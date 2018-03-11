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  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 39530
Лион
1:0
Конец матча
Кан
0'
15' Желтая карточка
Петерс Стеф
46' Желтая карточка
Диас Мариано
1:0
63' Гол
Траоре Бертран
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
95'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Лион вырывает победу
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 39530 болельщиков
95'
Джику Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
Отличные скиллы показывает Диас Мариано, обводя своих соперников
Офсайд
94'
Корне Максвелл из команды Лион в офсайде

94'
Н'Домбеле Тангай из команды Лион сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
94'
Женевуа Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Ферри Жордан из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
93'
Удар от ворот произведет Лион
92'
Игроки ФК "Лион" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
92'
Базиль Эрве из команды Кан делает неудачный навес.
92'
Удар от ворот произведет Кан
92'
Как он промахнулся? Диас Мариано имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
92'
Диас Мариано из команды Лион идет с мячом вперед на обострение...
91'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Диоманде Исмаэль из команды Кан.
91'
Диас Мариано нанес удар, но тот был заблокирован.
91'
Диас Мариано из команды Лион идет с мячом вперед на обострение...
90'
Кривелли Энцо из команды Кан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
90'
Диоманде Исмаэль выбил мяч подальше от ворот.
90'
Игрок клуба "Лион" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Угловой
89'
Депай Мемфис из команды Лион подал угловой справа.
89'
Диоманде Исмаэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
89'
Отличные скиллы показывает Депай Мемфис, обводя своих соперников
89'
Ферри Жордан из команды Лион сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
88'
Удар от ворот произведет Кан
88'
Как он промахнулся? Депай Мемфис имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
88'
Менди Ферлан из команды Лион сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
88'
Менди Ферлан из команды Лион идет с мячом вперед на обострение...
87'
Удар от ворот произведет Кан
87'
ШАНС! Тусар Люка нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Угловой
87'
Депай Мемфис из команды Лион подал угловой справа.
87'
Н'Домбеле Тангай пробует нанести удар издали, но Веркутр Реми держит все под контролем
86'
Диас Мариано имел все шансы забить, но Веркутр Реми сделал отличный сейв!
86'
Опасность! Ферри Жордан из команды Лион отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
86'
Веркутр Реми взял и забрал мяч на выходе
86'
Корне Максвелл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Фере Жюльен из команды Кан поставил подножку. Пострадал Корне Максвелл
84'
Игрок клуба "Лион" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
84'
Диоманде Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Депай Мемфис из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
84'
Удар от ворот произведет Лион
83'
Диоманде Исмаэль не смог попасть в створ ударом издали
83'
Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Фере Жюльен из команды Кан отправил кросс в штрафную...
83'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
83'
Timo Stavitski из команды Кан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
83'
Удар от ворот произведет Кан
82'
Веркутр Реми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Менди Ферлан из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
81'
Тактическая замена. Рафаэль да Сильва уходит с поля и его заменяет Тете Кенни
81'
Удар от ворот произведет Кан
81'
Морель Жереми из команды Лион пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
81'
Женевуа Ромен из команды Кан опасно и грубо сыграл. Депай Мемфис пострадал.
80'
Удар от ворот произведет Лион
80'
ШАНС! Кривелли Энцо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
80'
Timo Stavitski из команды Кан сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
79'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
79'
Тактическая замена. Петерс Стеф уходит с поля и его заменяет Базиль Эрве
79'
Рафаэль да Сильва выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Отличные скиллы показывает Jessy Deminguet, обводя своих соперников
78'
Корне Максвелл из команды Лион делает неудачный навес.
77'
Игрок клуба "Лион" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
76'
Женевуа Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Депай Мемфис из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
75'
Удар от ворот произведет Кан
75'
Депай Мемфис не смог попасть в створ ударом издали
75'
Корне Максвелл из команды Лион сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
75'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
74'
Тактическая замена. Траоре Бертран уходит с поля и его заменяет Корне Максвелл
74'
Тактическая замена. Роделен Ронни уходит с поля и его заменяет Jessy Deminguet
73'
Тактическая замена. Бессат Венсан уходит с поля и его заменяет Timo Stavitski
Травма, повреждение
73'
Роделен Ронни на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
72'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
72'
Игрок клуба "Лион" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
70'
Удар от ворот произведет Кан
70'
ШАНС! Ферри Жордан нанес удар с лета, но не попал по воротам!
