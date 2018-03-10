Стадион: Стад Гастон Жерар Зрители: 12332
0:1
45' ГолКонате Мусса
64' Желтая карточкаМуту Арнольд
1:1
69' ГолСаид Уэсли
83' Желтая карточкаДжилободжи Папи
85' Желтая карточкаМари Жордан
Второй тайм
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
95'
Ничья - справедливый итог этого скучного матча
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 12332 болельщиков
94'
93'
Слити Наим из команды Дижон подал угловой слева.
93'
Аденон Халед предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
93'
Слити Наим из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
92'
Ямбере Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Судья сигнализирует, что Саид Уэсли из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Эль-Хаджам Уалид
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
89'
Бурго Эммануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Джилободжи Папи из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
89'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
88'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
88'
Траоре Ласина наказан за толчок Ямбере Седрик
88'
85'
Мари Жордан получил желтую карточку от судьи
85'
Безумный фол. Мари Жордан грубо играет против соперника. Пострадал Эль-Хаджам Уалид
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
84'
Судья сигнализирует, что Траоре Ласина из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Амальфитано Ромен
84'
84'
Шанс! Конате Мусса из команды Амьен пробил головой, но мимо
84'
Бурго Эммануэль из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
83'
Джилободжи Папи получил желтую карточку от судьи
83'
Судья сигнализирует, что Джилободжи Папи из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Траоре Ласина
82'
Эль-Хаджам Уалид из команды Амьен направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
81'
Судья сигнализирует, что Джилободжи Папи из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Траоре Ласина
81'
Слити Наим из команды Дижон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
81'
81'
Слити Наим нанес удар, но тот был заблокирован.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
80'
Тактическая замена. Саммаритано Фредерик уходит с поля и его заменяет Жано Бенжамин
80'
Монкондю Томас не смог попасть в створ ударом издали
80'
Траоре Ласина из команды Амьен делает пас партнеру.
79'
79'
Бурго Эммануэль из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
78'
Гартнер Регис взял и забрал мяч на выходе
78'
78'
Амальфитано Ромен из команды Дижон подал угловой справа.
78'
Саид Уэсли нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
78'
Отличные скиллы показывает Саид Уэсли, обводя своих соперников
77'
Тактическая замена. Какута Гаэль уходит с поля и его заменяет Траоре Ласина
76'
Бурго Эммануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Муту Арнольд из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
76'
Саммаритано Фредерик из команды Дижон отдал передачу, которая была заблокирована.
76'
Муту Арнольд из команды Дижон сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
76'
76'
Мари Жордан из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
74'
74'
Хорошую попытку сделал Какута Гаэль. Удар в створ, но вратарь начеку
73'
Саид Уэсли наказан за толчок Гартнер Регис
73'
Ямбере Седрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
72'
Судья сигнализирует, что Эль-Хаджам Уалид из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Слити Наим
72'
71'
71'
Как он промахнулся? Тавареш Жулио имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
71'
Саммаритано Фредерик из команды Дижон делает пас партнеру.
71'
Саммаритано Фредерик из команды Дижон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
70'
70'
Монкондю Томас из команды Амьен подал угловой слева.
70'
Какута Гаэль нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
70'
Бурго Эммануэль из команды Амьен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
69'
Джилободжи Папи сделал результативную передачу.
69'
Г О О О О Л - Саид Уэсли изменил счет на табло!
68'
67'
67'
Саммаритано Фредерик из команды Дижон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
67'
Саид Уэсли наказан за толчок Эль-Хаджам Уалид
66'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
65'
65'
Какута Гаэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
64'
Муту Арнольд получил желтую карточку от судьи
64'
Судья свистит. Муту Арнольд атаковал сзади соперника. Это Мендоса Стивен заработал своей команде штрафной
64'
Гартнер Регис взял и забрал мяч на выходе
64'
Слити Наим из команды Дижон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
63'
Гакпе Серж получил травму и заменен. Бурго Эммануэль выходит на поле.
62'
Судья сигнализирует, что Зунгу Бонгани из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Мари Жордан
62'
Монкондю Томас из команды Амьен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
62'
61'
60'
Тактическая замена. Лаутоа Веслей уходит с поля и его заменяет Мари Жордан
60'
Тавареш Жулио наказан за толчок Аденон Халед
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
60'
Лаутоа Веслей из команды Дижон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
59'
59'
59'
Конате Мусса наказан за толчок Ямбере Седрик
58'
Судья сигнализирует, что Росье Валентен из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Гакпе Серж
58'
58'
Саид Уэсли из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
57'
57'
57'
Саммаритано Фредерик из команды Дижон подал угловой слева.
56'
Тактическая замена. Квон Чхан Хун уходит с поля и его заменяет Слити Наим
56'
Квон Чхан Хун из команды Дижон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
54'
54'
54'
53'
Джилободжи Папи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
53'
Ямбере Седрик из команды Дижон направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
51'
51'
Квон Чхан Хун из команды Дижон делает неудачный навес.
