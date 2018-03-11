Стадион: Люмьер Зрители: 39530
15' Желтая карточкаПетерс Стеф
46' Желтая карточкаДиас Мариано
1:0
63' ГолТраоре Бертран
Новости после матча
Второй тайм
95'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Лион вырывает победу
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 39530 болельщиков
95'
95'
94'
Корне Максвелл из команды Лион в офсайде
94'
Н'Домбеле Тангай из команды Лион сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
94'
94'
Ферри Жордан из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
93'
92'
Игроки ФК "Лион" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
92'
Базиль Эрве из команды Кан делает неудачный навес.
92'
92'
Как он промахнулся? Диас Мариано имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
92'
91'
91'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Диоманде Исмаэль из команды Кан.
91'
Диас Мариано нанес удар, но тот был заблокирован.
91'
90'
Кривелли Энцо из команды Кан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
90'
Диоманде Исмаэль выбил мяч подальше от ворот.
90'
89'
Депай Мемфис из команды Лион подал угловой справа.
89'
89'
Отличные скиллы показывает Депай Мемфис, обводя своих соперников
89'
Ферри Жордан из команды Лион сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
88'
88'
Как он промахнулся? Депай Мемфис имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
88'
Менди Ферлан из команды Лион сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
88'
Менди Ферлан из команды Лион идет с мячом вперед на обострение...
87'
87'
ШАНС! Тусар Люка нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
87'
Депай Мемфис из команды Лион подал угловой справа.
87'
Н'Домбеле Тангай пробует нанести удар издали, но Веркутр Реми держит все под контролем
86'
Диас Мариано имел все шансы забить, но Веркутр Реми сделал отличный сейв!
86'
Опасность! Ферри Жордан из команды Лион отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
86'
86'
Корне Максвелл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
85'
Судья сигнализирует, что Фере Жюльен из команды Кан поставил подножку. Пострадал Корне Максвелл
84'
84'
84'
Депай Мемфис из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
84'
83'
Диоманде Исмаэль не смог попасть в створ ударом издали
83'
83'
Фере Жюльен из команды Кан отправил кросс в штрафную...
83'
83'
Timo Stavitski из команды Кан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
83'
82'
Веркутр Реми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Менди Ферлан из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
81'
Тактическая замена. Рафаэль да Сильва уходит с поля и его заменяет Тете Кенни
81'
81'
Морель Жереми из команды Лион пробил со штрафного, но очень мимо цели.
81'
Женевуа Ромен из команды Кан опасно и грубо сыграл. Депай Мемфис пострадал.
80'
80'
ШАНС! Кривелли Энцо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
80'
Timo Stavitski из команды Кан сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
79'
79'
Тактическая замена. Петерс Стеф уходит с поля и его заменяет Базиль Эрве
79'
Рафаэль да Сильва выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Отличные скиллы показывает Jessy Deminguet, обводя своих соперников
78'
Корне Максвелл из команды Лион делает неудачный навес.
77'
76'
76'
Депай Мемфис из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
75'
75'
Депай Мемфис не смог попасть в створ ударом издали
75'
Корне Максвелл из команды Лион сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
75'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
74'
Тактическая замена. Траоре Бертран уходит с поля и его заменяет Корне Максвелл
74'
Тактическая замена. Роделен Ронни уходит с поля и его заменяет Jessy Deminguet
73'
Тактическая замена. Бессат Венсан уходит с поля и его заменяет Timo Stavitski
73'
Роделен Ронни на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
72'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
72'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
70'
70'
ШАНС! Ферри Жордан нанес удар с лета, но не попал по воротам!
70'
Диас Мариано из команды Лион сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
69'
69'
Морель Жереми выбил мяч подальше от ворот.
68'
Диоманде Исмаэль из команды Кан опасно и грубо сыграл. Н'Домбеле Тангай пострадал.
67'
67'
67'
66'
Тактическая замена. Myziane Maolida уходит с поля и его заменяет Депай Мемфис
65'
65'
Диас Мариано имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
65'
Менди Ферлан из команды Лион сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
65'
65'
63'
Г О О О О Л - Траоре Бертран бьет в цель!
63'
Плохо сыграл Диоманде Исмаэль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
63'
62'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Марсело Антонио из команды Лион.
62'
Гильберт Фредерик из команды Кан отправил кросс в штрафную...
61'
Диас Мариано из команды Лион отправил кросс в штрафную...
61'
Н'Домбеле Тангай выбил мяч подальше от ворот.
60'
60'
Траоре Бертран из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
60'
Траоре Бертран из команды Лион идет с мячом вперед на обострение...
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
60'
Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе
59'
Роделен Ронни из команды Кан отправил кросс в штрафную...
59'
Аит Бенассер Юссеф пробует нанести удар издали, но Лопеш Антони держит все под контролем
59'
Так близко к голу! Кривелли Энцо имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Лопеш Антони!
59'
Бессат Венсан из команды Кан делает отличный кросс...
