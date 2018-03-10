Стадион: Роазон Парк Зрители: 25655
1:1
Конец матча
0:1
35' ГолСуботич Невен
56' Желтая карточкаАмума Ромен
75' Желтая карточкаДиуссе Ассан
77' Желтая карточкаДебюши Матьё
1:1
86' ГолСарр Исмаила
89' Желтая карточкаПеррен Лоик
Второй тайм
92'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
92'
Сегодняшная посещаемость составляет 25655 болельщиков
92'
92'
Сарр Исмаила из команды Ренн навешивает в штрафную с рикошетом.
91'
90'
[2] - столько добавил арбитр времени.
90'
Судья свистит. Сахо Диафра атаковал сзади соперника. Это Перрен Лоик заработал своей команде штрафной
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
89'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
89'
Буриго Бенжамен из команды Ренн пробил со штрафного, но очень мимо цели.
89'
Перрен Лоик получил желтую карточку от судьи
88'
Судья сигнализирует, что Перрен Лоик из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Сарр Исмаила
88'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
88'
Судья сигнализирует, что Сарр Исмаила из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Дебюши Матьё
86'
Тактическая замена. Монне-Паке Кевин уходит с поля и его заменяет Таннан Уссама
86'
Буриго Бенжамен сделал результативную передачу.
86'
ГО-О-О-О-ОЛ! Сарр Исмаила из клуба "Ренн" отправил мяч головой в ворота.
86'
Буриго Бенжамен из команды Ренн делает отличный кросс...
86'
86'
Силики Джеймс из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
85'
М'Вила Янн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
85'
Желен Жереми из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
85'
Ньяньон Жорис имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
84'
Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой слева.
84'
М'Вила Янн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
84'
83'
Сахо Диафра из команды Ренн в офсайде
83'
Дебюши Матьё выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Хазри Вахби из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
83'
83'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Кабелла Реми нанес удар в каркас ворот!
82'
Отличные скиллы показывает Кабелла Реми, обводя своих соперников
82'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьенн делает пас партнеру.
81'
81'
Эрнани Азеведо из команды Сент-Этьенн пробил со штрафного, но очень мимо цели.
81'
Судья сигнализирует, что Силики Джеймс из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Кабелла Реми
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
79'
Сахо Диафра из команды Ренн в офсайде
79'
Тактическая замена. Амума Ромен уходит с поля и его заменяет Эрнани Азеведо
78'
Хазри Вахби решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
77'
Дебюши Матьё получил желтую карточку от судьи
77'
Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн толкнул локтем оппонента. Это Хазри Вахби заработал фол
76'
Ньяньон Жорис из команды Ренн толкнул локтем оппонента. Это М'Вила Янн заработал фол
76'
76'
Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
75'
Диуссе Ассан получил желтую карточку от судьи
75'
Диуссе Ассан из команды Сент-Этьенн играет слишком грубо. Сарр Исмаила оказался на газоне.
75'
75'
Кабелла Реми навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
74'
Судья сигнализирует, что Бенсебаини Рами из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Монне-Паке Кевин
73'
73'
Хорошую попытку сделал Кабелла Реми. Удар в створ, но вратарь начеку
73'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьенн делает навес прямо в штрафную.
71'
71'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
69'
Сарр Исмаила из команды Ренн в офсайде
69'
Монне-Паке Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Плохо сыграл Суботич Невен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
68'
Траоре Амари из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
68'
Рюффье Стефан взял и забрал мяч на выходе
67'
67'
Судья свистит. Монне-Паке Кевин атаковал сзади соперника. Это Бенсебаини Рами заработал своей команде штрафной
66'
Тактическая замена. Бамба Джонатан уходит с поля и его заменяет Диуссе Ассан
66'
М'Вила Янн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
66'
Судья свистит. Силики Джеймс атаковал сзади соперника. Это Кабелла Реми заработал своей команде штрафной
65'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
65'
Судья сигнализирует, что Бенсебаини Рами из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Амума Ромен
64'
64'
64'
Амума Ромен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
64'
Ньяньон Жорис пробивает по воротам...
64'
Хазри Вахби из команды Ренн подал угловой слева.
64'
Дебюши Матьё предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
64'
Отличные скиллы показывает Сарр Исмаила, обводя своих соперников
63'
63'
Сельнес Оле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
62'
Ньяньон Жорис наказан за толчок Перрен Лоик
61'
Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой слева.
61'
Сельнес Оле предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
61'
Хазри Вахби нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
Отличные скиллы показывает Хазри Вахби, обводя своих соперников
60'
Амума Ромен наказан за толчок Траоре Амари
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
60'
Судья сигнализирует, что Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Бенсебаини Рами
59'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
М'Вила Янн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Траоре Амари из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
57'
57'
Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
56'
Тактическая замена. Прчич Саньин уходит с поля и его заменяет Силики Джеймс
56'
Амума Ромен получил желтую карточку от судьи
56'
Безумный фол. Амума Ромен грубо играет против соперника. Пострадал Бенсебаини Рами
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
55'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Монне-Паке Кевин!
55'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
54'
Как он промахнулся? Сахо Диафра имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
54'
Сарр Исмаила из команды Ренн делает отличный кросс...
