегодняшная посещаемость составляет 23814 болельщиков
92'
Субашич Даниэль взял и забрал мяч на выходе
92'
Сека Эрнес из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
92'
Тилеманс Юри нанес удар издали, а Укидья Александр отбил его обратно в игру!
91'
Глик Камил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Баокен Стефан из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
91'
[6] - столько добавил арбитр времени.
90'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
Удар от ворот произведет Монако
90'
Фабиньо Энрике выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Н'Дур Абдалла из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
89'
Игрок клуба "Монако" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
89'
Субашич Даниэль взял и забрал мяч на выходе
88'
Баокен Стефан из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
Офсайд
88'
Йоветич Стеван из команды Монако в офсайде
Офсайд
87'
Йоветич Стеван из команды Монако в офсайде
87'
Укидья Александр взял и забрал мяч на выходе
87'
Моутинью Жоау из команды Монако отправил кросс в штрафную...
86'
Коне Бакари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Моутинью Жоау навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
86'
Судья сигнализирует, что Мартинеc Пабло из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Тилеманс Юри
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
85'
Тактическая замена. Лемар Тома уходит с поля и его заменяет Геззаль Рашид
85'
Баокен Стефан из команды Страсбург делает передачу одноклубнику.
85'
Н'Дур Абдалла из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
84'
Удар от ворот произведет Монако
83'
Льенар Димитри не смог попасть в створ ударом издали
83'
Удар от ворот произведет Монако
83'
Корнье Бенжамин не смог попасть в створ ударом издали
82'
Лала Кенни получил травму и заменен. Н'Дур Абдалла выходит на поле.
Травма, повреждение
82'
Ох, нехорошо это выглядит. Лала Кенни получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
81'
Лала Кенни на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
81'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Фол, нарушение
79'
Судья сигнализирует, что Гримм Жереми из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Раджи Андреа
Фол, нарушение
79'
Судья сигнализирует, что Гримм Жереми из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Лемар Тома
79'
Кейта Бальде получил травму и заменен. Тилеманс Юри выходит на поле.
Травма, повреждение
79'
Ох, нехорошо это выглядит. Кейта Бальде получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
78'
Кейта Бальде на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Фол, нарушение
78'
Гримм Жереми из команды Страсбург опасно и грубо сыграл. Кейта Бальде пострадал.
77'
Жемерсон де Жесус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
77'
Льенар Димитри из команды Страсбург подал угловой справа.
77'
Баокен Стефан мяч отрикошетил от ворот
77'
Баокен Стефан нанес удар, но тот был заблокирован.
77'
Лала Кенни выбил мяч подальше от ворот.
76'
Субашич Даниэль взял и забрал мяч на выходе
76'
Баокен Стефан из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
76'
Глик Камил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Лала Кенни из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
75'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
74'
Судья сигнализирует, что Сека Эрнес из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Кейта Бальде
74'
Удар от ворот произведет Монако
74'
Гримм Жереми не смог попасть в створ ударом издали
74'
Глик Камил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
74'
Льенар Димитри из команды Страсбург подал угловой слева.
73'
Льенар Димитри из команды Страсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
73'
Лала Кенни из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
72'
Глик Камил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Льенар Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
72'
Судья сигнализирует, что Туре Альмами из команды Монако поставил подножку. Пострадал Льенар Димитри
71'
Блайак Жереми из команды Страсбург делает передачу одноклубнику.
71'
Сека Эрнес из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Фол, нарушение
69'
Судья сигнализирует, что Сека Эрнес из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Кейта Бальде
69'
Хорошую попытку сделал Льенар Димитри. Удар в створ, но вратарь начеку
69'
Как он промахнулся? Рони Лопеш имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
69'
Йоветич Стеван из команды Монако сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Желтая карточка
68'
Рони Лопеш получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
68'
Безумный фол. Рони Лопеш грубо играет против соперника. Пострадал Мартинеc Пабло
Фол, нарушение
67'
Судья сигнализирует, что Сека Эрнес из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Кейта Бальде
Фол, нарушение
66'
Баокен Стефан из команды Страсбург толкнул локтем оппонента. Это Фабиньо Энрике заработал фол
Фол, нарушение
65'
Судья сигнализирует, что Туре Альмами из команды Монако поставил подножку. Пострадал Льенар Димитри
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
65'
Мартин Йонас получил травму и заменен. Гримм Жереми выходит на поле.