70'
Диас Мариано из команды Лион сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
69'
Веркутр Реми взял и забрал мяч на выходе
69'
Морель Жереми выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
68'
Диоманде Исмаэль из команды Кан опасно и грубо сыграл. Н'Домбеле Тангай пострадал.
67'
Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Женевуа Ромен выбил мяч подальше от ворот.
67'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
Тактическая замена. Myziane Maolida уходит с поля и его заменяет Депай Мемфис
65'
Игрок клуба "Лион" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
Диас Мариано имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
65'
Менди Ферлан из команды Лион сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
65'
Морель Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Бессат Венсан из команды Кан отправил кросс в штрафную...
Описание гола
63'
Г О О О О Л - Траоре Бертран бьет в цель!
63'
Плохо сыграл Диоманде Исмаэль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
63'
Менди Ферлан из команды Лион отправил кросс в штрафную...
62'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Марсело Антонио из команды Лион.
62'
Гильберт Фредерик из команды Кан отправил кросс в штрафную...
61'
Диас Мариано из команды Лион отправил кросс в штрафную...
61'
Н'Домбеле Тангай выбил мяч подальше от ворот.
60'
Игрок клуба "Лион" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
Траоре Бертран из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
60'
Траоре Бертран из команды Лион идет с мячом вперед на обострение...
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
60'
Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе
59'
Роделен Ронни из команды Кан отправил кросс в штрафную...
59'
Аит Бенассер Юссеф пробует нанести удар издали, но Лопеш Антони держит все под контролем
59'
Так близко к голу! Кривелли Энцо имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Лопеш Антони!
59'
Бессат Венсан из команды Кан делает отличный кросс...
58'
Женевуа Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Марсело Антонио выбил мяч подальше от ворот.
58'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
57'
Тусар Люка на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
57'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
56'
Фере Жюльен из команды Кан опасно и грубо сыграл. Тусар Люка пострадал.
56'
Веркутр Реми взял и забрал мяч на выходе
56'
Рафаэль да Сильва из команды Лион отправил кросс в штрафную...
56'
Игрок клуба "Лион" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
Фол, нарушение
55'
Судья сигнализирует, что Фере Жюльен из команды Кан поставил подножку. Пострадал Ферри Жордан
54'
Удар от ворот произведет Кан
54'
Марсело Антонио выбил мяч подальше от ворот.
54'
Игрок клуба "Лион" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Менди Ферлан из команды Лион навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
51'
Веркутр Реми взял и забрал мяч на выходе
51'
Марсело Антонио выбил мяч подальше от ворот.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
50'
Диас Мариано пробует нанести удар издали, но Веркутр Реми держит все под контролем
50'
Myziane Maolida из команды Лион сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
49'
Диас Мариано нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
Менди Ферлан из команды Лион нанес удар головой, мяч после которого попал в штангу, после того, как вратарь отбил мяч.
Желтая карточка
46'
Диас Мариано получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
46'
Диас Мариано из команды Лион опасно и грубо сыграл. Джику Александр пострадал.
46'
Отличные скиллы показывает Диас Мариано, обводя своих соперников
46'
Диас Мариано из команды Лион идет с мячом вперед на обострение...
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Игрок клуба "Лион" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
Джику Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Рафаэль да Сильва из команды Лион отправил кросс в штрафную...
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
44'
Веркутр Реми взял и забрал мяч на выходе
44'
Myziane Maolida из команды Лион отправил кросс в штрафную...
43'
Женевуа Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
43'
Н'Домбеле Тангай из команды Лион подал угловой слева.
43'
Диоманде Исмаэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
43'
Менди Ферлан из команды Лион идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
42'
Кривелли Энцо наказан за толчок Марсело Антонио
41'
Удар от ворот произведет Кан
41'
Как он промахнулся? Траоре Бертран имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
41'
Опасность! Диас Мариано из команды Лион отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
41'
Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Гильберт Фредерик из команды Кан отправил кросс в штрафную...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
40'
Удар от ворот произведет Кан
40'
Шанс! Н'Домбеле Тангай из команды Лион пробил головой, но мимо
40'
Менди Ферлан из команды Лион отправил кросс в штрафную...