58'
58'
58'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
57'
Тусар Люка на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
57'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
56'
Фере Жюльен из команды Кан опасно и грубо сыграл. Тусар Люка пострадал.
56'
56'
56'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
55'
Судья сигнализирует, что Фере Жюльен из команды Кан поставил подножку. Пострадал Ферри Жордан
54'
54'
54'
53'
Менди Ферлан из команды Лион навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
51'
51'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
50'
Диас Мариано пробует нанести удар издали, но Веркутр Реми держит все под контролем
50'
Myziane Maolida из команды Лион сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
49'
Диас Мариано нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
Менди Ферлан из команды Лион нанес удар головой, мяч после которого попал в штангу, после того, как вратарь отбил мяч.
46'
Диас Мариано получил желтую карточку от судьи
46'
Диас Мариано из команды Лион опасно и грубо сыграл. Джику Александр пострадал.
46'
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
45'
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
44'
44'
Myziane Maolida из команды Лион отправил кросс в штрафную...
43'
43'
Н'Домбеле Тангай из команды Лион подал угловой слева.
43'
43'
Менди Ферлан из команды Лион идет с мячом вперед на обострение...
42'
Кривелли Энцо наказан за толчок Марсело Антонио
41'
41'
Как он промахнулся? Траоре Бертран имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
41'
Опасность! Диас Мариано из команды Лион отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
41'
40'
Гильберт Фредерик из команды Кан отправил кросс в штрафную...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
40'
40'
Шанс! Н'Домбеле Тангай из команды Лион пробил головой, но мимо
40'
37'
36'
36'
Рафаэль да Сильва не смог попасть в створ ударом издали
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
35'
Myziane Maolida из команды Лион подал угловой справа.
35'
35'
Myziane Maolida имеет отличный шанс забить, но ему каким-то образом ему не удается переправить мяч в сетку ворот!
35'
Диас Мариано из команды Лион сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
34'
34'
34'
33'
Кривелли Энцо из команды Кан навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
33'
Диоманде Исмаэль выбил мяч подальше от ворот.
32'
32'
31'
30'
Диас Мариано из команды Лион в офсайде
30'
Марсело Антонио из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
29'
Судья сигнализирует, что Джику Александр из команды Кан поставил подножку. Пострадал Ферри Жордан
28'
27'
Рафаэль да Сильва из команды Лион делает навес прямо в штрафную.
27'
Н'Домбеле Тангай нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
Myziane Maolida из команды Лион делает пас партнеру.
26'
26'
Игрок из команды Кан делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
26'
Ферри Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Петерс Стеф из команды Кан подал угловой слева.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
25'
Морель Жереми предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
25'
Петерс Стеф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
24'
Рафаэль да Сильва из команды Лион опасно и грубо сыграл. Роделен Ронни пострадал.
24'
23'
Менди Ферлан выбил мяч подальше от ворот.
22'
22'
22'
21'
21'
Рафаэль да Сильва выбил мяч подальше от ворот.
20'
20'
20'
Менди Ферлан из команды Лион делает пас партнеру.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
20'
19'
Траоре Бертран решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
19'
Судья сигнализирует, что Петерс Стеф из команды Кан поставил подножку. Пострадал Н'Домбеле Тангай
18'
18'
18'
Траоре Бертран из команды Лион делает навес прямо в штрафную.
16'
16'
Myziane Maolida из команды Лион отправил кросс в штрафную...
16'
16'
Морель Жереми из команды Лион в офсайде
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
15'
Траоре Бертран навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
15'
Петерс Стеф получил желтую карточку от судьи
15'
Безумный фол. Петерс Стеф грубо играет против соперника. Пострадал Myziane Maolida
14'
13'
13'
12'
10'
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
10'
Матч возобновится спорным мячом
9'
9'
Бессат Венсан из команды Кан сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
8'
Бессат Венсан из команды Кан делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
7'
7'
6'
Гильберт Фредерик из команды Кан навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
6'
Н'Домбеле Тангай нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
6'
Ферри Жордан из команды Лион отправил кросс в штрафную...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
5'
Джику Александр из команды Кан опасно и грубо сыграл. Диас Мариано пострадал.
4'
4'
Аит Бенассер Юссеф из команды Кан подал угловой справа.
4'
Аит Бенассер Юссеф из команды Кан в офсайде
4'
Менди Ферлан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
4'
Гильберт Фредерик из команды Кан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
3'
3'
Роделен Ронни бьет со штрафного удара в створ ворот
2'
Судья сигнализирует, что Марсело Антонио из команды Лион поставил подножку. Пострадал Кривелли Энцо
2'
Диас Мариано из команды Лион в офсайде
1'
Морель Жереми выбил мяч подальше от ворот.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Лион". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade des Lumieres. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Лион 1:0 Кан
Лион
98.4% (179)
Ничья:
1.6% (3)
Кан
0% (0)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Лион:
45.1% (82)
2:1 Лион:
20.9% (38)
1:0 Лион:
20.3% (37)
3:1 Лион:
6.6% (12)
3:0 Лион:
2.7% (5)
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