53'
Судья сигнализирует, что Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Буриго Бенжамен
52'
52'
ШАНС! Дебюши Матьё нанес удар с лета, но не попал по воротам!
52'
Бамба Джонатан из команды Сент-Этьенн делает пас партнеру.
52'
М'Вила Янн из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
51'
Хазри Вахби из команды Ренн навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
50'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьенн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
50'
Рюффье Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
49'
49'
Бамба Джонатан не смог попасть в створ ударом издали
48'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
48'
Как он промахнулся? Хазри Вахби имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
48'
Рюффье Стефан ошибается в защите.
48'
48'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
Коубек Томаш взял и забрал мяч на выходе
46'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Судья сигнализирует, что Хазри Вахби из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Габриэль Сильва
45'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
45'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьенн делает пас партнеру.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
44'
44'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
43'
Сарр Исмаила нанес удар, но промахнулся очень сильно.
43'
42'
Амума Ромен из команды Сент-Этьенн в офсайде
41'
Бенсебаини Рами из команды Ренн навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
40'
39'
Амума Ромен из команды Сент-Этьенн плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
39'
Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
38'
38'
38'
Буриго Бенжамен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
37'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
37'
Бамба Джонатан не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
37'
Игроки ФК "Сент-Этьенн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
35'
Амума Ромен сделал результативную передачу.
35'
ГО-О-О-О-ОЛ! Суботич Невен из клуба "Сент-Этьенн" отправил мяч головой в ворота.
35'
Амума Ромен из команды Сент-Этьенн подал угловой справа.
35'
Ньяньон Жорис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
35'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
35'
Судья сигнализирует, что Андре Бенжамин из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Бамба Джонатан
34'
34'
Бенсебаини Рами из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
33'
33'
33'
Судья сигнализирует, что Сельнес Оле из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Хазри Вахби
32'
Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн играет слишком грубо. Желен Жереми оказался на газоне.
31'
31'
Габриэль Сильва из команды Сент-Этьенн навешивает в штрафную с рикошетом.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
30'
Судья сигнализирует, что Андре Бенжамин из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Бамба Джонатан
28'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
28'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн делает пас партнеру.
27'
Судья сигнализирует, что Сахо Диафра из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Сельнес Оле
26'
Ньяньон Жорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
25'
25'
Бенсебаини Рами нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
25'
25'
Игроки ФК "Ренн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
24'
Рюффье Стефан взял и забрал мяч на выходе
24'
Хазри Вахби из команды Ренн подал угловой слева.
23'
Хазри Вахби бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
23'
Хазри Вахби из команды Ренн идет с мячом вперед на обострение...
23'
После дальнего удара, который нанес Хазри Вахби мяч отбит вратарем
23'
Буриго Бенжамен не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
23'
Прчич Саньин из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
22'
Бамба Джонатан из команды Сент-Этьенн играет слишком грубо. Бенсебаини Рами оказался на газоне.
22'
Сахо Диафра выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
21'
Траоре Амари предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
21'
Амума Ромен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
20'
Судья сигнализирует, что Траоре Амари из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Кабелла Реми
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
20'
20'
Судья сигнализирует, что Ньяньон Жорис из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Сельнес Оле
19'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
19'
Шанс! Сахо Диафра из команды Ренн пробил головой, но мимо
19'
Хазри Вахби навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
18'
Перрен Лоик из команды Сент-Этьенн играет слишком грубо. Сарр Исмаила оказался на газоне.
18'
Сарр Исмаила из команды Ренн идет с мячом вперед на обострение...
18'
Судья сигнализирует, что Сарр Исмаила из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Перрен Лоик
17'
17'
16'
16'
Кабелла Реми предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
16'
Буриго Бенжамен из команды Ренн разыграл угловой с правого угла.
16'
Дебюши Матьё предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
16'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
12'
Коубек Томаш взял и забрал мяч на выходе
12'
Амума Ромен из команды Сент-Этьенн плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
12'
Перрен Лоик выбил мяч подальше от ворот.
11'
Сахо Диафра пробил головой, вратарь справился с ударом.
11'
Хазри Вахби из команды Ренн точно пробил из-за штрафной, причем мяч срикошетил.
10'
Судья свистит. Бамба Джонатан атаковал сзади соперника. Это Траоре Амари заработал своей команде штрафной
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
10'
Буриго Бенжамен нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
9'
Хазри Вахби из команды Ренн делает отличный кросс...
9'
8'
8'
Амума Ромен из команды Сент-Этьенн делает неудачный навес.
7'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
7'
7'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
6'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
6'
5'
Кабелла Реми выбил мяч подальше от ворот.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
4'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
4'
4'
ШАНС! Монне-Паке Кевин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
4'
3'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьенн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Сент-Этьенн". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Ренн 1:1 Сент-Этьен
Ренн
58% (105)
Ничья:
32% (58)
Сент-Этьен
9.9% (18)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Ренн:
29.3% (53)
1:1 Ничья:
27.1% (49)
2:1 Ренн:
21.5% (39)
1:2 Сент-Этьен:
6.6% (12)
2:0 Ренн:
6.6% (12)
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