51'
51'
Квон Чхан Хун из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
50'
Мендоса Стивен из команды Амьен направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
49'
Тавареш Жулио из команды Дижон толкнул локтем оппонента. Это Аденон Халед заработал фол
49'
48'
48'
Квон Чхан Хун из команды Дижон подал угловой слева.
47'
Саммаритано Фредерик из команды Дижон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
Аденон Халед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Амальфитано Ромен из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
47'
Аденон Халед наказан за толчок Тавареш Жулио
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
48'
Тавареш Жулио из команды Дижон направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
47'
Конате Мусса из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
47'
Гакпе Серж сделал результативную передачу.
47'
Г О О О О Л - Конате Мусса классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
47'
Гакпе Серж из команды Амьен делает пас партнеру.
47'
Гакпе Серж из команды Амьен играет в стеночку с партнером по команде. Какута Гаэль это был.
46'
Аденон Халед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Игрок из команды Дижон делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
46'
Тавареш Жулио нанес удар, мяч был парирован, но Гартнер Регис не удержал его в руках.
46'
Саид Уэсли из команды Дижон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
46'
Конате Мусса наказан за толчок Ямбере Седрик
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
45'
Шанс! Тавареш Жулио из команды Дижон пробил головой, но мимо
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
44'
Амальфитано Ромен коснулся мяча рукой.
44'
Квон Чхан Хун из команды Дижон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
43'
43'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Мендоса Стивен нанес удар в каркас ворот!
43'
ШАНС! Мендоса Стивен вышел один-на-один с голкипером...
43'
Конате Мусса из команды Амьен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
42'
Какута Гаэль из команды Амьен направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
41'
41'
41'
Авелар Данило из команды Амьен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
40'
Тавареш Жулио из команды Дижон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
39'
Конате Мусса пробует нанести удар издали, но Рейне Батист держит все под контролем
39'
Саид Уэсли бьет ножницами в створ ворот, но Гартнер Регис не дал случится отличному голу!
38'
38'
Саммаритано Фредерик из команды Дижон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
38'
Мендоса Стивен нанес удар головой, но Рейне Батист спокойно отбил мяч.
37'
Монкондю Томас из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
37'
37'
36'
36'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
35'
Гакпе Серж из команды Амьен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
34'
Лаутоа Веслей из команды Дижон направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
32'
Судья сигнализирует, что Конате Мусса из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Муту Арнольд
31'
30'
30'
30'
Муту Арнольд из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
29'
Муту Арнольд нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
Монкондю Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Квон Чхан Хун навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
28'
Судья сигнализирует, что Какута Гаэль из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Муту Арнольд
28'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
28'
Гуано Принс-Десир получил травму и заменен. Гакпе Серж выходит на поле.
26'
Гуано Принс-Десир на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
25'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
25'
25'
Какута Гаэль из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
23'
Безумный фол. Амальфитано Ромен грубо играет против соперника. Пострадал Монкондю Томас
23'
Судья сигнализирует, что Дибасси Бакай из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Квон Чхан Хун
23'
Тавареш Жулио возвращается на поле, всё в порядке.
22'
22'
Муту Арнольд из команды Дижон делает неудачный навес.
22'
Гуано Принс-Десир возвращается на поле, всё в порядке.
21'
Мендоса Стивен нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
20'
Ох, нехорошо это выглядит. Тавареш Жулио получил травму и медбригада забирает его с поля.
20'
Ох, нехорошо это выглядит. Гуано Принс-Десир получил травму и медбригада забирает его с поля.
20'
Тавареш Жулио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
20'
Гуано Принс-Десир на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
16'
16'
15'
Дибасси Бакай из команды Амьен делает неудачный навес.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
15'
14'
14'
Квон Чхан Хун из команды Дижон подал угловой слева.
13'
Аденон Халед предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
13'
Квон Чхан Хун из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
12'
Авелар Данило наказан за толчок Ямбере Седрик
12'
12'
Саммаритано Фредерик не смог попасть в створ ударом издали
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
9'
9'
9'
9'
8'
Судья сигнализирует, что Монкондю Томас из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Тавареш Жулио
8'
Росье Валентен из команды Дижон направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
7'
7'
7'
6'
Шанс! Тавареш Жулио из команды Дижон пробил головой, но мимо
6'
Амальфитано Ромен из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
5'
4'
4'
ШАНС! Саид Уэсли нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
4'
Амальфитано Ромен из команды Дижон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
4'
Гуано Принс-Десир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Джилободжи Папи из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
4'
Монкондю Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Саммаритано Фредерик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
3'
Судья сигнализирует, что Какута Гаэль из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Саммаритано Фредерик
2'
2'
Мендоса Стивен не смог попасть в створ ударом издали
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Дижон". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal Gaston Gerard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Дижон 1:1 Амьен
Дижон
79.6% (144)
Ничья:
16% (29)
Амьен
4.4% (8)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Дижон:
41.4% (75)
2:1 Дижон:
27.1% (49)
1:1 Ничья:
11.6% (21)
2:0 Дижон:
9.4% (17)
0:1 Амьен:
2.8% (5)
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