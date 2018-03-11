Второй тайм

95' Обе команды могли выиграть сегодня, но Лион вырывает победу

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Сегодняшная посещаемость составляет 39530 болельщиков

95' Джику Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Отличные скиллы показывает Диас Мариано , обводя своих соперников

94' Женевуа Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Ферри Жордан из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

93' Удар от ворот произведет Лион

92' Игроки ФК " Лион " начинают контратаку, будет интересно, думаю.

92' Удар от ворот произведет Кан

92' Как он промахнулся? Диас Мариано имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

91' Игрок клуба " Кан " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

91' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.

91' [4] - столько добавил арбитр времени.

91' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Диоманде Исмаэль из команды Кан

90' Игрок клуба " Лион " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

89' Диоманде Исмаэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

89' Отличные скиллы показывает Депай Мемфис , обводя своих соперников

88' Удар от ворот произведет Кан

88' Как он промахнулся? Депай Мемфис имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

87' Удар от ворот произведет Кан

87' ШАНС! Тусар Люка нанес удар, но не смог переиграть вратаря.

86' Опасность! Ферри Жордан из команды Лион отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

86' Веркутр Реми взял и забрал мяч на выходе

86' Корне Максвелл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

85' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.

84' Игрок клуба " Лион " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

84' Диоманде Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Депай Мемфис из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

84' Удар от ворот произведет Лион

83' Диоманде Исмаэль не смог попасть в створ ударом издали

83' Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Игрок клуба " Кан " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

83' Timo Stavitski из команды Кан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

83' Удар от ворот произведет Кан

82' Веркутр Реми выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Удар от ворот произведет Кан

80' Удар от ворот произведет Лион

80' ШАНС! Кривелли Энцо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.

80' Timo Stavitski из команды Кан сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...

80' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.

79' Игрок клуба " Кан " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

79' Рафаэль да Сильва выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Отличные скиллы показывает Jessy Deminguet, обводя своих соперников

77' Игрок клуба " Лион " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

76' Женевуа Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Депай Мемфис из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

75' Удар от ворот произведет Кан

75' Депай Мемфис не смог попасть в створ ударом издали

75' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.

75' Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.

74' Тактическая замена. Роделен Ронни уходит с поля и его заменяет Jessy Deminguet

73' Тактическая замена. Бессат Венсан уходит с поля и его заменяет Timo Stavitski

73' Роделен Ронни на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Игрок клуба " Лион " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

70' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.

70' Удар от ворот произведет Кан

70' ШАНС! Ферри Жордан нанес удар с лета, но не попал по воротам!

69' Веркутр Реми взял и забрал мяч на выходе

67' Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Игрок клуба " Кан " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

66' Тактическая замена. Myziane Maolida уходит с поля и его заменяет Депай Мемфис

65' Игрок клуба " Лион " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

65' Диас Мариано имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

65' Морель Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Г О О О О Л - Траоре Бертран бьет в цель!

63' Плохо сыграл Диоманде Исмаэль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

62' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Марсело Антонио из команды Лион

60' Игрок клуба " Лион " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

60' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.

60' Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе

58' Женевуа Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.

57' Тусар Люка на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Веркутр Реми взял и забрал мяч на выходе

56' Игрок клуба " Лион " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

55' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.

54' Удар от ворот произведет Кан

54' Игрок клуба " Лион " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

53' Менди Ферлан из команды Лион навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

51' Веркутр Реми взял и забрал мяч на выходе

50' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.

50' Myziane Maolida из команды Лион сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...

48' Менди Ферлан из команды Лион нанес удар головой, мяч после которого попал в штангу, после того, как вратарь отбил мяч.

46' Диас Мариано получил желтую карточку от судьи

46' Отличные скиллы показывает Диас Мариано , обводя своих соперников