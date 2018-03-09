Стадион: де ла Мейно Зрители: 23814
0:1
5' ГолЙоветич Стеван
1:1
19' ГолБаокен Стефан
1:2
21' ГолРони Лопеш
1:3
41' ГолФабиньо Энрике
68' Желтая карточкаРони Лопеш
Новости после матча
Второй тайм
97'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
97'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
97'
96'
Шанс! Коне Бакари из команды Страсбург пробил головой, но мимо
96'
96'
Судья сигнализирует, что Йоветич Стеван из команды Монако поставил подножку. Пострадал Н'Дур Абдалла
95'
95'
95'
94'
Блайак Жереми из команды Страсбург в офсайде
93'
93'
Корнье Бенжамин из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
93'
Сегодняшная посещаемость составляет 23814 болельщиков
92'
92'
92'
Тилеманс Юри нанес удар издали, а Укидья Александр отбил его обратно в игру!
91'
91'
91'
[6] - столько добавил арбитр времени.
90'
90'
90'
90'
Н'Дур Абдалла из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
89'
89'
88'
88'
Йоветич Стеван из команды Монако в офсайде
87'
Йоветич Стеван из команды Монако в офсайде
87'
87'
Моутинью Жоау из команды Монако отправил кросс в штрафную...
86'
Коне Бакари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
86'
Судья сигнализирует, что Мартинеc Пабло из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Тилеманс Юри
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
85'
Тактическая замена. Лемар Тома уходит с поля и его заменяет Геззаль Рашид
85'
Баокен Стефан из команды Страсбург делает передачу одноклубнику.
85'
Н'Дур Абдалла из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
84'
83'
Льенар Димитри не смог попасть в створ ударом издали
83'
83'
Корнье Бенжамин не смог попасть в створ ударом издали
82'
Лала Кенни получил травму и заменен. Н'Дур Абдалла выходит на поле.
82'
Ох, нехорошо это выглядит. Лала Кенни получил травму и медбригада забирает его с поля.
81'
Лала Кенни на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
81'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
79'
Судья сигнализирует, что Гримм Жереми из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Раджи Андреа
79'
Судья сигнализирует, что Гримм Жереми из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Лемар Тома
79'
Кейта Бальде получил травму и заменен. Тилеманс Юри выходит на поле.
79'
Ох, нехорошо это выглядит. Кейта Бальде получил травму и медбригада забирает его с поля.
78'
Кейта Бальде на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
78'
Гримм Жереми из команды Страсбург опасно и грубо сыграл. Кейта Бальде пострадал.
77'
77'
Льенар Димитри из команды Страсбург подал угловой справа.
77'
Баокен Стефан мяч отрикошетил от ворот
77'
Баокен Стефан нанес удар, но тот был заблокирован.
77'
Лала Кенни выбил мяч подальше от ворот.
76'
76'
76'
75'
75'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
74'
74'
74'
Гримм Жереми не смог попасть в створ ударом издали
74'
74'
73'
Льенар Димитри из команды Страсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
73'
72'
72'
72'
Судья сигнализирует, что Туре Альмами из команды Монако поставил подножку. Пострадал Льенар Димитри
71'
71'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
69'
69'
Хорошую попытку сделал Льенар Димитри. Удар в створ, но вратарь начеку
69'
Как он промахнулся? Рони Лопеш имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
69'
Йоветич Стеван из команды Монако сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
68'
Рони Лопеш получил желтую карточку от судьи
68'
Безумный фол. Рони Лопеш грубо играет против соперника. Пострадал Мартинеc Пабло
67'
66'
Баокен Стефан из команды Страсбург толкнул локтем оппонента. Это Фабиньо Энрике заработал фол
65'
Судья сигнализирует, что Туре Альмами из команды Монако поставил подножку. Пострадал Льенар Димитри
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
65'
Мартин Йонас получил травму и заменен. Гримм Жереми выходит на поле.
64'
Тактическая замена. Сидибе Джибриль уходит с поля и его заменяет Туре Альмами
64'
Блайак Жереми нанес удар головой, но Субашич Даниэль спокойно отбил мяч.
64'
Баокен Стефан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
62'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
62'
Ох, нехорошо это выглядит. Мартин Йонас получил травму и медбригада забирает его с поля.
62'
Мартин Йонас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
61'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
61'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
60'
59'
59'
Лала Кенни нанес удар, но тот был заблокирован.
59'
Судья сигнализирует, что Кейта Бальде из команды Монако поставил подножку. Пострадал Сека Эрнес
58'
Мартинеc Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Сидибе Джибриль из команды Монако отправил кросс в штрафную...
58'
58'
Коне Бакари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
ШАНС! Это должен был быть гол. Йоветич Стеван упустил отличный шанс, пробив головой в штангу!
57'
57'
Судья сигнализирует, что Баокен Стефан из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Раджи Андреа
56'
Йоветич Стеван нанес удар, но тот был заблокирован.
56'
Раджи Андреа из команды Монако делает пас партнеру.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
55'
Судья сигнализирует, что Баокен Стефан из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Кейта Бальде
53'
53'
Шанс! Корнье Бенжамин из команды Страсбург пробил головой, но мимо
53'
53'
Жемерсон де Жесус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
53'
Мартин Йонас из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
52'
Безумный фол. Рони Лопеш грубо играет против соперника. Пострадал Мартин Йонас
52'
Моутинью Жоау выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Аолу Жан-Эде возвращается на поле, всё в порядке.