37'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Удар от ворот произведет Кан
36'
Рафаэль да Сильва не смог попасть в створ ударом издали
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
Угловой
35'
Myziane Maolida из команды Лион подал угловой справа.
35'
Диоманде Исмаэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
35'
Myziane Maolida имеет отличный шанс забить, но ему каким-то образом ему не удается переправить мяч в сетку ворот!
35'
Диас Мариано из команды Лион сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
34'
Женевуа Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Менди Ферлан из команды Лион отправил кросс в штрафную...
34'
Игрок клуба "Лион" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Кривелли Энцо из команды Кан навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
33'
Диоманде Исмаэль выбил мяч подальше от ворот.
32'
Игрок клуба "Лион" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Морель Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Женевуа Ромен выбил мяч подальше от ворот.
Офсайд
30'
Диас Мариано из команды Лион в офсайде
30'
Марсело Антонио из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Джику Александр из команды Кан поставил подножку. Пострадал Ферри Жордан
28'
Диоманде Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Рафаэль да Сильва из команды Лион делает навес прямо в штрафную.
27'
Н'Домбеле Тангай нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
Myziane Maolida из команды Лион делает пас партнеру.
26'
Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Игрок из команды Кан делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
26'
Ферри Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
26'
Петерс Стеф из команды Кан подал угловой слева.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
25'
Морель Жереми предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
25'
Петерс Стеф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
24'
Рафаэль да Сильва из команды Лион опасно и грубо сыграл. Роделен Ронни пострадал.
24'
Игрок клуба "Лион" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Менди Ферлан выбил мяч подальше от ворот.
22'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Бессат Венсан из команды Кан отправил кросс в штрафную...
21'
Джику Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Рафаэль да Сильва выбил мяч подальше от ворот.
20'
Джику Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Отличные скиллы показывает Диас Мариано, обводя своих соперников
20'
Менди Ферлан из команды Лион делает пас партнеру.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
20'
Удар от ворот произведет Кан
19'
Траоре Бертран решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Петерс Стеф из команды Кан поставил подножку. Пострадал Н'Домбеле Тангай
18'
Игрок клуба "Лион" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Джику Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Траоре Бертран из команды Лион делает навес прямо в штрафную.
16'
Диоманде Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Myziane Maolida из команды Лион отправил кросс в штрафную...
16'
Игрок клуба "Лион" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
16'
Морель Жереми из команды Лион в офсайде
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
15'
Траоре Бертран навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
15'
Петерс Стеф получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
15'
Безумный фол. Петерс Стеф грубо играет против соперника. Пострадал Myziane Maolida
14'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Диоманде Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Рафаэль да Сильва из команды Лион отправил кросс в штрафную...
12'
Игрок клуба "Лион" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Женевуа Ромен выбил мяч подальше от ворот.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
10'
Матч возобновится спорным мячом
9'
Удар от ворот произведет Лион
9'
Бессат Венсан из команды Кан сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
8'
Бессат Венсан из команды Кан делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
7'
Морель Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Бессат Венсан из команды Кан отправил кросс в штрафную...
6'
Гильберт Фредерик из команды Кан навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
6'
Н'Домбеле Тангай нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
Диоманде Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Ферри Жордан из команды Лион отправил кросс в штрафную...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
5'
Джику Александр из команды Кан опасно и грубо сыграл. Диас Мариано пострадал.
4'
Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
4'
Аит Бенассер Юссеф из команды Кан подал угловой справа.
Офсайд
4'
Аит Бенассер Юссеф из команды Кан в офсайде
4'
Менди Ферлан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
4'
Гильберт Фредерик из команды Кан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
3'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Роделен Ронни бьет со штрафного удара в створ ворот
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Марсело Антонио из команды Лион поставил подножку. Пострадал Кривелли Энцо
Офсайд
2'
Диас Мариано из команды Лион в офсайде
1'
Морель Жереми выбил мяч подальше от ворот.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Лион". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade des Lumieres. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Лион 1:0 Кан
Лион
98.4% (179)
Ничья:
1.6% (3)
Кан
0% (0)

Вы не участвовали в прогнозе

Лион:
45.1% (82)
Лион:
20.9% (38)
Лион:
20.3% (37)
Лион:
6.6% (12)
Лион:
2.7% (5)
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