64'
Тактическая замена. Сидибе Джибриль уходит с поля и его заменяет Туре Альмами
64'
Блайак Жереми нанес удар головой, но Субашич Даниэль спокойно отбил мяч.
Травма, повреждение
64'
Баокен Стефан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
62'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
62'
Ох, нехорошо это выглядит. Мартин Йонас получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
62'
Мартин Йонас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
61'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
61'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
60'
Жемерсон де Жесус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Льенар Димитри из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
59'
Лала Кенни нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
59'
Судья сигнализирует, что Кейта Бальде из команды Монако поставил подножку. Пострадал Сека Эрнес
58'
Мартинеc Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Сидибе Джибриль из команды Монако отправил кросс в штрафную...
58'
Игрок клуба "Монако" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Коне Бакари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
ШАНС! Это должен был быть гол. Йоветич Стеван упустил отличный шанс, пробив головой в штангу!
57'
Моутинью Жоау навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
57'
Судья сигнализирует, что Баокен Стефан из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Раджи Андреа
56'
Йоветич Стеван нанес удар, но тот был заблокирован.
56'
Раджи Андреа из команды Монако делает пас партнеру.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Фол, нарушение
55'
Судья сигнализирует, что Баокен Стефан из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Кейта Бальде
53'
Удар от ворот произведет Монако
53'
Шанс! Корнье Бенжамин из команды Страсбург пробил головой, но мимо
Угловой
53'
Льенар Димитри из команды Страсбург подал угловой слева.
53'
Жемерсон де Жесус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
53'
Мартин Йонас из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
52'
Безумный фол. Рони Лопеш грубо играет против соперника. Пострадал Мартин Йонас
52'
Моутинью Жоау выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Травма, повреждение
52'
Аолу Жан-Эде возвращается на поле, всё в порядке.
52'
Корнье Бенжамин из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
51'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
51'
Ох, нехорошо это выглядит. Аолу Жан-Эде получил травму и медбригада забирает его с поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Травма, повреждение
50'
Аолу Жан-Эде на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
50'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
49'
Игрок клуба "Монако" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
Рони Лопеш из команды Монако отправил кросс в штрафную...
48'
Удар от ворот произведет Монако
48'
Шанс! Блайак Жереми из команды Страсбург пробил головой, но мимо
48'
Льенар Димитри из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
47'
Субашич Даниэль взял и забрал мяч на выходе
47'
Баокен Стефан из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
47'
Жемерсон де Жесус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Баокен Стефан из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
46'
Глик Камил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Льенар Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Рони Лопеш из команды Монако поставил подножку. Пострадал Мартин Йонас
46'
Тактическая замена. Терье Мартен уходит с поля и его заменяет Корнье Бенжамин
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
48'
Йоветич Стеван из команды Монако толкнул локтем оппонента. Это Мартинеc Пабло заработал фол
48'
Субашич Даниэль взял и забрал мяч на выходе
47'
Мартин Йонас из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
46'
Баокен Стефан из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
46'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Фабиньо Энрике выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Сека Эрнес из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
46'
Глик Камил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Льенар Димитри пробует нанести удар издали, но Субашич Даниэль держит все под контролем
45'
Аолу Жан-Эде нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
Блайак Жереми из команды Страсбург делает передачу одноклубнику.
45'
Баокен Стефан из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
44'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
43'
Терье Мартен из команды Страсбург толкнул локтем оппонента. Это Глик Камил заработал фол
41'
Кейта Бальде сделал результативную передачу.
Описание гола
41'
ГОЛ! - Фабиньо Энрике из команды Монако наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
40'
Шанс! Блайак Жереми из команды Страсбург пробил головой, но мимо
40'
Лала Кенни из команды Страсбург навешивает в штрафную с рикошетом.
39'
Льенар Димитри из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Раджи Андреа из команды Монако поставил подножку. Пострадал Мартин Йонас
38'
Терье Мартен нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
Блайак Жереми из команды Страсбург делает передачу одноклубнику.
38'
Льенар Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
38'
Глик Камил наказан за толчок Блайак Жереми
Фол, нарушение
37'
Судья сигнализирует, что Кейта Бальде из команды Монако поставил подножку. Пострадал Сека Эрнес
37'
Удар от ворот произведет Монако
Травма, повреждение
36'
Моутинью Жоау на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
36'
Удар от ворот произведет Монако
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
36'
Баокен Стефан не смог попасть в створ ударом издали
36'
Льенар Димитри из команды Страсбург навешивает в штрафную с рикошетом.