52'
Корнье Бенжамин из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
51'
51'
Ох, нехорошо это выглядит. Аолу Жан-Эде получил травму и медбригада забирает его с поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
50'
Аолу Жан-Эде на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
50'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
49'
49'
48'
48'
Шанс! Блайак Жереми из команды Страсбург пробил головой, но мимо
48'
47'
47'
47'
47'
46'
46'
46'
Судья сигнализирует, что Рони Лопеш из команды Монако поставил подножку. Пострадал Мартин Йонас
46'
Тактическая замена. Терье Мартен уходит с поля и его заменяет Корнье Бенжамин
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
48'
Йоветич Стеван из команды Монако толкнул локтем оппонента. Это Мартинеc Пабло заработал фол
48'
47'
Мартин Йонас из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
46'
46'
46'
46'
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
46'
45'
Льенар Димитри пробует нанести удар издали, но Субашич Даниэль держит все под контролем
45'
Аолу Жан-Эде нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
44'
43'
Терье Мартен из команды Страсбург толкнул локтем оппонента. Это Глик Камил заработал фол
41'
Кейта Бальде сделал результативную передачу.
41'
ГОЛ! - Фабиньо Энрике из команды Монако наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
40'
Шанс! Блайак Жереми из команды Страсбург пробил головой, но мимо
40'
Лала Кенни из команды Страсбург навешивает в штрафную с рикошетом.
39'
39'
Судья сигнализирует, что Раджи Андреа из команды Монако поставил подножку. Пострадал Мартин Йонас
38'
Терье Мартен нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
38'
38'
Глик Камил наказан за толчок Блайак Жереми
37'
Судья сигнализирует, что Кейта Бальде из команды Монако поставил подножку. Пострадал Сека Эрнес
37'
36'
Моутинью Жоау на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
36'
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
36'
Баокен Стефан не смог попасть в створ ударом издали
36'
Льенар Димитри из команды Страсбург навешивает в штрафную с рикошетом.
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
34'
34'
34'
Судья сигнализирует, что Фабиньо Энрике из команды Монако поставил подножку. Пострадал Аолу Жан-Эде
33'
33'
Блайак Жереми не смог попасть в створ ударом издали
33'
Судья сигнализирует, что Рони Лопеш из команды Монако поставил подножку. Пострадал Лала Кенни
32'
Моутинью Жоау из команды Монако разыграл угловой с левого угла.
31'
Сека Эрнес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
31'
31'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
30'
Сидибе Джибриль из команды Монако направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
29'
29'
29'
Глик Камил предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
28'
28'
28'
Баокен Стефан из команды Страсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
28'
Блайак Жереми пробует нанести удар издали, но Субашич Даниэль держит все под контролем
27'
Раджи Андреа из команды Монако опасно и грубо сыграл. Укидья Александр пострадал.
27'
27'
Лемар Тома навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
26'
Судья сигнализирует, что Льенар Димитри из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Кейта Бальде
26'
26'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
25'
Судья сигнализирует, что Лала Кенни из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Рони Лопеш
24'
24'
Лемар Тома из команды Монако подал угловой справа.
23'
Мартинеc Пабло предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
23'
Кейта Бальде из команды Монако отправил кросс в штрафную...
21'
Г О О О О Л - Рони Лопеш забивает!
21'
Кейта Бальде из команды Монако делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
21'
Йоветич Стеван из команды Монако сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
19'
Г О О О О Л - Баокен Стефан забивает!
19'
Мартин Йонас из команды Страсбург делает навес прямо в штрафную.
19'
Лала Кенни из команды Страсбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
19'
18'
Йоветич Стеван из команды Монако делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
18'
Аолу Жан-Эде нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
Мартин Йонас нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
15'
15'
Терье Мартен не смог попасть в створ ударом издали
13'
Аолу Жан-Эде не смог попасть в створ ударом издали
13'
Баокен Стефан нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Игроки ФК "Страсбург" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
13'
Сека Эрнес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Моутинью Жоау из команды Монако подал угловой слева.
13'
Раджи Андреа нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Глик Камил из команды Монако делает передачу одноклубнику.
12'
12'
Рони Лопеш нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
Лемар Тома на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
11'
Судья сигнализирует, что Мартин Йонас из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Лемар Тома
10'
10'
Кейта Бальде из команды Монако делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
10'
10'
ШАНС! Мартин Йонас нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
9'
Плохо сыграл Фабиньо Энрике - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
9'
Коне Бакари из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
9'
9'
Льенар Димитри из команды Страсбург подал угловой справа.
9'
Субашич Даниэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
9'
Баокен Стефан из команды Страсбург делает навес прямо в штрафную.
9'
8'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
8'
Рони Лопеш на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
7'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
5'
Сидибе Джибриль сделал результативную передачу.
5'
ГО-О-О-О-ОЛ! Йоветич Стеван из клуба "Монако" отправил мяч головой в ворота.
5'
Сидибе Джибриль из команды Монако отправил кросс в штрафную...
4'
Льенар Димитри пробует нанести удар издали, но Субашич Даниэль держит все под контролем
4'
4'
3'
1'
1'
Баокен Стефан не смог попасть в створ ударом издали
1'
Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Монако". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Meinau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Страсбург 1:3 Монако
Страсбург
2.6% (5)
Ничья:
4.7% (9)
Монако
92.7% (177)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Монако:
36.6% (70)
0:2 Монако:
24.1% (46)
0:1 Монако:
17.8% (34)
1:3 Монако:
8.9% (17)
1:1 Ничья:
4.7% (9)
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