35'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
34'
Удар от ворот произведет Монако
34'
Льенар Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
34'
Судья сигнализирует, что Фабиньо Энрике из команды Монако поставил подножку. Пострадал Аолу Жан-Эде
33'
Удар от ворот произведет Монако
33'
Блайак Жереми не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Рони Лопеш из команды Монако поставил подножку. Пострадал Лала Кенни
Угловой
32'
Моутинью Жоау из команды Монако разыграл угловой с левого угла.
31'
Сека Эрнес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
31'
Рони Лопеш из команды Монако отправил кросс в штрафную...
31'
Удар от ворот произведет Монако
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
30'
Сидибе Джибриль из команды Монако направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
29'
Жемерсон де Жесус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
29'
Льенар Димитри из команды Страсбург подал угловой слева.
29'
Глик Камил предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
28'
Льенар Димитри из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
28'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Баокен Стефан из команды Страсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
28'
Блайак Жереми пробует нанести удар издали, но Субашич Даниэль держит все под контролем
Фол, нарушение
27'
Раджи Андреа из команды Монако опасно и грубо сыграл. Укидья Александр пострадал.
27'
Укидья Александр взял и забрал мяч на выходе
27'
Лемар Тома навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Льенар Димитри из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Кейта Бальде
26'
Укидья Александр взял и забрал мяч на выходе
26'
Моутинью Жоау навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Лала Кенни из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Рони Лопеш
24'
Игрок клуба "Монако" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Угловой
24'
Лемар Тома из команды Монако подал угловой справа.
23'
Мартинеc Пабло предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
23'
Кейта Бальде из команды Монако отправил кросс в штрафную...
Описание гола
21'
Г О О О О Л - Рони Лопеш забивает!
21'
Кейта Бальде из команды Монако делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
21'
Йоветич Стеван из команды Монако сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Описание гола
19'
Г О О О О Л - Баокен Стефан забивает!
19'
Мартин Йонас из команды Страсбург делает навес прямо в штрафную.
19'
Лала Кенни из команды Страсбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
19'
Льенар Димитри из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
18'
Йоветич Стеван из команды Монако делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
18'
Аолу Жан-Эде нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
Мартин Йонас нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Игрок клуба "Монако" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
15'
Удар от ворот произведет Монако
15'
Терье Мартен не смог попасть в створ ударом издали
13'
Аолу Жан-Эде не смог попасть в створ ударом издали
13'
Баокен Стефан нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Игроки ФК "Страсбург" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
13'
Сека Эрнес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
13'
Моутинью Жоау из команды Монако подал угловой слева.
13'
Раджи Андреа нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Глик Камил из команды Монако делает передачу одноклубнику.
12'
Рони Лопеш из команды Монако отправил кросс в штрафную...
12'
Рони Лопеш нанес удар, но тот был заблокирован.
Травма, повреждение
11'
Лемар Тома на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Мартин Йонас из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Лемар Тома
10'
Игрок клуба "Монако" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Кейта Бальде из команды Монако делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
10'
Удар от ворот произведет Монако
10'
ШАНС! Мартин Йонас нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
9'
Плохо сыграл Фабиньо Энрике - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
9'
Коне Бакари из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
9'
Фабиньо Энрике выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
9'
Льенар Димитри из команды Страсбург подал угловой справа.
9'
Субашич Даниэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
9'
Баокен Стефан из команды Страсбург делает навес прямо в штрафную.
9'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
8'
Рони Лопеш на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
7'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
5'
Сидибе Джибриль сделал результативную передачу.
Описание гола
5'
ГО-О-О-О-ОЛ! Йоветич Стеван из клуба "Монако" отправил мяч головой в ворота.
5'
Сидибе Джибриль из команды Монако отправил кросс в штрафную...
4'
Льенар Димитри пробует нанести удар издали, но Субашич Даниэль держит все под контролем
4'
Игрок клуба "Монако" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Субашич Даниэль взял и забрал мяч на выходе
3'
Лала Кенни из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
1'
Удар от ворот произведет Монако
1'
Баокен Стефан не смог попасть в створ ударом издали
1'
Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Монако". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Минута молчания состоится перед началом матча.
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Meinau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Страсбург 1:3 Монако
Страсбург
2.6% (5)
Ничья:
4.7% (9)
Монако
92.7% (177)

Вы не участвовали в прогнозе

Монако:
36.6% (70)
Монако:
24.1% (46)
Монако:
17.8% (34)
Монако:
8.9% (17)
Ничья:
4.7% (9)
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